Напад групи цивільних на авто військових ТЦК на Волині: особи нападників встановлено, - Офіс Генпрокурора
Група цивільних напала на авто військових ТЦК та силою забрала військовозобов'язаного чоловіка у Волинській області.
Про це Цензор.НЕТ розповіли в Офісі Генпрокурора.
Що відомо?
Інцидент стався поблизу села Карасин Камінь-Каширського району 8 березня.
Військові ТЦК доставляли військовозобов'язаного чоловіка, який ухилявся від служби у ЗСУ. В цей момент службове авто наздогнали цивільні на кількох транспортних засобах та заблокували рух.
Нападники розбили скло автомобіля військових, завдавши тілесних ушкоджень військовому ТЦК, та витягли із транспортного засобу чоловіка, який підлягав призову.
Наразі особи нападників встановлено. З'ясовуються всі обставини події.
Розпочато кримінальне провадження про вчинене групою осіб перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших формувань в особливий період (ч. ст.114-1 КК України).
Що передувало?
Раніше у ТЦК Волинської області повідомили, що група цивільних силоміць забрала військовозобов’язаного, якого везли до терцентру.
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Рішення відносно таких "Робін гудів" потрібно було приймати ще вчора.
І дякуйте військовим ТЦК що вони ще нікого не пристрілили.
90% з них пройшли війну.
"У суботу, 7 лютого, правоохоронці затримали трьох військових ТЦК, які до смерті побили чоловіка у Дніпропетровській області"
"Згідно з офіційною інформацією, лише 46,2% військовослужбовців ТЦК є учасниками бойових дій з усієї чисельності персоналу."
Тобто все, що він пише,
може виявитисьбрехнею.
"до сиерти избивают они от обиды . Догадайся дальше какой обиды" - тут нема чого і думати. Бо не змогли "бабла зрубити".