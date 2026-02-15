Група цивільних напала на військових ТЦК в Одесі: є постраждалі
У неділю, 15 лютого, в Одесі під час перевірки документів група цивільних напала на військовослужбовців ТЦК та СП. Проти військових застосували сльозогінні речовини та фізичну силу.
Про це у соцмережі фейсбук повідомив Одеський обласний ТЦК та СП, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі інциденту
У терцентрі розповіли, що під час заходів із перевірки військово-облікових документів та супроводження чоловіка, який порушив правила військового обліку, до районного ТЦК група військовослужбовців зазнала агресії з боку цивільних осіб.
"Замість виконання законних вимог представників Збройних Сил України, натовп вдався до масового перешкоджання державній діяльності у сфері мобілізаційної підготовки", - заявили у відомстві.
У ТЦК розповіли, що проти військовослужбовців застосували сльозогінні речовини та фізичну силу. Внаслідок протиправних дій особовий склад групи оповіщення дістав тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та хімічні опіки рогівки очей.
Постраждалих військовослужбовців госпіталізували. Також нападники пошкодили службовий автомобіль та засоби відеофіксації.
"Дії осіб, які брали участь у нападі, підпадають під ознаки тяжких злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України. Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП ініціює невідкладне клопотання перед правоохоронними органами щодо притягнення до відповідальності максимально широкого кола учасників інциденту згідно з найсуворішими санкціями законодавства", - йдеться у заяві.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Повноваження ТЦК закінчуються там, де починається ваш здоровий глузд. Максимум, на що здатний ,,грізний воїн паперового фронту'' згідно з законом - це вручити вам повістку та з розумним виглядом подивитися у ваш військовий квиток. І ВСЕ !!! На цьому магія закінчується. Закон України ,,Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію'' не наділяв їх суперсилою викрадати людей серед білого дня.Затримання - це не для любителів. Якщо вас крутять, пакують і намагаються запхати в ,,бусик'' люди в камуфляжі без поліції - це не ,,мобілізаційні заходи'', це кримінальне правопорушення (незаконне позбавлення волі). Право на адміністративне затримання мають виключно працівники поліції, і то лише якщо ви вже ,,зірка'' в базі розшуку за порушення обліку.ТЦК - це не каральний загін ,,Безумного Макса''. Вони не мають права вибивати з вас дух, викручувати кінцівки або влаштовувати безкоштовне таксі до найближчого підвалу. Так доходить чи ні? Якщо ні, то щоб дійшло ,приведу Порівняння для особо обдарованих і для тих тих, хто ще досі в танку (або в бусику) :
Уявіть собі звичайний тролейбус. Ви заходите, а там - контролер. Вишуканий, суворий, з бейджиком.Його робота: перевірити ваш квиток.Якщо квитка немає: він може виписати вам штраф. Ну, максимум - попросити вийти на наступній зупинці.
А тепер уявіть, що цей контролер раптом вирішує, що він - агент 007. Оскільки у вас немає квитка, він починає гамселити вас по нирках, крутити руки, викликає пацанів на чорному ..Віто'' і силоміць пхає вас туди, щоб ви відпрацювали вартість проїзду на рудниках.....
Звучить як марення божевільного? Саме так виглядає ваше схвалення свавілля ТЦК. Контролер не може бути спецназом лише тому, що йому дуже хочеться виконати план. Так само і ТЦК не може бути судом, слідством і катом в одній особі.......
Тож, якщо ви так сильно любите цей ,,силовий фітнес'' на вулицях, можливо, вам варто перевірити, чи не затісно сидить ваша власна кепка? Бо коли завтра заломять руки вам (просто тому, що ви ,,схожі на ухилянта''), я впевнений що ви першим же будете кричати і волати про своі права, про які зараз так весело забуваєте.......
Слухай сюди, ти ,, диванний експерте'' з гугл-транслейтом замість мізків. Коли ти цитуєш функції Нацгвардії, ти хоча б на секунду замислювався, що таке ,,заходи національної оборони'' або ,,громадська безпека'' у правовій державі? Ні? Чи твій мозок настільки звик до рабської логіки, що поняття ,,захист'' для тебе - це лише можливість когось ,,пакувати''?
Для таких dovboiobiv як ти, або хто просто народився з альтернативним мисленням, пояснюю як хворій на всю голову дитині:
Присяга: Кожен гвардієць National Guard Oath присягає ,,підтримувати та захищати Конституцію Сполучених Штатів''. Не губернатора, не ,,пайку'', а Конституцію - документ, який і є фундаментом прав людини.
