Суд обрав нічний домашній арешт футболісту Колеснику у справі про побиття військового ТЦК

24-річний нападник ковалівського "Колоса" Данило Колесник напав на військовослужбовця ТЦК.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту для футболіста Данила Колесника, якого підозрюють у побитті військовослужбовця територіального центру комплектування.

Про це повідомляє адвокатське об’єднання Barristers, передає Цензор.НЕТ.

Позиція захисту

В адвокатському об’єднанні заявили, що Колесник поважає Збройні сили України, а його дії були спричинені самозахистом.

"Данило Колесник глибоко поважає Збройні сили України та всіх, хто захищає державу, а події, які сталися, він об’єктивно сприймав як такі, що створювали реальну загрозу його життю та здоров’ю, а також безпеці його знайомого, у зв’язку з чим діяв із метою самозахисту", - йдеться в заяві адвокатів.

Захисники також зазначили, що їхній клієнт готовий співпрацювати зі слідством і вже подав заяву щодо заподіяння йому тілесних ушкоджень.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, футболіст Колесник вдарив військового ТЦК та похизувався цим у соцмережах.
  • Водночас у Київському обласному ТЦК заявили, що футболіст вирішив, що йому "все дозволено", якщо він не досягнув призовного віку - навіть бити військовослужбовців. Виходячи з фізичних даних Колесника, ТЦК заочно "визначив" його придатним до служби в Десантно-штурмових військах.

  • Поліцейські Київщини затримали ексфутболіста, який завдав тілесних ушкоджень військовослужбовцю.

Топ коментарі
узкояїчниє алкоголіки-********** алієв і мілевський підтримали цього вилупка, який, до речі, теж узкояїчний.
19.02.2026 10:34 Відповісти
Але вишиванку косоворотку при потребі натягнуть
19.02.2026 10:56 Відповісти
Та воно спілкується на мові окупантів! З такими підходами , влада веде Україну до руйнації, а бидло , яке кидається на ТЦК- це сцикуни, які не йдуть боронити Державу.
19.02.2026 10:44 Відповісти
19.02.2026 10:34 Відповісти
А дайте ссилку на повне відео на яке ви посилаітесь.
19.02.2026 10:55 Відповісти
Запитання не до мене. То де ссилка на повне відіо на яке ви посилаітесь?
19.02.2026 11:20 Відповісти
Тоб то, ссилку надати не спроможний бо такого відео нема?
19.02.2026 11:36 Відповісти
Виходить шо ти чорнорота та рукопомийна істота яка своїм висером, без підтвердження, допомогаєш ворогу. Тоб то ти посіпака окупантів та ворог.
19.02.2026 11:47 Відповісти
1. Я не до вас звертався. Чи ви нік змінили швиденько?
2.Відео воно не надало.
3. Дякую за ссилку.
4. Де ви побачили його збіття авто? Він сам, як це видно на відео, відштовхнувся обома руками від авто в наслідок чого і впав .
5. Хто кому там погрожував ще питання бо фраза - Я вас всех перестреляю, скорійш відносилась до військових. От шоб звучала фраза - я тебе перестреляю тощо то вже була б інша справа.
5. Упередженне навіщування ярликів то риса гівна людства з тавром "росиянин" або слимака який сам ухиляєтся від захисту Батьківщини.
19.02.2026 12:27 Відповісти
Ще є таке, як вилизування ж@пи яйцесяйного.
19.02.2026 10:42 Відповісти
Зеленьський з Єрмаком на кухні теж російською розмовляють. Та і не тільки на кухні, а й у охвісі презедента теж
19.02.2026 10:44 Відповісти
Все оточення ЗЕ має відношення до рашки(родичі,батьки,бізнес)не те,що на кацапській росмовляють.
19.02.2026 10:55 Відповісти
19.02.2026 10:56 Відповісти
узкоязичні курви !

