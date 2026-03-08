Сутичка між військовими ТЦК та чоловіками у присутності поліцейського сталася на Вінниччині: розпочато розслідування

У Вінницькій області стався конфлікт між військовослужбовцями територіального центру комплектування і соціальної підтримки та чоловіками у присутності поліцейського.

Про це повідомляє поліція Вінницької області, інформує Цензор.НЕТ.

Розпочато розслідування

"На відео, яке шириться соцмережами, показано сутичку між військовослужбовцями та чоловіками у присутності поліцейського", - сказано в повідомленні.

За фактом конфлікту між військовослужбовцями ТЦК та чоловіками слідчі розпочали досудове розслідування.

У поліції наголосили, що сприяють обʼєктивному розслідуванню, яке проводитимуть співробітники Державного бюро розслідувань.

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Діям поліцейського буде надана оцінка

Крім того, керівництвом ГУНП у Вінницькій області призначено проведення службового розслідування, у ході якого буде надана оцінка діям поліцейського.

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