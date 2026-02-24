Судитимуть жінку, яка стріляла в мікроавтобус ТЦК у Львові, - поліція. ФОТО

У Львові судитимуть зловмисницю, яка обстріляла мікроавтобус групи оповіщення ТЦК.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

За скоєне обвинуваченій, 44-річній місцевій жительці, загрожує покарання - позбавлення волі на строк до семи років.

Деталі

Встановлено, що 2 лютого близько 7:30 на вулиці Космічній у Львові фігурантка завдала кількох ударів по лобовому склу мікроавтобуса Volkswagen, у якому перебувала група оповіщення, а після того як транспортний засіб продовжив рух - здійснила постріл з травматичної зброї, влучивши у заднє скло автомобіля. Нащастя, внаслідок події ніхто не постраждав.

До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1.

Що загрожує?

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України, завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

