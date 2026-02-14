РУС
1 477 32

Военнослужащий ТЦК применил газовый баллончик в Днепропетровской области: начата проверка

Военный ТЦК применил газовый баллончик

Днепропетровский областной ТЦК и СП сообщил о проверке инцидента с применением газового баллончика военнослужащим. 

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр облвоенкомата. 

Что говорят в ТЦК?

Как утверждается, военнослужащий применил газовый баллончик "с целью предотвращения распространения манипулятивной и недостоверной информации".

Начата проверка

По данному факту в Днепропетровском ТЦК и СП начата проверка по предоставлению правовой оценки действиям всех участников события.

"Мы заинтересованы в установлении истины и обеспечении законности на каждом этапе мобилизационных мер. В то же время обращаем внимание общества на необходимость различать объективные факты и попытки манипуляции общественным мнением.

Подчеркиваем: правовой порядок во время военного положения базируется на неукоснительном соблюдении законодательства. Военный учет - это не формальность, а конституционный долг. Попытки подменить выполнение законных требований по соблюдению правил воинского учета манипулятивным поведением не освобождают от личной ответственности за нарушение законодательства", - говорится в сообщении.

ТЦК (921) Днепропетровская область (4934)
+10
Нарешті!!!Тепер будь-яку людину,яка бреше,можна заливати газом!
14.02.2026 09:59 Ответить
+10
'не звільняють від персональної відповідальності за порушення законодавства'.

Підкажіть цьому пришибленому солдафонському недоумку, що функції тцк згідно Закону - це ведення реєстру військовозобов'язаних і роздача повісток. Все інше, а саме хапання людей на вулицях, незаконне утримання в приміщеннях тцк, знущання, здійснення психологічного тиску, катування і вбивства - поза Законом і фактично є воєнними злочинами проти цивільного населення.

Яким чином злочинець який брутально порушує Закон і вчиняє злочини може закликати інших дотримуватись законності? Країна абсурду.
14.02.2026 10:23 Ответить
+8
Ща кофе попью, и пойду соседу ноги поломаю ""з метою запобігання поширенню маніпулятивної та недостовірної інформації".
14.02.2026 09:56 Ответить
Ща кофе попью, и пойду соседу ноги поломаю ""з метою запобігання поширенню маніпулятивної та недостовірної інформації".
14.02.2026 09:56 Ответить
Ти швидше координати української ппо кацапам здаси.
14.02.2026 10:02 Ответить
Яке ти дурне, аж плачу.
14.02.2026 10:32 Ответить
А,що поржать вже не хочеться?
14.02.2026 10:36 Ответить
Та ні, я добре розумію що вже здаєш.
14.02.2026 10:37 Ответить
Я так розумію, Валодінька, ти у нас борцун проти усього паганого за усе хароше? «всі в окопи, бо помремо», я вгадав? І хай хоч хата горить? Хай будуть у нас в тилу бєзпрєдєл, мєнти, і беззаконня, але ж ми за правоє дєло? Так? Ну так вот радной, це не так працює: якшо ми почнемо гнити зсередини, то посипеться увесь фронт. Сіки б людей ти не хотів туда загнати. Просто посипеться, бо почнеть бунт і не буде тилу, який ти презирливо нвзиваш «ухилянтами». Зрозумів? Чи якось по-іншому до тебе це донести?
14.02.2026 11:22 Ответить
Нарешті!!!Тепер будь-яку людину,яка бреше,можна заливати газом!
14.02.2026 09:59 Ответить
Її ще можна киздити в балаклавах вдесятьох на 1, затягувати в катівні і там катувати. Щоб вона стала більш зговірливою і віддала кровно зароблене $
14.02.2026 10:26 Ответить
Тецекашник це якраз таки ухилянт,пристосуванець або купивший посаду!!Ніякий не військовослужбовець.Їх функції можуть виконувати цивільні.Їх місце на війні
14.02.2026 10:08 Ответить
Хай цим займається поліція краще а не люди в формі.
14.02.2026 10:09 Ответить
А яке право поліція має тягти цивільних на війну?
14.02.2026 10:10 Ответить
Ніякої,бо вони повинні бути на війні!Яке має право тецекашник цивільного тянути?Теж ніякого,бо повинен бути з поліцейським на війні .
14.02.2026 10:17 Ответить
Цивільний- звучить гордо!
14.02.2026 10:20 Ответить
Треба розуміти з ким тцк воює.
14.02.2026 10:32 Ответить
Тримайся, пам'ятай: Правда все одно переможе і прийдешні покоління свято шануватимуть пам'ять справжніх Героїв України- менеджерів, таксистів, власників генделиків, бігунів від ТЦК і любителів качати біцуху в спортзалах і танцювати під спідами по нічним клубах!
14.02.2026 10:35 Ответить
Я абсолютно вільна людина. І ТЦК не боюся. Навіть за кордон вільний виїзд.
показать весь комментарий
каракай, це ти на якому маршруті працюєш? Бачу на фото ти, а от де, не впізнаю

показать весь комментарий
Де аони побачили в конститууіїї військовий облік
показать весь комментарий
'не звільняють від персональної відповідальності за порушення законодавства'.

Підкажіть цьому пришибленому солдафонському недоумку, що функції тцк згідно Закону - це ведення реєстру військовозобов'язаних і роздача повісток. Все інше, а саме хапання людей на вулицях, незаконне утримання в приміщеннях тцк, знущання, здійснення психологічного тиску, катування і вбивства - поза Законом і фактично є воєнними злочинами проти цивільного населення.

Яким чином злочинець який брутально порушує Закон і вчиняє злочини може закликати інших дотримуватись законності? Країна абсурду.
14.02.2026 10:23 Ответить
Залишіть ТЦК без роботи, поновіть свої дані 😁
показать весь комментарий
Ага. Ще скажи по повістці прийти, кинути кайфове мирне життя і йти воювати.
показать весь комментарий
Ну а як, то не хай інші захищають країну, а ці хитрожопі будуть і далі жирувати!
показать весь комментарий
Добре звиздіти, коли маєш відстрочку)))
показать весь комментарий
Жаль що на всіх ціх безглуздих форумах та самітах зе не макають у це лайно беззаконня за яке він в першу чергу відповідає закордонні журналізди.
показать весь комментарий
Застосував балончик проти діда, а потім розбігалися в різні боки від чоловіка з монтировкою...
показать весь комментарий
чоловік з монтировкою... також дід
показать весь комментарий
Це все ще ті 2% «прикрих інцидентів». Шо ви починаєте
показать весь комментарий
