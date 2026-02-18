УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13024 відвідувача онлайн
Новини Напад на ТЦК
5 160 32

Футболіст Колесник ударив військового ТЦК та похизувався цим у соцмережах: відкрито кримінальне провадження

колесник ударив військового

Поліція Київщини встановлює обставини події за участі військовослужбовця у Бучанському районі Київської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції області.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відео в одному з телеграм-каналів, на якому зафіксовано, що в Святопетрівському чоловік вдарив в обличчя військовослужбовця ТЦК.

За даним фактом слідчими Бучанського районного управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 350 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Група цивільних напала на військових ТЦК в Одесі: є постраждалі

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, футболіст Колесник вдарив військового ТЦК та похизувався цим у соцмережах.
  • Водночас у Київському обласному ТЦК заявили, що футболіст вирішив, що йому "все дозволено", якщо він не досягнув призовного віку - навіть бити військовослужбовців. Виходячи з фізичних даних Колесника, ТЦК заочно "визначив" його придатним до служби в Десантно-штурмових військах. 

Також читайте: Вдарив ножем та втік: під час перевірки документів чоловік скоїв напад на військових ТЦК в Одесі

Автор: 

побиття (1065) Київська область (4602) Нацполіція (15714) футболіст (148) ТЦК та СП (1168)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Дуже важлива професія, ганяти кулю по полю, навіть бронювання є.
показати весь коментар
18.02.2026 09:51 Відповісти
+14
Хазяєва життя кидають суспільству в обличча :
ну і що ви нам зробите !!!???
показати весь коментар
18.02.2026 09:49 Відповісти
+11
Щодо інших спортсменів таж сама історія? Наприклад з біатлоністів була б не погана снайперся група І ВЛК там навіть проходить не треба всі ж здорові
показати весь коментар
18.02.2026 09:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Провокаторе маскальський,йди до біса
показати весь коментар
18.02.2026 09:57 Відповісти
Хазяєва життя кидають суспільству в обличча :
ну і що ви нам зробите !!!???
показати весь коментар
18.02.2026 09:49 Відповісти
Там уже продовження історії є - він відбивав сусіда, в якого нібито троє дітей неповнолітніх...
показати весь коментар
18.02.2026 09:49 Відповісти
А удар лівою який, я б напевно на п"яту точку присів після такого, але співробітники ТЦК це ж глиба)
показати весь коментар
18.02.2026 09:58 Відповісти
https://society.comments.ua/ua/news/scandal/danya-ya-tebe-pidtrimuyu-povnistyu-oleksandr-aliev-zastupivsya-za-futbolista-yakiy-vdariv-spivrobitnika-tck-797701.html «Даня, я тебе підтримую повністю»: Олександр Алієв заступився за футболіста, який вдарив співробітника ТЦК
Ох Саня і квасить, а колись такі мячі клав в Лізі Чемпіонів
показати весь коментар
18.02.2026 09:51 Відповісти
Так Алієв, начебто ж і сам був у війську. Пів дня. А може й цілий день.
показати весь коментар
18.02.2026 10:43 Відповісти
Дуже важлива професія, ганяти кулю по полю, навіть бронювання є.
показати весь коментар
18.02.2026 09:51 Відповісти
Щодо інших спортсменів таж сама історія? Наприклад з біатлоністів була б не погана снайперся група І ВЛК там навіть проходить не треба всі ж здорові
показати весь коментар
18.02.2026 09:55 Відповісти
Деякі біатлоністи дійсно були інструкторами зі стрільби...
показати весь коментар
18.02.2026 10:13 Відповісти
Ну якщо вже клоунів бронюють, то що про цих казати
показати весь коментар
18.02.2026 10:11 Відповісти
Думаю далі буде так.Інкримінують дебілу напад на військового,до 5 років позбавлення волі.Або в тюрму,або на контракт.За тупість треба платить.
показати весь коментар
18.02.2026 09:51 Відповісти
Відео виложіть хоча б
показати весь коментар
18.02.2026 09:53 Відповісти
чому воно не на війні! держава сама створила можливість косити від війни "обраним"
показати весь коментар
18.02.2026 09:56 Відповісти
У війну з німцями спортсменів та циркачів відправили на фронт найбільше у диверсійні групи які закидалися в тил ворогу. Люди фізично здорові треновані. Готові Ремби.
показати весь коментар
18.02.2026 10:09 Відповісти
Тим більше МОК поступово знімає санкції з кацапських та білоруських спортсменів. Який взагалі сенс приймати участь в тому гадюшніку?
показати весь коментар
18.02.2026 10:12 Відповісти
У війну з німцями взагалі мобілізація була раціональнішою. Приміром, брали молодих здорових із 18 років, а 50-річних уже ніхто не чіпав...
показати весь коментар
18.02.2026 10:14 Відповісти
фолкьсштурм був з лютого 1945, там вже гребли всіх підряд ( з 18 до 60 ), що означало крах режиму Рейху
показати весь коментар
18.02.2026 10:18 Відповісти
Правильно! У Фольксштурм і гітлерюгенд гребли тоді, коли уже вигребли всіх у віці 18-45 у Вермахт.
А у нас 18-річних за кордон випускають!
показати весь коментар
18.02.2026 10:20 Відповісти
Куда нацисты подевали 18 миллион мобилизованных всего за 4 года?
показати весь коментар
18.02.2026 10:39 Відповісти
5-6 мільйонів - втрати вбитими, важко пораненими і полоненими. Решта воювали на два фронти проти армій, які сумарно значно більшими були...
показати весь коментар
18.02.2026 13:42 Відповісти
То есть 12 миллионов просто сдались. Нацисты самое трусливое войско за всю историю.
показати весь коментар
18.02.2026 13:48 Відповісти
Чекаємо 22 вересня, коли буде подвійне свято - 25 років і день вручення цьому криволапому повістки до ТЦК !!!
показати весь коментар
18.02.2026 10:12 Відповісти
Якщо кримінальна справа буде, то вручать повістку хіба в суд
P.S. Адміни Цензора, приберіть цю хрєнь про занадто часті коментарі! Бісить!
показати весь коментар
18.02.2026 10:16 Відповісти
"приберіть цю хрєнь про занадто часті коментарі! Бісить!"

поддерживаю
показати весь коментар
18.02.2026 10:19 Відповісти
Може хтось не знає звідки ций ублюдок, який б'є військового: ці виродки- бившої регіоаналПадалі- засухи Невідомо, чому СБУ не займається "минувшими сепаратистами" і ніхто не забув, як ця тварьзасуха собирала і відправляла "тітушок" на антимайдан Тому, цього козла-НА ФРОНТ, а засуху-на нари
показати весь коментар
18.02.2026 10:34 Відповісти
Всю шоблу на фронт..ухилянта, здоровенного тцкуна, дебіла футбольора і мусора який сховався в машині
показати весь коментар
18.02.2026 10:44 Відповісти
О¡!! А шо то военний??? То мабуть ухилянт і СЗЧешник який збіг з фрону!!Це хтось перевіряв?
показати весь коментар
18.02.2026 11:38 Відповісти
Думаю, немає сенсу писати, на чиєму боці симпатії та підтримка українців
показати весь коментар
18.02.2026 11:48 Відповісти
показати весь коментар
18.02.2026 12:27 Відповісти
"Когда они пришли за мной - заступиться за меня было уже некому."© Мартин Фридрих Густав Эмиль Нимёллер.
показати весь коментар
18.02.2026 12:35 Відповісти
 
 