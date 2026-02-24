Судитимуть жінку, яка стріляла в мікроавтобус ТЦК у Львові, - поліція. ФОТО

У Львові судитимуть зловмисницю, яка обстріляла мікроавтобус групи оповіщення ТЦК.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

За скоєне обвинуваченій, 44-річній місцевій жительці, загрожує покарання - позбавлення волі на строк до семи років.

Деталі

Встановлено, що 2 лютого близько 7:30 на вулиці Космічній у Львові фігурантка завдала кількох ударів по лобовому склу мікроавтобуса Volkswagen, у якому перебувала група оповіщення, а після того як транспортний засіб продовжив рух - здійснила постріл з травматичної зброї, влучивши у заднє скло автомобіля. Нащастя, внаслідок події ніхто не постраждав.

До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1.

жінка стріляла в тцк
Що загрожує?

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України, завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

зброєю користуватись вміє- на фронт!
24.02.2026 11:16 Відповісти
Окупантів з московії та зеленського з єрмаком, сцикотно, якось стріляти, а з законодавством України, можна по Українцям???!!
24.02.2026 12:35 Відповісти
То є Львів...найпатріотичніше місто в Україні....
24.02.2026 13:14 Відповісти
Я тут вижу два варианта:
1. Людина бежала домой взять, по ошибке, забытые документы а співробітник не понял.
2. Произошла роковая ошибка. Они были пьяные, в масках и ещё на зарубежных номерах. Людина подумала что это банда. Вот если бы были полицейские с бодикамерами такого бы не случилось.
Почему он убегал?
24.02.2026 11:41 Відповісти
І добре зробив, що вистрелив.
24.02.2026 11:22 Відповісти
ухилянтів і дезертирів потрібно відловлювати цілодобово. Шкода, що на 5-му році великої війни не маємо військової жандармерії.
24.02.2026 11:24 Відповісти
а оцей недоумок багато податків заплатив? він прожирае наші кошти, тих хто в тилу працює
24.02.2026 11:38 Відповісти
це пише стікун з Польщі ! коли повертаєшся ухилянт ?
Как там в Польше в окопе, инет даже есть?
мєнт ухилянт чи ні?? доброволець який після 5 років пішов в СЗЧ дезертир?? може він просто з жінкою хотів поспати, дві відпуски по 15 днів на рік... як зберегти сімю???? здається в тюрмі буде більше прав
в той час як мєнт і прокурор може і 3 міс взяти відпустки.. і є вихідні субота неділя...
тут вже без НКВД ніяк
24.02.2026 12:38 Відповісти
Якось дивно. Вона б ще з плювачки горобиною пуляла... може вони її переїхати на пішоходному переході хотіли, а вона під шаром грязюки не побачила, що це машина "загону оповіщення військових ТЦК"?
24.02.2026 11:29 Відповісти
Чомусь не шкода її.
Чомусь хочеться щоб їй дали реальний строк в не умовний
24.02.2026 11:33 Відповісти
Чомусь ти багато хочеш, чомусь підмінюєш реальність своїми вологими фантазіями.
24.02.2026 12:49 Відповісти
хто їй дав парабелум ?
24.02.2026 11:39 Відповісти
основна теза звинувачення - не попала
24.02.2026 11:39 Відповісти
Справжні герої не носять форму
24.02.2026 11:52 Відповісти
а записи бодікамер покажіть-но. Ну так, дя повноти картіни
24.02.2026 12:48 Відповісти
Не покажуть, бо виявиться, що то їх треба садити.
25.02.2026 10:14 Відповісти
Ого,цілу купу ненавчених кинули на розслідування і оперативників, і слідчих, інших співробітників... І всі ненавчені воювати...і ще викликали спецзагін фбр і підрозділ ЦРУ для допомоги.
24.02.2026 12:51 Відповісти
В суде:
- Обвиняемая номер один,вы стучали кулаком по стеклу машины нанеся непоправимые моральные травмы оповещателям и соцработникам,вам сто лет каторги.
- Обвиняемый номер два,вы жарили шашлыки и не готовили страну и армии к отражению агрессии врага зная про нападение,вы ответственны за разминирование перед наступающими армиями врага,ваш кореш в парламенте отказывал армии в финансировании,ваши подельники разворовывали,в войну,бюджет страны,на вашей совести миллионы людей под оккупацией и множество погибших,вас признаем свободным от наказания,вы же такой симпатяшка и обояшка.
24.02.2026 13:03 Відповісти
Це з травмата такі ушкодження скла ?
24.02.2026 22:21 Відповісти
Хто відпровість за Сахарука, Сопіна, Танчика? За сотні хворих людей, десятки епілептиків, яких замордували, он з Одеси тільки біля десятка таких випадків. Чого вони кидаються на людей?
25.02.2026 08:29 Відповісти
Десять год тюрми
25.02.2026 09:39 Відповісти
 
 