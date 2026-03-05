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Новини Фото Спроба теракту
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Хотіла підірвати ТЦК та втекти до Росії: СБУ затримала агентку РФ на Донеччині. ФОТО

На Донеччині затримано російську агентку, яка готувала підрив будівлі ТЦК у прифронтовому регіоні.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Жінка мала закласти саморобний вибуховий пристрій у контейнер для сміття біля входу до режимної установи.

Далі спецслужби РФ планували дистанційно підірвати бомбу в годину пік.

У момент вибуху агентка збиралася на власному авто виїхати з області й далі рухатися у напрямку західного кордону, щоб втекти до РФ через треті країни.

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Викриття

СБУ завчасно затримала агентку, коли та прибула на локацію, щоб зустріти російський дрон, на "борту" якого рашисти мали передати СВП.

Вилучено саморобну бомбу (майже 2 кг у тротиловому еквіваленті) з металевими елементами для збільшення радіусу ураження та мобільним телефоном для віддаленої активації.

Жінка на Донеччині планувала підірвати ТЦК: що відомо?

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Хто працював на ворога?

Завдання спецслужб РФ мала виконати жительку Миколаївки Краматорського району.

Жінка на Донеччині планувала підірвати ТЦК: що відомо?

"У поле зору окупантів вона потрапила, коли писала у чатах Телеграм-каналів про свої сподівання на повну окупацію регіону.

Під час розслідування було також встановлено, що агентка пропонувала куратору з рф використовувати її помешкання як приховану "перевальну базу" для російських диверсійно-розвідувальних груп", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків у жінки вилучено смартфон, з якого вона координувала свої дії з РФ.

Наразі їй повідомлено про підозру у державній зраді. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантки за фактами підготовки до вчинення теракту.

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте: Теракт у Львові: помер поранений військовослужбовець Нацгвардії Йосиф Павлинський. ФОТО

Автор: 

СБУ (13948) теракт (1169) Донецька область (11310) ТЦК та СП (1198)
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Топ коментарі
+13
На Донеччині? Та де там вона взялася та терористка? Там одні патріоти. Он подивіться: офіс президента, уряд, міністерства і особливо військово-цивільні адміністрації - всі звідти. Так жодного немає зі Львова чи тернопільщини. Та і Голобородько їх любить до безтями, нівіть співали своїм кагалом про "булочки чи вулочки данєцкіє... і ненависні йому львовскіє і камянец-падольскіє" і концерти давав в Горлівці. Радів, коли сепари розповідали, що забрали в учасників АТО танк і розповідав про "одін бальшой якік і он должєн бить руськім..", тобись кцапським. Вихвалявся, що приїхав шатати українську владу.
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05.03.2026 10:16 Відповісти
+8
прийдеться добру половину верховної ради перевішати
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05.03.2026 10:21 Відповісти
+7
А ермак с бакановым спокойно живут в Украине
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05.03.2026 10:21 Відповісти
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ну да, тцк та його бойовики - найзліший ворог параші ))
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05.03.2026 10:10 Відповісти
Да. Кстати чего они сборы на бусы не делают, это даже важней чем дроны, я бы точно задонатил...
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05.03.2026 10:17 Відповісти
Это для создания нарратива " на Украине восстание против мобилизации "
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05.03.2026 11:27 Відповісти
Та ні, найлютіший ворог Росії, це ухилянти, і ті, хто їм аплодують, коли за тими хворими женеться ТЦК.
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06.03.2026 23:31 Відповісти
В умовах війни за подібні злочини має бути введена смертна кара. Недоопрацювання держави Україна, що немає адекватного покарання за подібні злочини проти народу України.
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05.03.2026 10:16 Відповісти
прийдеться добру половину верховної ради перевішати
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05.03.2026 10:21 Відповісти
Покажи мне хоть одного ТЦКуна, севшего за тяжкие телестные, выкрадення человеа, убийство.
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05.03.2026 11:38 Відповісти
На Донеччині? Та де там вона взялася та терористка? Там одні патріоти. Он подивіться: офіс президента, уряд, міністерства і особливо військово-цивільні адміністрації - всі звідти. Так жодного немає зі Львова чи тернопільщини. Та і Голобородько їх любить до безтями, нівіть співали своїм кагалом про "булочки чи вулочки данєцкіє... і ненависні йому львовскіє і камянец-падольскіє" і концерти давав в Горлівці. Радів, коли сепари розповідали, що забрали в учасників АТО танк і розповідав про "одін бальшой якік і он должєн бить руськім..", тобись кцапським. Вихвалявся, що приїхав шатати українську владу.
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05.03.2026 10:16 Відповісти
👍...
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05.03.2026 10:24 Відповісти
Бог мог, с козлостана вас каким ветром задуло на Украинский канал? Не боитесь что свои же запрут в СИЗО 😀
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06.03.2026 11:02 Відповісти
чудо ,олена ,я доросла українка ,виїхала з України 24.02 . 2022р. ти бот китайськомосковський ,та ще і зеленського замісу ,тобі на туди ...
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06.03.2026 11:09 Відповісти
і ще ,я на цьому каналі вже 16 років ,зрозуміла ,чучело ?!...
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06.03.2026 11:13 Відповісти
Відзвітувати потрібно? Гроші отримати потрібно? В теплих кабінетах дупи взимку гріти потрібно?
І будуть садити за косий погляд, за криве слово, по анонімкам і страшилкам, як оця.
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05.03.2026 10:30 Відповісти
Как вы считаете тротиловый эквивалент? Эквивалент по тротилу для аммонала - 0.7%. Скорее всего в этом тубусе 2 кило аммонала примерно.
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05.03.2026 10:21 Відповісти
А ермак с бакановым спокойно живут в Украине
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05.03.2026 10:21 Відповісти
Без великого переселення всіх московитів на північ і запровадження інституту негромадянства, вони не дадуть спокою Україні, більше того Україна не може відбутися по цій причині
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05.03.2026 10:40 Відповісти
Запхайте їй у "середину" цей пакунок і хай тікає...
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05.03.2026 10:54 Відповісти
"писала у чатах Телеграм-каналів про свої сподівання на повну окупацію регіону" - таких писунів слід превентивно чоботом під зад відправляти на кацапетівку. А наші спецслужби замість фабрикації справ на колег з НАБУ, "контрольних закупок" повій та підглядувань за журналістками в саунах, повинні ретельніше "рибалити" в соцмережах.
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05.03.2026 10:59 Відповісти
Ну очень она была лаптеголовой и безмозглой....
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05.03.2026 13:59 Відповісти
 
 