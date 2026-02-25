УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12292 відвідувача онлайн
Новини Напад на ТЦК
9 450 105

Чоловік стріляв у бік військовослужбовців ТЦК у Луцьку: нападника знешкоджено

На Волині натовп напав на авто ТЦК

24 лютого 2026 у місті Луцьку під час проведення заходів оповіщення стався збройний інцидент - громадянин здійснив кілька пострілів у напрямку військовослужбовців ТЦК та СП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр облвійськкомату.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Нападника було знешкоджено

Як зазначається, завдяки швидким та злагодженим діям військовослужбовців нападника було знешкоджено, зброю вилучено та передано працівникам поліції. Ніхто з військових не постраждав.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судитимуть жінку, яка стріляла в мікроавтобус ТЦК у Львові, - поліція. ФОТО

Наразі тривають слідчі дії.

Реакція ТЦК

Волинський ОТЦК та СП рішуче засуджує будь-які прояви насильства чи збройної агресії щодо військовослужбовців під час виконання ними службових обов’язків.

Також читайте: Група цивільних напала на військових ТЦК в Одесі: є постраждалі

"Подібні дії є неприпустимими та підлягають належній правовій оцінці відповідно до чинного законодавства України. Ми закликаємо громадян дотримуватися законодавства України", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

Луцьк (450) ТЦК та СП (1188) Волинська область (973) Луцький район (56)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+26
А нашо їм" киев за три дня" як ви самі, та такі як ви у 2019 році віддали Київ та і всю Україну у руки кацапським покидькам ?
показати весь коментар
25.02.2026 07:28 Відповісти
+22
Криворагульне чмо керує країною, і це найбільша трагедія.
показати весь коментар
25.02.2026 07:25 Відповісти
+13
Чим далі, тим більше таких інцидентів. Сумно, але схоже закономірно, насильство породжує насильство! Щось треба змінювати, але влада нічого не робить з цим.
показати весь коментар
25.02.2026 08:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
а що не можна почати і з чотири разових...???"чи "енто другоє"
показати весь коментар
25.02.2026 10:52 Відповісти
Декільлька таких нападників знешкодити ( пристрелити) , інші почнуть маківку чухать перш ніж нападати.
показати весь коментар
25.02.2026 10:50 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 