6 846 124

Задержан футболист Колесник, который ударил военного ТЦК и похвастался этим в соцсетях, - полиция. ФОТО

Полицейские Киевской области задержали экс-футболиста, который нанес телесные повреждения военнослужащему.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр полиции Киевской области.

Детали

Как отмечается, в Бучанском районе во время конфликта местный житель нанес удар кулаком в лицо сотруднику ТЦК, который находился при исполнении служебных обязанностей. За содеянное фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

"Правоохранители установили, что мужчина, находясь в селе Святопетровское, увидел работу военнослужащих ТЦК по проверке военно-учетных документов и, подойдя к одному из них, спровоцировал конфликт. После этого злоумышленник умышленно нанес удар кулаком военнослужащему, в результате чего потерпевший получил телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Читайте также: Футболист Колесник ударил военного ТЦК и похвастался этим в соцсетях: открыто уголовное производство

Фигурант задержан

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность, причастную к совершению преступления. 24-летний фигурант задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

задержан Колесник

Руководство клуба, в котором играл мужчина, после инцидента приняло решение о его увольнении.

Следователи, под процессуальным руководством Бучанской окружной прокуратуры, начали досудебное расследование по факту умышленного нанесения побоев или причинения легкого или средней тяжести телесного повреждения (ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины).

Досудебное расследование продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Группа гражданских напала на военных ТЦК в Одессе: есть пострадавшие

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что футболист Колесник ударил военного ТЦК и похвастался этим в соцсетях.
  • В то же время в Киевском областном ТЦК заявили, что футболист решил, что ему "все позволено", если он не достиг призывного возраста - даже бить военнослужащих. Исходя из физических данных Колесника, ТЦК заочно "определил" его годным к службе в Десантно-штурмовых войсках.

Читайте также: Ударил ножом и скрылся: во время проверки документов мужчина совершил нападение на военных ТЦК в Одессе

Автор: 

избиение (364) Киевская область (1118) Нацполиция (1753) футболист (16) ТЦК (734)
+20
Їбало не тра було ховати.
Країна має бачити свого "хєроя".
18.02.2026 10:46
+15
Реєстрація: 18.02.2026
Вітаємо з першим висером !
18.02.2026 10:57
+15
У всіх країнах немає такого безпрєдєлу зі сторони мусорів. Якби не було протизаконного знущання з мужика який не порушував закони - ні за кого б він не вступався.
Корінь тут в поведінці мусорні, для яких закори не писані.
18.02.2026 11:16
Комментировать
Можливо судити людину яка перешкоджає законним діям поліції або тцк, але якщо дії не законні, то де тоді суть злочину? Кого мобілізували, батька 3х дітей? Там максимум умовний строк буде, а гарний адвокат переведе це в потрібну площину і все. Такі випадки завжди є компромісними по типу "ви погарячкували, я теж". Чи ви думаєте, що всім хто своїх родичив витягує з буса (чи намагається) по 5 років дають? Більш за те, закінчиться війна він у свого клуба ще і відсудить заробітну плату за всі роки.
18.02.2026 12:16
Незаконні дії ще треба довести. Сказати просто "я знав що в нього 3 дитини" не проканає. Бо ТЦК не зобов'язані вірити на слово без відповідних документів.
Я підозрюю що більшості нічого не дають за витягування родичів через те що такі справи і до суду не доходять. А тут вийшов резонанс і є фактаж зафіксований самим порушником чи його спільниками, тому так просто ніхто вже не зіскочить.
І так само я сподіваюсь що він щось так відсудить у клуба оскільки він не держ. службовець а найманий працівник (за контрактом) і ті контракти зазвичай так прописані що звільнити за дискредитацію клуба як два пальці об асфальт.
18.02.2026 12:21
Ну, час покаже, але я думаю максимум - умовно, а так - публічне вибачення, трохи грошей і замирять забудуть, бо якщо там починати розбиратися, то саджати треба усіх.
18.02.2026 12:52
Сам вляпався в історію, під бронню не сиділось, ще й це зняв і виклав. Знав що футболісти тупі, ну не настільки ж...
18.02.2026 11:16
Або в тюрму, або на фронт копати окопи. По інакшому він буде почувати себе героєм. А за футбол може забути.
18.02.2026 11:17
Без футболу з таким інтелектом, це катастрофа...
18.02.2026 11:20
А тим часом у місті Коломия Івано-Франківської області у приміщенні тцк пролунав вибух
18.02.2026 11:19
Двояко якось, наче і переборщив він з тим що вдарив, з іншої сторони мусора били мужика з 3 дітьми, який не порушував закон - все по людськи, заступився проти стада вигодованих безкарних бидланів🧐
18.02.2026 11:19
Якщо він несе покарання, ок, але має бути розібрана і поведінка мусорні. Повні записи бодікамер мусорні треба дивитись
18.02.2026 11:20
А дивитися записи буде та сама мусорня...
18.02.2026 11:41
весь колос риги засухи тепер будуть ї...ать. а мальчіка в трусіках в АЗОВ на виховання з риги в патіота. ну і на б/шампусіка пдра посадить обов'язково СЛАВА ТЦКА
18.02.2026 11:23
На ТЦК пишуть гидоту сєпари ухилянти ждуни які хочуть у бурятів і орків со..ать
18.02.2026 11:26
А подивіться як влада організовано кируе ботами які пишуть гидоту в 10ть рядків))) А ви відповідаете найманцям влади.Невже тяжко відрізнити бота від людини?)))
18.02.2026 11:35
Як швидко все в житті може змінитися ... Вчора ти який не який футболіст на зарплаті і в комфорті , сьогодні ти ніхто і звати тебе ніяк , так ще й в кайданках .
18.02.2026 11:53
на нуль ухилянта та виродка...
18.02.2026 11:56
Тепер в СІЗО буде газонюхом...
18.02.2026 12:25
Пора розганяти ТЦК і весь цей комерційний мафіозний рух і переходити до загальної мобілізації всіх силовиків до 60 років крім реальних інвалідів, на ротацій ній основі мають пройти ЛБЗ судді прокурори, податківці, охорона... Цивільне населення треба мотивувати до служби і ввести 30-40 міс термін служби.
18.02.2026 12:49
В нормальному суді навіть адвокат-початківець по очевидним всім причинам легко доведе повну невинність футболіста, який рятував людину від викрадення невідомими особами. Максимум все це тягне на *********** з нанесенням легких тілесних по 125 статті.
18.02.2026 13:14
