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Новини Фото Теракт у Львові
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Теракт у Львові: помер поранений військовослужбовець Нацгвардії Йосиф Павлинський. ФОТО

Помер правоохоронець, поранений під час теракту у Львові.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

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Нова жертва 

"На жаль, маємо ще одну втрату після теракту у Львові. У лікарні помер 30-річний військовослужбовець Національної гвардії України Йосиф Павлинський", - йдеться у повідомленні.

Йосиф Павлинський

Як зазначається, того вечора він прибув на місце вибуху разом із іншими службами. Допомагав відтісняти людей і створювати безпечний периметр. Саме в цей момент стався другий вибух.

Йосиф був родом із села Баківці на Львівщині. У нього залишились дружина та маленька донька.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 23-річною поліцейською Вікторією Шпилькою, загиблою внаслідок теракту у Львові, попрощались на Волині. ФОТОрепортаж

Теракт у Львові

  • Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали у Львові: є загиблі та поранені правоохоронці, Садовий заявив про теракт.
  • За оновленою інформацією, загинула 23-річна поліцейська, поранені 24 людини, є важкі.
  • Згодом стало відомо, що затримано підозрювану в організації теракту у Львові.
  • Ввечері 22 лютого затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю.
  • 23 лютого суд у Львові відправив підозрювану під варту.

Дивіться також: Повідомлено про підозру харків’янці, яка "заманила" поліцейських на місце теракту у Львові 22 лютого. ФОТО

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Львів (3288) теракт (1169) Львівська область (2798) Львівський район (277)
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Топ коментарі
+14
Треба розуміти що ЖОДЕН папірець не принесе нам мир - лише зникнення Московії. БО

- з дитячого садика їм прививають ВЕЛІЧІЕ
- з дитячого садика їм прививають що РУЗКІЙ це вершина всього і це все про що може лише мріяти українець чи естонець
- в школі хм розказують що все від Ужгорода це Русь а значить Росія
і тд і тд

І НІЧИМ І НІКОЛИ ВИ ЇХ НЕ ПЕРЕКОНАЄТЕ. Бо це релігія як у мусульман - мусульмани тікають з Афганістана в Німеччину щоб краще жити але чомусь насаджують там свої порядки від яких тікають. Те саме і рузкіе
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04.03.2026 11:24 Відповісти
+13
Вічна память ! Наскільки збідніли розумом люди, які готові допомагати ворогам убивати своїх же громадян!
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04.03.2026 11:39 Відповісти
+4
Поки не буде смертної кари за злочин із загибеллю людини людей не має різниці яким способом чи ра авто чи підрив чи стрілянина різанина вбив людину отримай кару
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04.03.2026 11:39 Відповісти
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Треба розуміти що ЖОДЕН папірець не принесе нам мир - лише зникнення Московії. БО

- з дитячого садика їм прививають ВЕЛІЧІЕ
- з дитячого садика їм прививають що РУЗКІЙ це вершина всього і це все про що може лише мріяти українець чи естонець
- в школі хм розказують що все від Ужгорода це Русь а значить Росія
і тд і тд

І НІЧИМ І НІКОЛИ ВИ ЇХ НЕ ПЕРЕКОНАЄТЕ. Бо це релігія як у мусульман - мусульмани тікають з Афганістана в Німеччину щоб краще жити але чомусь насаджують там свої порядки від яких тікають. Те саме і рузкіе
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04.03.2026 11:24 Відповісти
московія нікуди не зникне, мир принесе лише здатність від неї захищатися
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04.03.2026 11:52 Відповісти
Поки не буде смертної кари за злочин із загибеллю людини людей не має різниці яким способом чи ра авто чи підрив чи стрілянина різанина вбив людину отримай кару
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04.03.2026 11:39 Відповісти
Від смертної кари в багатьох країнах відмовились лише з тієї причини, що можуть незаслужено її отримати невинні люди внаслідок помилок при розслідуванні або суді. Тобто приоритетним є збереження життя невинної людини і можливість хоч і запізнілого, але виправлення судової помилки. В країнах з недорозвиненою демократією, а особливо в країнах з диктаторськими режимами смертною карою часто користуються для усунення противників режиму.
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04.03.2026 12:49 Відповісти
Вічна память ! Наскільки збідніли розумом люди, які готові допомагати ворогам убивати своїх же громадян!
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04.03.2026 11:39 Відповісти
1000%!!

"чому бідний?-бо дурний... Чому дурний?? - бо бідний...."

- викрикували міндічі, баканаФФи та інші єрмачки з шифірами, пакуючи валізи з міліардами долларів і тікаючи по-Ізраїлях...
це був також один з пунктів оманського плану: зробити Українців залежними від якоїсь "тисячі"... невідомо від кого....
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04.03.2026 12:10 Відповісти
Грубі порушення правил беспеки.Куча некомпетентних людей в одному місці.
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04.03.2026 12:03 Відповісти
Вічна пам'ять. Не забудемо. Не пробачимо
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04.03.2026 12:30 Відповісти
Таким чином 2 гниди вбили 2 людей. За вбивство людини дають довічне. Невже їм гуманний суд дасть менше?
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04.03.2026 12:31 Відповісти
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04.03.2026 12:54 Відповісти
Співчуття родині померлого .
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04.03.2026 13:25 Відповісти
 
 