Суд избрал ночной домашний арест футболисту Колеснику по делу об избиении военного ТЦК
Суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста для футболиста Даниила Колесника, которого подозревают в избиении военнослужащего территориального центра комплектования.
Об этом сообщает адвокатское объединение Barristers, передает Цензор.НЕТ.
Позиция защиты
В адвокатском объединении заявили, что Колесник уважает Вооруженные силы Украины, а его действия были вызваны самозащитой.
"Даниил Колесник глубоко уважает Вооруженные силы Украины и всех, кто защищает государство, а произошедшие события он объективно воспринимал как создающие реальную угрозу его жизни и здоровью, а также безопасности его знакомого, в связи с чем действовал с целью самозащиты", - говорится в заявлении адвокатов.
Защитники также отметили, что их клиент готов сотрудничать со следствием и уже подал заявление о причинении ему телесных повреждений.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что футболист Колесник ударил военного ТЦК и похвастался этим в соцсетях.
- В то же время в Киевском областном ТЦК заявили, что футболист решил, что ему "все позволено", если он не достиг призывного возраста - даже бить военнослужащих. Исходя из физических данных Колесника, ТЦК заочно "определил" его годным к службе в Десантно-штурмовых войсках.
-
Полицейские Киевской области задержали экс-футболиста, который нанес телесные повреждения военнослужащему.
