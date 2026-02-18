3 595 28
Футболист Колесник ударил военного ТЦК и похвастался этим в соцсетях: открыто уголовное производство
Полиция Киевской области устанавливает обстоятельства происшествия с участием военнослужащего в Бучанском районе Киевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции области.
Детали
Во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видео в одном из телеграм-каналов, на котором зафиксировано, что в Святопетровском мужчина ударил в лицо военнослужащего ТЦК.
По данному факту следователями Бучанского районного управления полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 350 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что футболист Колесник ударил военного ТЦК и похвастался этим в соцсетях.
- В то же время в Киевском областном ТЦК заявили, что футболист решил, что ему "все позволено", если он не достиг призывного возраста - даже бить военнослужащих. Исходя из физических данных Колесника, ТЦК заочно "определил" его годным к службе в Десантно-штурмовых войсках.
Топ комментарии
+13 krot_lub
показать весь комментарий18.02.2026 09:51 Ответить Ссылка
+12 Az AZLK
показать весь комментарий18.02.2026 09:49 Ответить Ссылка
+8 Ned Stark
показать весь комментарий18.02.2026 09:49 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ну і що ви нам зробите !!!???
Ох Саня і квасить, а колись такі мячі клав в Лізі Чемпіонів
А у нас 18-річних за кордон випускають!
P.S. Адміни Цензора, приберіть цю хрєнь про занадто часті коментарі! Бісить!
поддерживаю