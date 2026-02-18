РУС
9 808 147

Сбили автомобилем, угрожали применить оружие и избивали: футболист Колесник опубликовал полную запись конфликта с ТЦК. ВИДЕО

Скандал вокруг задержания футболиста Даниила Колесника получил неожиданное продолжение. После распространения фрагментарного видео, где игрок бьет мужчину в форме, спортсмен опубликовал полную запись с камер наблюдения. Как сообщает Цензор.НЕТ, новые кадры указывают на то, что силовому противостоянию предшествовали опасные действия со стороны представителей военкомата.

Внимание! Ненормативная лексика!

Аргументы адвокатов и новые факты:

  • Наезд автомобилем: На кадрах с камеры наблюдения видно, что служебный автомобиль ТЦК и СП совершил умышленный наезд на гражданское лицо. Колесник прямо заявляет: "Сотрудники ТЦК умышленно сбили человека своим служебным автомобилем".

  • Угрозы расстрелом: Как отмечает футболист, после наезда военные начали угрожать мужчине оружием "без наличия очевидных оснований".

  • Начало драки: Спортсмен настаивает, что именно сотрудник ТЦК первым совершил нападение на Колесника и начал наносить ему телесные повреждения, а удар футболиста был ответной реакцией.

  • Позиция Колесника: Сам спортсмен подчеркивает, что он не скрывался и не был задержан - он самостоятельно явился в райотдел полиции для дачи показаний и выяснения обстоятельств.

"В сложившейся ситуации я вступился за человека, в отношении которого, по моему убеждению, применялись неправомерные действия. На видео, прикрепленном к посту, видно, что представители ТЦК умышленно сбили гражданина автомобилем. Более того, они в грубой форме угрожали применить огнестрельное оружие и первыми стали наносить телесные повреждения", - отмечает Колесник.

Контекст и последствия:

Несмотря на новые доказательства, ФК "Колос" уже заявил об отстранении игрока и намерении уволить его 17 февраля. В то же время Киевский областной ТЦК иронично предложил Колеснику службу в ДШВ, обвинив его в чувстве "вседозволенности".

Публикация полного видео с камеры наблюдения может стать основанием для проверки действий должностных лиц ТЦК на предмет превышения полномочий и создания опасности для жизни людей.

Автор: 

