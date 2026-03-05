Хотіла підірвати ТЦК та втекти до Росії: СБУ затримала агентку РФ на Донеччині. ФОТО

На Донеччині затримано російську агентку, яка готувала підрив будівлі ТЦК у прифронтовому регіоні.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Жінка мала закласти саморобний вибуховий пристрій у контейнер для сміття біля входу до режимної установи.

Далі спецслужби РФ планували дистанційно підірвати бомбу в годину пік.

У момент вибуху агентка збиралася на власному авто виїхати з області й далі рухатися у напрямку західного кордону, щоб втекти до РФ через треті країни.

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Викриття

СБУ завчасно затримала агентку, коли та прибула на локацію, щоб зустріти російський дрон, на "борту" якого рашисти мали передати СВП.

Вилучено саморобну бомбу (майже 2 кг у тротиловому еквіваленті) з металевими елементами для збільшення радіусу ураження та мобільним телефоном для віддаленої активації.

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Хто працював на ворога?

Завдання спецслужб РФ мала виконати жительку Миколаївки Краматорського району.

"У поле зору окупантів вона потрапила, коли писала у чатах Телеграм-каналів про свої сподівання на повну окупацію регіону.

Під час розслідування було також встановлено, що агентка пропонувала куратору з рф використовувати її помешкання як приховану "перевальну базу" для російських диверсійно-розвідувальних груп", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків у жінки вилучено смартфон, з якого вона координувала свої дії з РФ.

Наразі їй повідомлено про підозру у державній зраді. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантки за фактами підготовки до вчинення теракту.

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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