Будут судить женщину, которая стреляла в микроавтобус ТЦК во Львове, - полиция. ФОТО

Во Львове будут судить злоумышленницу, которая обстреляла микроавтобус группы оповещения ТЦК.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

За содеянное обвиняемой, 44-летней местной жительнице, грозит наказание - лишение свободы на срок до семи лет.

Детали

Установлено, что 2 февраля около 7:30 на улице Космической во Львове фигурантка нанесла несколько ударов по лобовому стеклу микроавтобуса Volkswagen, в котором находилась группа оповещения, а после того, как транспортное средство продолжило движение - произвела выстрел из травматического оружия, попав в заднее стекло автомобиля. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

К раскрытию преступления были привлечены оперативники криминальной полиции, следователи и сотрудники других служб отдела полиции №1 Львовского районного управления полиции №1.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд избрал ночной домашний арест футболисту Колеснику по делу об избиении военного ТЦК





Что грозит?

Досудебное расследование в уголовном производстве, открытом под процессуальным руководством Галицкой окружной прокуратуры по ч.4 ст.296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины, завершено. Обвинительный акт направлен на рассмотрение суда.

Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Читайте: Группа гражданских напала на военных ТЦК в Одессе: есть пострадавшие