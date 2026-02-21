Применили газовый баллончик против водителя маршрутки в Днепре: двум военным РТЦК сообщено о подозрении в хулиганстве, - Нацполиция
В Днепре следователи сообщили двум военнослужащим РТЦК и СП о подозрении в хулиганстве
Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Днепропетровской области, передает Цензор.НЕТ.
О чем идет речь?
В полиции напомнили, что конфликт между водителем и группой оповещения возник в маршрутном такси на улице Осенней.
Отмечается, что происшествие произошло 13 февраля в Индустриальном районе города. По предварительной информации, спор произошел во время проверки военно-учетных документов. Двое представителей РТЦК и СП в салоне автобуса применили к водителю транспортного средства физическую силу и средство слезоточивого действия. На момент инцидента в маршрутке находились другие пассажиры.
После инцидента военнослужащие РТЦК покинули место происшествия.
Объявление подозрения
Следователи Днепровского районного управления полиции № 2 сообщили о подозрении фигурантам в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц с применением заранее подготовленного предмета, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что Днепропетровский областной ТЦК и СП начал проверку по инциденту с применением газового баллончика военнослужащим.
Може,з цього треба починати:свідоме ослаблення армії під час воєнного стану?
Треба негайно видати тцкунам табельну зброю, хай сходять "оповістять" по колінах слідчих поліції за дискредитацію тцк та перешкоджання діяльності ЗСУ.
А так просто "******** зрєнія лішают". 15 суток