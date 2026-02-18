РУС
Футболист Колесник ударил военного ТЦК и похвастался этим в соцсетях: открыто уголовное производство

Колесник ударил военного

Полиция Киевской области устанавливает обстоятельства происшествия с участием военнослужащего в Бучанском районе Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции области.

Детали

Во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видео в одном из телеграм-каналов, на котором зафиксировано, что в Святопетровском мужчина ударил в лицо военнослужащего ТЦК.

По данному факту следователями Бучанского районного управления полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 350 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что футболист Колесник ударил военного ТЦК и похвастался этим в соцсетях.
  • В то же время в Киевском областном ТЦК заявили, что футболист решил, что ему "все позволено", если он не достиг призывного возраста - даже бить военнослужащих. Исходя из физических данных Колесника, ТЦК заочно "определил" его годным к службе в Десантно-штурмовых войсках. 

Автор: 

Топ комментарии
+13
Дуже важлива професія, ганяти кулю по полю, навіть бронювання є.
18.02.2026 09:51 Ответить
+12
Хазяєва життя кидають суспільству в обличча :
ну і що ви нам зробите !!!???
18.02.2026 09:49 Ответить
+8
Там уже продовження історії є - він відбивав сусіда, в якого нібито троє дітей неповнолітніх...
18.02.2026 09:49 Ответить
Провокаторе маскальський,йди до біса
18.02.2026 09:57 Ответить
Хазяєва життя кидають суспільству в обличча :
ну і що ви нам зробите !!!???
18.02.2026 09:49 Ответить
Там уже продовження історії є - він відбивав сусіда, в якого нібито троє дітей неповнолітніх...
18.02.2026 09:49 Ответить
А удар лівою який, я б напевно на п"яту точку присів після такого, але співробітники ТЦК це ж глиба)
18.02.2026 09:58 Ответить
https://society.comments.ua/ua/news/scandal/danya-ya-tebe-pidtrimuyu-povnistyu-oleksandr-aliev-zastupivsya-za-futbolista-yakiy-vdariv-spivrobitnika-tck-797701.html «Даня, я тебе підтримую повністю»: Олександр Алієв заступився за футболіста, який вдарив співробітника ТЦК
Ох Саня і квасить, а колись такі мячі клав в Лізі Чемпіонів
18.02.2026 09:51 Ответить
Так Алієв, начебто ж і сам був у війську. Пів дня. А може й цілий день.
18.02.2026 10:43 Ответить
Дуже важлива професія, ганяти кулю по полю, навіть бронювання є.
18.02.2026 09:51 Ответить
Щодо інших спортсменів таж сама історія? Наприклад з біатлоністів була б не погана снайперся група І ВЛК там навіть проходить не треба всі ж здорові
18.02.2026 09:55 Ответить
Деякі біатлоністи дійсно були інструкторами зі стрільби...
18.02.2026 10:13 Ответить
Ну якщо вже клоунів бронюють, то що про цих казати
18.02.2026 10:11 Ответить
Думаю далі буде так.Інкримінують дебілу напад на військового,до 5 років позбавлення волі.Або в тюрму,або на контракт.За тупість треба платить.
18.02.2026 09:51 Ответить
Відео виложіть хоча б
18.02.2026 09:53 Ответить
чому воно не на війні! держава сама створила можливість косити від війни "обраним"
18.02.2026 09:56 Ответить
У війну з німцями спортсменів та циркачів відправили на фронт найбільше у диверсійні групи які закидалися в тил ворогу. Люди фізично здорові треновані. Готові Ремби.
18.02.2026 10:09 Ответить
Тим більше МОК поступово знімає санкції з кацапських та білоруських спортсменів. Який взагалі сенс приймати участь в тому гадюшніку?
18.02.2026 10:12 Ответить
У війну з німцями взагалі мобілізація була раціональнішою. Приміром, брали молодих здорових із 18 років, а 50-річних уже ніхто не чіпав...
18.02.2026 10:14 Ответить
фолкьсштурм був з лютого 1945, там вже гребли всіх підряд ( з 18 до 60 ), що означало крах режиму Рейху
18.02.2026 10:18 Ответить
Правильно! У Фольксштурм і гітлерюгенд гребли тоді, коли уже вигребли всіх у віці 18-45 у Вермахт.
А у нас 18-річних за кордон випускають!
18.02.2026 10:20 Ответить
Куда нацисты подевали 18 миллион мобилизованных всего за 4 года?
18.02.2026 10:39 Ответить
Чекаємо 22 вересня, коли буде подвійне свято - 25 років і день вручення цьому криволапому повістки до ТЦК !!!
18.02.2026 10:12 Ответить
Якщо кримінальна справа буде, то вручать повістку хіба в суд
P.S. Адміни Цензора, приберіть цю хрєнь про занадто часті коментарі! Бісить!
18.02.2026 10:16 Ответить
"приберіть цю хрєнь про занадто часті коментарі! Бісить!"

поддерживаю
18.02.2026 10:19 Ответить
Може хтось не знає звідки ций ублюдок, який б'є військового: ці виродки- бившої регіоаналПадалі- засухи Невідомо, чому СБУ не займається "минувшими сепаратистами" і ніхто не забув, як ця тварьзасуха собирала і відправляла "тітушок" на антимайдан Тому, цього козла-НА ФРОНТ, а засуху-на нари
18.02.2026 10:34 Ответить
Всю шоблу на фронт..ухилянта, здоровенного тцкуна, дебіла футбольора і мусора який сховався в машині
18.02.2026 10:44 Ответить
О¡!! А шо то военний??? То мабуть ухилянт і СЗЧешник який збіг з фрону!!Це хтось перевіряв?
18.02.2026 11:38 Ответить
Думаю, немає сенсу писати, на чиєму боці симпатії та підтримка українців
18.02.2026 11:48 Ответить
 
 