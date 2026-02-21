РУС
3 955 28

Применили газовый баллончик против водителя маршрутки в Днепре: двум военным РТЦК сообщено о подозрении в хулиганстве, - Нацполиция

Военные ТЦК применили газовый баллончик против водителя маршрутки

В Днепре следователи сообщили двум военнослужащим РТЦК и СП о подозрении в хулиганстве

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Днепропетровской области

О чем идет речь?

В полиции напомнили, что конфликт между водителем и группой оповещения возник в маршрутном такси на улице Осенней.

Отмечается, что происшествие произошло 13 февраля в Индустриальном районе города. По предварительной информации, спор произошел во время проверки военно-учетных документов. Двое представителей РТЦК и СП в салоне автобуса применили к водителю транспортного средства физическую силу и средство слезоточивого действия. На момент инцидента в маршрутке находились другие пассажиры.

После инцидента военнослужащие РТЦК покинули место происшествия.

Объявление подозрения

Следователи Днепровского районного управления полиции № 2 сообщили о подозрении фигурантам в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц с применением заранее подготовленного предмета, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Днепропетровский областной ТЦК и СП начал проверку по инциденту с применением газового баллончика военнослужащим.

Автор: 

+29
Водій маршрутки несподівано напав на ветеранів-інвалідів з ТЦК СП?
21.02.2026 17:35 Ответить
+27
Тцк займаються відвертим ************ і тероризмом проти цивільних на вулицях міст України, тцк ви чия контора? Не схоже що українська..
21.02.2026 17:25 Ответить
+22
Це окрема ОПГ, їм пох на державу і все таке. Там такі бабки крутяться, бандюки з 90-их позаздрили б
21.02.2026 17:33 Ответить
Просто сльози зволожують та очищають поверхню ока, тим самим покращуючи зір. А гострий зір дуже важливий для водія громадського транспорту. Шана військовослужбовцям ТЦК, які встигають не лише виконувати функцію захисту держави, а й стежать за спокоєм та безпекою на дорогах!
21.02.2026 17:24 Ответить
Все вірно, військовослужбовці тцк зробили велику справу. Промили очі водієві. А раптом у місто проникнули б буряти, і він би їх не побачив...? А так, з чистими очима, завжди на поготові! Треба подякувати військовослужбовцями тцк за піклування та турботу.
21.02.2026 17:32 Ответить
Це були добрі тцкашники. Адже погані могли поламати руки-ноги.
21.02.2026 21:37 Ответить
Предмет, схожий на перцевий балончик, насправді виявився дезодорантом, бо від водія погано пахло.
21.02.2026 17:25 Ответить
Тцк займаються відвертим ************ і тероризмом проти цивільних на вулицях міст України, тцк ви чия контора? Не схоже що українська..
21.02.2026 17:25 Ответить
Це окрема ОПГ, їм пох на державу і все таке. Там такі бабки крутяться, бандюки з 90-их позаздрили б
21.02.2026 17:33 Ответить
21.02.2026 18:46 Ответить
Висновків ніхто не робить та не робитиме. Узаконений безлад.
21.02.2026 18:51 Ответить
Водій маршрутки несподівано напав на ветеранів-інвалідів з ТЦК СП?
21.02.2026 17:35 Ответить
21.02.2026 17:36 Ответить
Перед цим довго переслідував вулицями міста, і лише загнавши мужніх тцкунів у глухий кут, він підступно та нахабно відмовився пред'явити ВОД!
21.02.2026 18:11 Ответить
Він сам , з розгону, а вони просто проходили...ну і витягли газовий балончик для самооборони, якось так.
21.02.2026 18:44 Ответить
Кляті ухилянти. Знову за допомогою штучного інтелекту намагаються підставити тцк.
21.02.2026 18:47 Ответить
Бідні тцк всюди їх переслідує ші і фейки, цікаво жінку його теж ші тра**ють поки він бігає ловити?😁
21.02.2026 22:20 Ответить
Бризнув, щоби наперед потенційний мобілізований не мав мотивації служити.
Може,з цього треба починати:свідоме ослаблення армії під час воєнного стану?
21.02.2026 17:45 Ответить
Можна дивитися раніше, ослаблення обороноздатності країни з свідомого саботажу військової промисловості.
21.02.2026 18:45 Ответить
Ще й як можна і не лише...
21.02.2026 18:49 Ответить
Чому країну з людоловами зєлєнскава не хочуть бачити в ЄС, питаєте ви?
21.02.2026 17:51 Ответить
Про всіх растрелять вже було чи ні?
21.02.2026 17:52 Ответить
Це був не газовий балончик в дезодорант
21.02.2026 18:12 Ответить
Та не може бути такого. Це ІПСО
21.02.2026 18:50 Ответить
Хлопці, носіть з собою зброю, ніж, дубину, ланцюг тощо, бо тцкуни чомусь вважають, що мають право цвиркати отруйним газом куди завгодно і ламати руки-ноги кому їм заманеться, але навіть у супроводі діючих мусорів тцк насьогодні є переодягнене у піксель відставне мусорське бидло (тітушки) і має єдиний статус, згідно кримінальному законодавству - незаконна організована озброєна група осіб, яка скоює неспровоковану агресію чи напад, а, отже, маєте право на захист у будь-який спосіб аж до застосування зброї, єдиний нюанс, бажано б, якщо є можливісь, зафіксувати на відео агресивну, неадекватну, неправомірну поведінку цих гамадрилів (не для мусорів, звісно, а для адвокатів). І ще, коли мусорня починає гавкати про перешкоджання чи спротив "законним діям поліції", майте на увазі, що в даному разі їх дії завідомо незаконні, бо не може бути законним ну аж ніяк супровід мусорами незаконного озброєного бандформування. А припинення у будь-який спосіб незаконних дій будь-кого, в тому числі мусорні, є Вашим КОНСТИТУЦІЙНИМ правом, головне, щоб ваші дії були у межах необхідної і достатньої межі.
21.02.2026 19:58 Ответить
Полный Безпридел!Сами валите на передовую!
21.02.2026 20:25 Ответить
Водій сам винен. Навіщо він намагався "поширити маніпулятивну та недостовірну інформацію"?
Треба негайно видати тцкунам табельну зброю, хай сходять "оповістять" по колінах слідчих поліції за дискредитацію тцк та перешкоджання діяльності ЗСУ.
21.02.2026 20:30 Ответить
А якби водій захищався таким же балончиком то вже шили би "напад на військових тцка ледь виживших в штурмах" .
А так просто "******** зрєнія лішают". 15 суток
21.02.2026 21:54 Ответить
 
 