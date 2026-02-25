Чоловік стріляв у бік військовослужбовців ТЦК у Луцьку: нападника знешкоджено
24 лютого 2026 у місті Луцьку під час проведення заходів оповіщення стався збройний інцидент - громадянин здійснив кілька пострілів у напрямку військовослужбовців ТЦК та СП.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр облвійськкомату.
Нападника було знешкоджено
Як зазначається, завдяки швидким та злагодженим діям військовослужбовців нападника було знешкоджено, зброю вилучено та передано працівникам поліції. Ніхто з військових не постраждав.
Наразі тривають слідчі дії.
Реакція ТЦК
Волинський ОТЦК та СП рішуче засуджує будь-які прояви насильства чи збройної агресії щодо військовослужбовців під час виконання ними службових обов’язків.
"Подібні дії є неприпустимими та підлягають належній правовій оцінці відповідно до чинного законодавства України. Ми закликаємо громадян дотримуватися законодавства України", - йдеться у повідомленні.
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