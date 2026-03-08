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Новини Конфлікт із ТЦК
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Сутичка між військовими ТЦК та чоловіками у присутності поліцейського сталася на Вінниччині: розпочато розслідування

Сутичка з ТЦК на Вінниччині: поліція відкрила справу

У Вінницькій області стався конфлікт між військовослужбовцями територіального центру комплектування і соціальної підтримки та чоловіками у присутності поліцейського.

Про це повідомляє поліція Вінницької області, інформує Цензор.НЕТ.

Розпочато розслідування 

"На відео, яке шириться соцмережами, показано сутичку між військовослужбовцями та чоловіками у присутності поліцейського", - сказано в повідомленні.

За фактом конфлікту між військовослужбовцями ТЦК та чоловіками слідчі розпочали досудове розслідування.

У поліції наголосили, що сприяють обʼєктивному розслідуванню, яке проводитимуть співробітники Державного бюро розслідувань.

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Діям поліцейського буде надана оцінка 

Крім того, керівництвом ГУНП у Вінницькій області призначено проведення службового розслідування, у ході якого буде надана оцінка діям поліцейського.

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Автор: 

Вінницька область (1169) Нацполіція (15762) ТЦК та СП (1212)
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Топ коментарі
+25
"За словами очевидців, били списаного військового після контузій, який не змовчав при мобілізації перехожого."
Били тітушки а поліцейський подивився - все в рамках закону - та й пішов собі їсти батончик.
Опричники працюють.
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08.03.2026 18:59 Відповісти
+18
Интересна сама постановка вопроса, между МУЖЧИНАМИ и сотрудниками ТЦК, получается что последние вроде как уже и не мужчины...
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08.03.2026 18:53 Відповісти
+15
Хотіли соціально поінформувати але щось пішло не так
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08.03.2026 18:53 Відповісти
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Мабуть, гройсман з кістіоном, знову на вибори пішли??
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08.03.2026 18:36 Відповісти
виборців зелі примушують поставити галку ще раз
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08.03.2026 18:40 Відповісти
Мабуть вони ніяк не зрозуміють - у 2019 голосувани за мир будь-якою ціною, так чому ж зараз війна?
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08.03.2026 19:03 Відповісти
Лідор в агонії
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08.03.2026 18:45 Відповісти
Хто кого виховував на цей раз?
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08.03.2026 18:53 Відповісти
Хотіли соціально поінформувати але щось пішло не так
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08.03.2026 18:53 Відповісти
Интересна сама постановка вопроса, между МУЖЧИНАМИ и сотрудниками ТЦК, получается что последние вроде как уже и не мужчины...
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08.03.2026 18:53 Відповісти
Хоч вона і трохи пришелепкувата але я з нею згоден, це наче відображення нквдистів які колись були
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08.03.2026 19:27 Відповісти
"Навіть непрацюючий годинник двічі на добу показує правильний час" (с)
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08.03.2026 20:15 Відповісти
І хто ж буде розслідувати, ДБР? Так до цих опричників ще більше питань.
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09.03.2026 12:34 Відповісти
Навіщо новина без відео?
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08.03.2026 18:59 Відповісти
Бо буде по Німьоллєру
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08.03.2026 21:48 Відповісти
Ну, в Києві все забите крутими тачками і в кожній бик із ксівою. Більше ніж до війни. То не ресурс, то хазяї ресурсу. А ресурс списали, все, виішили відправити на смерть, все бульше взагалі нездатних воювати. Крайня ступінь жорстокості феодального чи рабовласницького режиму.
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08.03.2026 22:52 Відповісти
Тут за відео "оповіщень" блокують
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09.03.2026 12:42 Відповісти
"За словами очевидців, били списаного військового після контузій, який не змовчав при мобілізації перехожого."
Били тітушки а поліцейський подивився - все в рамках закону - та й пішов собі їсти батончик.
Опричники працюють.
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08.03.2026 18:59 Відповісти
не бреши,ухилянт!
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08.03.2026 19:11 Відповісти
Міндіч носатий скумбрія с дерьмаком теж патріоти
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08.03.2026 19:29 Відповісти
Дививсь в телеграм Вінниця. Чітко видно - хтось лежить в формі на дорозі і двоє опричників його місять як Тузік грелку, завзято і не поспішаючи. Мінтяра підійов подивився- все в нормі, хлопці працюють, розвернувся та й пішов в своїх справах.
Якби було навпаки - то бігав би та комусь дзвонив, кричав би- спасіте ******** зренія лішають!
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08.03.2026 19:31 Відповісти
Бреше твоя мамаша на місяць...
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09.03.2026 03:24 Відповісти
..соромно, навіть за цих ідіотів-чмошників, зебілів-вкраїнчиків, потенційних підстилок кацапів-окупантів, до яких претензій у цих зЄліних какаразніц питань не буде, якщо шО (позатикають язики у сраку)..
понаобирали лайна у 2019му - жеріть, не ***********, дебіли кончені...
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08.03.2026 19:11 Відповісти
Где можно задонанить на бус для ТЦК? Это важнее чем донатить на дроны или машины на передок! А тут ТЦК и полиция должны сразу стрелять на поражение если преступник оказывает сопротивление. Почему по убийцам и насильникам стреляют, а за более тяжкое преступление - как то не обновил ВОВРЕМЯ данные или вовремя не прошел ВЛК - нет???? Кто может обьяснить ??? Убивать ухилесов если не хотят мордой в пол.
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08.03.2026 19:26 Відповісти
Пора лікуватись
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08.03.2026 19:30 Відповісти
Хто ти , воїн? Такий бойовий! Може на лбз?
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08.03.2026 19:39 Відповісти
не берут
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08.03.2026 19:50 Відповісти
Якісь старий дідулай, чи просто бойовий півень на дивані😆
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08.03.2026 20:11 Відповісти
Ну сиди (пенсіонер , заброньований списаний) тихенько, ні! Треба бравурно воювати в інтернеті з дивану! Отаких в першу чергу брати за шкірку витягати , давати снарягу і відразу в окоп , після такого обісреться і соплі зі слинами буде витирати..
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08.03.2026 20:17 Відповісти
Це тонкий англійський гумор.
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08.03.2026 20:29 Відповісти
Хворий чи кацапський провокатор? Вбивці - це ті, що скоїли особливо тяжкий злочин і небезпечні для суспільства, а не оновлення даних - це адміністративне правопорушення, це люди, які не скоїли жодного кримінального злочину. Різницю вловлюєш? Взагалі, всі ті дані мали бути у ТЦК, куди вони їх поділи, що всі мали бігом за 2 місяці бігти оновлювати? Як і не проходження комісії - це теж адміністративка. Пропонуєш перестріляти 2 з лишком мільйони людей? Гітлер мілко плавал.
І чому обмежено придатні із хворобами, які частіше за все не давали присяг, не мають ваєнніка і в яких була безстрокова довідка непридатний в мирний час і обмежено придатний (це не у Скелю) у військовий, мали бігом без повістки самі летіти у ТЦК і битись у стіну, а силовики, охоронці дуп, молоді відставники, офіцери запасу і т.д. не мають самі бігом з'явитись? І їм ніякого штрафу. Це тільки в нас таке можливо. З кого більше користі на фронті? Це корупція і свавілля на законодавчому рівні. І мета цього всього дійства точно не перемога.
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08.03.2026 21:29 Відповісти
Админ нарушение легко переходит в тяжелое уголовное -

