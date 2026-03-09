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Новини Напад на ТЦК
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Напад групи цивільних на авто військових ТЦК на Волині: особи нападників встановлено, - Офіс Генпрокурора

Група цивільних напала на авто ТЦК у Волинській області

Група цивільних напала на авто військових ТЦК та силою забрала військовозобов'язаного чоловіка у Волинській області.

Про це Цензор.НЕТ розповіли в Офісі Генпрокурора.

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Що відомо?

Інцидент стався поблизу села Карасин Камінь-Каширського району 8 березня.

Військові ТЦК доставляли військовозобов'язаного чоловіка, який ухилявся від служби у ЗСУ. В цей момент службове авто наздогнали цивільні на кількох транспортних засобах та заблокували рух.

Читайте також: Сутичка між військовими ТЦК та чоловіками у присутності поліцейського сталася на Вінниччині: розпочато розслідування

Нападники розбили скло автомобіля військових, завдавши тілесних ушкоджень військовому ТЦК, та витягли із транспортного засобу чоловіка, який підлягав призову.

Наразі особи нападників встановлено. З'ясовуються всі обставини події.

Розпочато кримінальне провадження про вчинене групою осіб перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших формувань в особливий період (ч. ст.114-1 КК України).

Читайте: Чоловік поранив ножем двох військових ТЦК на Івано-Франківщині: його шукає поліція

Що передувало?

Раніше у ТЦК Волинської області повідомили, що група цивільних силоміць забрала військовозобов’язаного, якого везли до терцентру.

Також читайте: Хотіла підірвати ТЦК та втекти до Росії: СБУ затримала агентку РФ на Донеччині. ФОТО

Автор: 

Офіс Генпрокурора (3928) ТЦК та СП (1212) Волинська область (978)
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Топ коментарі
+34
Напад - постріл у повітря - наступний постріл в голову нападнику.

Слимаки, ГОЛОС!
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09.03.2026 16:29 Відповісти
+23
І що їм можуть пред'явити?
Перешкоджання законній діяльності ЗСУ 114-1 не вийде, бо силове доставлення військовозобов'язаного куди-небуть не передбачене жодним законом.
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09.03.2026 16:34 Відповісти
+18
У таких темах у диванних «розстрілювачів» може статися інфаркт від перезбудження, злоби і жовчі одночасно…

Треба мабуть якийсь дісклеймер зробити… типу «шок-контент, якщо ви старий пердун-людожер, який хоче, але не може, тут для вас дуже гостра інформація, яка може спричинити шкоду вашій психіці і ваша мавпочка з тарілочками (та сама, що замість мозку) може не витримати такого удару»
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09.03.2026 16:45 Відповісти
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Ни то,ни другое .Простой сельский парень
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09.03.2026 22:29 Відповісти
Провокатори. Протиставлять ЗСУ проти цивільних. Працюють на орду.
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09.03.2026 18:05 Відповісти
Чомусь здається , що нічого їм не буде ...
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09.03.2026 17:06 Відповісти
A de video z kamer? Jak zavgdu sila batarejka? Ja ne pibtrumuju taki dii "gromadjan", ale i bezpredel tck tej bachiv na vlasni ochi. Musorjagy maut zajmatys vidlovom i dostavlennjam do tck
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09.03.2026 17:07 Відповісти
Мєстная братва стала за своєго пацана.
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09.03.2026 17:08 Відповісти
Затримувати, судити, максимальні терміни.
Рішення відносно таких "Робін гудів" потрібно було приймати ще вчора.
І дякуйте військовим ТЦК що вони ще нікого не пристрілили.
90% з них пройшли війну.
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09.03.2026 17:18 Відповісти
"18 лип. 2025 р. - Працівник Київського міського ТЦК та СП просто в автобусі забив до смерті мобілізованого"

"У суботу, 7 лютого, правоохоронці затримали трьох військових ТЦК, які до смерті побили чоловіка у Дніпропетровській області"

"Згідно з офіційною інформацією, лише 46,2% військовослужбовців ТЦК є учасниками бойових дій з усієї чисельності персоналу."
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09.03.2026 17:39 Відповісти
Ну не 1 или пару процентов рвботников как тут ухылянты пытаются доказать аж целых 46 ,а это немало Я тебе даже больше скажу до сиерти избивают они от обиды . Догадайся дальше какой обиды
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09.03.2026 17:46 Відповісти
А чому в тебе стільки помилок у тексті? От цікаво, яке у тебе утворення?))))
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09.03.2026 17:52 Відповісти
Ну тобто дописувач збрехав (не помилився. Неможливо помилитися на +/- 50%-100%).
Тобто все, що він пише, може виявитись брехнею.

