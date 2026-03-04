Теракт у Львові: помер поранений військовослужбовець Нацгвардії Йосиф Павлинський. ФОТО

Помер правоохоронець, поранений під час теракту у Львові.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

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Нова жертва

"На жаль, маємо ще одну втрату після теракту у Львові. У лікарні помер 30-річний військовослужбовець Національної гвардії України Йосиф Павлинський", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, того вечора він прибув на місце вибуху разом із іншими службами. Допомагав відтісняти людей і створювати безпечний периметр. Саме в цей момент стався другий вибух.

Йосиф був родом із села Баківці на Львівщині. У нього залишились дружина та маленька донька.

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Теракт у Львові

Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали у Львові: є загиблі та поранені правоохоронці, Садовий заявив про теракт.

За оновленою інформацією, загинула 23-річна поліцейська, поранені 24 людини, є важкі.

Згодом стало відомо, що затримано підозрювану в організації теракту у Львові.

Ввечері 22 лютого затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю.

23 лютого суд у Львові відправив підозрювану під варту.

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