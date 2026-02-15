Группа гражданских напала на военных ТЦК в Одессе: есть пострадавшие
В воскресенье, 15 февраля, в Одессе во время проверки документов группа гражданских напала на военнослужащих ТЦК и СП. Против военных применили слезоточивые вещества и физическую силу.
Об этом в соцсети Facebook сообщил Одесский областной ТЦК и СП, информирует Цензор.НЕТ.
Детали инцидента
В терцентре рассказали, что во время мероприятий по проверке военно-учетных документов и сопровождению мужчины, нарушившего правила воинского учета, в районный ТЦК группа военнослужащих подверглась агрессии со стороны гражданских лиц.
"Вместо выполнения законных требований представителей Вооруженных Сил Украины, толпа прибегла к массовому препятствованию государственной деятельности в сфере мобилизационной подготовки", - заявили в ведомстве.
В ТЦК рассказали, что против военнослужащих применили слезоточивые вещества и физическую силу. В результате противоправных действий личный состав группы оповещения получил телесные повреждения различной степени тяжести и химические ожоги роговицы глаз.
Пострадавшие военнослужащие госпитализированы. Также нападавшие повредили служебный автомобиль и средства видеофиксации.
"Действия лиц, участвовавших в нападении, подпадают под признаки тяжких преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины. Руководство Одесского областного ТЦК и СП инициирует неотложное ходатайство перед правоохранительными органами о привлечении к ответственности максимально широкого круга участников инцидента в соответствии с самыми строгими санкциями законодательства", - говорится в заявлении.
