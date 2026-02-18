Збив поліціянтку під час втечі від ТЦК: чоловіка взяли під варту на Харківщині. ВІДЕО+ФОТО

У Харківській області 49-річного чоловіка, який здійснив наїзд на працівницю поліції та намагався втекти від ТЦК, взято під варту без права внесення застави.

Про це повідомили в поліції Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, подія сталася 16 лютого під час спільних заходів військовослужбовців ТЦК та СП та працівників Управління патрульної поліції в Харківській області. Під час перевірки документів вони встановили, що 49-річний чоловік, водій автівки, перебував у розшуку та його слід доставити у відділ ТЦК. 

За даними поліції, чоловік нібито намагався уникнути цього. Правоохоронці розповіли, що він розпочав рух автомобілем та наїхав на поліціянтку, яка намагалася зупинити його. Після цього чоловік нібито продовжив рух. Поліціянти наздогнали його і затримали.

Запобіжний захід

  • Новобаварський районний суд у Харкові ухвалив рішення про запобіжний захід для чоловіка –– взяти його під варту без права внесення застави.
  • Слідчі Головного управління Національної поліції в Харківській області повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 345 ККУ — погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років.

Чоловік збив поліціянтку та намагався втекти від ТЦК на Харківщині
Топ коментарі
+10
Братушкі прідут парядак навєдут?
показати весь коментар
18.02.2026 19:45 Відповісти
+10
Щас ухилянти зі всієї України почнуть тут сцяти кип*ятком на ТЦК і поліцію!
Прийдуть кацапи і всі ви будите голими прив*язані до дерев, а Ваня/Ашот будуть вам пояснювати, як треба поважати військових командирів....
показати весь коментар
18.02.2026 19:51 Відповісти
+8
ТЦК, як військова структура, не можуть обмежувати права людей. Тому це або поліція, або ВСП(і то не факт).
показати весь коментар
18.02.2026 20:24 Відповісти
Сходи у ТЦК і дізнайся !
показати весь коментар
18.02.2026 19:42 Відповісти
А відловлювати СЗЧістів хто буде?
показати весь коментар
18.02.2026 20:11 Відповісти
Не знаю, я не вивчав законодавство. ВСП? Поліція?
показати весь коментар
18.02.2026 20:14 Відповісти
Ну так тоді не треба упереджено висновки робити...
показати весь коментар
18.02.2026 20:18 Відповісти
ТЦК, як військова структура, не можуть обмежувати права людей. Тому це або поліція, або ВСП(і то не факт).
показати весь коментар
18.02.2026 20:24 Відповісти
Це сумісна група, поліція + ТЦК. А взагалі то в Україні введено воєнний стан.
показати весь коментар
18.02.2026 20:26 Відповісти
А яка стаття Конституції дозволяє військовозобов'язаному громадянину України під час введення воєнного стану не ставати на облік, не з'являтись за повісткою до ТЦК, ухилятися щодо отримання повістки, не пред'являти документи для перевірки уповноваженим особам (а працівники ТЦК мають на це право) і т.д.?
показати весь коментар
18.02.2026 22:47 Відповісти
Наскільки мені відомо, немає такий статей. Порушення законів одними не означає, що інші теж мають право їх порушувати. Хай поліція займається примусовою мобілізацією.
показати весь коментар
18.02.2026 22:58 Відповісти
Так вона в займається, але у поліції немає повноважень мобілізовувати військовозобов'язаних. Тому і було прийнято рішення робити сумісні наряди поліції+ТЦК.
показати весь коментар
18.02.2026 23:57 Відповісти
Під час воєнного стану, мобілізація громадян проводиться на один(один, Вася) рік. Інакше обьявляйте війну і переводіть економіку на військові рейки. А не так - багаті багатіють, а бідних скоро не залишиться. І перед тим, як щось гугнякати - п'здуй повоюй. Потім поділися враженнями.
показати весь коментар
20.02.2026 08:18 Відповісти
Шо ти верзеш?! Таке на бабцям на лавках біля під'їздів розкажи, там ще проконає
показати весь коментар
20.02.2026 08:35 Відповісти
Вже повоював? Херой!
показати весь коментар
20.02.2026 11:17 Відповісти
Повоював в свій час, не бзди за мене. А ти воював?
показати весь коментар
20.02.2026 13:29 Відповісти
Я ніколи не пропоную людям того, чого не пробував сам (посилання в дупу або нахер - не рахується).
показати весь коментар
20.02.2026 17:46 Відповісти
Всп
показати весь коментар
18.02.2026 20:42 Відповісти
Точно не ТЦК, згідно законодавства вони не мають на те повноважень. Тому або ВСП, або поліція.
показати весь коментар
18.02.2026 21:27 Відповісти
Сказав" Evgeniy Maruschak", отримуючи савижими купюрами в касі ведмедчука
показати весь коментар
18.02.2026 20:14 Відповісти
"""Наталья""" из рассии, де пруфи? де мої гроші "савижими купюрами"? якого біса я маю програмувати, якщо мені мають гроші платити за мої пости.
показати весь коментар
18.02.2026 20:17 Відповісти
ВСІХ (кроми мене 😋)НА ФРОНТ 😠!
показати весь коментар
18.02.2026 21:26 Відповісти
Кроме не получится особенно если кацапы подберутся.С их тцк не забалуешь.Это они своих голыми на морозе привязывают если отказываются в бой идти и трусят ,а тебя ...ну ты покак не свой и лояльность еще предстоит доказать😁
показати весь коментар
18.02.2026 21:46 Відповісти
Оперативник. Він же не один був, а в складі групи. Не він тебе повинен цікавити...
показати весь коментар
18.02.2026 20:10 Відповісти
Мабуть, 49-річний чоловік, водій автівки, перебував у розшуку… розшукував орків….
Шукав московитів-окупантів, щоб їх убити!?!?
показати весь коментар
18.02.2026 19:43 Відповісти
Братушкі прідут парядак навєдут?
показати весь коментар
18.02.2026 19:45 Відповісти
Не понравится ему тот порядок . Но оно этого не понимает
показати весь коментар
18.02.2026 21:39 Відповісти
Москалику іди в сраку!
показати весь коментар
18.02.2026 20:06 Відповісти
Щас ухилянти зі всієї України почнуть тут сцяти кип*ятком на ТЦК і поліцію!
Прийдуть кацапи і всі ви будите голими прив*язані до дерев, а Ваня/Ашот будуть вам пояснювати, як треба поважати військових командирів....
показати весь коментар
18.02.2026 19:51 Відповісти
И поверь эти сцыкуны будут молчать в тряпочку и покорно подчинятся
показати весь коментар
18.02.2026 20:54 Відповісти
"Просто українці мають вирішити- війна чи капітуляція. І якщо капітуляція- то виходьте на вулиці і вимагайте капітуляцію. Війна- то кінчайте ховатися і тікати.
А так... Поки одні в окопах три роки, інші живуть і насолоджуються життям.
От тільки ті що в окопах стрімко кінчаються. Хто каліка, хто взагалі загинув.
Так що український народ має зробити вибір- війна за Незалежність чи капітуляція і русскій язик, батюшка-Сталін, радная Сібірь і поля на місці поховань Українських Воїнів, а національні герої -Мільчаков, Моторола, Кадиров і бійці ;Шторм Z;. Шкода лише ЗСУ та їх сім'ї- виріжуть з дітьми. Моя-хата-скрайники житимуть, працюватимуть на благо РФ, фінансовий рівень життя вагомо підвищиться..."
показати весь коментар
18.02.2026 23:33 Відповісти
кто выходить будет? активная часть общества на фронте, благодаря им фронт еще стоит, или в земле патриоты. А тут уже полицейская держава, тут из дома без бумажки не выйдешь, не говоря о протестах. А протестовать кто будет, женщины которых это не касается и моя хата скраю катаются заграницу к иностранцам(не все конечно, но подавляющая масса), или молодняк с аналогичным отношением? Вопрос риторический, они же так выстроили чтобы часть на утиль, а часть общества чтобы не чувствовала войны, чтобы не перегревать котелок. Все же продумано.
показати весь коментар
19.02.2026 01:01 Відповісти
Та тля. Більша частина виїде просто. Ну не вірю в переважаючий кретинізм. Ті хто слідкував (чи брав участь) до 22-го за ходом війни знали хто такі кацапи, інші побачили після умовної Бучі. Тільки повний ідіот (або той хто не може) залишиться в разі прориву фронту або іншого тотального ****.ця.
показати весь коментар
19.02.2026 04:57 Відповісти
Не еще не пришли .Только-только в днепровскую область вошли и к Запорожью подобрались.😆
показати весь коментар
18.02.2026 21:42 Відповісти
А сцикуни-ухилянти будуть продовжувати сидіти під спідницями? Де тебе такого "наївного" народили..
показати весь коментар
18.02.2026 23:35 Відповісти
"Прийдуть кацапи і всі ви будите голими прив*язані до дерев, а Ваня/Ашот будуть вам пояснювати, як треба поважати військових командирів."

