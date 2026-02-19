Суд обрав нічний домашній арешт футболісту Колеснику у справі про побиття військового ТЦК
Суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту для футболіста Данила Колесника, якого підозрюють у побитті військовослужбовця територіального центру комплектування.
Про це повідомляє адвокатське об’єднання Barristers, передає Цензор.НЕТ.
Позиція захисту
В адвокатському об’єднанні заявили, що Колесник поважає Збройні сили України, а його дії були спричинені самозахистом.
"Данило Колесник глибоко поважає Збройні сили України та всіх, хто захищає державу, а події, які сталися, він об’єктивно сприймав як такі, що створювали реальну загрозу його життю та здоров’ю, а також безпеці його знайомого, у зв’язку з чим діяв із метою самозахисту", - йдеться в заяві адвокатів.
Захисники також зазначили, що їхній клієнт готовий співпрацювати зі слідством і вже подав заяву щодо заподіяння йому тілесних ушкоджень.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, футболіст Колесник вдарив військового ТЦК та похизувався цим у соцмережах.
- Водночас у Київському обласному ТЦК заявили, що футболіст вирішив, що йому "все дозволено", якщо він не досягнув призовного віку - навіть бити військовослужбовців. Виходячи з фізичних даних Колесника, ТЦК заочно "визначив" його придатним до служби в Десантно-штурмових військах.
Поліцейські Київщини затримали ексфутболіста, який завдав тілесних ушкоджень військовослужбовцю.
2.Відео воно не надало.
3. Дякую за ссилку.
4. Де ви побачили його збіття авто? Він сам, як це видно на відео, відштовхнувся обома руками від авто в наслідок чого і впав .
5. Хто кому там погрожував ще питання бо фраза - Я вас всех перестреляю, скорійш відносилась до військових. От шоб звучала фраза - я тебе перестреляю тощо то вже була б інша справа.
5. Упередженне навіщування ярликів то риса гівна людства з тавром "росиянин" або слимака який сам ухиляєтся від захисту Батьківщини.
Різницю відчуваєте? Як зейло буде ще 5 років то і такі судді закінчаться.
Дії ТЦК приведуть до безладу всередені держави швидше, аніж впаде фронт. А фронт впаде вже потім саме через цей безлад.
Прочитав всі коменти (ну, захрещених - не вдалось...) Ніхто не хоче помічати правопорушень від обох сторін конфлікту... Всі стають на захист однієї із сторін... На жаль.