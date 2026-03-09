Нападение группы гражданских на автомобиль военных ТЦК на Волыни: личности нападавших установлены, - Офис Генпрокурора

Группа гражданских напала на автомобиль военных ТЦК и силой увезла военнообязанного мужчину в Волынской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Офисе Генпрокурора.

Что известно?

Инцидент произошел вблизи села Карасин Камень-Каширского района 8 марта.

Военные ТЦК доставляли военнообязанного мужчину, который уклонялся от службы в ВСУ. В этот момент служебный автомобиль догнали гражданские на нескольких транспортных средствах и заблокировали движение.

Нападавшие разбили стекло автомобиля военных, нанеся телесные повреждения военному ТЦК, и вытащили из транспортного средства мужчину, подлежащего призыву.

В настоящее время личности нападавших установлены. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Начато уголовное производство о совершенном группой лиц препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других формирований в особый период (ч. ст.114-1 УК Украины).

Что предшествовало?

Ранее в ТЦК Волынской области сообщили, что группа гражданских силой забрала военнообязанного, которого везли в терцентр