Ото цьому розкажеш (вже ні):
"Забили цивільного до смерті: поліція затримала трьох військових ТЦК"
показати весь коментар
19.02.2026 11:47 Відповісти
Ой..як нежаль(((
показати весь коментар
18.02.2026 20:20 Відповісти
В шо там вибір у нього був, зробили людей безправними.Нема грошей і ти ухилянт
показати весь коментар
18.02.2026 21:34 Відповісти
Під час відрядження на Харківщину голова Нацполіції Іван Вигівський оцінив безпекову ситуацію в прифронтових громадах. Від початку 2026 року область зазнала майже 740 обстрілів, пошкоджено понад 1200 цивільних об'єктів, загинули 62 людини, з них 5 дітей. Щодоби чергують понад 500 рятувальників. Евакуйовано понад 2800 осіб, із них 153 дитини, ще понад 13 тисяч жителів залишаються в небезпеці. Регіон захищають підрозділи Нацгвардії, зокрема 2-й корпус «Хартія», який стримує ворога на Куп'янському напрямку. Вигівський вручив державні нагороди військовим, рятувальникам і поліцейським. Детальніше: https://t.me/CyberpolUA/5348
показати весь коментар
18.02.2026 22:00 Відповісти
лохи, от Юзика привет
показати весь коментар
18.02.2026 22:33 Відповісти
Сподіваюсь ухилянт вже сидить на пляшці та звикає до руського миру.
показати весь коментар
18.02.2026 23:06 Відповісти
Повилазили сцикуни, ждуни і підкацапники.
показати весь коментар
19.02.2026 10:30 Відповісти
Ухилянти і зрадники в поліцейському і військовому одязі нападають на українців.
показати весь коментар
19.02.2026 19:54 Відповісти
 
 