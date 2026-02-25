РУС
Мужчина стрелял в сторону военнослужащих ТЦК в Луцке: нападавший обезврежен

На Волыни толпа напала на автомобиль ТЦК

24 февраля 2026 года в городе Луцке во время проведения мероприятий оповещения произошел вооруженный инцидент - гражданин произвел несколько выстрелов в направлении военнослужащих ТЦК и СП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр облвоенкомата.

Нападавший был обезврежен

Как отмечается, благодаря быстрым и слаженным действиям военнослужащих нападавший был обезврежен, оружие изъято и передано сотрудникам полиции. Никто из военных не пострадал.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

Реакция ТЦК

Волынский ОТЦК и СП решительно осуждает любые проявления насилия или вооруженной агрессии в отношении военнослужащих при исполнении ими служебных обязанностей.

"Подобные действия недопустимы и подлежат надлежащей правовой оценке в соответствии с действующим законодательством Украины. Мы призываем граждан соблюдать законодательство Украины", - говорится в сообщении.

Луцк (64) ТЦК (747) Волынская область (151) Луцкий район (38)
+26
А нашо їм" киев за три дня" як ви самі, та такі як ви у 2019 році віддали Київ та і всю Україну у руки кацапським покидькам ?
25.02.2026 07:28 Ответить
+22
Криворагульне чмо керує країною, і це найбільша трагедія.
25.02.2026 07:25 Ответить
+13
Чим далі, тим більше таких інцидентів. Сумно, але схоже закономірно, насильство породжує насильство! Щось треба змінювати, але влада нічого не робить з цим.
25.02.2026 08:11 Ответить
Декільлька таких нападників знешкодити ( пристрелити) , інші почнуть маківку чухать перш ніж нападати.
25.02.2026 10:50 Ответить