19.02.2026 11:38 Відповісти
Іван Яковіна теж узкоязичний. Майкл Накі теж узкоязичний. Але хто ти в порівнянні з ними? Просто шматок лайна на підошві.
19.02.2026 11:53 Відповісти
Де відео? Якщо і батько 3-х дітей, то в нього мають бути документи. Чому одних кожного дня ТЦК зупиняє і ніхто їх не б'є? А за іншими бігають? А ти знаєш, що є сотні тисяч дизертирів, яких виловлюють?
19.02.2026 10:47 Відповісти
Розшуком,затриманням займається поліція,різницю помічаєш?
19.02.2026 11:06 Відповісти
А хто краще? Дезертири чи ухилеси?)
19.02.2026 12:01 Відповісти
Що ухилянство, що дизертирство- це недобре. Чому у 2022 році українці розбили рашистів, бо народ ішов боронити Батьківщину. Але влада ухилянта Зе зробила все, щоб були і дизертири , і ухилянти , але я їх не осуджую , бо на війні повинні воювати молоді, здорові навчені мужики і не має значення, чи ти синок чиновника, чи хлібороба, чи на пенсії в 45 років, бо відслужив у СБУ, чи ЗСУ, чи в міліції, чи був прокурором. Ще коли служив на флоті у Владивостоці, добре пам'ятаю і дизертирів, і маминих синків , бачив, як велика частина хлопців не витримувала служби. Така сутність людини.
19.02.2026 13:58 Відповісти
ТЦКашників на передову. хай захищають його світлість Колеснікова. а йому видати банку варення і корзинку печення. заслужив
19.02.2026 11:05 Відповісти
Взагалі то у людини відсрочка,якщо що,а ТЦК далеко не інваліди чи обмежено-придатні
19.02.2026 11:07 Відповісти
не ну якщо відсрочка тоді да. має повне право давати в пику кожному військовому. особливо тим що при виконанні
19.02.2026 11:14 Відповісти
Військові при виконанні - на фронті... А в тилу - ???
19.02.2026 11:49 Відповісти
та з якого перепугу ? при чому тут тил чи фронт? на фронті участь у бойових діях. але і у тилу військовий несе службу. тобто теж знаходиться при виконанні
19.02.2026 12:05 Відповісти
так йому теж фінгал поставили, це під час бусифікації чи вже у відділку?
19.02.2026 10:43 Відповісти
19.02.2026 10:44 Відповісти
Мова - це зброя! Я особисто збив три Шахеди, голосно прочитавши Заповіт Шевченка:
"Як помру, то не ховайте. В жопу пороха напхайте, підпалите та тікайте. Як бабахне, то шукайте." (Сорян, слова не мої.)
19.02.2026 11:12 Відповісти
і що там написано?
19.02.2026 12:23 Відповісти
#JeSuisKolesnik
19.02.2026 10:48 Відповісти
Певно ще є адекватні судді. На кацапії дали б 20+.
Різницю відчуваєте? Як зейло буде ще 5 років то і такі судді закінчаться.
19.02.2026 10:48 Відповісти
Фронт от развала удерживается только работой тцк,дурачки это конечно же понимают,но принять не желают по причине закомплексованности сознания.
19.02.2026 10:48 Відповісти
Заміть, не ********* типами озброєннями та технологіями, а суто на м'ясі тримається. Що будете робити, коли мужичкі скінчаться? Жінок та дітей в бой кинете, бо ЦКуни та поліція точно на фронт не поїдуть ?
19.02.2026 10:51 Відповісти
********* типами вооружений люди должны управлять как бы тебе этого не хотелось признавать.и роботизация еще не достигла такого уровня чтобы без человека обходится и мужички не кончатся пока более 200 тысяч дезертиров от армии бегают.Вот их и отлавливают
19.02.2026 11:00 Відповісти
Ти ж з окопа зараз пишеш? нєскончаємий мужичьок
19.02.2026 11:01 Відповісти
Нет пока не с окопа но мои родственники и брат там уже третий год
19.02.2026 11:02 Відповісти
Тут зараз бойци нєвіданого фронта, ветерани куліковської битви, сидять на проперджених диванах і керують хто де повинен знаходитися. Вони все знають експерди, чого в нас появилося 200 тис. СЗЧ.
19.02.2026 11:56 Відповісти
Залужний намагався замінити бусіфікацію на добровільчу армію (накшталт кацапської). Через це його Зеля і звільнив.
Дії ТЦК приведуть до безладу всередені держави швидше, аніж впаде фронт. А фронт впаде вже потім саме через цей безлад.
19.02.2026 11:20 Відповісти
Что ты несешь.Залужный когда кацапы начали у себя частичную и не мобилизацию предлагал зе то же делать .Но этот идиот тянул до последнего
19.02.2026 11:39 Відповісти
Так ТЦКуни вже і привели безлад в державі.
19.02.2026 11:53 Відповісти
тцкуни? а ти підарок в яких ухилянтських військах служиш? тцк виконує накази, а мобілізацію провалило відношення держави, а не тцтк, де ви такі амеби, що живуть тіктоковським відосиками беретесь, отак і живете. ти ж підар за патужного боневтіка голосував, що не подобається.
21.02.2026 09:47 Відповісти
Фронт тримается чисто на м'ясі нема ніяких технологій, суто окопна війна по канонам першої світової, але питання одне як швидко закінчиться м'ясо?
19.02.2026 12:31 Відповісти
Это абсолютно другой вопрос,сейчас фронт держится благодаря пополнению из тцк ,а в тылу умело концентрируют ненависть к этой структуре через продажных журнашлюшек,сложить два плюс два бараны,называющие себя людьми,не могут.
19.02.2026 14:39 Відповісти
Хлопці з цтк читайте конституцію...там все чьотко прописано, бо хто зна як воно повернеться
19.02.2026 10:55 Відповісти
Поділіться, що Ви вичитали в Конституції.
Пишеться з великої.
19.02.2026 11:51 Відповісти
Розділ першій стаття 64 уважно читайте, а не вичитуйте
19.02.2026 12:24 Відповісти
Ви напевно читаєте Конституцію де лише Ваші права зазначені?
Є ще й обов'язки.
А ще є програма, "Хачу к сваїм".
19.02.2026 15:07 Відповісти
домашний арест дома. сурово. уж наказали так наказали
19.02.2026 11:00 Відповісти
і нагородити
19.02.2026 12:12 Відповісти
О, новий герой намалювався. Інші герої Мілевський і Алієв підтримали його за те, що він воює з окупантами на нулі, щоб в інших містах України не повторювалась Буча і Маріуполь. Правильно?
19.02.2026 11:13 Відповісти
Моцно! Чекаємо репортаж із Білорусі
19.02.2026 11:20 Відповісти
Той військовий,як пишуть колишній міціянт.
19.02.2026 11:40 Відповісти
Рівень обізнаності місцевої юзерської спільноти в сфері права - зашкалює. За межу допустимого, в негативну сторону....

Прочитав всі коменти (ну, захрещених - не вдалось...) Ніхто не хоче помічати правопорушень від обох сторін конфлікту... Всі стають на захист однієї із сторін... На жаль.
19.02.2026 11:49 Відповісти
Там казали вже бангладешці бігають
19.02.2026 12:32 Відповісти
А против водителя буса, который сбил гражданского в начале конфликта, открыли уголовное производство?
19.02.2026 13:33 Відповісти
Жартуєте ...?
19.02.2026 13:56 Відповісти
 
 