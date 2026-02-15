РУС
5 979 135

Группа гражданских напала на военных ТЦК в Одессе: есть пострадавшие

В Одессе группа мужчин напала на военных ТЦК, пострадавшие в больнице

В воскресенье, 15 февраля, в Одессе во время проверки документов группа гражданских напала на военнослужащих ТЦК и СП. Против военных применили слезоточивые вещества и физическую силу.

Об этом в соцсети Facebook сообщил Одесский областной ТЦК и СП, информирует Цензор.НЕТ.

Детали инцидента

В терцентре рассказали, что во время мероприятий по проверке военно-учетных документов и сопровождению мужчины, нарушившего правила воинского учета, в районный ТЦК группа военнослужащих подверглась агрессии со стороны гражданских лиц.

"Вместо выполнения законных требований представителей Вооруженных Сил Украины, толпа прибегла к массовому препятствованию государственной деятельности в сфере мобилизационной подготовки", - заявили в ведомстве.

Читайте также: Военнослужащий ТЦК применил газовый баллончик в Днепропетровской области: начата проверка

В ТЦК рассказали, что против военнослужащих применили слезоточивые вещества и физическую силу. В результате противоправных действий личный состав группы оповещения получил телесные повреждения различной степени тяжести и химические ожоги роговицы глаз.

Пострадавшие военнослужащие госпитализированы. Также нападавшие повредили служебный автомобиль и средства видеофиксации.

"Действия лиц, участвовавших в нападении, подпадают под признаки тяжких преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины. Руководство Одесского областного ТЦК и СП инициирует неотложное ходатайство перед правоохранительными органами о привлечении к ответственности максимально широкого круга участников инцидента в соответствии с самыми строгими санкциями законодательства", - говорится в заявлении.

Читайте также: Ударил ножом и скрылся: во время проверки документов мужчина совершил нападение на военных ТЦК в Одессе

Автор: 

+36
довго ще влада спостерігатиме як ТЦК порушує Закони України і Конституцію України?????
15.02.2026 22:29
+26
У терцентрі розповіли, що під час заходів із перевірки військово-облікових документів та супроводження чоловіка, який порушив правила військового обліку, до районного ТЦК група військовослужбовців зазнала агресії з боку цивільних осіб. Джерело: https://censor.net/ua/n3600722

Не мають права робити це представники ТЦК.Це викрадення людини з подальшим обмеженням свободи на підвалі.
15.02.2026 22:25
+23
Стаття 17.
...Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян...

Стаття 19.
... Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Стаття 28.
Кожен має право на повагу до його гідності.
Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню...

