Футболист Колесник ударил военного ТЦК и похвастался этим в соцсетях: открыто уголовное производство

Полиция Киевской области устанавливает обстоятельства происшествия с участием военнослужащего в Бучанском районе Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции области.

Детали

Во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видео в одном из телеграм-каналов, на котором зафиксировано, что в Святопетровском мужчина ударил в лицо военнослужащего ТЦК.

По данному факту следователями Бучанского районного управления полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 350 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что футболист Колесник ударил военного ТЦК и похвастался этим в соцсетях.

В то же время в Киевском областном ТЦК заявили, что футболист решил, что ему "все позволено", если он не достиг призывного возраста - даже бить военнослужащих. Исходя из физических данных Колесника, ТЦК заочно "определил" его годным к службе в Десантно-штурмовых войсках.