Топ комментарии
+31
Можливо, в найближчий час хлопчина не буде грати у футбол, зате зберіг свою гідність.
18.02.2026 16:12 Ответить
+26
Ну шо ми тут бачмимо? Навмисне скоєння ДТП, що становить загрозу для здоров'я та життя людини, погрози вбивством, спроба викрадення групою осіб. Цих покидьків треба закривати років на 20 мінімум.
18.02.2026 16:13 Ответить
+18
Правильно зробив що переїбав тому підару ТЦКшному, будуть знати як збивати та бити людей посеред вулиці!
18.02.2026 16:15 Ответить
Страница 2 из 2
Так і немає бажаючих добровільно йти в ЗСУ захищати ТЦК, ненавчених озброєних поліцейських, і двушечку на москву.
18.02.2026 16:36 Ответить
та хватить демагогію розповсюджувати.... ти ж чудово розумієш що захист держави лежить на наших плечах. ну вибрали дегенерати призедентом довбня. а зараз їх пакують. красота ж!
18.02.2026 16:40 Ответить
Напишу, що трапилось з суспільством. Військово-політичне керівництво поділило суспільство на страти і поставили захищати такий устрій військових, поліціянтів, чиновників. Одна страта непогано живе саме за рахунок війни і не хоче її завершення (грошові потоки, домовленості по військовим замовленням, дармові кошти європи на усілякі програми і гранти, які пиляють, отримання політичного імунітету поки йде війна). Інша страта стала проти своєї волі кріпаками, яку виловлюють як тварин і кидають на фарш захищати іншу страту. Третю страту, озброєну та з відсутністю будь-якої кримінальної відповідальності за вчинки, тримають для збереження існування такої структури.
Якось в Ізраїлі спитали, чому всі готові йти захищати країну. Нащо там відповідають, що ніде у світі як у своїй країні вони не отримають такої чудової освіти, такої якісної медицини, гідної роботи й оплати праці, не отримають соціальних програм для підтримки. Можете запитати про все це у самих-самих звичайних українців.
18.02.2026 17:42 Ответить
Є один нюанс - не якесь "Військово-політичне керівництво поділило суспільство на страти" , а просто кастова система , в Україні яскраво проявила себе під час війни - всі 12 років воюють лише бідняки , а "еліта" демонстративно в цьому участі не бере
18.02.2026 17:46 Ответить
Кого ти можеш захистити? Ти власне гузно не захистиш.
18.02.2026 16:38 Ответить
тобі та пару кацапам горлянку перегризу. не переживай
18.02.2026 16:41 Ответить
Щелепу не забуть вставити собі,гризун мамкин.
18.02.2026 16:44 Ответить
а про щелепу ти синку по фрейду згадав?
18.02.2026 16:45 Ответить
Проблема в тому, що бульшість з них не захищають, а стережуть. Достатньо відкрити кордони і вже через місяць всі про них забудуть, як про страшний сон.
18.02.2026 16:43 Ответить
І багато ти захистив?
18.02.2026 16:44 Ответить
мої два зяті захищають Україну. пішли добровольцями ,один в 16 році другий в 22 році. вони не такі як ти чи інший взятий? вони забовязані захищати інших які ховаються як криси?
показать весь комментарий
18.02.2026 16:50 Ответить
Це зяті. Я теж можу почати за когось
18.02.2026 17:05 Ответить
А як в минулих темах поливали футболіста дуполизи цкунярські!
18.02.2026 16:34 Ответить
Звісно ж ІПСО. Тцкуни ні вчьом нє віноувати. Вчора окремі нечистоплотні суб'єкти верещали тут на їх захист і сьогодні будуть. Це система.
18.02.2026 16:37 Ответить
Люди, давайте допоможемо тцк! У них камери майже завжди не працюють чи батарейок нема, фільмуйте заходи "оповіщення" допоможемо разом в боротьбі з фейками і ші!
18.02.2026 16:40 Ответить
Понаставляли камер кляті кацапи, ні наїхати ні проїхати, одне іпсо повсюди!
18.02.2026 16:45 Ответить
Надеюсь, что правоохранительные органы дадут правую оценку действиям военнослужащих. При том , что Президент (Верховный главнокомандующий) поставил перед министром обороны Федоровым задачу " - разобраться с вопросом бусификации". Кроме того омбудсмен Лубинец заявил, что во время мониторинговых визитов в ТЦК и СП в Киеве, Харькове, Белой Церкви и других городах зафиксированы нарушения прав граждан, в частности незаконные ограничения свободы, физические побои и другие формы принуждения. На видео не видно представителей полиции. То есть налицо похищение человека и незаконное лишение свободы.
18.02.2026 16:45 Ответить
ЗАРАЗ ПОЗИТІВНІ БЛОГЕРИ ЗЕ ПОЧНУТЬ ВИ ВСЕ БРЕШЕТЕ ТО ВСЕ ПОСТАНОВКА БЛА БЛА БУДУТЬ ВИКРУЧУВАТИСЬ ЯК ВЬЮНИ
18.02.2026 16:56 Ответить
Для дослідників мобілізації. Неділя, 15 лютого, Ізраїль, місто Бней-Брак. Група ультраортодоксальних харедім в чорному напала на двох військовослужбовиць ЦАХАЛу. Нібито роздавали повістки. ​​А далі відбулася зачистка цього міста спецппідрозділом поліції Ізраїлю ЯСАМ (івр. יחידת סיור מיוחדת, Йехида́т Сию́р Меюхе́дет) для боротьби з вуличним безладом. Всі відбувалося за жорстким сценарієм. З вибухами світлошумових гранат, пострілами у повітря, хаотичною біганиною цих харедім і т.д. Ось так і треба діяти. Досвід вартує запозичення. Для підвищення ефективності роботи ТЦК. Цього псевдо-футболіста давно треба було мобілізувати. Який футбол під час війни? А батькові нібито аж «трьох» дітей нічого не загрожувало, якщо діти від однієї мами і не треба платити аліментів. Таких «героїв» у нас теж вистарчає. Дитину зробити не бояться, а в ТЦК занести довідку чомусь не поспішають.
18.02.2026 16:57 Ответить
там ще невідомо, чи в того батька всі діти неповнолітні...
Там дуже неоднозначна ситуація. Бо все почалось з того, що авто з ТЦК збило чоловіка, і щоб "загладити" ситуацію - ТЦКашники почали його бусикувати. А далі - обидві сторони "відзначилися" правопорушеннями. В якій мірі, хто винуватий більше/менше - нехай розбираються в судовому засіданні. І це добре, що цей випадок розбиратиметься публічно.
18.02.2026 17:20 Ответить
Не потрібно брехати. Це була самооборона від ТЦКунів-бандитів.
18.02.2026 17:29 Ответить
Де такі беруться, які до срачки захищають кримінальні дії ТЦКунів бандитів і в них винні тільки робітники і селяни.
18.02.2026 17:31 Ответить
Засухи це ще ті організатори українського футболу. Там він не подарунок, а вона тим більше.
18.02.2026 16:59 Ответить
Чітко видно, що він раптово вибіг на слизьку дорогу, на якій авто не могло раптово зупинитися через інерцію і слизоту. Тобто, в даному випадку пішохід спричинив ДТП.
Цей футболіст ще дурніший, ніж здавався до цього.
18.02.2026 16:59 Ответить
взагалі-то дія відбувається на автомобілній стоянці, а це по правилам спільна зона пересування, на якій пішохід має перевагу, як на зебрі на дорозі.
18.02.2026 17:15 Ответить
Цей футболіст в 22-му вивозив людей з Сумщини (про це писав Алієв). А в 23-му на зборах команди за кордоном, побив кацапа. Людина послідовна. Не здивуюсь якщо він скоро вступить в ЗСУ.
18.02.2026 17:02 Ответить
Є анекдот "з бородою". Щоправда, про боксерів, яких запитують, чи удари по голові не шкодять когнітивним здібностями. 10% відповіли, що "ні". А решта не зрозуміли питання.
18.02.2026 17:04 Ответить
Цього "футболіста" треба негайно на передову. Там таких якраз не вистарчає. Молодий, спортивний, швидко бігає, бачить поле...
18.02.2026 17:06 Ответить
ТЦК нікого б не ловили, не били, не пакували, якщо б від них не тікали чи не стартували на них. Якщо ти ухілєс, то ти зробив свій вибір, і дозволив сам із собою так поводити.
18.02.2026 17:09 Ответить
Ну блін де беруться підараси, які вважають завжди винними в всіх негараздах селян і робітників.
18.02.2026 17:28 Ответить
Ні одна війна у світі не проходила без примусової мобілізації. Те що влада в нас зашмаркана зеленими соплями аж ніяк не допоможе хлопцям на передовій. Не хочеш захищатись підеш покоряти Європу в перших рядах рашистів. Чи не краще бути серед своїх і захищати спину один одного?
18.02.2026 17:10 Ответить
Загалом як дивлюся на ці супер-інтелігентні методи ТЦК аж не віриться, що у нас війна. насправді діяти треба як цей ізраїльський ЯСАМ, або, ще краще, як американський ICE. Брикається як бичок, бігає зігзагами по засніжених вулицях - для цього є засоби дієвого впливу на відстані. Запитали про Резерв+ - показуй. Немає - їдемо з нами. Побіг - наздогнав спецзасіб. І все. Ніяких не треба боді-камер чи прошу-перепрошую. Надворі війна, а не школа бального танцю.
18.02.2026 17:12 Ответить
Сам пишеш як ізраїльський чи як США. Де у США бігають військові когось ловлять?
Все це робити має поліція.
А наразі маємо порушення Конституції, купи законів, правил війни, фактично військові злочини.
18.02.2026 17:36 Ответить
Що це за військовий стан без нічних антитерористичних заходів, прочісування дачних місцевостей, перевірки паспортного режиму? Де патрулі військової жандармерії?
18.02.2026 17:15 Ответить
ТЦКуни - злочинці на рівні з обкуреним ішаком, який корчить із себе "президента" та верховного головкома. Це все наслідки самоусунення мохнатого мудака від своїх конституційних обовязків.
18.02.2026 17:16 Ответить
ТЦКуни не є військовими, а є бандитами і садистами.
18.02.2026 17:26 Ответить
********* упав за 3 метри від автомобіля, крім цього якийсь довбойоб намагався відбити маминого сцикуна. Це - перешкоджання службовим обов'язкам військовослужбовців під час виконання. А кацапоїдів, які тут квакають, треба посилати найух.
18.02.2026 17:28 Ответить
Який там бл.....ть наїзд!!!!
Адвокати з всякої ***....ні слона роздують.
Справу відносно вчорашнього футболіста порушили?
18.02.2026 17:30 Ответить
Маємо 25 дивізій поліцаїв, у яких є право проводити силову мобілізацію. Використання ЗСУ для мобілізації є незаконним, є військовим злочином, який немає терміну давності.
Пильний громадянин намагався зупинити порушників.

