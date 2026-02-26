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Новини Фото Теракт у Львові
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З 23-річною поліцейською Вікторією Шпилькою, загиблою внаслідок теракту у Львові, попрощались на Волині. ФОТОрепортаж

У середу, 25 лютого, на Волині у селі Верба поховали поліцейську Вікторію Шпильку, яка загинула внаслідок теракту у Львові 22 лютого. Віддати останню шану Вікторії прийшли її рідні, друзі та колеги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".

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Вікторію Шпильку поховали у рідному селі 

Вікторія Шпилька дитинство та шкільні роки провела у селі Верба. Тут досі не вірять у те, що дівчини не стало, розповідала її односельчанка Василина Рябочук.

На Волині поховали загиблу у Львові поліцейську Вікторію Шпильку
Фото: Суспільне

"Гуляли, веселилися, багато пригод було, тут вона навчання пройшла, випустилась, ми попрощалися і вона поїхала. Думала, що такого не буде, але так сталося з нею. Ніхто не повірив, ми побачили новини, почали переписуватися і розпитуватися чи це вона. І виявилось, що це вона", - говорить волинянка.

На Волині поховали загиблу у Львові поліцейську Вікторію Шпильку
Фото: Суспільне

Вікторія навчалася в місцевій школі до дев’ятого класу, а потім із батьками переїхала до Херсона. 

"Є такі діти, на яких тримається дисципліна в класі. Вона була саме з таких. Коли їй давали доручення, вона виконувала досить відповідально, була старанною, дружила з дітками, була не конфліктною. Те, що вона стала поліцейською, для нас не було новиною, тому що той стержень в ній прослідковувався з дитинства",- пригадує директорка місцевої школи Валентина Шинкарук.

На Волині поховали загиблу у Львові поліцейську Вікторію Шпильку
Фото: Суспільне

Вікторія Шпилька розпочала службу у патрульній поліції в Херсоні у 2021 році, згодом продовжила роботу у Львові. Кілька місяців тому вийшла заміж.

Провели Вікторію в останню путь родина, друзі, сусіди та колеги.

На Волині поховали загиблу у Львові поліцейську Вікторію Шпильку
Фото: Суспільне

"Вчора ми поховали офіцера поліції УПП в Одеській області, він загинув від ворожого шахеду. Три дні назад ми поховали нашого співробітника в Запорізькій області, який загинув під час виконання бойового завдання в бригаді "Хижак" на Костянтинівському напрямку. Ворог працює на всіх напрямках і б’є усіма системами по звичайним людям, по поліцейським. Боремось і ми переможемо", - сказав начальник департаменту патрульної поліції Національної поліції України Євген Жуков.

На Волині поховали загиблу у Львові поліцейську Вікторію Шпильку
Фото: Суспільне

Поховали Вікторію Шпильку на місцевому кладовищі у селі Верба Володимирського району.

На Волині поховали загиблу у Львові поліцейську Вікторію Шпильку
Фото: Суспільне

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Теракт у Львові

  • Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали у Львові: є загиблі та поранені правоохоронці, Садовий заявив про теракт.
  • За оновленою інформацією, загинула 23-річна поліцейська, поранені 24 людини, є важкі.
  • Згодом стало відомо, що затримано підозрювану в організації теракту у Львові.
  • Ввечері 22 лютого затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю.
  • 23 лютого суд у Львові відправив підозрювану під варту.

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Нацполіція (15731) похорон (1272) Волинська область (973)
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Топ коментарі
+7
Біль,горе для рідних і близьких. Царство небесне тобі ,а рідним співчуття.
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26.02.2026 06:33 Відповісти
+4
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26.02.2026 00:56 Відповісти
+2
гарне фото, дівчину хоронять, а мусора сміються стоять......................дуже душевно б. л. я.
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26.02.2026 06:44 Відповісти
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26.02.2026 00:56 Відповісти
Біль,горе для рідних і близьких. Царство небесне тобі ,а рідним співчуття.
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26.02.2026 06:33 Відповісти
гарне фото, дівчину хоронять, а мусора сміються стоять......................дуже душевно б. л. я.
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26.02.2026 06:44 Відповісти
Земля пухом, дівчинко...

тільки кілька місяців тому вийшла заміж.
сум

.
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26.02.2026 07:51 Відповісти
Як батько можу лише уявити наче в страшному сні своєму те невимовне горе, яке прийшло у цю родину. Моторошно. Світ перестає існувати, усе втрачає свої сенси. Історія із вбивством Вікторії це і про незрілість нашого суспільства. Одні (жінка і та 18-ти річна), котрі, якщо вірити дописам у мережі, долучилися до цього терирористичного акту, настільки безглуздо повелися вказівкам в інеті (росіянам такі недалекі дійсно слугують за знаряддя) , інші - виплеснули в інет увесь негатив, який лише можливий, стосовно поліції. За цим усім - людське горе. P.s. На одній зі світлин поліцейський, як мені кинулося увічі, наче сміється, про щось жваво оговорюючи зі своїм співрозмовником, у котрого кисті рук у кишенях куртки. Мабуть то підтвердження простій істині - горе лише чоловікові загиблої, батькам, а значній частині - захід з похорон, який треба відбути. Війна робить людей іще і черствими. Усі про усе забудуть, а близьким, попри усе, потрібно якось буде жити без коханої дружини, ******** доньки, котрій назавжди лише якигось 23.
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26.02.2026 08:00 Відповісти
місцевих було дуже мало.
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26.02.2026 09:25 Відповісти
Дівчина стала жертвою системи,на яку працювала,бо "львівський сахар"(аналог рязанського),каже нам про це.
А оці ті,які ********* на похоронах навіть не здогадуються,що можуть стояти в черзі "в останній путь".
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26.02.2026 10:27 Відповісти
 
 