Чоловік стріляв у бік військовослужбовців ТЦК у Луцьку: нападника знешкоджено

24 лютого 2026 у місті Луцьку під час проведення заходів оповіщення стався збройний інцидент - громадянин здійснив кілька пострілів у напрямку військовослужбовців ТЦК та СП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр облвійськкомату.

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Нападника було знешкоджено

Як зазначається, завдяки швидким та злагодженим діям військовослужбовців нападника було знешкоджено, зброю вилучено та передано працівникам поліції. Ніхто з військових не постраждав.

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Наразі тривають слідчі дії.

Реакція ТЦК

Волинський ОТЦК та СП рішуче засуджує будь-які прояви насильства чи збройної агресії щодо військовослужбовців під час виконання ними службових обов’язків.

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"Подібні дії є неприпустимими та підлягають належній правовій оцінці відповідно до чинного законодавства України. Ми закликаємо громадян дотримуватися законодавства України", - йдеться у повідомленні.