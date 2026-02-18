Сбил полицейскую во время побега от ТЦК: мужчину взяли под стражу на Харьковщине

В Харьковской области 49-летний мужчина, совершивший наезд на сотрудницу полиции и пытавшийся скрыться от ТЦК, взят под стражу без права внесения залога.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее об инциденте

Как отмечается, происшествие произошло 16 февраля во время совместных мероприятий военнослужащих ТЦК и СП и сотрудников Управления патрульной полиции в Харьковской области. Во время проверки документов они установили, что 49-летний мужчина, водитель автомобиля, находился в розыске и его следует доставить в отдел ТЦК. 

По данным полиции, мужчина якобы пытался избежать этого. Правоохранители рассказали, что он начал движение автомобилем и наехал на полицейскую, которая пыталась остановить его. После этого мужчина якобы продолжил движение. Полицейские догнали его и задержали.

Меры пресечения

  • Новобаварский районный суд в Харькове принял решение о мере пресечения для мужчины –– взять его под стражу без права внесения залога.
  • Следователи Главного управления Национальной полиции в Харьковской области сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 345 УК — угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа. Санкция статьи предусматривает ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

Мужчина сбил полицейскую и пытался скрыться от ТЦК в Харьковской области
Автор: 

Нацполиция ТЦК Харьковская область
Топ комментарии
+10
Братушкі прідут парядак навєдут?
18.02.2026 19:45 Ответить
+10
Щас ухилянти зі всієї України почнуть тут сцяти кип*ятком на ТЦК і поліцію!
Прийдуть кацапи і всі ви будите голими прив*язані до дерев, а Ваня/Ашот будуть вам пояснювати, як треба поважати військових командирів....
18.02.2026 19:51 Ответить
+8
ТЦК, як військова структура, не можуть обмежувати права людей. Тому це або поліція, або ВСП(і то не факт).
18.02.2026 20:24 Ответить
Сходи у ТЦК і дізнайся !
18.02.2026 19:42 Ответить
А відловлювати СЗЧістів хто буде?
18.02.2026 20:11 Ответить
Не знаю, я не вивчав законодавство. ВСП? Поліція?
18.02.2026 20:14 Ответить
Ну так тоді не треба упереджено висновки робити...
18.02.2026 20:18 Ответить
18.02.2026 20:24 Ответить
Це сумісна група, поліція + ТЦК. А взагалі то в Україні введено воєнний стан.
18.02.2026 20:26 Ответить
А яка стаття Конституції дозволяє військовозобов'язаному громадянину України під час введення воєнного стану не ставати на облік, не з'являтись за повісткою до ТЦК, ухилятися щодо отримання повістки, не пред'являти документи для перевірки уповноваженим особам (а працівники ТЦК мають на це право) і т.д.?
18.02.2026 22:47 Ответить
Наскільки мені відомо, немає такий статей. Порушення законів одними не означає, що інші теж мають право їх порушувати. Хай поліція займається примусовою мобілізацією.
18.02.2026 22:58 Ответить
Так вона в займається, але у поліції немає повноважень мобілізовувати військовозобов'язаних. Тому і було прийнято рішення робити сумісні наряди поліції+ТЦК.
18.02.2026 23:57 Ответить
Під час воєнного стану, мобілізація громадян проводиться на один(один, Вася) рік. Інакше обьявляйте війну і переводіть економіку на військові рейки. А не так - багаті багатіють, а бідних скоро не залишиться. І перед тим, як щось гугнякати - п'здуй повоюй. Потім поділися враженнями.
20.02.2026 08:18 Ответить
Шо ти верзеш?! Таке на бабцям на лавках біля під'їздів розкажи, там ще проконає
20.02.2026 08:35 Ответить
Вже повоював? Херой!
20.02.2026 11:17 Ответить
Повоював в свій час, не бзди за мене. А ти воював?
20.02.2026 13:29 Ответить
Я ніколи не пропоную людям того, чого не пробував сам (посилання в дупу або нахер - не рахується).
20.02.2026 17:46 Ответить
Всп
18.02.2026 20:42 Ответить
Точно не ТЦК, згідно законодавства вони не мають на те повноважень. Тому або ВСП, або поліція.
18.02.2026 21:27 Ответить
Сказав" Evgeniy Maruschak", отримуючи савижими купюрами в касі ведмедчука
18.02.2026 20:14 Ответить
"""Наталья""" из рассии, де пруфи? де мої гроші "савижими купюрами"? якого біса я маю програмувати, якщо мені мають гроші платити за мої пости.
18.02.2026 20:17 Ответить
ВСІХ (кроми мене 😋)НА ФРОНТ 😠!
18.02.2026 21:26 Ответить
Кроме не получится особенно если кацапы подберутся.С их тцк не забалуешь.Это они своих голыми на морозе привязывают если отказываются в бой идти и трусят ,а тебя ...ну ты покак не свой и лояльность еще предстоит доказать😁
18.02.2026 21:46 Ответить
Оперативник. Він же не один був, а в складі групи. Не він тебе повинен цікавити...
18.02.2026 20:10 Ответить
Мабуть, 49-річний чоловік, водій автівки, перебував у розшуку… розшукував орків….
Шукав московитів-окупантів, щоб їх убити!?!?
18.02.2026 19:43 Ответить
Не понравится ему тот порядок . Но оно этого не понимает
18.02.2026 21:39 Ответить
Москалику іди в сраку!
18.02.2026 20:06 Ответить
18.02.2026 19:51 Ответить
И поверь эти сцыкуны будут молчать в тряпочку и покорно подчинятся
18.02.2026 20:54 Ответить
"Просто українці мають вирішити- війна чи капітуляція. І якщо капітуляція- то виходьте на вулиці і вимагайте капітуляцію. Війна- то кінчайте ховатися і тікати.
А так... Поки одні в окопах три роки, інші живуть і насолоджуються життям.
От тільки ті що в окопах стрімко кінчаються. Хто каліка, хто взагалі загинув.
Так що український народ має зробити вибір- війна за Незалежність чи капітуляція і русскій язик, батюшка-Сталін, радная Сібірь і поля на місці поховань Українських Воїнів, а національні герої -Мільчаков, Моторола, Кадиров і бійці ;Шторм Z;. Шкода лише ЗСУ та їх сім'ї- виріжуть з дітьми. Моя-хата-скрайники житимуть, працюватимуть на благо РФ, фінансовий рівень життя вагомо підвищиться..."
18.02.2026 23:33 Ответить
кто выходить будет? активная часть общества на фронте, благодаря им фронт еще стоит, или в земле патриоты. А тут уже полицейская держава, тут из дома без бумажки не выйдешь, не говоря о протестах. А протестовать кто будет, женщины которых это не касается и моя хата скраю катаются заграницу к иностранцам(не все конечно, но подавляющая масса), или молодняк с аналогичным отношением? Вопрос риторический, они же так выстроили чтобы часть на утиль, а часть общества чтобы не чувствовала войны, чтобы не перегревать котелок. Все же продумано.
19.02.2026 01:01 Ответить
Та тля. Більша частина виїде просто. Ну не вірю в переважаючий кретинізм. Ті хто слідкував (чи брав участь) до 22-го за ходом війни знали хто такі кацапи, інші побачили після умовної Бучі. Тільки повний ідіот (або той хто не може) залишиться в разі прориву фронту або іншого тотального ****.ця.
19.02.2026 04:57 Ответить
Не еще не пришли .Только-только в днепровскую область вошли и к Запорожью подобрались.😆
18.02.2026 21:42 Ответить
А сцикуни-ухилянти будуть продовжувати сидіти під спідницями? Де тебе такого "наївного" народили..
18.02.2026 23:35 Ответить
"Прийдуть кацапи і всі ви будите голими прив*язані до дерев, а Ваня/Ашот будуть вам пояснювати, як треба поважати військових командирів."

