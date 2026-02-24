Будут судить женщину, которая стреляла в микроавтобус ТЦК во Львове, - полиция. ФОТО
Во Львове будут судить злоумышленницу, которая обстреляла микроавтобус группы оповещения ТЦК.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
За содеянное обвиняемой, 44-летней местной жительнице, грозит наказание - лишение свободы на срок до семи лет.
Детали
Установлено, что 2 февраля около 7:30 на улице Космической во Львове фигурантка нанесла несколько ударов по лобовому стеклу микроавтобуса Volkswagen, в котором находилась группа оповещения, а после того, как транспортное средство продолжило движение - произвела выстрел из травматического оружия, попав в заднее стекло автомобиля. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
К раскрытию преступления были привлечены оперативники криминальной полиции, следователи и сотрудники других служб отдела полиции №1 Львовского районного управления полиции №1.
Что грозит?
Досудебное расследование в уголовном производстве, открытом под процессуальным руководством Галицкой окружной прокуратуры по ч.4 ст.296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины, завершено. Обвинительный акт направлен на рассмотрение суда.
Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.
1. Людина бежала домой взять, по ошибке, забытые документы а співробітник не понял.
2. Произошла роковая ошибка. Они были пьяные, в масках и ещё на зарубежных номерах. Людина подумала что это банда. Вот если бы были полицейские с бодикамерами такого бы не случилось.
Почему он убегал?
в той час як мєнт і прокурор може і 3 міс взяти відпустки.. і є вихідні субота неділя...
тут вже без НКВД ніяк
Чомусь хочеться щоб їй дали реальний строк в не умовний
- Обвиняемая номер один,вы стучали кулаком по стеклу машины нанеся непоправимые моральные травмы оповещателям и соцработникам,вам сто лет каторги.
- Обвиняемый номер два,вы жарили шашлыки и не готовили страну и армии к отражению агрессии врага зная про нападение,вы ответственны за разминирование перед наступающими армиями врага,ваш кореш в парламенте отказывал армии в финансировании,ваши подельники разворовывали,в войну,бюджет страны,на вашей совести миллионы людей под оккупацией и множество погибших,вас признаем свободным от наказания,вы же такой симпатяшка и обояшка.