УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11881 відвідувач онлайн
Новини Конфлікт із ТЦК
3 304 46

Військовослужбовець ТЦК застосував газовий балончик на Дніпропетровщині: розпочато перевірку

Військовий тцк застосував газовий балончик

Дніпропетровський обласний ТЦК та СП повідомив про перевірку щодо інциденту із застосуванням газового балончика військовослужбовцем. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр облвійськкомату. 

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що кажуть у ТЦК?

Як стверджується, військовослужбовець застосував газовий балончик "з метою запобігання поширенню маніпулятивної та недостовірної інформації".

Також читайте: Військовослужбовець ТЦК застосував травматичну зброю під час перевірки документів у Чернівцях: у терцентрі розповіли деталі інциденту

Розпочато перевірку

За даним фактом в Дніпропетровському ТЦК та СП розпочато перевірку щодо надання правової оцінки діям усіх учасників події.

"Ми зацікавлені у встановленні істини та забезпеченні законності на кожному етапі мобілізаційних заходів. Водночас звертаємо увагу громади на необхідність розрізняти об’єктивні факти та спроби маніпуляції суспільною думкою.

Наголошуємо: правовий порядок під час воєнного стану базується на неухильному дотриманні законодавства. Військовий облік - це не формальність, а конституційний обов’язок. Спроби підмінити виконання законних вимог щодо дотримання правил військового обліку маніпулятивною поведінкою не звільняють від персональної відповідальності за порушення законодавства", - йдеться у повідомленні.

Читайте: У Харкові чоловік із ножем напав на військовослужбовців ТЦК: йому оголосили про підозру

Автор: 

