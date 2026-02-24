Судитимуть жінку, яка стріляла в мікроавтобус ТЦК у Львові, - поліція. ФОТО
У Львові судитимуть зловмисницю, яка обстріляла мікроавтобус групи оповіщення ТЦК.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
За скоєне обвинуваченій, 44-річній місцевій жительці, загрожує покарання - позбавлення волі на строк до семи років.
Деталі
Встановлено, що 2 лютого близько 7:30 на вулиці Космічній у Львові фігурантка завдала кількох ударів по лобовому склу мікроавтобуса Volkswagen, у якому перебувала група оповіщення, а після того як транспортний засіб продовжив рух - здійснила постріл з травматичної зброї, влучивши у заднє скло автомобіля. Нащастя, внаслідок події ніхто не постраждав.
До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1.
Що загрожує?
Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України, завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.
Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
1. Людина бежала домой взять, по ошибке, забытые документы а співробітник не понял.
2. Произошла роковая ошибка. Они были пьяные, в масках и ещё на зарубежных номерах. Людина подумала что это банда. Вот если бы были полицейские с бодикамерами такого бы не случилось.
Почему он убегал?
в той час як мєнт і прокурор може і 3 міс взяти відпустки.. і є вихідні субота неділя...
тут вже без НКВД ніяк
Чомусь хочеться щоб їй дали реальний строк в не умовний
- Обвиняемая номер один,вы стучали кулаком по стеклу машины нанеся непоправимые моральные травмы оповещателям и соцработникам,вам сто лет каторги.
- Обвиняемый номер два,вы жарили шашлыки и не готовили страну и армии к отражению агрессии врага зная про нападение,вы ответственны за разминирование перед наступающими армиями врага,ваш кореш в парламенте отказывал армии в финансировании,ваши подельники разворовывали,в войну,бюджет страны,на вашей совести миллионы людей под оккупацией и множество погибших,вас признаем свободным от наказания,вы же такой симпатяшка и обояшка.