Ото цьому розкажеш (вже ні):
"Забили цивільного до смерті: поліція затримала трьох військових ТЦК"
19.02.2026 11:47 Ответить
Ой..як нежаль(((
18.02.2026 20:20 Ответить
В шо там вибір у нього був, зробили людей безправними.Нема грошей і ти ухилянт
18.02.2026 21:34 Ответить
Під час відрядження на Харківщину голова Нацполіції Іван Вигівський оцінив безпекову ситуацію в прифронтових громадах. Від початку 2026 року область зазнала майже 740 обстрілів, пошкоджено понад 1200 цивільних об'єктів, загинули 62 людини, з них 5 дітей. Щодоби чергують понад 500 рятувальників. Евакуйовано понад 2800 осіб, із них 153 дитини, ще понад 13 тисяч жителів залишаються в небезпеці. Регіон захищають підрозділи Нацгвардії, зокрема 2-й корпус «Хартія», який стримує ворога на Куп'янському напрямку. Вигівський вручив державні нагороди військовим, рятувальникам і поліцейським. Детальніше: https://t.me/CyberpolUA/5348
18.02.2026 22:00 Ответить
лохи, от Юзика привет
18.02.2026 22:33 Ответить
Сподіваюсь ухилянт вже сидить на пляшці та звикає до руського миру.
18.02.2026 23:06 Ответить
Повилазили сцикуни, ждуни і підкацапники.
19.02.2026 10:30 Ответить
Ухилянти і зрадники в поліцейському і військовому одязі нападають на українців.
19.02.2026 19:54 Ответить
 
 