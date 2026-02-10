Чоловік кинув боєприпас у бік військовослужбовців ТЦК у Черкасах: його затримали
У Черкасах за напад на військовослужбовців та правоохоронців затримали зловмисника.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр облвійськкомату.
Чоловік кинув боєприпас у бік групи оповіщення
Як зазначається, під час здійснення заходів оповіщення в м. Черкаси в районі вулиці Олени Теліги, спільний патруль з військовослужбовців ТЦК та СП і представників Національної поліції зупинив чоловіка, який відмовився надати військово-облікові документи для перевірки. Він почав агресивно лаятися і кинув у бік військовослужбовців та правоохоронців боєприпас, після чого стався вибух. Тип боєприпасу наразі встановлюють експерти.
Хто нападник?
Поліцейські встановили особу правопорушника, ним виявився 55-річний місцевий мешканець.
Зловмисника затримали
За силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення, зловмисника затримали.
Наразі під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури за цим фактом слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 15 п.1 ч. 2 ст. 115 ст. 348 (замах на умисне вбивство та посягання на життя працівника правоохоронного органу або військовослужбовця) КК України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру. Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі.
Тому й приходе велика жопа в країну.
Бо в 2022 році був один шлях - загальна мобілізація! А потім робітникам з досвідом, лікарям, пожежникам - бронь, комусь відстрочку а інших - до війська.
І всю країну на продуктові картки. Ну і розстріл в Карний кодекс, але спочатку розстріляти всіх прокурорів, суддів і дорогих адвокатів. А замість них вибирати суддів і присяжних з пенсіонерів, які вже й будуть мати моральне право і довіру, щоб виносити смертні вироки.
Тільки так нації виживали у всіх війнах.
Не гілка, а кацапський клуб.