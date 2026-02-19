Суд обрав нічний домашній арешт футболісту Колеснику у справі про побиття військового ТЦК

Суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту для футболіста Данила Колесника, якого підозрюють у побитті військовослужбовця територіального центру комплектування.

Про це повідомляє адвокатське об’єднання Barristers, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Позиція захисту

В адвокатському об’єднанні заявили, що Колесник поважає Збройні сили України, а його дії були спричинені самозахистом.

"Данило Колесник глибоко поважає Збройні сили України та всіх, хто захищає державу, а події, які сталися, він об’єктивно сприймав як такі, що створювали реальну загрозу його життю та здоров’ю, а також безпеці його знайомого, у зв’язку з чим діяв із метою самозахисту", - йдеться в заяві адвокатів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Збили автомобілем, погрожували застосувати зброю і били: футболіст Колесник опублікував повний запис конфлікту із ТЦК. ВIДЕО

Захисники також зазначили, що їхній клієнт готовий співпрацювати зі слідством і вже подав заяву щодо заподіяння йому тілесних ушкоджень.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, футболіст Колесник вдарив військового ТЦК та похизувався цим у соцмережах.

Водночас у Київському обласному ТЦК заявили, що футболіст вирішив, що йому "все дозволено", якщо він не досягнув призовного віку - навіть бити військовослужбовців. Виходячи з фізичних даних Колесника, ТЦК заочно "визначив" його придатним до служби в Десантно-штурмових військах.

Поліцейські Київщини затримали ексфутболіста, який завдав тілесних ушкоджень військовослужбовцю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримано футболіста Колесника, який ударив військового ТЦК та похизувався цим у соцмережах, - поліція. ФОТО