1 077 32

Суд избрал ночной домашний арест футболисту Колеснику по делу об избиении военного ТЦК

24-летний нападающий ковалевского "Колоса" Даниил Колесник напал на военнослужащего ТЦК.

Суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста для футболиста Даниила Колесника, которого подозревают в избиении военнослужащего территориального центра комплектования.

Об этом сообщает адвокатское объединение Barristers, передает Цензор.НЕТ.

Позиция защиты

В адвокатском объединении заявили, что Колесник уважает Вооруженные силы Украины, а его действия были вызваны самозащитой.

"Даниил Колесник глубоко уважает Вооруженные силы Украины и всех, кто защищает государство, а произошедшие события он объективно воспринимал как создающие реальную угрозу его жизни и здоровью, а также безопасности его знакомого, в связи с чем действовал с целью самозащиты", - говорится в заявлении адвокатов.

Защитники также отметили, что их клиент готов сотрудничать со следствием и уже подал заявление о причинении ему телесных повреждений.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что футболист Колесник ударил военного ТЦК и похвастался этим в соцсетях.
  • В то же время в Киевском областном ТЦК заявили, что футболист решил, что ему "все позволено", если он не достиг призывного возраста - даже бить военнослужащих. Исходя из физических данных Колесника, ТЦК заочно "определил" его годным к службе в Десантно-штурмовых войсках.

  • Полицейские Киевской области задержали экс-футболиста, который нанес телесные повреждения военнослужащему.

+5
Яке в тебе досягнення в житті окрім участі в ОПівській ботофермі?
19.02.2026 10:41 Ответить
+4
узкояїчниє алкоголіки-********** алієв і мілевський підтримали цього вилупка, який, до речі, теж узкояїчний.
19.02.2026 10:34 Ответить
+4
Він заступився за батька трьох дітей! А ті уроди погрожували Колеснику зброєю....Свинота енкаведешна, - на передову!!!!!
19.02.2026 10:41 Ответить
узкояїчниє алкоголіки-********** алієв і мілевський підтримали цього вилупка, який, до речі, теж узкояїчний.
19.02.2026 10:34 Ответить
А дайте ссилку на повне відео на яке ви посилаітесь.
19.02.2026 10:55 Ответить
Не розумію,навішо видаляти коменти?Відео опубліковане не ацензорі,на котрому чітко видно переслідування представниками ТЦК людини
19.02.2026 11:02 Ответить
Ще є таке, як вилизування ж@пи яйцесяйного.
19.02.2026 10:42 Ответить
Зеленьський з Єрмаком на кухні теж російською розмовляють. Та і не тільки на кухні, а й у охвісі презедента теж
19.02.2026 10:44 Ответить
Все оточення ЗЕ має відношення до рашки(родичі,батьки,бізнес)не те,що на кацапській росмовляють.
19.02.2026 10:55 Ответить
Але вишиванку косоворотку при потребі натягнуть
19.02.2026 10:56 Ответить
Ти теж ТЦК-шник? Бо таке писати про може тікі ТЦК-шний бандюк.
19.02.2026 11:07 Ответить
Де відео? Якщо і батько 3-х дітей, то в нього мають бути документи. Чому одних кожного дня ТЦК зупиняє і ніхто їх не б'є? А за іншими бігають? А ти знаєш, що є сотні тисяч дизертирів, яких виловлюють?
19.02.2026 10:47 Ответить
Розшуком,затриманням займається поліція,різницю помічаєш?
19.02.2026 11:06 Ответить
ТЦКашників на передову. хай захищають його світлість Колеснікова. а йому видати банку варення і корзинку печення. заслужив
19.02.2026 11:05 Ответить
Взагалі то у людини відсрочка,якщо що,а ТЦК далеко не інваліди чи обмежено-придатні
19.02.2026 11:07 Ответить
так йому теж фінгал поставили, це під час бусифікації чи вже у відділку?
19.02.2026 10:43 Ответить
Хлопець справжній герой. Захистив від викрадання свого сусіда - батька 3-х дітей. ТЦК-шники спершу збили його машиной, а потім намагались викрасти.
19.02.2026 11:10 Ответить
Та воно спілкується на мові окупантів! З такими підходами , влада веде Україну до руйнації, а бидло , яке кидається на ТЦК- це сцикуни, які не йдуть боронити Державу.
19.02.2026 10:44 Ответить
#JeSuisKolesnik
19.02.2026 10:48 Ответить
Певно ще є адекватні судді. На кацапії дали б 20+.
Різницю відчуваєте? Як зейло буде ще 5 років то і такі судді закінчаться.
19.02.2026 10:48 Ответить
Фронт от развала удерживается только работой тцк,дурачки это конечно же понимают,но принять не желают по причине закомплексованности сознания.
19.02.2026 10:48 Ответить
Заміть, не ********* типами озброєннями та технологіями, а суто на м'ясі тримається. Що будете робити, коли мужичкі скінчаться? Жінок та дітей в бой кинете, бо ЦКуни та поліція точно на фронт не поїдуть ?
19.02.2026 10:51 Ответить
********* типами вооружений люди должны управлять как бы тебе этого не хотелось признавать.и роботизация еще не достигла такого уровня чтобы без человека обходится и мужички не кончатся пока более 200 тысяч дезертиров от армии бегают.Вот их и отлавливают
19.02.2026 11:00 Ответить
Ти ж з окопа зараз пишеш? нєскончаємий мужичьок
19.02.2026 11:01 Ответить
Нет пока не с окопа но мои родственники и брат там уже третий год
19.02.2026 11:02 Ответить
Хлопці з цтк читайте конституцію...там все чьотко прописано, бо хто зна як воно повернеться
19.02.2026 10:55 Ответить
домашний арест дома. сурово. уж наказали так наказали
19.02.2026 11:00 Ответить
 
 