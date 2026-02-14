Військовослужбовець ТЦК застосував газовий балончик на Дніпропетровщині: розпочато перевірку
Дніпропетровський обласний ТЦК та СП повідомив про перевірку щодо інциденту із застосуванням газового балончика військовослужбовцем.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр облвійськкомату.
Що кажуть у ТЦК?
Як стверджується, військовослужбовець застосував газовий балончик "з метою запобігання поширенню маніпулятивної та недостовірної інформації".
Розпочато перевірку
За даним фактом в Дніпропетровському ТЦК та СП розпочато перевірку щодо надання правової оцінки діям усіх учасників події.
"Ми зацікавлені у встановленні істини та забезпеченні законності на кожному етапі мобілізаційних заходів. Водночас звертаємо увагу громади на необхідність розрізняти об’єктивні факти та спроби маніпуляції суспільною думкою.
Наголошуємо: правовий порядок під час воєнного стану базується на неухильному дотриманні законодавства. Військовий облік - це не формальність, а конституційний обов’язок. Спроби підмінити виконання законних вимог щодо дотримання правил військового обліку маніпулятивною поведінкою не звільняють від персональної відповідальності за порушення законодавства", - йдеться у повідомленні.
А як Зейло буде радіти, можна буде знову обміняти території. Минулий раз воно міняло Курську область на ЗАЕС, результат усі знаємо - наші Абрамси на червоній площі, підбиті та покинуті.
А відповідальність - це пшикнути балончиком в морду та зробити два рази фізичне зауваження куди бог пошле, потім затягнути в бусика за ноги і доправити для подальших маніпуляцій в підвал тцк.
Так в законі і написано.
Добре що ще є такі люди- а то завтра нам будуть розповідати що гвалтувати жінок на вулиці- це все по закону. І більшість буде проходити мимо, оскотинившись.