Сутичка між військовими ТЦК та чоловіками у присутності поліцейського сталася на Вінниччині: розпочато розслідування
У Вінницькій області стався конфлікт між військовослужбовцями територіального центру комплектування і соціальної підтримки та чоловіками у присутності поліцейського.
Про це повідомляє поліція Вінницької області, інформує Цензор.НЕТ.
Розпочато розслідування
"На відео, яке шириться соцмережами, показано сутичку між військовослужбовцями та чоловіками у присутності поліцейського", - сказано в повідомленні.
За фактом конфлікту між військовослужбовцями ТЦК та чоловіками слідчі розпочали досудове розслідування.
У поліції наголосили, що сприяють обʼєктивному розслідуванню, яке проводитимуть співробітники Державного бюро розслідувань.
Діям поліцейського буде надана оцінка
Крім того, керівництвом ГУНП у Вінницькій області призначено проведення службового розслідування, у ході якого буде надана оцінка діям поліцейського.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Били тітушки а поліцейський подивився - все в рамках закону - та й пішов собі їсти батончик.
Опричники працюють.
Якби було навпаки - то бігав би та комусь дзвонив, кричав би- спасіте ******** зренія лішають!
понаобирали лайна у 2019му - жеріть, не ***********, дебіли кончені...
І чому обмежено придатні із хворобами, які частіше за все не давали присяг, не мають ваєнніка і в яких була безстрокова довідка непридатний в мирний час і обмежено придатний (це не у Скелю) у військовий, мали бігом без повістки самі летіти у ТЦК і битись у стіну, а силовики, охоронці дуп, молоді відставники, офіцери запасу і т.д. не мають самі бігом з'явитись? І їм ніякого штрафу. Це тільки в нас таке можливо. З кого більше користі на фронті? Це корупція і свавілля на законодавчому рівні. І мета цього всього дійства точно не перемога.
Стаття 342 Кримінального кодексу України - "Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу…".
Что считается сопротивлением:
физическое препятствование задержанию
попытка вырваться силой
толкание, удерживание рук полицейского
блокирование действий правоохранителя
Даже если вас задерживали за административное нарушение, сопротивление может превратить ситуацию в уголовное дело.
2. Более тяжёлый вариант
Если есть насилие, может применяться:
Стаття 345 Кримінального кодексу України - насилие или угроза насилия в отношении правоохранителя.
Там уже возможны более серьёзные наказания.
2. Насилие или угрозы в отношении полицейского
Регулируется Стаття 345 Кримінального кодексу України.
Наказание:
Тяжёлые травмы - до 12 лет
Тоесть Просто вырывается - уголовная, до ~2 лет
Толкнул / ударил- уголовная, до ~3-5 лет
Ранил полицейского- уголовная, до 12 лет
Ти дебіл?