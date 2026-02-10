Мужчина бросил боеприпас в сторону военнослужащих ТЦК в Черкассах: его задержали
В Черкассах за нападение на военнослужащих и правоохранителей задержали злоумышленника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр облвоенкомата.
Мужчина бросил боеприпас в сторону группы оповещения
Как отмечается, во время проведения мер оповещения в г. Черкассы в районе улицы Елены Телиги, совместный патруль из военнослужащих ТЦК и СП и представителей Национальной полиции остановил мужчину, который отказался предоставить военно-учетные документы для проверки. Он начал агрессивно ругаться и бросил в сторону военнослужащих и правоохранителей боеприпас, после чего произошел взрыв. Тип боеприпаса в настоящее время устанавливают эксперты.
Кто нападавший?
Полицейские установили личность правонарушителя, им оказался 55-летний местный житель.
Злоумышленника задержали
При силовой поддержке бойцов роты полиции особого назначения злоумышленник был задержан.
В настоящее время под процессуальным руководством Черкасской областной прокуратуры по данному факту следственным управлением ГУНП в Черкасской области начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 п.1 ч. 2 ст. 115 ст. 348 (покушение на умышленное убийство и посягательство на жизнь работника правоохранительного органа или военнослужащего) УК Украины. Решается вопрос о сообщении о подозрении. Задержанному грозит лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тому й приходе велика жопа в країну.
Бо в 2022 році був один шлях - загальна мобілізація! А потім робітникам з досвідом, лікарям, пожежникам - бронь, комусь відстрочку а інших - до війська.
І всю країну на продуктові картки. Ну і розстріл в Карний кодекс, але спочатку розстріляти всіх прокурорів, суддів і дорогих адвокатів. А замість них вибирати суддів і присяжних з пенсіонерів, які вже й будуть мати моральне право і довіру, щоб виносити смертні вироки.
Тільки так нації виживали у всіх війнах.
Не гілка, а кацапський клуб.