6 077 12
Теракт у Львові: помер поранений військовослужбовець Нацгвардії Йосиф Павлинський. ФОТО
Помер правоохоронець, поранений під час теракту у Львові.
Про це повідомив мер міста Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.
Нова жертва
"На жаль, маємо ще одну втрату після теракту у Львові. У лікарні помер 30-річний військовослужбовець Національної гвардії України Йосиф Павлинський", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, того вечора він прибув на місце вибуху разом із іншими службами. Допомагав відтісняти людей і створювати безпечний периметр. Саме в цей момент стався другий вибух.
Йосиф був родом із села Баківці на Львівщині. У нього залишились дружина та маленька донька.
Теракт у Львові
- Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали у Львові: є загиблі та поранені правоохоронці, Садовий заявив про теракт.
- За оновленою інформацією, загинула 23-річна поліцейська, поранені 24 людини, є важкі.
- Згодом стало відомо, що затримано підозрювану в організації теракту у Львові.
- Ввечері 22 лютого затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю.
- 23 лютого суд у Львові відправив підозрювану під варту.
Топ коментарі
+14 Михайло Иляш
показати весь коментар04.03.2026 11:24 Відповісти Посилання
+13 Василь Васько #582549
показати весь коментар04.03.2026 11:39 Відповісти Посилання
+4 Serg Oberemok
показати весь коментар04.03.2026 11:39 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- з дитячого садика їм прививають ВЕЛІЧІЕ
- з дитячого садика їм прививають що РУЗКІЙ це вершина всього і це все про що може лише мріяти українець чи естонець
- в школі хм розказують що все від Ужгорода це Русь а значить Росія
і тд і тд
І НІЧИМ І НІКОЛИ ВИ ЇХ НЕ ПЕРЕКОНАЄТЕ. Бо це релігія як у мусульман - мусульмани тікають з Афганістана в Німеччину щоб краще жити але чомусь насаджують там свої порядки від яких тікають. Те саме і рузкіе
"чому бідний?-бо дурний... Чому дурний?? - бо бідний...."
- викрикували міндічі, баканаФФи та інші єрмачки з шифірами, пакуючи валізи з міліардами долларів і тікаючи по-Ізраїлях...
це був також один з пунктів оманського плану: зробити Українців залежними від якоїсь "тисячі"... невідомо від кого....