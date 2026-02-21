Застосували газовий балончик проти водія маршрутки в Дніпрі: двом військовим РТЦК повідомлено про підозру в хуліганстві, - Нацполіція

У Дніпрі слідчі повідомили двом військовослужбовцям РТЦК та СП про підозру у хуліганстві

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області, передає Цензор.НЕТ.

Про що йдеться?

У поліції нагадали, що конфлікт між водієм та групою оповіщення виник у маршрутному таксі на вулиці Осінній.

Зазначається, що подія сталася 13 лютого в Індустріальному районі міста. За попередньою інформацією, суперечка сталася під час перевірки військово-облікових документів. Двоє представників РТЦК та СП у салоні автобуса застосували до водія транспортного засобу фізичну силу та засіб сльозогінної дії. На момент інциденту у маршрутці перебували інші пасажири.

Після інциденту військовослужбовці РТЦК залишили місце події.

Оголошення підозри

Слідчі Дніпровського районного управління поліції № 2 повідомили про підозру фігурантам у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганстві, вчиненому групою осіб із застосуванням заздалегідь підготовленого предмета, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Дніпропетровський обласний ТЦК та СП розпочав перевірку щодо інциденту із застосуванням газового балончика військовослужбовцем.