Нападение группы гражданских на автомобиль военных ТЦК на Волыни: личности нападавших установлены, - Офис Генпрокурора
Группа гражданских напала на автомобиль военных ТЦК и силой увезла военнообязанного мужчину в Волынской области.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Офисе Генпрокурора.
Что известно?
Инцидент произошел вблизи села Карасин Камень-Каширского района 8 марта.
Военные ТЦК доставляли военнообязанного мужчину, который уклонялся от службы в ВСУ. В этот момент служебный автомобиль догнали гражданские на нескольких транспортных средствах и заблокировали движение.
Нападавшие разбили стекло автомобиля военных, нанеся телесные повреждения военному ТЦК, и вытащили из транспортного средства мужчину, подлежащего призыву.
В настоящее время личности нападавших установлены. Выясняются все обстоятельства происшествия.
Начато уголовное производство о совершенном группой лиц препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других формирований в особый период (ч. ст.114-1 УК Украины).
Что предшествовало?
Ранее в ТЦК Волынской области сообщили, что группа гражданских силой забрала военнообязанного, которого везли в терцентр
нищити кацапських диверсантів нещадно !
непокора та спротив Людині в Пікселі має каратись смертю за законами військового часу !
бо...
ЗЄьоні довели Державу до самого краю
.
Слимаки, ГОЛОС!
Перешкоджання законній діяльності ЗСУ 114-1 не вийде, бо силове доставлення військовозобов'язаного куди-небуть не передбачене жодним законом.
Треба мабуть якийсь дісклеймер зробити… типу «шок-контент, якщо ви старий пердун-людожер, який хоче, але не може, тут для вас дуже гостра інформація, яка може спричинити шкоду вашій психіці і ваша мавпочка з тарілочками (та сама, що замість мозку) може не витримати такого удару»