Мужчина бросил боеприпас в сторону военнослужащих ТЦК в Черкассах: его задержали

В Черкассах нападение на ТЦК

В Черкассах за нападение на военнослужащих и правоохранителей задержали злоумышленника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр облвоенкомата.

Мужчина бросил боеприпас в сторону группы оповещения

Как отмечается, во время проведения мер оповещения в г. Черкассы в районе улицы Елены Телиги, совместный патруль из военнослужащих ТЦК и СП и представителей Национальной полиции остановил мужчину, который отказался предоставить военно-учетные документы для проверки. Он начал агрессивно ругаться и бросил в сторону военнослужащих и правоохранителей боеприпас, после чего произошел взрыв. Тип боеприпаса в настоящее время устанавливают эксперты.

Кто нападавший?

Полицейские установили личность правонарушителя, им оказался 55-летний местный житель.

Злоумышленника задержали

При силовой поддержке бойцов роты полиции особого назначения злоумышленник был задержан.

В настоящее время под процессуальным руководством Черкасской областной прокуратуры по данному факту следственным управлением ГУНП в Черкасской области начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 п.1 ч. 2 ст. 115 ст. 348 (покушение на умышленное убийство и посягательство на жизнь работника правоохранительного органа или военнослужащего) УК Украины. Решается вопрос о сообщении о подозрении. Задержанному грозит лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Топ комментарии
+16
Ну да , це ж люди винні ,що зелений пдрас з єрмаками все розмінував і за тиждень здав весь південь.
показать весь комментарий
10.02.2026 09:05 Ответить
+15
Маріупольські поліцаї цілком задоволені, цілими відділками переходили і присягали кацапу.
Так само як і в Криму, доречі. Як ви вважаєте, решта поліцаїв у нас інші, більш патріотичні?
О, ще згадав як чудово в Одесі в 14-му році колишні мусори (тепер вони поліцаї) допомагали антимайданівцям і прикривали їх собою від натовпу людей.
показать весь комментарий
10.02.2026 09:23 Ответить
+14
ну буде ніяких 9 років. Відразу після того як ЗЕ піде буе амністія, бо немає у "вільної країні" тюрем для кількох мільйонів "ухилянтов".
показать весь комментарий
10.02.2026 09:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Тим взрив-пакєтом чи пєтадрой хіба шо собак лякати ще пугача дістав би)))
показать весь комментарий
10.02.2026 09:49 Ответить
якась странна модель! обично гвоздік був загнутий і резинкою вирізаною з вєлокамєри, був зв'язаний з ключом, або тоже загнутою і заклепаною мєдною трубочкой.. спічку зчистив, гвоздік оттяг, на перекосяк заклинив, а потом на натянуту резинку жмеш і він спирсує як бойок. ну цінились не вони, а сурьйозні самопали з штанг толкатєлєй од ДТ-20, їх тоді масово викидали. ну то вже друга історія )) я після школи два такі ствола у себе під хатою в салідолі залитими зарив )) прошлим літом все оказалось в окупації, разом з моїми 4 га наслєдної землі од розкулачування совхоза ))
показать весь комментарий
10.02.2026 10:06 Ответить
дякуйте зеленому виродку що свідомо провалив мобілізацію...
показать весь комментарий
10.02.2026 10:06 Ответить
А ухилянти- сцикуни йому активно в цьому допомогли..
показать весь комментарий
10.02.2026 11:21 Ответить
На жаль, при всій моїй любові до свого народу - співаємо гарно, випити й закусити вміємо, можемо сусіду допомогти, можемо й його яблука понадкусювать коли ніхто не бачить, але обрати гетьмана не могли і не можемо! Легковірна ми нація - віримо Ванзі, віруємо в Тимошенко з Януковичем і повірили в трускавецькі шашлики для всієї України віл криворізського клоуна.
Тому й приходе велика жопа в країну.
Бо в 2022 році був один шлях - загальна мобілізація! А потім робітникам з досвідом, лікарям, пожежникам - бронь, комусь відстрочку а інших - до війська.
І всю країну на продуктові картки. Ну і розстріл в Карний кодекс, але спочатку розстріляти всіх прокурорів, суддів і дорогих адвокатів. А замість них вибирати суддів і присяжних з пенсіонерів, які вже й будуть мати моральне право і довіру, щоб виносити смертні вироки.
Тільки так нації виживали у всіх війнах.
показать весь комментарий
10.02.2026 10:15 Ответить
О-о-о! Кацапчуки знову скавулять. Мобілізація пече.
Не гілка, а кацапський клуб.
показать весь комментарий
10.02.2026 10:34 Ответить
Эти сцыкуны еще и грозятся гражданскую войну устроить. как будто это что то исправит и облегчит их положение и да спойлер ...не устроят ибо сцыкуны и ничего их участи не облегчит и от войны они не убежат,и все равно рано или поздно она их настигнет
показать весь комментарий
10.02.2026 10:44 Ответить
Розмріявся кацап.Іди за кораблем масква.
показать весь комментарий
10.02.2026 10:48 Ответить
Петарда
показать весь комментарий
10.02.2026 10:44 Ответить
Скільки вже таких гранат гуляє вільно, сотні тисячі? На жаль це вже буденність
показать весь комментарий
10.02.2026 10:57 Ответить
Прибирайте оце "оповіщення" і робіть нормальний рекрутинг з нормальним посадами і зарплатами.
показать весь комментарий
10.02.2026 12:47 Ответить
Страница 2 из 2
 
 