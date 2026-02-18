Сбили автомобилем, угрожали применить оружие и избивали: футболист Колесник опубликовал полную запись конфликта с ТЦК. ВИДЕО

Скандал вокруг задержания футболиста Даниила Колесника получил неожиданное продолжение. После распространения фрагментарного видео, где игрок бьет мужчину в форме, спортсмен опубликовал полную запись с камер наблюдения. Как сообщает Цензор.НЕТ, новые кадры указывают на то, что силовому противостоянию предшествовали опасные действия со стороны представителей военкомата.

Внимание! Ненормативная лексика!

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Аргументы адвокатов и новые факты:

Наезд автомобилем: На кадрах с камеры наблюдения видно, что служебный автомобиль ТЦК и СП совершил умышленный наезд на гражданское лицо. Колесник прямо заявляет: "Сотрудники ТЦК умышленно сбили человека своим служебным автомобилем".

Угрозы расстрелом: Как отмечает футболист, после наезда военные начали угрожать мужчине оружием "без наличия очевидных оснований".

Начало драки: Спортсмен настаивает, что именно сотрудник ТЦК первым совершил нападение на Колесника и начал наносить ему телесные повреждения, а удар футболиста был ответной реакцией.

Позиция Колесника: Сам спортсмен подчеркивает, что он не скрывался и не был задержан - он самостоятельно явился в райотдел полиции для дачи показаний и выяснения обстоятельств.

Смотрите также: Задержан футболист Колесник, который ударил военного ТЦК и похвастался этим в соцсетях, - полиция. ФОТО

"В сложившейся ситуации я вступился за человека, в отношении которого, по моему убеждению, применялись неправомерные действия. На видео, прикрепленном к посту, видно, что представители ТЦК умышленно сбили гражданина автомобилем. Более того, они в грубой форме угрожали применить огнестрельное оружие и первыми стали наносить телесные повреждения", - отмечает Колесник.

Смотрите: Бывшему заместителю Одесского военкома Борисову объявлено о подозрении в незаконном обогащении на сумму более 37 млн грн. ВИДЕО+ФОТО

Контекст и последствия:

Несмотря на новые доказательства, ФК "Колос" уже заявил об отстранении игрока и намерении уволить его 17 февраля. В то же время Киевский областной ТЦК иронично предложил Колеснику службу в ДШВ, обвинив его в чувстве "вседозволенности".

Публикация полного видео с камеры наблюдения может стать основанием для проверки действий должностных лиц ТЦК на предмет превышения полномочий и создания опасности для жизни людей.

Смотрите также: Количество жалоб на ТЦК выросло в 333 раза с 2022 года, - Лубинец. ВИДЕО