Сбил полицейскую во время побега от ТЦК: мужчину взяли под стражу на Харьковщине
В Харьковской области 49-летний мужчина, совершивший наезд на сотрудницу полиции и пытавшийся скрыться от ТЦК, взят под стражу без права внесения залога.
Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.
Подробнее об инциденте
Как отмечается, происшествие произошло 16 февраля во время совместных мероприятий военнослужащих ТЦК и СП и сотрудников Управления патрульной полиции в Харьковской области. Во время проверки документов они установили, что 49-летний мужчина, водитель автомобиля, находился в розыске и его следует доставить в отдел ТЦК.
По данным полиции, мужчина якобы пытался избежать этого. Правоохранители рассказали, что он начал движение автомобилем и наехал на полицейскую, которая пыталась остановить его. После этого мужчина якобы продолжил движение. Полицейские догнали его и задержали.
Меры пресечения
- Новобаварский районный суд в Харькове принял решение о мере пресечения для мужчины –– взять его под стражу без права внесения залога.
- Следователи Главного управления Национальной полиции в Харьковской области сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 345 УК — угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа. Санкция статьи предусматривает ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.
Шукав московитів-окупантів, щоб їх убити!?!?
Прийдуть кацапи і всі ви будите голими прив*язані до дерев, а Ваня/Ашот будуть вам пояснювати, як треба поважати військових командирів....
А так... Поки одні в окопах три роки, інші живуть і насолоджуються життям.
От тільки ті що в окопах стрімко кінчаються. Хто каліка, хто взагалі загинув.
Так що український народ має зробити вибір- війна за Незалежність чи капітуляція і русскій язик, батюшка-Сталін, радная Сібірь і поля на місці поховань Українських Воїнів, а національні герої -Мільчаков, Моторола, Кадиров і бійці ;Шторм Z;. Шкода лише ЗСУ та їх сім'ї- виріжуть з дітьми. Моя-хата-скрайники житимуть, працюватимуть на благо РФ, фінансовий рівень життя вагомо підвищиться..."
Ото цьому розкажеш (вже ні):
