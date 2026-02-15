Група цивільних напала на військових ТЦК в Одесі: є постраждалі

В Одесі група чоловіків напала на військових ТЦК, постраждалі у лікарні

У неділю, 15 лютого, в Одесі під час перевірки документів група цивільних напала на військовослужбовців ТЦК та СП. Проти військових застосували сльозогінні речовини та фізичну силу.

Про це у соцмережі фейсбук повідомив Одеський обласний ТЦК та СП, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі інциденту

У терцентрі розповіли, що під час заходів із перевірки військово-облікових документів та супроводження чоловіка, який порушив правила військового обліку, до районного ТЦК група військовослужбовців зазнала агресії з боку цивільних осіб.

"Замість виконання законних вимог представників Збройних Сил України, натовп вдався до масового перешкоджання державній діяльності у сфері мобілізаційної підготовки", - заявили у відомстві.

У ТЦК розповіли, що проти військовослужбовців застосували сльозогінні речовини та фізичну силу. Внаслідок протиправних дій особовий склад групи оповіщення дістав тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та хімічні опіки рогівки очей.

Постраждалих військовослужбовців госпіталізували. Також нападники пошкодили службовий автомобіль та засоби відеофіксації.

"Дії осіб, які брали участь у нападі, підпадають під ознаки тяжких злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України. Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП ініціює невідкладне клопотання перед правоохоронними органами щодо притягнення до відповідальності максимально широкого кола учасників інциденту згідно з найсуворішими санкціями законодавства", - йдеться у заяві.

