Мужчина стрелял в сторону военнослужащих ТЦК в Луцке: нападавший обезврежен

24 февраля 2026 года в городе Луцке во время проведения мероприятий оповещения произошел вооруженный инцидент - гражданин произвел несколько выстрелов в направлении военнослужащих ТЦК и СП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр облвоенкомата.

Нападавший был обезврежен

Как отмечается, благодаря быстрым и слаженным действиям военнослужащих нападавший был обезврежен, оружие изъято и передано сотрудникам полиции. Никто из военных не пострадал.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

Реакция ТЦК

Волынский ОТЦК и СП решительно осуждает любые проявления насилия или вооруженной агрессии в отношении военнослужащих при исполнении ими служебных обязанностей.

"Подобные действия недопустимы и подлежат надлежащей правовой оценке в соответствии с действующим законодательством Украины. Мы призываем граждан соблюдать законодательство Украины", - говорится в сообщении.