Враховуючи останні події тут вже немає за що воювати, у владі одні бандити-зрадники.
18.02.2026 17:37 Ответить
Маємо інтернетного бздуна який нахабно бреше.Кількість поліції встановлена законом у 141000,реально штат не заповнений і складає від 120 до 130тис.З них приблизно 73тис.чоловіки мобілізаційного віку, 25% складу жінки.Це я нагуглив за 3 секунди.
Враховуючи що ти кацапський ждун,не дивно що тобі нема за що воювати.
Я це від ждунів і запроданців з 2014 чую.Нехай син Порошенка воює,врах нє в крємлє,і т.д.
18.02.2026 17:59 Ответить
Якось срати на твою думку.
Будеш багато "патріотити" - вже завтра м'ясирський найде тобі новий контранступ на москву, де помреш і ти і всі інші патріоти.
18.02.2026 18:14 Ответить
Ой як «невдобно» вийшло. Хлопця вже і оббрехати встигли, і захейтити… а виявляється, що він у цій ситуації зовсім не агресор, а просто вирішив вступитися за іншу людину… Втім як завжди
18.02.2026 17:43 Ответить
как вы думаете зелиных псов арестуют? да конечно нет, зеля дал им лицензию на беспредел))) кстати конституция на паузе и зеля не президент получается?
18.02.2026 18:01 Ответить
Повилазило чи шо?Де там наїзд?Ясно видно-біжить до авто,спирається на нього руками,************** і падає. Якби на мою машину стрибав,вийшов би і дав у рило.
18.02.2026 18:03 Ответить
Страница 2 из 2
 
 