Задержан футболист Колесник, который ударил военного ТЦК и похвастался этим в соцсетях, - полиция. ФОТО

Полицейские Киевской области задержали экс-футболиста, который нанес телесные повреждения военнослужащему.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр полиции Киевской области.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Детали

Как отмечается, в Бучанском районе во время конфликта местный житель нанес удар кулаком в лицо сотруднику ТЦК, который находился при исполнении служебных обязанностей. За содеянное фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

"Правоохранители установили, что мужчина, находясь в селе Святопетровское, увидел работу военнослужащих ТЦК по проверке военно-учетных документов и, подойдя к одному из них, спровоцировал конфликт. После этого злоумышленник умышленно нанес удар кулаком военнослужащему, в результате чего потерпевший получил телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Читайте также: Футболист Колесник ударил военного ТЦК и похвастался этим в соцсетях: открыто уголовное производство

Фигурант задержан

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность, причастную к совершению преступления. 24-летний фигурант задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Руководство клуба, в котором играл мужчина, после инцидента приняло решение о его увольнении.

Следователи, под процессуальным руководством Бучанской окружной прокуратуры, начали досудебное расследование по факту умышленного нанесения побоев или причинения легкого или средней тяжести телесного повреждения (ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины).

Досудебное расследование продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Группа гражданских напала на военных ТЦК в Одессе: есть пострадавшие

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что футболист Колесник ударил военного ТЦК и похвастался этим в соцсетях.

В то же время в Киевском областном ТЦК заявили, что футболист решил, что ему "все позволено", если он не достиг призывного возраста - даже бить военнослужащих. Исходя из физических данных Колесника, ТЦК заочно "определил" его годным к службе в Десантно-штурмовых войсках.

Читайте также: Ударил ножом и скрылся: во время проверки документов мужчина совершил нападение на военных ТЦК в Одессе