ТЦК та СП (1158) Дніпропетровська область (5041)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Ща кофе попью, и пойду соседу ноги поломаю ""з метою запобігання поширенню маніпулятивної та недостовірної інформації".
показати весь коментар
14.02.2026 09:56 Відповісти
+17
Нарешті!!!Тепер будь-яку людину,яка бреше,можна заливати газом!
показати весь коментар
14.02.2026 09:59 Відповісти
+11
Тецекашник це якраз таки ухилянт,пристосуванець або купивший посаду!!Ніякий не військовослужбовець.Їх функції можуть виконувати цивільні.Їх місце на війні
показати весь коментар
14.02.2026 10:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ща кофе попью, и пойду соседу ноги поломаю ""з метою запобігання поширенню маніпулятивної та недостовірної інформації".
показати весь коментар
14.02.2026 09:56 Відповісти
Ти швидше координати української ппо кацапам здаси.
показати весь коментар
14.02.2026 10:02 Відповісти
Яке ти дурне, аж плачу.
показати весь коментар
14.02.2026 10:32 Відповісти
А,що поржать вже не хочеться?
показати весь коментар
14.02.2026 10:36 Відповісти
С 91 года не хочется, благодаря мудрому народу, голосующему сердцем, а не мозгами.
показати весь коментар
14.02.2026 13:34 Відповісти
не сердцем,а сракою
показати весь коментар
14.02.2026 13:59 Відповісти
Где-то так.
показати весь коментар
14.02.2026 14:10 Відповісти
Та ні, я добре розумію що вже здаєш.
показати весь коментар
14.02.2026 10:37 Відповісти
Кто громче всех кричит -"держи вора"?
показати весь коментар
14.02.2026 13:36 Відповісти
Ухилянт. Чаєчкою.
показати весь коментар
14.02.2026 14:05 Відповісти
Дружочек, координаты ПВО сдаёт тот, кто их прекрасно знает, и осведомлён о маршруте их передвижения. Или, к примеру, это по моему приказу "Хаймарс" после отстрела ракет не покидал позицию, пока его не накрыли?
показати весь коментар
14.02.2026 13:55 Відповісти
Нарешті!!!Тепер будь-яку людину,яка бреше,можна заливати газом!
показати весь коментар
14.02.2026 09:59 Відповісти
Тецекашник це якраз таки ухилянт,пристосуванець або купивший посаду!!Ніякий не військовослужбовець.Їх функції можуть виконувати цивільні.Їх місце на війні
показати весь коментар
14.02.2026 10:08 Відповісти
Хай цим займається поліція краще а не люди в формі.
показати весь коментар
14.02.2026 10:09 Відповісти
А яке право поліція має тягти цивільних на війну?
показати весь коментар
14.02.2026 10:10 Відповісти
Ніякої,бо вони повинні бути на війні!Яке має право тецекашник цивільного тянути?Теж ніякого,бо повинен бути з поліцейським на війні .
показати весь коментар
14.02.2026 10:17 Відповісти
Цивільний- звучить гордо!
показати весь коментар
14.02.2026 10:20 Відповісти
Треба розуміти з ким тцк воює.
показати весь коментар
14.02.2026 10:32 Відповісти
Тримайся, пам'ятай: Правда все одно переможе і прийдешні покоління свято шануватимуть пам'ять справжніх Героїв України- менеджерів, таксистів, власників генделиків, бігунів від ТЦК і любителів качати біцуху в спортзалах і танцювати під спідами по нічним клубах!
показати весь коментар
14.02.2026 10:35 Відповісти
Я абсолютно вільна людина. І ТЦК не боюся. Навіть за кордон вільний виїзд.
показати весь коментар
14.02.2026 10:45 Відповісти
Де аони побачили в конститууіїї військовий облік
показати весь коментар
14.02.2026 10:10 Відповісти
Залишіть ТЦК без роботи, поновіть свої дані 😁
показати весь коментар
14.02.2026 10:27 Відповісти
Ага. Ще скажи по повістці прийти, кинути кайфове мирне життя і йти воювати.
показати весь коментар
14.02.2026 10:34 Відповісти
Ну а як, то не хай інші захищають країну, а ці хитрожопі будуть і далі жирувати!
показати весь коментар
14.02.2026 10:38 Відповісти
А звісно. Там м'ясирський вже підготував черговий курсько-білгородський "наступ" для усіх патріотично налаштованих громадян, гарантія неповернення 146%.
А як Зейло буде радіти, можна буде знову обміняти території. Минулий раз воно міняло Курську область на ЗАЕС, результат усі знаємо - наші Абрамси на червоній площі, підбиті та покинуті.
показати весь коментар
14.02.2026 13:26 Відповісти
І ще раз про м'ясні штурми...
https://x.com/AnatoliyKUPOL/status/2022377841581539480?s=20
показати весь коментар
14.02.2026 14:06 Відповісти
Жаль що на всіх ціх безглуздих форумах та самітах зе не макають у це лайно беззаконня за яке він в першу чергу відповідає закордонні журналізди.
показати весь коментар
14.02.2026 10:40 Відповісти
Застосував балончик проти діда, а потім розбігалися в різні боки від чоловіка з монтировкою...
показати весь коментар
14.02.2026 10:50 Відповісти
чоловік з монтировкою... також дід
показати весь коментар
14.02.2026 11:06 Відповісти
Так епічно тікали герої.
показати весь коментар
14.02.2026 12:31 Відповісти
Це все ще ті 2% «прикрих інцидентів». Шо ви починаєте
показати весь коментар
14.02.2026 11:17 Відповісти
'не звільняють від персональної відповідальності за порушення законодавства'.
А відповідальність - це пшикнути балончиком в морду та зробити два рази фізичне зауваження куди бог пошле, потім затягнути в бусика за ноги і доправити для подальших маніпуляцій в підвал тцк.
Так в законі і написано.
показати весь коментар
14.02.2026 11:32 Відповісти
клааван, партія, тцк! ))
показати весь коментар
14.02.2026 11:40 Відповісти
Не забувайте! Якщо цкуну бризнути в харю балончиком то він автоматично перетворюється у військового тцк, якщо навпаки то робітник!
показати весь коментар
14.02.2026 12:22 Відповісти
Цікава була реакція діда на евакуаторі. Побачив що вчиняють злочин- вискочив з монтіровкою та не задумуючись почав наводити законний порядок.
Добре що ще є такі люди- а то завтра нам будуть розповідати що гвалтувати жінок на вулиці- це все по закону. І більшість буде проходити мимо, оскотинившись.
показати весь коментар
14.02.2026 15:03 Відповісти
 
 