Стаття 342 Кримінального кодексу України - "Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу…".
Что считается сопротивлением:
физическое препятствование задержанию
попытка вырваться силой
толкание, удерживание рук полицейского
блокирование действий правоохранителя
Даже если вас задерживали за административное нарушение, сопротивление может превратить ситуацию в уголовное дело.

2. Более тяжёлый вариант
Если есть насилие, может применяться:
Стаття 345 Кримінального кодексу України - насилие или угроза насилия в отношении правоохранителя.
Там уже возможны более серьёзные наказания.

2. Насилие или угрозы в отношении полицейского
Регулируется Стаття 345 Кримінального кодексу України.
Наказание:

Тяжёлые травмы - до 12 лет

Тоесть Просто вырывается - уголовная, до ~2 лет
Толкнул / ударил- уголовная, до ~3-5 лет
Ранил полицейского- уголовная, до 12 лет

Ти дебіл?
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09.03.2026 18:04 Відповісти
Розшук ТЦК має термін придатності: він https://24tv.ua/law/rozshuk-ttsk-skilki-diye-yuristi-poyasnili-koli-zakinchuyetsya_n3022276 втрачає юридичну силу, якщо пройшов рік, - 24 канал.
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08.03.2026 21:58 Відповісти
тцк могут взаимодействовать только с контрактниками а не с цивильными
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08.03.2026 20:48 Відповісти
просто поліцайським ще не на часі світитись і одягати свої старі беркутівські берети, які вони так бережливо носять з собою біля серця.
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08.03.2026 21:25 Відповісти
 
 