напад (1235) Одеса (5836) Одеська область (4066) мобілізація (3420) ТЦК та СП (1164) Одеський район (631)
Топ коментарі
Як там писав Дніпропетровський ОТЦК: застосував газовий балончик "з метою запобігання поширенню маніпулятивної та недостовірної інформації"
<<та супроводження чоловіка, який порушив правила військового обліку, до районного ТЦК<<
Дії законні?
Може вони викрали людину з вулиці, та отримали за це пи**ди?
Цікаво все таки уточнити - то були військовослужбовці чи робітники тцк? Чи просто група чоловіків у мисливському камуфляжі, без знаків розпізнавання, в намордниках?
О, бачу, ми маємо справу зі справжнім поціновувачем ,,міцної руки'' та вуличного регбі у виконанні людей у пікселі? Як мило. Спеціально для тих, хто вважає, що Конституція - це назва туалетного паперу, а права людини - це щось із меню веганського кафе, пояснюю на пальцях (поки їх вам ще не ,,заломили'' за вихід за хлібом).Коротка інструкція: Як не переплутати військкома з Богом.... Слухайте уважно, бо два рази повторювати не буду (хоча представники ТЦК, яких ви так обожнюєте, зазвичай саме так і роблять - одразу до діла, тобто до буса).
Повноваження ТЦК закінчуються там, де починається ваш здоровий глузд. Максимум, на що здатний ,,грізний воїн паперового фронту'' згідно з законом - це вручити вам повістку та з розумним виглядом подивитися у ваш військовий квиток. І ВСЕ !!! На цьому магія закінчується. Закон України ,,Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію'' не наділяв їх суперсилою викрадати людей серед білого дня.Затримання - це не для любителів. Якщо вас крутять, пакують і намагаються запхати в ,,бусик'' люди в камуфляжі без поліції - це не ,,мобілізаційні заходи'', це кримінальне правопорушення (незаконне позбавлення волі). Право на адміністративне затримання мають виключно працівники поліції, і то лише якщо ви вже ,,зірка'' в базі розшуку за порушення обліку.ТЦК - це не каральний загін ,,Безумного Макса''. Вони не мають права вибивати з вас дух, викручувати кінцівки або влаштовувати безкоштовне таксі до найближчого підвалу. Так доходить чи ні? Якщо ні, то щоб дійшло ,приведу Порівняння для особо обдарованих і для тих тих, хто ще досі в танку (або в бусику) :
Уявіть собі звичайний тролейбус. Ви заходите, а там - контролер. Вишуканий, суворий, з бейджиком.Його робота: перевірити ваш квиток.Якщо квитка немає: він може виписати вам штраф. Ну, максимум - попросити вийти на наступній зупинці.
А тепер уявіть, що цей контролер раптом вирішує, що він - агент 007. Оскільки у вас немає квитка, він починає гамселити вас по нирках, крутити руки, викликає пацанів на чорному ..Віто'' і силоміць пхає вас туди, щоб ви відпрацювали вартість проїзду на рудниках.....
Звучить як марення божевільного? Саме так виглядає ваше схвалення свавілля ТЦК. Контролер не може бути спецназом лише тому, що йому дуже хочеться виконати план. Так само і ТЦК не може бути судом, слідством і катом в одній особі.......
Тож, якщо ви так сильно любите цей ,,силовий фітнес'' на вулицях, можливо, вам варто перевірити, чи не затісно сидить ваша власна кепка? Бо коли завтра заломять руки вам (просто тому, що ви ,,схожі на ухилянта''), я впевнений що ви першим же будете кричати і волати про своі права, про які зараз так весело забуваєте.......
О, фахівець з американського права підтягнувся..... Дуже цікаве порівняння з США! Мабуть, ви пропустили ту частину, де в США Нацгвардія не пакує людей у буси серед вулиці, а захищає конституційні права людини а не порушує іх. Але навіщо вам такі дрібниці, коли хочеться просто постріляти у співгромадян, правда?
А тепер слухай сюди, йолопе : бачу, копіпаст із Вікіпедії - це межа твоїх інтелектуальних потужностей? Вражає. ПРосто немає слів... Тобі, мабуть, здається, що якщо ти виділив текст жирним, то твій рівень IQ автоматично піднявся вище кімнатної температури? Але мушу тебе розчарувати: ефект тут абсолютно прямо протилежний.....
Слухай сюди, ти ,, диванний експерте'' з гугл-транслейтом замість мізків. Коли ти цитуєш функції Нацгвардії, ти хоча б на секунду замислювався, що таке ,,заходи національної оборони'' або ,,громадська безпека'' у правовій державі? Ні? Чи твій мозок настільки звик до рабської логіки, що поняття ,,захист'' для тебе - це лише можливість когось ,,пакувати''?
Для таких dovboiobiv як ти, або хто просто народився з альтернативним мисленням, пояснюю як хворій на всю голову дитині:
Присяга: Кожен гвардієць National Guard Oath присягає ,,підтримувати та захищати Конституцію Сполучених Штатів''. Не губернатора, не ,,пайку'', а Конституцію - документ, який і є фундаментом прав людини.
