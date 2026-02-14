Військовослужбовець ТЦК застосував газовий балончик на Дніпропетровщині: розпочато перевірку

Дніпропетровський обласний ТЦК та СП повідомив про перевірку щодо інциденту із застосуванням газового балончика військовослужбовцем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр облвійськкомату.

Що кажуть у ТЦК?

Як стверджується, військовослужбовець застосував газовий балончик "з метою запобігання поширенню маніпулятивної та недостовірної інформації".

Розпочато перевірку

За даним фактом в Дніпропетровському ТЦК та СП розпочато перевірку щодо надання правової оцінки діям усіх учасників події.

"Ми зацікавлені у встановленні істини та забезпеченні законності на кожному етапі мобілізаційних заходів. Водночас звертаємо увагу громади на необхідність розрізняти об’єктивні факти та спроби маніпуляції суспільною думкою.

Наголошуємо: правовий порядок під час воєнного стану базується на неухильному дотриманні законодавства. Військовий облік - це не формальність, а конституційний обов’язок. Спроби підмінити виконання законних вимог щодо дотримання правил військового обліку маніпулятивною поведінкою не звільняють від персональної відповідальності за порушення законодавства", - йдеться у повідомленні.

