Сбил полицейскую во время побега от ТЦК: мужчину взяли под стражу на Харьковщине

В Харьковской области 49-летний мужчина, совершивший наезд на сотрудницу полиции и пытавшийся скрыться от ТЦК, взят под стражу без права внесения залога.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее об инциденте

Как отмечается, происшествие произошло 16 февраля во время совместных мероприятий военнослужащих ТЦК и СП и сотрудников Управления патрульной полиции в Харьковской области. Во время проверки документов они установили, что 49-летний мужчина, водитель автомобиля, находился в розыске и его следует доставить в отдел ТЦК.

По данным полиции, мужчина якобы пытался избежать этого. Правоохранители рассказали, что он начал движение автомобилем и наехал на полицейскую, которая пыталась остановить его. После этого мужчина якобы продолжил движение. Полицейские догнали его и задержали.

Меры пресечения

Новобаварский районный суд в Харькове принял решение о мере пресечения для мужчины –– взять его под стражу без права внесения залога.

Следователи Главного управления Национальной полиции в Харьковской области сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 345 УК — угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа. Санкция статьи предусматривает ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