Конституційні права: Коли Нацгвардія США захищає право на протест (або стримує мародерів, щоб ті не порушували права інших громадян на власність і життя) - це і є захист конституційного ладу. Дійшло тобі заторможене чи ні? І ще раз про Твої хворі фантазії про ,,пакування": Твоє вологе бажання бачити в Нацгвардії каральний загін для ,,ліквідації" лише показує твою латентну тягу до диктатури. В США Нацгвардія обмежена законом Posse Comitatus Act, який забороняє використовувати федеральні війська для цивільного правопорядку без надзвичайних підстав. Але ж звідки тобі про це убогому і придуркуваптому знати? Ти ж обмежене зупинився вже на першому абзаці Вікіпедії.....
Тож, поки ти не захлинувся власною жовчю, спробуй усвідомити: те, що ти навчився складати букви у слова, ще не робить тебе знавцем права. Ти виглядаєш як дитина, яка вкрала татові окуляри й думає, що тепер вона професор......
Тобі ще ,,пояснення потрібні'', чи підеш далі вивчати світ через дзеркало, де ти єдиний, хто вважає себе розумним?
Слухай, твої відчайдушні спроби здаватися розумним викликають лише іспанський сором. Те, що твій мозок сприймає посилання як "магічне виділення тексту", свідчить про одне: ти застряг десь у епосі кнопкових телефонів. Дивно, що ти взагалі зміг натиснути кнопку "відповісти", не зламавши собі залишки логіки.Твій пасаж про "автоматичне виділення" - це просто Нобелівська премія в галузі очевидності. Мабуть, це єдине складне технічне відкриття, яке ти зробив за останній рік? .. Щодо Нацгвардії - твій приклад із солдатом на фронті настільки недолугий, що навіть гугл-перекладач видав би помилку. Якщо ти не розумієш, що захист Конституції - це і є захист прав, які вона гарантує, то "розум рибки" тут явно у того, хто забув, як думати далі інструкції до мікрохвильовки..... Намагатися розділити захист Конституції та захист прав громадян -це взагалі ,,геніальна і шедевральна ідея,'' це як доводити, що вода мокра, але пити її не можна. Для тих, хто таки ще й досі в танку і з "розумом рибки": Конституція США - це і є фундамент прав (Bill of Rights). Захищати Конституцію і не захищати права - це як бути "експертом", не маючи жодної клепки в голові. Але ти продовжуй, продовжуй, твої потуги реабілітуватися у власних очах виглядають дуже кумедно Дивись, чудо природи. Я тобі ще раз повторюю: Якщо для тебе захист Конституції (яка складається з Білля про права) - це не захист прав громадян, і ти й досі не спроможний збагнути базові і єлементарні речі - то таки так ,твій рівень IQ дійсно застряг десь між табуреткою та одноглітинною амебою.....І пояснювати тобі щось більш предметно - це як встановлювати Windows 11 на калькулятор: заліза немає, один дешевий пластик......
Ось тобі офіційний сайт Національної гвардії США, де чорним по білому написано про місію захисту народу та закону. https://www.nationalguard.mil Чи для тебе це знову "просто шрифт"? Хоча, кому я це кидаю... Ти ж не відрізниш посилання від тексту, поки тобі його не розжують і не покладуть у рот, як немовляті.....
Краще відпочивай, "інтелектуал", твій ліміт сорому на сьогодні вже вичерпано......
Ні, ну ти таки реально тупий !!! Тупіше навіть чим я припускав.... Все, вільний....Не хочяу навіть витрачати свій час на таке безглузде, тупе і вперте непорозуміння....
приїдь в україну і піди в тцк і мобілізуйся а потім будеш тут вумнічати а ти бздун і сцикло
спочатку від сечі просохни тупе біосміття
Ого, який потужний потік свідомості. Одразу помітно, як ти напружив усі три свої звивини, щоб нарешті виригнути цей шедевр. Співчуваю твоїм батькам: замість людини виростити таке "обісцяне" непорозуміння - це справжня генетична трагедія. Відпочинь, бо від таких складних розумових процесів твій єдиний нейрон остаточно закипить.
Дивлюсь, ти в темі підарасів та обісцяних штанів професіонал зі стажем, раз так впевнено роздаєш діагнози. Мабуть, важко жити, коли твоє єдине життєве досягнення - це вміння смердіти в коментарях. Сходи вмийся, бо від твого тексту навіть через екран тхне дешевим перегаром і тотальною безпорадністю.
Ти настільки нікчемний, що навіть образити нормально не здатний. Типове забите бидло, яке сміливо гавкає з-під паркану, бо в реальному житті вміє тільки очі в підлогу ховати. Твій рівень - це абсолютне дно, нижче якого лише твій коефіцієнт інтелекту.....
Ти синок навіть не здогадуєшся, що б з тобою робили, іще не вечір.
Зовсім жадібна ОПа стала,навіть не виділила коштів на сотню ботів
Це сторінка ТЦК ? Невже скарга? Відлови не вічні, а пам'ять на обличчя вічна...
якщо представники ТЦК були не в масках, із знаками розпізнавання, у них був наказ коменданта на них виписаний, то 100% цивільні скоїли злочин. чекаємо відео з бодікамер, де ТЦКашніки пред'явили свої документи і були без масок, щоб можна було банально звірити фотку в посвідченні з обличчам.
Не мають права представники ТЦК затримувати і обмежувати свободу людини!Це право є у поліції за певних умов.Тобі просте питання,чому цим не займається поліція?Відео не буде,як завжди .
"Нереформовані ТЦК та СП, які перетворилися на концтабори, корупційні анклави з відлову людей для галочки та прейскурантом на уникнення бути відловленим. У той же час - відсутність заперечень (!) Генштабу щодо відкриття кордонів для молоді до 24 років."

