Хотіла підірвати ТЦК та втекти до Росії: СБУ затримала агентку РФ на Донеччині. ФОТО
На Донеччині затримано російську агентку, яка готувала підрив будівлі ТЦК у прифронтовому регіоні.
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Жінка мала закласти саморобний вибуховий пристрій у контейнер для сміття біля входу до режимної установи.
Далі спецслужби РФ планували дистанційно підірвати бомбу в годину пік.
У момент вибуху агентка збиралася на власному авто виїхати з області й далі рухатися у напрямку західного кордону, щоб втекти до РФ через треті країни.
Викриття
СБУ завчасно затримала агентку, коли та прибула на локацію, щоб зустріти російський дрон, на "борту" якого рашисти мали передати СВП.
Вилучено саморобну бомбу (майже 2 кг у тротиловому еквіваленті) з металевими елементами для збільшення радіусу ураження та мобільним телефоном для віддаленої активації.
Хто працював на ворога?
Завдання спецслужб РФ мала виконати жительку Миколаївки Краматорського району.
"У поле зору окупантів вона потрапила, коли писала у чатах Телеграм-каналів про свої сподівання на повну окупацію регіону.
Під час розслідування було також встановлено, що агентка пропонувала куратору з рф використовувати її помешкання як приховану "перевальну базу" для російських диверсійно-розвідувальних груп", - йдеться в повідомленні.
Під час обшуків у жінки вилучено смартфон, з якого вона координувала свої дії з РФ.
Наразі їй повідомлено про підозру у державній зраді. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантки за фактами підготовки до вчинення теракту.
Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І будуть садити за косий погляд, за криве слово, по анонімкам і страшилкам, як оця.