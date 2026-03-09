РУС
Новости Нападение на ТЦК
1 887 15

Нападение группы гражданских на автомобиль военных ТЦК на Волыни: личности нападавших установлены, - Офис Генпрокурора

Група цивільних напала на авто ТЦК у Волинській області

Группа гражданских напала на автомобиль военных ТЦК и силой увезла военнообязанного мужчину в Волынской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Офисе Генпрокурора.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Инцидент произошел вблизи села Карасин Камень-Каширского района 8 марта.

Военные ТЦК доставляли военнообязанного мужчину, который уклонялся от службы в ВСУ. В этот момент служебный автомобиль догнали гражданские на нескольких транспортных средствах и заблокировали движение.

Нападавшие разбили стекло автомобиля военных, нанеся телесные повреждения военному ТЦК, и вытащили из транспортного средства мужчину, подлежащего призыву.

В настоящее время личности нападавших установлены. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Начато уголовное производство о совершенном группой лиц препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других формирований в особый период (ч. ст.114-1 УК Украины).

Что предшествовало?

Ранее в ТЦК Волынской области сообщили, что группа гражданских силой забрала военнообязанного, которого везли в терцентр

Автор: 

Офис Генпрокурора (1238) ТЦК (759) Волынская область (154)
Концтабір хабадських поців винищує українців!
09.03.2026 16:29 Ответить
Розстрілювати нападників на ТЦК на місці, як колаборантів, без суду та слідства, з особливою жорстокістю!
09.03.2026 16:32 Ответить
+💯 👍🏿!

нищити кацапських диверсантів нещадно !
непокора та спротив Людині в Пікселі має каратись смертю за законами військового часу !
бо...
ЗЄьоні довели Державу до самого краю

.
09.03.2026 16:48 Ответить
Напад - постріл у повітря - наступний постріл в голову нападнику.

Слимаки, ГОЛОС!
09.03.2026 16:29 Ответить
В голову не потрібно. По кінцівках, щоб зупинити нападника, а з вогнепальним пораненням він нікуди від поліції не скриється - люба лікарня при вогнепальному пораненні 100% викличе поліцію.
09.03.2026 16:32 Ответить
У Федорова все реформируется, а вы какие то гадости про "доставку уклониста" сообщаете. Быть такого не может.
09.03.2026 16:31 Ответить
І що їм можуть пред'явити?
Перешкоджання законній діяльності ЗСУ 114-1 не вийде, бо силове доставлення військовозобов'язаного куди-небуть не передбачене жодним законом.
09.03.2026 16:34 Ответить
Розкажи по якому закони ти з'їбався краще
09.03.2026 16:36 Ответить
Напад на військовослужбовців під час воєнного стану при виконанні? Як тобі таке, кацапчик під ВПН-ом?
09.03.2026 16:36 Ответить
Каються?
09.03.2026 16:38 Ответить
Сумнівно,що людолови здатні каятися.
09.03.2026 16:45 Ответить
У таких темах у диванних «розстрілювачів» може статися інфаркт від перезбудження, злоби і жовчі одночасно…

Треба мабуть якийсь дісклеймер зробити… типу «шок-контент, якщо ви старий пердун-людожер, який хоче, але не може, тут для вас дуже гостра інформація, яка може спричинити шкоду вашій психіці і ваша мавпочка з тарілочками (та сама, що замість мозку) може не витримати такого удару»
09.03.2026 16:45 Ответить
Молодці! Один за всіх, і всі - за одного!)
09.03.2026 16:47 Ответить
Вивезти в ліс набадників і відправити на концерт кобздона...
09.03.2026 16:47 Ответить
"Військові тцк доставляли" - це вже зізнання в перевищенні повноважень тцк, що мало б тягнути за собою кримінальне провадження, а не премію та ордени.
09.03.2026 16:48 Ответить
 
 