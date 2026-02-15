Група цивільних напала на військових ТЦК в Одесі: є постраждалі

У неділю, 15 лютого, в Одесі під час перевірки документів група цивільних напала на військовослужбовців ТЦК та СП. Проти військових застосували сльозогінні речовини та фізичну силу.

Про це у соцмережі фейсбук повідомив Одеський обласний ТЦК та СП, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі інциденту

У терцентрі розповіли, що під час заходів із перевірки військово-облікових документів та супроводження чоловіка, який порушив правила військового обліку, до районного ТЦК група військовослужбовців зазнала агресії з боку цивільних осіб.

"Замість виконання законних вимог представників Збройних Сил України, натовп вдався до масового перешкоджання державній діяльності у сфері мобілізаційної підготовки", - заявили у відомстві.

У ТЦК розповіли, що проти військовослужбовців застосували сльозогінні речовини та фізичну силу. Внаслідок протиправних дій особовий склад групи оповіщення дістав тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та хімічні опіки рогівки очей.

Постраждалих військовослужбовців госпіталізували. Також нападники пошкодили службовий автомобіль та засоби відеофіксації.

"Дії осіб, які брали участь у нападі, підпадають під ознаки тяжких злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України. Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП ініціює невідкладне клопотання перед правоохоронними органами щодо притягнення до відповідальності максимально широкого кола учасників інциденту згідно з найсуворішими санкціями законодавства", - йдеться у заяві.

