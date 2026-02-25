Мужчина стрелял в сторону военнослужащих ТЦК в Луцке: нападавший обезврежен
24 февраля 2026 года в городе Луцке во время проведения мероприятий оповещения произошел вооруженный инцидент - гражданин произвел несколько выстрелов в направлении военнослужащих ТЦК и СП.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр облвоенкомата.
Нападавший был обезврежен
Как отмечается, благодаря быстрым и слаженным действиям военнослужащих нападавший был обезврежен, оружие изъято и передано сотрудникам полиции. Никто из военных не пострадал.
В настоящее время продолжаются следственные действия.
Реакция ТЦК
Волынский ОТЦК и СП решительно осуждает любые проявления насилия или вооруженной агрессии в отношении военнослужащих при исполнении ими служебных обязанностей.
"Подобные действия недопустимы и подлежат надлежащей правовой оценке в соответствии с действующим законодательством Украины. Мы призываем граждан соблюдать законодательство Украины", - говорится в сообщении.
