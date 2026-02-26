З 23-річною поліцейською Вікторією Шпилькою, загиблою внаслідок теракту у Львові, попрощались на Волині. ФОТОрепортаж
У середу, 25 лютого, на Волині у селі Верба поховали поліцейську Вікторію Шпильку, яка загинула внаслідок теракту у Львові 22 лютого. Віддати останню шану Вікторії прийшли її рідні, друзі та колеги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".
Вікторію Шпильку поховали у рідному селі
Вікторія Шпилька дитинство та шкільні роки провела у селі Верба. Тут досі не вірять у те, що дівчини не стало, розповідала її односельчанка Василина Рябочук.
"Гуляли, веселилися, багато пригод було, тут вона навчання пройшла, випустилась, ми попрощалися і вона поїхала. Думала, що такого не буде, але так сталося з нею. Ніхто не повірив, ми побачили новини, почали переписуватися і розпитуватися чи це вона. І виявилось, що це вона", - говорить волинянка.
Вікторія навчалася в місцевій школі до дев’ятого класу, а потім із батьками переїхала до Херсона.
"Є такі діти, на яких тримається дисципліна в класі. Вона була саме з таких. Коли їй давали доручення, вона виконувала досить відповідально, була старанною, дружила з дітками, була не конфліктною. Те, що вона стала поліцейською, для нас не було новиною, тому що той стержень в ній прослідковувався з дитинства",- пригадує директорка місцевої школи Валентина Шинкарук.
Вікторія Шпилька розпочала службу у патрульній поліції в Херсоні у 2021 році, згодом продовжила роботу у Львові. Кілька місяців тому вийшла заміж.
Провели Вікторію в останню путь родина, друзі, сусіди та колеги.
"Вчора ми поховали офіцера поліції УПП в Одеській області, він загинув від ворожого шахеду. Три дні назад ми поховали нашого співробітника в Запорізькій області, який загинув під час виконання бойового завдання в бригаді "Хижак" на Костянтинівському напрямку. Ворог працює на всіх напрямках і б’є усіма системами по звичайним людям, по поліцейським. Боремось і ми переможемо", - сказав начальник департаменту патрульної поліції Національної поліції України Євген Жуков.
Поховали Вікторію Шпильку на місцевому кладовищі у селі Верба Володимирського району.
Теракт у Львові
- Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали у Львові: є загиблі та поранені правоохоронці, Садовий заявив про теракт.
- За оновленою інформацією, загинула 23-річна поліцейська, поранені 24 людини, є важкі.
- Згодом стало відомо, що затримано підозрювану в організації теракту у Львові.
- Ввечері 22 лютого затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю.
- 23 лютого суд у Львові відправив підозрювану під варту.
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тільки кілька місяців тому вийшла заміж.
сум
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А оці ті,які ********* на похоронах навіть не здогадуються,що можуть стояти в черзі "в останній путь".