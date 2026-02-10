Чоловік кинув боєприпас у бік військовослужбовців ТЦК у Черкасах: його затримали

У Черкасах напад на ТЦК

У Черкасах за напад на військовослужбовців та правоохоронців затримали зловмисника.

Про це  повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр облвійськкомату.

Чоловік кинув боєприпас у бік групи оповіщення

Як зазначається, під час здійснення заходів оповіщення в м. Черкаси в районі вулиці Олени Теліги, спільний патруль з військовослужбовців ТЦК та СП і представників Національної поліції зупинив чоловіка, який відмовився надати військово-облікові документи для перевірки. Він почав агресивно лаятися і кинув у бік військовослужбовців та правоохоронців боєприпас, після чого стався вибух. Тип боєприпасу наразі встановлюють експерти.

Хто нападник?

Поліцейські встановили особу правопорушника, ним виявився 55-річний місцевий мешканець.

Зловмисника затримали

За силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення, зловмисника затримали.

Наразі під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури за цим фактом слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 15 п.1 ч. 2 ст. 115 ст. 348 (замах на умисне вбивство та посягання на життя працівника правоохоронного органу або військовослужбовця) КК України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру. Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Топ коментарі
+16
Ну да , це ж люди винні ,що зелений пдрас з єрмаками все розмінував і за тиждень здав весь південь.
10.02.2026 09:05 Відповісти
+15
Маріупольські поліцаї цілком задоволені, цілими відділками переходили і присягали кацапу.
Так само як і в Криму, доречі. Як ви вважаєте, решта поліцаїв у нас інші, більш патріотичні?
О, ще згадав як чудово в Одесі в 14-му році колишні мусори (тепер вони поліцаї) допомагали антимайданівцям і прикривали їх собою від натовпу людей.
10.02.2026 09:23 Відповісти
+14
ну буде ніяких 9 років. Відразу після того як ЗЕ піде буе амністія, бо немає у "вільної країні" тюрем для кількох мільйонів "ухилянтов".
10.02.2026 09:31 Відповісти
Тим взрив-пакєтом чи пєтадрой хіба шо собак лякати ще пугача дістав би)))
10.02.2026 09:49 Відповісти
якась странна модель! обично гвоздік був загнутий і резинкою вирізаною з вєлокамєри, був зв'язаний з ключом, або тоже загнутою і заклепаною мєдною трубочкой.. спічку зчистив, гвоздік оттяг, на перекосяк заклинив, а потом на натянуту резинку жмеш і він спирсує як бойок. ну цінились не вони, а сурьйозні самопали з штанг толкатєлєй од ДТ-20, їх тоді масово викидали. ну то вже друга історія )) я після школи два такі ствола у себе під хатою в салідолі залитими зарив )) прошлим літом все оказалось в окупації, разом з моїми 4 га наслєдної землі од розкулачування совхоза ))
10.02.2026 10:06 Відповісти
дякуйте зеленому виродку що свідомо провалив мобілізацію...
10.02.2026 10:06 Відповісти
А ухилянти- сцикуни йому активно в цьому допомогли..
10.02.2026 11:21 Відповісти
На жаль, при всій моїй любові до свого народу - співаємо гарно, випити й закусити вміємо, можемо сусіду допомогти, можемо й його яблука понадкусювать коли ніхто не бачить, але обрати гетьмана не могли і не можемо! Легковірна ми нація - віримо Ванзі, віруємо в Тимошенко з Януковичем і повірили в трускавецькі шашлики для всієї України віл криворізського клоуна.
Тому й приходе велика жопа в країну.
Бо в 2022 році був один шлях - загальна мобілізація! А потім робітникам з досвідом, лікарям, пожежникам - бронь, комусь відстрочку а інших - до війська.
І всю країну на продуктові картки. Ну і розстріл в Карний кодекс, але спочатку розстріляти всіх прокурорів, суддів і дорогих адвокатів. А замість них вибирати суддів і присяжних з пенсіонерів, які вже й будуть мати моральне право і довіру, щоб виносити смертні вироки.
Тільки так нації виживали у всіх війнах.
10.02.2026 10:15 Відповісти
О-о-о! Кацапчуки знову скавулять. Мобілізація пече.
Не гілка, а кацапський клуб.
10.02.2026 10:34 Відповісти
Эти сцыкуны еще и грозятся гражданскую войну устроить. как будто это что то исправит и облегчит их положение и да спойлер ...не устроят ибо сцыкуны и ничего их участи не облегчит и от войны они не убежат,и все равно рано или поздно она их настигнет
10.02.2026 10:44 Відповісти
Розмріявся кацап.Іди за кораблем масква.
10.02.2026 10:48 Відповісти
Петарда
10.02.2026 10:44 Відповісти
Скільки вже таких гранат гуляє вільно, сотні тисячі? На жаль це вже буденність
10.02.2026 10:57 Відповісти
Прибирайте оце "оповіщення" і робіть нормальний рекрутинг з нормальним посадами і зарплатами.
10.02.2026 12:47 Відповісти
