Застосували газовий балончик проти водія маршрутки в Дніпрі: двом військовим РТЦК повідомлено про підозру в хуліганстві, - Нацполіція

Військові ТЦК застосували газовий балончик проти водія маршрутки

У Дніпрі слідчі повідомили двом військовослужбовцям РТЦК та СП про підозру у хуліганстві

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області, передає Цензор.НЕТ.

Про що йдеться?

У поліції нагадали, що конфлікт між водієм та групою оповіщення виник у маршрутному таксі на вулиці Осінній.

Зазначається, що подія сталася 13 лютого в Індустріальному районі міста. За попередньою інформацією, суперечка сталася під час перевірки військово-облікових документів. Двоє представників РТЦК та СП у салоні автобуса застосували до водія транспортного засобу фізичну силу та засіб сльозогінної дії. На момент інциденту у маршрутці перебували інші пасажири.

Після інциденту військовослужбовці РТЦК залишили місце події.

Оголошення підозри

Слідчі Дніпровського районного управління поліції № 2 повідомили про підозру фігурантам у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганстві, вчиненому групою осіб із застосуванням заздалегідь підготовленого предмета, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Дніпропетровський обласний ТЦК та СП розпочав перевірку щодо інциденту із застосуванням газового балончика військовослужбовцем.

Топ коментарі
+30
Водій маршрутки несподівано напав на ветеранів-інвалідів з ТЦК СП?
21.02.2026 17:35 Відповісти
+28
Тцк займаються відвертим ************ і тероризмом проти цивільних на вулицях міст України, тцк ви чия контора? Не схоже що українська..
21.02.2026 17:25 Відповісти
+23
Це окрема ОПГ, їм пох на державу і все таке. Там такі бабки крутяться, бандюки з 90-их позаздрили б
21.02.2026 17:33 Відповісти
Просто сльози зволожують та очищають поверхню ока, тим самим покращуючи зір. А гострий зір дуже важливий для водія громадського транспорту. Шана військовослужбовцям ТЦК, які встигають не лише виконувати функцію захисту держави, а й стежать за спокоєм та безпекою на дорогах!
21.02.2026 17:24 Відповісти
Все вірно, військовослужбовці тцк зробили велику справу. Промили очі водієві. А раптом у місто проникнули б буряти, і він би їх не побачив...? А так, з чистими очима, завжди на поготові! Треба подякувати військовослужбовцями тцк за піклування та турботу.
21.02.2026 17:32 Відповісти
Це були добрі тцкашники. Адже погані могли поламати руки-ноги.
21.02.2026 21:37 Відповісти
Предмет, схожий на перцевий балончик, насправді виявився дезодорантом, бо від водія погано пахло.
21.02.2026 17:25 Відповісти
21.02.2026 18:46 Відповісти
Висновків ніхто не робить та не робитиме. Узаконений безлад.
21.02.2026 18:51 Відповісти
Перед цим довго переслідував вулицями міста, і лише загнавши мужніх тцкунів у глухий кут, він підступно та нахабно відмовився пред'явити ВОД!
21.02.2026 18:11 Відповісти
Він сам , з розгону, а вони просто проходили...ну і витягли газовий балончик для самооборони, якось так.
21.02.2026 18:44 Відповісти
Кляті ухилянти. Знову за допомогою штучного інтелекту намагаються підставити тцк.
21.02.2026 18:47 Відповісти
Бідні тцк всюди їх переслідує ші і фейки, цікаво жінку його теж ші тра**ють поки він бігає ловити?😁
21.02.2026 22:20 Відповісти
Бризнув, щоби наперед потенційний мобілізований не мав мотивації служити.
Може,з цього треба починати:свідоме ослаблення армії під час воєнного стану?
21.02.2026 17:45 Відповісти
Можна дивитися раніше, ослаблення обороноздатності країни з свідомого саботажу військової промисловості.
21.02.2026 18:45 Відповісти
Ще й як можна і не лише...
21.02.2026 18:49 Відповісти
Чому країну з людоловами зєлєнскава не хочуть бачити в ЄС, питаєте ви?
21.02.2026 17:51 Відповісти
Про всіх растрелять вже було чи ні?
21.02.2026 17:52 Відповісти
Це був не газовий балончик в дезодорант
21.02.2026 18:12 Відповісти
Та не може бути такого. Це ІПСО
21.02.2026 18:50 Відповісти
Хлопці, носіть з собою зброю, ніж, дубину, ланцюг тощо, бо тцкуни чомусь вважають, що мають право цвиркати отруйним газом куди завгодно і ламати руки-ноги кому їм заманеться, але навіть у супроводі діючих мусорів тцк насьогодні є переодягнене у піксель відставне мусорське бидло (тітушки) і має єдиний статус, згідно кримінальному законодавству - незаконна організована озброєна група осіб, яка скоює неспровоковану агресію чи напад, а, отже, маєте право на захист у будь-який спосіб аж до застосування зброї, єдиний нюанс, бажано б, якщо є можливісь, зафіксувати на відео агресивну, неадекватну, неправомірну поведінку цих гамадрилів (не для мусорів, звісно, а для адвокатів). І ще, коли мусорня починає гавкати про перешкоджання чи спротив "законним діям поліції", майте на увазі, що в даному разі їх дії завідомо незаконні, бо не може бути законним ну аж ніяк супровід мусорами незаконного озброєного бандформування. А припинення у будь-який спосіб незаконних дій будь-кого, в тому числі мусорні, є Вашим КОНСТИТУЦІЙНИМ правом, головне, щоб ваші дії були у межах необхідної і достатньої межі.
21.02.2026 19:58 Відповісти
Водій сам винен. Навіщо він намагався "поширити маніпулятивну та недостовірну інформацію"?
Треба негайно видати тцкунам табельну зброю, хай сходять "оповістять" по колінах слідчих поліції за дискредитацію тцк та перешкоджання діяльності ЗСУ.
21.02.2026 20:30 Відповісти
 
 