Збив поліціянтку під час втечі від ТЦК: чоловіка взяли під варту на Харківщині. ВІДЕО+ФОТО
У Харківській області 49-річного чоловіка, який здійснив наїзд на працівницю поліції та намагався втекти від ТЦК, взято під варту без права внесення застави.
Про це повідомили в поліції Харківської області, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, подія сталася 16 лютого під час спільних заходів військовослужбовців ТЦК та СП та працівників Управління патрульної поліції в Харківській області. Під час перевірки документів вони встановили, що 49-річний чоловік, водій автівки, перебував у розшуку та його слід доставити у відділ ТЦК.
За даними поліції, чоловік нібито намагався уникнути цього. Правоохоронці розповіли, що він розпочав рух автомобілем та наїхав на поліціянтку, яка намагалася зупинити його. Після цього чоловік нібито продовжив рух. Поліціянти наздогнали його і затримали.
Запобіжний захід
- Новобаварський районний суд у Харкові ухвалив рішення про запобіжний захід для чоловіка –– взяти його під варту без права внесення застави.
- Слідчі Головного управління Національної поліції в Харківській області повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 345 ККУ — погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років.
Шукав московитів-окупантів, щоб їх убити!?!?
Прийдуть кацапи і всі ви будите голими прив*язані до дерев, а Ваня/Ашот будуть вам пояснювати, як треба поважати військових командирів....
А так... Поки одні в окопах три роки, інші живуть і насолоджуються життям.
От тільки ті що в окопах стрімко кінчаються. Хто каліка, хто взагалі загинув.
Так що український народ має зробити вибір- війна за Незалежність чи капітуляція і русскій язик, батюшка-Сталін, радная Сібірь і поля на місці поховань Українських Воїнів, а національні герої -Мільчаков, Моторола, Кадиров і бійці ;Шторм Z;. Шкода лише ЗСУ та їх сім'ї- виріжуть з дітьми. Моя-хата-скрайники житимуть, працюватимуть на благо РФ, фінансовий рівень життя вагомо підвищиться..."
Ото цьому розкажеш (вже ні):
