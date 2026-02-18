Задержан футболист Колесник, который ударил военного ТЦК и похвастался этим в соцсетях, - полиция. ФОТО
Полицейские Киевской области задержали экс-футболиста, который нанес телесные повреждения военнослужащему.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр полиции Киевской области.
Детали
Как отмечается, в Бучанском районе во время конфликта местный житель нанес удар кулаком в лицо сотруднику ТЦК, который находился при исполнении служебных обязанностей. За содеянное фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.
"Правоохранители установили, что мужчина, находясь в селе Святопетровское, увидел работу военнослужащих ТЦК по проверке военно-учетных документов и, подойдя к одному из них, спровоцировал конфликт. После этого злоумышленник умышленно нанес удар кулаком военнослужащему, в результате чего потерпевший получил телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Фигурант задержан
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность, причастную к совершению преступления. 24-летний фигурант задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Руководство клуба, в котором играл мужчина, после инцидента приняло решение о его увольнении.
Следователи, под процессуальным руководством Бучанской окружной прокуратуры, начали досудебное расследование по факту умышленного нанесения побоев или причинения легкого или средней тяжести телесного повреждения (ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины).
Досудебное расследование продолжается.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что футболист Колесник ударил военного ТЦК и похвастался этим в соцсетях.
- В то же время в Киевском областном ТЦК заявили, что футболист решил, что ему "все позволено", если он не достиг призывного возраста - даже бить военнослужащих. Исходя из физических данных Колесника, ТЦК заочно "определил" его годным к службе в Десантно-штурмовых войсках.
Я підозрюю що більшості нічого не дають за витягування родичів через те що такі справи і до суду не доходять. А тут вийшов резонанс і є фактаж зафіксований самим порушником чи його спільниками, тому так просто ніхто вже не зіскочить.
І так само я сподіваюсь що він щось так відсудить у клуба оскільки він не держ. службовець а найманий працівник (за контрактом) і ті контракти зазвичай так прописані що звільнити за дискредитацію клуба як два пальці об асфальт.