Народний депутат України Мар'яна Безугла
А кого ти зрадив,що виліз?
Видайте нарешті для самозахисту вогнепальну зброю ветеранам, які після важких поранень служать у соціальній підтримці.
Забула дописати - добрiй та людянiй соціальній підтримці.
Депутат веніславський заявив що то було ІПСО. Розходимось.
Не було там ніяких "військових ТЦК", то все "мосфільм".
"А дальше что? Дальше ваши рыжие кудри примелькаются, и вас просто начнут бить." (с)
Пора вже ці "групи цивільних осіб" відстрілювати починати.
Тебе, цивільну кацапку, в першу чергу.
агресивні ухилянти чекають русцкага миру
є 1000 способів як проводити нормальну справедливу мобілізацію, але тільки клоуни заради касти корупціонерів і недоторканих створили цю ***** з ТЦК
"Замість виконання законних вимог представників Збройних Сил України, натовп вдався до масового перешкоджання державній діяльності у сфері мобілізаційної підготовки", - заявили у відомстві.
Сміявся від такого розуміння "державної діяльності" . Але це був сміх скрізь сльози.
Монархи XVIII ст. в своїх гробницях перевертаються. Від задоволення, спостерігаючи, як вилупки з ХХІ ст. поповнюють їхніми методами ЗСУ. Особливо тішиться король Прусії Фрідріх ІІ, який довів практику виловлювання рекрутів до абсолюту.
По-іншому, під час війни не буває, і ніколи не було: ані до Фрідріха, ані після нього. Щоб далеко в історію не ходити, згадаю лише двох дуже відомих осіб: Елвіс Преслі примусово відправився у В'єтнам, а Мохамед Алі (тоді ще Касіус Клей, але вже чемпіон світу) - у в'язницю, бо навідріз відмовився туди їхати через свій пацифізм.
Ну, і де відео з бодікамер?🤡🤡🤡
По-перше, що це за військові, які дають на себе нападати під час виконання своїх службових обов'язків та ще й при воєнному стані? По-друге, законодавство має забезпечувати впевненість військових у правомірності застосування зброї на ураження в подібних ситуаціях (мало хто з якими цілями може нападати на військовослужбовців чи військові об'єкти, і в подібних випадках військовослужбовець має діяти на автоматі, а не розмірковувати і зважувати: це ДРГ, п'яниця чи якийсь не зовсім здоровий неадекват). Тож, якщо законодавство містить якісь неоднозначні та розмиті тлумачення, то вони звідти мають бути негайно прибрані.
Прочитавши отой весь срач на перших сторінках я переконався що закликають "стріляти ухилянтів" тільки ті яких війна жодним чином не стосується (броньовані, пенсіонери, нафронтниці) які з теплого дивану в Україні чи за кордоном постійно щось закликають, вас би взяти і на лбз кинути так ви своєю мотивацією мабуть точно до кордонів 91 року дійшли би.
Не цікаво, одні юристи обурені пишуть !
А боді-камер знову нема. Що ж це стається таке, "нападають" і "нападають" групи цивільних. Тільки от серед вбитих і покалічений зазвичай саме ті цивільні.
А от теж в Одесі ТЦКшники перевершили самі себе: сам себе побив! Тільки от що з бодікамерами знову..
https://tsn.ua/********/v-odesi-ttsk-zvynuvatyly-u-pobytti-mobilizovanoho-shcho-vidpovily-viyskovi-na-kryvavi-foto-chutlyvyy-kontent-3019478.html
Знаємо, і Сопін, і Сахарук, і Танчик, і сотні епілептиків самі себе побили і вбили. Масові смертельні напади стаються. І Конституція зовсім не порушується і влада не використовує військових (до яких відносить ТЦК) проти власного народу від хапання і тягання людей, кидання на яму, знущань до побиттів і вбивств.
Аби не воювали офіцери, заброньовані повністю силовики, молоді відставники. з яких в ЗСУ тільки кожен 40-й, охоронці дуп, блатні з тилових частин..
За дев'ять діб до вторгнення.
https://x.com/GessenKozak2/status/2023041408714801484
ТЦК заважають не помічати війну😡
служити повинні виключно синьоокі-накчані-блондини-добровольці🥴
Воюєш?
Ні звісно! Я не рождьон для войни. ~Чухаю 🥚🥚 на дивані~ тримаю економічний фронт😋
і строчу скізь і віздє ✍️
"ніяких переговорів, тільки кордони 91го!😠" або "ЗСУ хай воюють (без мене 😏) до кордонів 91го!😠"
З кацапами воювати сцикотно, а на своїх кидатися всі герої, бо знають, що отвєтки не буде.
А записи з бодікамер де? В це все вірять хіба що боти, кожен раз брехня, скільки вони вже людей повбивали. Перечитай он мої пости вище. Проблема в підході до мобілізації, знущанні з людей і хапанні хворих, коли не воюють треновані і що давали присягу!
А може стоїть розпустити ТЦК адже вони ж проти мира- капітуляції
України? А тоді, з такою мобілізацією незабаром прийдуть російські
фашисти окупанти. Отоді у нас буде окупаційний комісаріат суб'єкта
росії який дуже швидко введе (сталінські закони вороги народа ) та і
налагодить мобілізацію українців, але вже в свою окупаційну кацапську
армію. Щоб Українці масово вмирали за прокляту москальську орду.
Що вже було і не раз раніше в нашій кривавій історії України.
на ТОТ кацапи проводят свою мобілізацію, хтось чув щоб там били тих військоматовских що забирают служити? язики в дупі бо страшно, там 10 як з куща отримаеш одразу а то і просто пристрілят як пса.
З Луганська з 22-го року лише бачив подібні відео, як ганялись за людьми, більше такого нізвідки не бачив. Схоже, наші взяли з них приклад - проти чого боролись, на те і напоролись?
Не рівняй життя в окупації рузьким бидлом, і життя в країні, яка сподівається вступити в ЄС. Якщо ми порівнюємо себе з кацапами, а не з Європою, то на що ми сподіваємось?
шо таке "10"?
З такою мобілізацію скоро прийдуть кацапи-окупанти (військові комісаріати) ось тоді
вони миттєво і налагодять мобілізацію по сталінськи. Та тільки вже в свою окупаційну
москальську орду. А в них правила прості це не ТЦК найменші підозри на опір у воєнний
час, розстріл на місці. Кілька сотень ухилянтів застрелять, а решта так вони і самі
аж бігом прибіжуть до військ-комісаріатів щоб масово гинути за окупаційну кацапську
армію.