Стаття 29.
Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.
Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом...
15.02.2026 22:42
Напиши заяву з проханням відкрити кордон, щоб її розглянули. Можеш навіть до ТЦК з таким проханням звернутись. У кожного сцикуна-ухилянта, у тому числі і в тебе, була можливість виїхати з України до 22-го року. Чому сидів?
16.02.2026 00:03
Головою вдарився?
16.02.2026 02:50
гундяєвські посіпаки та прихильники кацапів одеського розливу
==================================================================================================
допоки не відстрілювати ухилянтів і іншу шелупонь - порядку не навести
15.02.2026 23:18
А куди ухилянтів пакувати, як не в буси? Я б таких у сміттєві баки завантажував, або у лайновози. Але, на жаль, у ТЦК працюють дуже м'які люди.
15.02.2026 23:55
То йди в тцк. Покажи як треба.
16.02.2026 00:49
Не маю таких повноважень і не маю тари для сцикунів-ухилянтів. А от працівники мають повноваження, і сподіваюсь, вони почнуть відстрілювати нападників.
16.02.2026 00:52
До чого тут "повноваження", йди в тцк на відлов і будеш мати. Там таких як ти і набирають. Скажи що хочеш ловити "ухилянтів". В чому проблема?
16.02.2026 00:55
Я не працюю у ТЦК, але, якщо на добровільних засадах дозволять, то піду з радістю. Потрібно в Україні організовувати озброєнні добровільні дружини, на зразок Національної гвардії у США. Але зараз в України немає юридичних підстав робити те, що ти пропонуєш, мої дії будуть незаконними, а я - законослухняна людина. Треба врешті відповідний закон прийняти.
16.02.2026 01:15
Ти в тупу ігноруєш пропозиції. Я ж тобі пропоную мобілізуватись (чи перевестись) в тцк. А де ти взагалі працюєш? І чого на добровільних тільки?
16.02.2026 01:23
Так, я ********** ігнорую. Теж мені, новина!
16.02.2026 01:25
О, пішла політика "потужних воїнів штурмовиків вагітних пенсів", хто не згідний той кацап. Злився значить.
16.02.2026 01:35
Ніякою політики! Я просто ********** ігнорую і не приховую цього. А от Національну гвардію на зразок США, Україні варто створити. Вони добре себе показують.
16.02.2026 01:47
Яке ти убоге. Перш ніж створювати нацгвардію як США, треба щоб хоча б закони працювали як США, і поліцейські були як в них, тобто знали закон і діяли згідно нього.
Де ти працюєш убогий?
16.02.2026 01:54
Саме так! Потрібно, щоб закони діяли. Тобто, коли людина ухиляється від мобілізації, згідно закону її потрібно жорстоко карати тюремним ув'язненням, а коли ухилянт нападає на військовослужбовця під час дії воєнного стану, таких потрібно знищувати на місці. І поліція має працювати так, як у США - напад на поліцейського означає ліквідацію нападника. Я саме про це і пишу, і добре, що зі мною погоджуєшся.
N.B. Де я працюю, тебе *********** це не стосується. Тьху на тебе ще раз!
16.02.2026 02:03
Ще раз перечитай мій коментар, і потім роби висновки чи погоджуюсь я чи ні.
Раз ти ніде не працюєш, то значить ти такий же ухилянт. Піди мобілізуйся, принеси користь країні.
16.02.2026 02:40
1. Для чого мені другий раз читати коментарі всіляких ************? Що це мені дасть?
2. Розмова зараз не про мене, а про те, як державі потрібно організувати протидію кацапській наволочі, і взагалі, встановити порядок.
3. Українським воїнам, які захищають Батьківщину - честь і слава! Кацапським посіпакам - тюрьми і кулі!
16.02.2026 02:47
Це ж і є кацапський підар, який все до чого додумався це ходити вбивати українців.До речі місцева адміністрація завжди толерує закл'ики до масових вбивств цивільних українців.
16.02.2026 03:44
Зовсім жадібна ОПа стала,навіть не виділила коштів на сотню ботів
15.02.2026 23:36
Це сторінка ТЦК ? Невже скарга? Відлови не вічні, а пам'ять на обличчя вічна...
15.02.2026 23:31
якщо представники ТЦК були не в масках, із знаками розпізнавання, у них був наказ коменданта на них виписаний, то 100% цивільні скоїли злочин. чекаємо відео з бодікамер, де ТЦКашніки пред'явили свої документи і були без масок, щоб можна було банально звірити фотку в посвідченні з обличчам.
16.02.2026 00:20
Не мають права представники ТЦК затримувати і обмежувати свободу людини!Це право є у поліції за певних умов.Тобі просте питання,чому цим не займається поліція?Відео не буде,як завжди .
16.02.2026 01:01
Всі випадки,де військові затримують громадян,застосовують силу,утримують в ТЦК проти власної волі,це не що інше,як військовий злочин.
16.02.2026 01:06
"Нереформовані ТЦК та СП, які перетворилися на концтабори, корупційні анклави з відлову людей для галочки та прейскурантом на уникнення бути відловленим. У той же час - відсутність заперечень (!) Генштабу щодо відкриття кордонів для молоді до 24 років."

Народний депутат України Мар'яна Безугла
16.02.2026 00:37
Тцк--як пароль для ворогів України і сцикунів. Бо тільки тут повилазять всі гниди.Але це і сигнал для СБУ--бо тут неоране поле для виявлення зрадників.
16.02.2026 00:42
А кого ти зрадив,що виліз?
16.02.2026 01:31
Видайте нарешті для самозахисту вогнепальну зброю ветеранам, які після важких поранень служать у соціальній підтримці.
16.02.2026 01:55
