З 23-річною поліцейською Вікторією Шпилькою, загиблою внаслідок теракту у Львові, попрощались на Волині. ФОТОрепортаж

У середу, 25 лютого, на Волині у селі Верба поховали поліцейську Вікторію Шпильку, яка загинула внаслідок теракту у Львові 22 лютого. Віддати останню шану Вікторії прийшли її рідні, друзі та колеги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".

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Вікторію Шпильку поховали у рідному селі

Вікторія Шпилька дитинство та шкільні роки провела у селі Верба. Тут досі не вірять у те, що дівчини не стало, розповідала її односельчанка Василина Рябочук.

Фото: Суспільне

"Гуляли, веселилися, багато пригод було, тут вона навчання пройшла, випустилась, ми попрощалися і вона поїхала. Думала, що такого не буде, але так сталося з нею. Ніхто не повірив, ми побачили новини, почали переписуватися і розпитуватися чи це вона. І виявилось, що це вона", - говорить волинянка.

Фото: Суспільне

Вікторія навчалася в місцевій школі до дев’ятого класу, а потім із батьками переїхала до Херсона.

"Є такі діти, на яких тримається дисципліна в класі. Вона була саме з таких. Коли їй давали доручення, вона виконувала досить відповідально, була старанною, дружила з дітками, була не конфліктною. Те, що вона стала поліцейською, для нас не було новиною, тому що той стержень в ній прослідковувався з дитинства",- пригадує директорка місцевої школи Валентина Шинкарук.

Фото: Суспільне

Вікторія Шпилька розпочала службу у патрульній поліції в Херсоні у 2021 році, згодом продовжила роботу у Львові. Кілька місяців тому вийшла заміж.

Провели Вікторію в останню путь родина, друзі, сусіди та колеги.

Фото: Суспільне

"Вчора ми поховали офіцера поліції УПП в Одеській області, він загинув від ворожого шахеду. Три дні назад ми поховали нашого співробітника в Запорізькій області, який загинув під час виконання бойового завдання в бригаді "Хижак" на Костянтинівському напрямку. Ворог працює на всіх напрямках і б’є усіма системами по звичайним людям, по поліцейським. Боремось і ми переможемо", - сказав начальник департаменту патрульної поліції Національної поліції України Євген Жуков.

Фото: Суспільне

Поховали Вікторію Шпильку на місцевому кладовищі у селі Верба Володимирського району.

Фото: Суспільне

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Теракт у Львові

Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали у Львові: є загиблі та поранені правоохоронці, Садовий заявив про теракт.

За оновленою інформацією, загинула 23-річна поліцейська, поранені 24 людини, є важкі.

Згодом стало відомо, що затримано підозрювану в організації теракту у Львові.

Ввечері 22 лютого затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю.

23 лютого суд у Львові відправив підозрювану під варту.

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