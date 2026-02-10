Мужчина бросил боеприпас в сторону военнослужащих ТЦК в Черкассах: его задержали

В Черкассах за нападение на военнослужащих и правоохранителей задержали злоумышленника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр облвоенкомата.

Мужчина бросил боеприпас в сторону группы оповещения

Как отмечается, во время проведения мер оповещения в г. Черкассы в районе улицы Елены Телиги, совместный патруль из военнослужащих ТЦК и СП и представителей Национальной полиции остановил мужчину, который отказался предоставить военно-учетные документы для проверки. Он начал агрессивно ругаться и бросил в сторону военнослужащих и правоохранителей боеприпас, после чего произошел взрыв. Тип боеприпаса в настоящее время устанавливают эксперты.

Кто нападавший?

Полицейские установили личность правонарушителя, им оказался 55-летний местный житель.

Злоумышленника задержали

При силовой поддержке бойцов роты полиции особого назначения злоумышленник был задержан.

В настоящее время под процессуальным руководством Черкасской областной прокуратуры по данному факту следственным управлением ГУНП в Черкасской области начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 п.1 ч. 2 ст. 115 ст. 348 (покушение на умышленное убийство и посягательство на жизнь работника правоохранительного органа или военнослужащего) УК Украины. Решается вопрос о сообщении о подозрении. Задержанному грозит лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

