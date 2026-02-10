Чоловік кинув боєприпас у бік військовослужбовців ТЦК у Черкасах: його затримали

У Черкасах за напад на військовослужбовців та правоохоронців затримали зловмисника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр облвійськкомату.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Чоловік кинув боєприпас у бік групи оповіщення

Як зазначається, під час здійснення заходів оповіщення в м. Черкаси в районі вулиці Олени Теліги, спільний патруль з військовослужбовців ТЦК та СП і представників Національної поліції зупинив чоловіка, який відмовився надати військово-облікові документи для перевірки. Він почав агресивно лаятися і кинув у бік військовослужбовців та правоохоронців боєприпас, після чого стався вибух. Тип боєприпасу наразі встановлюють експерти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Невідомі блокували авто ТЦК у Рівному та напали на військових: чоловіки, які були всередині, втекли

Хто нападник?

Поліцейські встановили особу правопорушника, ним виявився 55-річний місцевий мешканець.

Зловмисника затримали

За силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення, зловмисника затримали.

Наразі під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури за цим фактом слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 15 п.1 ч. 2 ст. 115 ст. 348 (замах на умисне вбивство та посягання на життя працівника правоохоронного органу або військовослужбовця) КК України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру. Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Читайте: Стріляв по ТЦК у Вінниці: поліція затримала підозрюваного. ФОТО