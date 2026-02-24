Будут судить женщину, которая стреляла в микроавтобус ТЦК во Львове, - полиция. ФОТО

Во Львове будут судить злоумышленницу, которая обстреляла микроавтобус группы оповещения ТЦК.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

За содеянное обвиняемой, 44-летней местной жительнице, грозит наказание - лишение свободы на срок до семи лет.

Детали

Установлено, что 2 февраля около 7:30 на улице Космической во Львове фигурантка нанесла несколько ударов по лобовому стеклу микроавтобуса Volkswagen, в котором находилась группа оповещения, а после того, как транспортное средство продолжило движение - произвела выстрел из травматического оружия, попав в заднее стекло автомобиля. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

К раскрытию преступления были привлечены оперативники криминальной полиции, следователи и сотрудники других служб отдела полиции №1 Львовского районного управления полиции №1.

женщина стреляла в тцк
Что грозит?

Досудебное расследование в уголовном производстве, открытом под процессуальным руководством Галицкой окружной прокуратуры по ч.4 ст.296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины, завершено. Обвинительный акт направлен на рассмотрение суда.

Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Топ комментарии
+16
це пише стікун з Польщі ! коли повертаєшся ухилянт ?
24.02.2026 11:31 Ответить
+14
Как там в Польше в окопе, инет даже есть?
24.02.2026 11:49 Ответить
+12
зброєю користуватись вміє- на фронт!
24.02.2026 11:16 Ответить
Окупантів з московії та зеленського з єрмаком, сцикотно, якось стріляти, а з законодавством України, можна по Українцям???!!
24.02.2026 12:35 Ответить
То є Львів...найпатріотичніше місто в Україні....
24.02.2026 13:14 Ответить
Я тут вижу два варианта:
1. Людина бежала домой взять, по ошибке, забытые документы а співробітник не понял.
2. Произошла роковая ошибка. Они были пьяные, в масках и ещё на зарубежных номерах. Людина подумала что это банда. Вот если бы были полицейские с бодикамерами такого бы не случилось.
Почему он убегал?
24.02.2026 11:41 Ответить
І добре зробив, що вистрелив.
24.02.2026 11:22 Ответить
ухилянтів і дезертирів потрібно відловлювати цілодобово. Шкода, що на 5-му році великої війни не маємо військової жандармерії.
24.02.2026 11:24 Ответить
а оцей недоумок багато податків заплатив? він прожирае наші кошти, тих хто в тилу працює
24.02.2026 11:38 Ответить
мєнт ухилянт чи ні?? доброволець який після 5 років пішов в СЗЧ дезертир?? може він просто з жінкою хотів поспати, дві відпуски по 15 днів на рік... як зберегти сімю???? здається в тюрмі буде більше прав
в той час як мєнт і прокурор може і 3 міс взяти відпустки.. і є вихідні субота неділя...
тут вже без НКВД ніяк
24.02.2026 12:38 Ответить
Якось дивно. Вона б ще з плювачки горобиною пуляла... може вони її переїхати на пішоходному переході хотіли, а вона під шаром грязюки не побачила, що це машина "загону оповіщення військових ТЦК"?
24.02.2026 11:29 Ответить
Чомусь не шкода її.
Чомусь хочеться щоб їй дали реальний строк в не умовний
24.02.2026 11:33 Ответить
Чомусь ти багато хочеш, чомусь підмінюєш реальність своїми вологими фантазіями.
24.02.2026 12:49 Ответить
хто їй дав парабелум ?
24.02.2026 11:39 Ответить
основна теза звинувачення - не попала
24.02.2026 11:39 Ответить
Справжні герої не носять форму
24.02.2026 11:52 Ответить
а записи бодікамер покажіть-но. Ну так, дя повноти картіни
24.02.2026 12:48 Ответить
Не покажуть, бо виявиться, що то їх треба садити.
25.02.2026 10:14 Ответить
Ого,цілу купу ненавчених кинули на розслідування і оперативників, і слідчих, інших співробітників... І всі ненавчені воювати...і ще викликали спецзагін фбр і підрозділ ЦРУ для допомоги.
24.02.2026 12:51 Ответить
В суде:
- Обвиняемая номер один,вы стучали кулаком по стеклу машины нанеся непоправимые моральные травмы оповещателям и соцработникам,вам сто лет каторги.
- Обвиняемый номер два,вы жарили шашлыки и не готовили страну и армии к отражению агрессии врага зная про нападение,вы ответственны за разминирование перед наступающими армиями врага,ваш кореш в парламенте отказывал армии в финансировании,ваши подельники разворовывали,в войну,бюджет страны,на вашей совести миллионы людей под оккупацией и множество погибших,вас признаем свободным от наказания,вы же такой симпатяшка и обояшка.
24.02.2026 13:03 Ответить
Це з травмата такі ушкодження скла ?
24.02.2026 22:21 Ответить
Хто відпровість за Сахарука, Сопіна, Танчика? За сотні хворих людей, десятки епілептиків, яких замордували, он з Одеси тільки біля десятка таких випадків. Чого вони кидаються на людей?
25.02.2026 08:29 Ответить
Десять год тюрми
25.02.2026 09:39 Ответить
 
 