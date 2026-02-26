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Новости Фото Теракт во Львове
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С 23-летней полицейской Викторией Шпилькой, погибшей в результате теракта во Львове, простились на Волыни. ФОТОРЕПОРТАЖ

В среду, 25 февраля, на Волыни в селе Верба похоронили полицейскую Викторию Шпильку, которая погибла в результате теракта во Львове 22 февраля. Отдать последний долг Виктории пришли ее родные, друзья и коллеги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

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Викторию Шпильку похоронили в родном селе 

Виктория Шпилька детство и школьные годы провела в селе Верба. Здесь до сих пор не верят в то, что девушки не стало, рассказывала ее односельчанка Василина Рябочук.

На Волыни похоронили погибшую во Львове полицейскую Викторию Шпильку
Фото: Суспільне

"Гуляли, веселились, много приключений было, здесь она училась, выпустилась, мы попрощались и она уехала. Думала, что такого не будет, но так случилось с ней. Никто не поверил, мы увидели новости, начали переписываться и расспрашивать, это ли она. И оказалось, что это она", - говорит волынянка.

На Волыни похоронили погибшую во Львове полицейскую Викторию Шпильку
Фото: Суспільне

Виктория училась в местной школе до девятого класса, а затем с родителями переехала в Херсон. 

"Есть такие дети, на которых держится дисциплина в классе. Она была именно из таких. Когда ей давали поручение, она выполняла достаточно ответственно, была старательной, дружила с детьми, была неконфликтной. То, что она стала полицейской, для нас не было новостью, потому что этот стержень в ней прослеживался с детства", - вспоминает директор местной школы Валентина Шинкарук.

На Волыни похоронили погибшую во Львове полицейскую Викторию Шпильку
Фото: Суспільне

Виктория Шпилька начала службу в патрульной полиции в Херсоне в 2021 году, затем продолжила работу во Львове. Несколько месяцев назад вышла замуж.

Проводили Викторию в последний путь семья, друзья, соседи и коллеги.

На Волыни похоронили погибшую во Львове полицейскую Викторию Шпильку
Фото: Суспільне

"Вчера мы похоронили офицера полиции УПП в Одесской области, он погиб от вражеского шахеда. Три дня назад мы похоронили нашего сотрудника в Запорожской области, который погиб при выполнении боевого задания в бригаде "Хищник" на Константиновском направлении. Враг работает по всем направлениям и бьет всеми системами по обычным людям, по полицейским. Боремся и мы победим", - сказал начальник департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины Евгений Жуков.

На Волыни похоронили погибшую во Львове полицейскую Викторию Шпильку
Фото: Суспільне

Похоронили Викторию Шпильку на местном кладбище в селе Верба Владимирского района.

На Волыни похоронили погибшую во Львове полицейскую Викторию Шпильку
Фото: Суспільне

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Теракт во Львове

  • Ранее сообщалось, что взрывы прогремели во Львове: есть погибшие и раненые правоохранители, Садовый заявил о теракте.
  • По обновленной информации, погибла 23-летняя полицейская, ранены 24 человека, есть тяжелые.
  • Впоследствии стало известно, что задержана подозреваемая в организации теракта во Львове.
  • Вечером 22 февраля задержанной 33-летней жительнице Костополя Ровенской области сообщили о подозрении в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека, а также в незаконном обращении с оружием.
  • 23 февраля суд во Львове отправил подозреваемую под стражу.

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Автор: 

Нацполиция (16955) похороны (1505) Волынская область (1096)
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Топ комментарии
+7
Біль,горе для рідних і близьких. Царство небесне тобі ,а рідним співчуття.
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26.02.2026 06:33 Ответить
+4
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26.02.2026 00:56 Ответить
+2
гарне фото, дівчину хоронять, а мусора сміються стоять......................дуже душевно б. л. я.
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26.02.2026 06:44 Ответить
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26.02.2026 00:56 Ответить
Біль,горе для рідних і близьких. Царство небесне тобі ,а рідним співчуття.
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26.02.2026 06:33 Ответить
гарне фото, дівчину хоронять, а мусора сміються стоять......................дуже душевно б. л. я.
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26.02.2026 06:44 Ответить
Земля пухом, дівчинко...

тільки кілька місяців тому вийшла заміж.
сум

.
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26.02.2026 07:51 Ответить
Як батько можу лише уявити наче в страшному сні своєму те невимовне горе, яке прийшло у цю родину. Моторошно. Світ перестає існувати, усе втрачає свої сенси. Історія із вбивством Вікторії це і про незрілість нашого суспільства. Одні (жінка і та 18-ти річна), котрі, якщо вірити дописам у мережі, долучилися до цього терирористичного акту, настільки безглуздо повелися вказівкам в інеті (росіянам такі недалекі дійсно слугують за знаряддя) , інші - виплеснули в інет увесь негатив, який лише можливий, стосовно поліції. За цим усім - людське горе. P.s. На одній зі світлин поліцейський, як мені кинулося увічі, наче сміється, про щось жваво оговорюючи зі своїм співрозмовником, у котрого кисті рук у кишенях куртки. Мабуть то підтвердження простій істині - горе лише чоловікові загиблої, батькам, а значній частині - захід з похорон, який треба відбути. Війна робить людей іще і черствими. Усі про усе забудуть, а близьким, попри усе, потрібно якось буде жити без коханої дружини, ******** доньки, котрій назавжди лише якигось 23.
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26.02.2026 08:00 Ответить
місцевих було дуже мало.
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26.02.2026 09:25 Ответить
Дівчина стала жертвою системи,на яку працювала,бо "львівський сахар"(аналог рязанського),каже нам про це.
А оці ті,які ********* на похоронах навіть не здогадуються,що можуть стояти в черзі "в останній путь".
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26.02.2026 10:27 Ответить
 
 