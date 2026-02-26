С 23-летней полицейской Викторией Шпилькой, погибшей в результате теракта во Львове, простились на Волыни. ФОТОРЕПОРТАЖ
В среду, 25 февраля, на Волыни в селе Верба похоронили полицейскую Викторию Шпильку, которая погибла в результате теракта во Львове 22 февраля. Отдать последний долг Виктории пришли ее родные, друзья и коллеги.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Викторию Шпильку похоронили в родном селе
Виктория Шпилька детство и школьные годы провела в селе Верба. Здесь до сих пор не верят в то, что девушки не стало, рассказывала ее односельчанка Василина Рябочук.
"Гуляли, веселились, много приключений было, здесь она училась, выпустилась, мы попрощались и она уехала. Думала, что такого не будет, но так случилось с ней. Никто не поверил, мы увидели новости, начали переписываться и расспрашивать, это ли она. И оказалось, что это она", - говорит волынянка.
Виктория училась в местной школе до девятого класса, а затем с родителями переехала в Херсон.
"Есть такие дети, на которых держится дисциплина в классе. Она была именно из таких. Когда ей давали поручение, она выполняла достаточно ответственно, была старательной, дружила с детьми, была неконфликтной. То, что она стала полицейской, для нас не было новостью, потому что этот стержень в ней прослеживался с детства", - вспоминает директор местной школы Валентина Шинкарук.
Виктория Шпилька начала службу в патрульной полиции в Херсоне в 2021 году, затем продолжила работу во Львове. Несколько месяцев назад вышла замуж.
Проводили Викторию в последний путь семья, друзья, соседи и коллеги.
"Вчера мы похоронили офицера полиции УПП в Одесской области, он погиб от вражеского шахеда. Три дня назад мы похоронили нашего сотрудника в Запорожской области, который погиб при выполнении боевого задания в бригаде "Хищник" на Константиновском направлении. Враг работает по всем направлениям и бьет всеми системами по обычным людям, по полицейским. Боремся и мы победим", - сказал начальник департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины Евгений Жуков.
Похоронили Викторию Шпильку на местном кладбище в селе Верба Владимирского района.
Теракт во Львове
- Ранее сообщалось, что взрывы прогремели во Львове: есть погибшие и раненые правоохранители, Садовый заявил о теракте.
- По обновленной информации, погибла 23-летняя полицейская, ранены 24 человека, есть тяжелые.
- Впоследствии стало известно, что задержана подозреваемая в организации теракта во Львове.
- Вечером 22 февраля задержанной 33-летней жительнице Костополя Ровенской области сообщили о подозрении в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека, а также в незаконном обращении с оружием.
- 23 февраля суд во Львове отправил подозреваемую под стражу.
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тільки кілька місяців тому вийшла заміж.
сум
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А оці ті,які ********* на похоронах навіть не здогадуються,що можуть стояти в черзі "в останній путь".