Футболіст Колесник ударив військового ТЦК та похизувався цим у соцмережах: відкрито кримінальне провадження
Поліція Київщини встановлює обставини події за участі військовослужбовця у Бучанському районі Київської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції області.
Деталі
Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відео в одному з телеграм-каналів, на якому зафіксовано, що в Святопетрівському чоловік вдарив в обличчя військовослужбовця ТЦК.
За даним фактом слідчими Бучанського районного управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 350 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, футболіст Колесник вдарив військового ТЦК та похизувався цим у соцмережах.
- Водночас у Київському обласному ТЦК заявили, що футболіст вирішив, що йому "все дозволено", якщо він не досягнув призовного віку - навіть бити військовослужбовців. Виходячи з фізичних даних Колесника, ТЦК заочно "визначив" його придатним до служби в Десантно-штурмових військах.
ну і що ви нам зробите !!!???
Ох Саня і квасить, а колись такі мячі клав в Лізі Чемпіонів
А у нас 18-річних за кордон випускають!
P.S. Адміни Цензора, приберіть цю хрєнь про занадто часті коментарі! Бісить!
поддерживаю