Конституційні права: Коли Нацгвардія США захищає право на протест (або стримує мародерів, щоб ті не порушували права інших громадян на власність і життя) - це і є захист конституційного ладу. Дійшло тобі заторможене чи ні? І ще раз про Твої хворі фантазії про ,,пакування": Твоє вологе бажання бачити в Нацгвардії каральний загін для ,,ліквідації" лише показує твою латентну тягу до диктатури. В США Нацгвардія обмежена законом Posse Comitatus Act, який забороняє використовувати федеральні війська для цивільного правопорядку без надзвичайних підстав. Але ж звідки тобі про це убогому і придуркуваптому знати? Ти ж обмежене зупинився вже на першому абзаці Вікіпедії.....
Тож, поки ти не захлинувся власною жовчю, спробуй усвідомити: те, що ти навчився складати букви у слова, ще не робить тебе знавцем права. Ти виглядаєш як дитина, яка вкрала татові окуляри й думає, що тепер вона професор......
Тобі ще ,,пояснення потрібні'', чи підеш далі вивчати світ через дзеркало, де ти єдиний, хто вважає себе розумним?
Ось тобі офіційний сайт Національної гвардії США, де чорним по білому написано про місію захисту народу та закону. https://www.nationalguard.mil Чи для тебе це знову "просто шрифт"? Хоча, кому я це кидаю... Ти ж не відрізниш посилання від тексту, поки тобі його не розжують і не покладуть у рот, як немовляті.....
Краще відпочивай, "інтелектуал", твій ліміт сорому на сьогодні вже вичерпано......
спочатку від сечі просохни тупе біосміття
Дивлюсь, ти в темі підарасів та обісцяних штанів професіонал зі стажем, раз так впевнено роздаєш діагнози. Мабуть, важко жити, коли твоє єдине життєве досягнення - це вміння смердіти в коментарях. Сходи вмийся, бо від твого тексту навіть через екран тхне дешевим перегаром і тотальною безпорадністю.
Ти настільки нікчемний, що навіть образити нормально не здатний. Типове забите бидло, яке сміливо гавкає з-під паркану, бо в реальному житті вміє тільки очі в підлогу ховати. Твій рівень - це абсолютне дно, нижче якого лише твій коефіцієнт інтелекту.....
Народний депутат України Мар'яна Безугла
Не було там ніяких "військових ТЦК", то все "мосфільм".
===============================================================
Сміявся від такого розуміння "державної діяльності" . Але це був сміх скрізь сльози.
Монархи XVIII ст. в своїх гробницях перевертаються. Від задоволення, спостерігаючи, як вилупки з ХХІ ст. поповнюють їхніми методами ЗСУ. Особливо тішиться король Прусії Фрідріх ІІ, який довів практику виловлювання рекрутів до абсолюту.
А от теж в Одесі ТЦКшники перевершили самі себе: сам себе побив! Тільки от що з бодікамерами знову..
https://tsn.ua/********/v-odesi-ttsk-zvynuvatyly-u-pobytti-mobilizovanoho-shcho-vidpovily-viyskovi-na-kryvavi-foto-chutlyvyy-kontent-3019478.html
https://x.com/GessenKozak2/status/2023041408714801484
служити повинні виключно синьоокі-накчані-блондини-добровольці🥴
ухаю🥚🥚 на дивані~ тримаю економічний фронт😋
і строчу скізь і віздє ✍️
"ніяких переговорів, тільки кордони 91го!😠" або "ЗСУ хай воюють (без мене 😏) до кордонів 91го!😠"
України? А тоді, з такою мобілізацією незабаром прийдуть російські
фашисти окупанти. Отоді у нас буде окупаційний комісаріат суб'єкта
росії який дуже швидко введе (сталінські закони вороги народа ) та і
налагодить мобілізацію українців, але вже в свою окупаційну кацапську
армію. Щоб Українці масово вмирали за прокляту москальську орду.
Що вже було і не раз раніше в нашій кривавій історії України.
вони миттєво і налагодять мобілізацію по сталінськи. Та тільки вже в свою окупаційну
москальську орду. А в них правила прості це не ТЦК найменші підозри на опір у воєнний
час, розстріл на місці. Кілька сотень ухилянтів застрелять, а решта так вони і самі
аж бігом прибіжуть до військ-комісаріатів щоб масово гинути за окупаційну кацапську
армію.