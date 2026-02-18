Футболіст Колесник ударив військового ТЦК та похизувався цим у соцмережах: відкрито кримінальне провадження

Поліція Київщини встановлює обставини події за участі військовослужбовця у Бучанському районі Київської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції області.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відео в одному з телеграм-каналів, на якому зафіксовано, що в Святопетрівському чоловік вдарив в обличчя військовослужбовця ТЦК.

За даним фактом слідчими Бучанського районного управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 350 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Група цивільних напала на військових ТЦК в Одесі: є постраждалі

Що передувало?

Раніше повідомлялося, футболіст Колесник вдарив військового ТЦК та похизувався цим у соцмережах.

Водночас у Київському обласному ТЦК заявили, що футболіст вирішив, що йому "все дозволено", якщо він не досягнув призовного віку - навіть бити військовослужбовців. Виходячи з фізичних даних Колесника, ТЦК заочно "визначив" його придатним до служби в Десантно-штурмових військах.

Також читайте: Вдарив ножем та втік: під час перевірки документів чоловік скоїв напад на військових ТЦК в Одесі