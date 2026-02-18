Сбили автомобилем, угрожали применить оружие и избивали: футболист Колесник опубликовал полную запись конфликта с ТЦК. ВИДЕО
Скандал вокруг задержания футболиста Даниила Колесника получил неожиданное продолжение. После распространения фрагментарного видео, где игрок бьет мужчину в форме, спортсмен опубликовал полную запись с камер наблюдения. Как сообщает Цензор.НЕТ, новые кадры указывают на то, что силовому противостоянию предшествовали опасные действия со стороны представителей военкомата.
Внимание! Ненормативная лексика!
Аргументы адвокатов и новые факты:
-
Наезд автомобилем: На кадрах с камеры наблюдения видно, что служебный автомобиль ТЦК и СП совершил умышленный наезд на гражданское лицо. Колесник прямо заявляет: "Сотрудники ТЦК умышленно сбили человека своим служебным автомобилем".
-
Угрозы расстрелом: Как отмечает футболист, после наезда военные начали угрожать мужчине оружием "без наличия очевидных оснований".
-
Начало драки: Спортсмен настаивает, что именно сотрудник ТЦК первым совершил нападение на Колесника и начал наносить ему телесные повреждения, а удар футболиста был ответной реакцией.
-
Позиция Колесника: Сам спортсмен подчеркивает, что он не скрывался и не был задержан - он самостоятельно явился в райотдел полиции для дачи показаний и выяснения обстоятельств.
"В сложившейся ситуации я вступился за человека, в отношении которого, по моему убеждению, применялись неправомерные действия. На видео, прикрепленном к посту, видно, что представители ТЦК умышленно сбили гражданина автомобилем. Более того, они в грубой форме угрожали применить огнестрельное оружие и первыми стали наносить телесные повреждения", - отмечает Колесник.
Контекст и последствия:
Несмотря на новые доказательства, ФК "Колос" уже заявил об отстранении игрока и намерении уволить его 17 февраля. В то же время Киевский областной ТЦК иронично предложил Колеснику службу в ДШВ, обвинив его в чувстве "вседозволенности".
Публикация полного видео с камеры наблюдения может стать основанием для проверки действий должностных лиц ТЦК на предмет превышения полномочий и создания опасности для жизни людей.
Якось в Ізраїлі спитали, чому всі готові йти захищати країну. Нащо там відповідають, що ніде у світі як у своїй країні вони не отримають такої чудової освіти, такої якісної медицини, гідної роботи й оплати праці, не отримають соціальних програм для підтримки. Можете запитати про все це у самих-самих звичайних українців.
Там дуже неоднозначна ситуація. Бо все почалось з того, що авто з ТЦК збило чоловіка, і щоб "загладити" ситуацію - ТЦКашники почали його бусикувати. А далі - обидві сторони "відзначилися" правопорушеннями. В якій мірі, хто винуватий більше/менше - нехай розбираються в судовому засіданні. І це добре, що цей випадок розбиратиметься публічно.
Цей футболіст ще дурніший, ніж здавався до цього.
Все це робити має поліція.
А наразі маємо порушення Конституції, купи законів, правил війни, фактично військові злочини.
Адвокати з всякої ***....ні слона роздують.
Справу відносно вчорашнього футболіста порушили?
Пильний громадянин намагався зупинити порушників.
Враховуючи останні події тут вже немає за що воювати, у владі одні бандити-зрадники.
Враховуючи що ти кацапський ждун,не дивно що тобі нема за що воювати.
Я це від ждунів і запроданців з 2014 чую.Нехай син Порошенка воює,врах нє в крємлє,і т.д.
Будеш багато "патріотити" - вже завтра м'ясирський найде тобі новий контранступ на москву, де помреш і ти і всі інші патріоти.