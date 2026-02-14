Военнослужащий ТЦК применил газовый баллончик в Днепропетровской области: начата проверка

Днепропетровский областной ТЦК и СП сообщил о проверке инцидента с применением газового баллончика военнослужащим.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр облвоенкомата.

Что говорят в ТЦК?

Как утверждается, военнослужащий применил газовый баллончик "с целью предотвращения распространения манипулятивной и недостоверной информации".

Начата проверка

По данному факту в Днепропетровском ТЦК и СП начата проверка по предоставлению правовой оценки действиям всех участников события.

"Мы заинтересованы в установлении истины и обеспечении законности на каждом этапе мобилизационных мер. В то же время обращаем внимание общества на необходимость различать объективные факты и попытки манипуляции общественным мнением.

Подчеркиваем: правовой порядок во время военного положения базируется на неукоснительном соблюдении законодательства. Военный учет - это не формальность, а конституционный долг. Попытки подменить выполнение законных требований по соблюдению правил воинского учета манипулятивным поведением не освобождают от личной ответственности за нарушение законодательства", - говорится в сообщении.

