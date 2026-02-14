Военнослужащий ТЦК применил газовый баллончик в Днепропетровской области: начата проверка
Днепропетровский областной ТЦК и СП сообщил о проверке инцидента с применением газового баллончика военнослужащим.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр облвоенкомата.
Что говорят в ТЦК?
Как утверждается, военнослужащий применил газовый баллончик "с целью предотвращения распространения манипулятивной и недостоверной информации".
Начата проверка
По данному факту в Днепропетровском ТЦК и СП начата проверка по предоставлению правовой оценки действиям всех участников события.
"Мы заинтересованы в установлении истины и обеспечении законности на каждом этапе мобилизационных мер. В то же время обращаем внимание общества на необходимость различать объективные факты и попытки манипуляции общественным мнением.
Подчеркиваем: правовой порядок во время военного положения базируется на неукоснительном соблюдении законодательства. Военный учет - это не формальность, а конституционный долг. Попытки подменить выполнение законных требований по соблюдению правил воинского учета манипулятивным поведением не освобождают от личной ответственности за нарушение законодательства", - говорится в сообщении.
Підкажіть цьому пришибленому солдафонському недоумку, що функції тцк згідно Закону - це ведення реєстру військовозобов'язаних і роздача повісток. Все інше, а саме хапання людей на вулицях, незаконне утримання в приміщеннях тцк, знущання, здійснення психологічного тиску, катування і вбивства - поза Законом і фактично є воєнними злочинами проти цивільного населення.
Яким чином злочинець який брутально порушує Закон і вчиняє злочини може закликати інших дотримуватись законності? Країна абсурду.