"до сиерти избивают они от обиды . Догадайся дальше какой обиды" - тут нема чого і думати. Бо не змогли "бабла зрубити".
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09.03.2026 17:56 Відповісти
Пишуть, що 40- 45 і то не точно
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09.03.2026 21:07 Відповісти
У тцк убогий транспорт, убогие зарплаты,нехватка персонала,запрет на ношение оружие,запрет на любые действия по ухилянтам, постоянная и зверская критика в новостях и обществе - это у единственной организации,которая пополняет истекающий кровью фронт новым пополнением,все это кварталом делается умышленно и целенаправленно.
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09.03.2026 17:20 Відповісти
И что?
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09.03.2026 17:52 Відповісти
Вы пупкин,прокашляйтесь.
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09.03.2026 20:50 Відповісти
А чого цивільний там взагалі опинився ?якась незрозуміла машина...тут в цьому питання головне
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09.03.2026 17:34 Відповісти
Питання чому поліціант не стріляв в нападників?
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09.03.2026 18:02 Відповісти
Напад на людей в пікселі, перешкоджання мобілізації, будь яка допомога в ухилянні від мобілізації розцінювати як державна зрада. Адже ті хто це робить чекають підарасію щоб потім іти і воювати разом із Європою.
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09.03.2026 18:05 Відповісти
Мобілізація в країні відсутня. Є сафарі. Клоуну пох мобілізація, йому треба здавати країну
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09.03.2026 18:13 Відповісти
Она всегда и во всех странах такая принудительная. Особенно когда большие войны на носу как мировая
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09.03.2026 18:24 Відповісти
И все же мобилизацию проводили и опять как слухи говорят хотят проводить и миллион мобилизировать.Хоть я и сомневаюсь что уже миллион соберут но тысяч 200-300 способны наскрести и поверь эта мобилизация отнюдь не добровольная будет раз под нее и телеграмм хотят закрыть.Да и контракт там не такой уж добровольный особенно в последнее время. Не вытянут тебе контрактники всю войну даже не надейся и если кацапы опять собрались у себя мобилизацию проводить то и нам придется
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09.03.2026 19:39 Відповісти
Увы но без армии забусяренных тем более ,что не все они и сбегут вообще будет полный коллапс ,развал страны оккупация ,повторение новых Буч и плюсом через некоторое время после появление нового,уже кацапского тцк для заключения новоиспеченными гоажданами раши очередных контрактов ,а могут и без контрактов тупо под угрозой расстрела погнать на новую войну с очередной европейской страной соседом раши. И об этом их роспропагагдисты открыто не таясь говорят,что завоеванные украинцы это их новый мобресурс на следующие войны со своими соседями.Так что как ни крути а воевать рано или поздно прдется как бы ты не бегал и не прятался
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09.03.2026 19:55 Відповісти
Якась неповна інформація, ні прізвищ, ні національності. А може банда по національному, або кримінальному признаках?
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09.03.2026 18:21 Відповісти
Це не ***********,це державна зрада,робота на ворога,протистояння професійній діяльності силових структур.Максимальний строк і конфіскація автомобілів на користь ЗСУ
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09.03.2026 18:53 Відповісти
Кляті ухилеси. Як зранку відкрию очі, аж трясе від них. Гірше кацапів. Всіх розстрілять. Абирвалг! москвошвея!
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09.03.2026 19:22 Відповісти
я знаю добре той район, там цілі села віруючих, більшість живе в Канаді та США, сюди висилают гроші і тут молодь жируе і біситься. владу вони не визнают принципово, поліцаї або куплені або залякані і управи на "святих" не мае.в кожному другому дворі своя пилорама, ліс вони рахуют що то іх властність, це щось схоже на райони Рівненської області де живут копачі бурштину, геть все погано, вони визнают тільки що всі ім винні, школи, лікарні, пенсії а вони як глисти тільки жерут і шкодят державі. я не уявляю як туди потрапило ТЦК, но вони дуже хоробрі або "залетні"
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09.03.2026 20:03 Відповісти
То нехай тцк їде до ВР, в Монако за батальйоном, в цивілізований буковель, там всі хочуть мобілізуватись і захищати Україну. Що ж вони поперлись в такі ворожі і дикі села, де всі в Америці і Канаді, нехай їдуть туди де всі в Ізраїлі, росії, Європі і дубаях
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09.03.2026 20:27 Відповісти
За законом цивільні виправили порушення Конституції,закону,адже ЗСУ не мають права обмежувати права та свободи громадян!А так як наші службовці не можуть порушувати закони та Конституцію - то це були злочинці( прості викрадачі),або службовці порушники.А якщо службовці-порушники,то мають сісти всі і сидітити до 12 років!
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10.03.2026 12:54 Відповісти
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