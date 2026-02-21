Применили газовый баллончик против водителя маршрутки в Днепре: двум военным РТЦК сообщено о подозрении в хулиганстве, - Нацполиция

В Днепре следователи сообщили двум военнослужащим РТЦК и СП о подозрении в хулиганстве

О чем идет речь?

В полиции напомнили, что конфликт между водителем и группой оповещения возник в маршрутном такси на улице Осенней.

Отмечается, что происшествие произошло 13 февраля в Индустриальном районе города. По предварительной информации, спор произошел во время проверки военно-учетных документов. Двое представителей РТЦК и СП в салоне автобуса применили к водителю транспортного средства физическую силу и средство слезоточивого действия. На момент инцидента в маршрутке находились другие пассажиры.

После инцидента военнослужащие РТЦК покинули место происшествия.

Объявление подозрения

Следователи Днепровского районного управления полиции № 2 сообщили о подозрении фигурантам в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц с применением заранее подготовленного предмета, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Днепропетровский областной ТЦК и СП начал проверку по инциденту с применением газового баллончика военнослужащим.