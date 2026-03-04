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Теракт во Львове: умер раненый военнослужащий Нацгвардии Иосиф Павлинский. ФОТО
Умер правоохранитель, раненный во время теракта во Львове.
Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.
Новая жертва
"К сожалению, у нас еще одна потеря после теракта во Львове. В больнице умер 30-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины Иосиф Павлинский", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в тот вечер он прибыл на место взрыва вместе с другими службами. Помогал оттеснять людей и создавать безопасный периметр. Именно в этот момент произошел второй взрыв.
Иосиф был родом из села Баковцы на Львовщине. У него остались жена и маленькая дочь.
Теракт во Львове
- Ранее сообщалось, что взрывы прогремели во Львове: есть погибшие и раненые правоохранители, Садовый заявил о теракте.
- По обновленной информации, погибла 23-летняя полицейская, ранены 24 человека, есть тяжелые.
- Впоследствии стало известно, что задержана подозреваемая в организации теракта во Львове.
- Вечером 22 февраля задержанной 33-летней жительнице Костополя Ривненской области сообщили о подозрении в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека, а также в незаконном обращении с оружием.
- 23 февраля суд во Львове отправил подозреваемую под стражу.
Топ комментарии
+14 Михайло Иляш
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+13 Василь Васько #582549
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+4 Serg Oberemok
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- з дитячого садика їм прививають ВЕЛІЧІЕ
- з дитячого садика їм прививають що РУЗКІЙ це вершина всього і це все про що може лише мріяти українець чи естонець
- в школі хм розказують що все від Ужгорода це Русь а значить Росія
і тд і тд
І НІЧИМ І НІКОЛИ ВИ ЇХ НЕ ПЕРЕКОНАЄТЕ. Бо це релігія як у мусульман - мусульмани тікають з Афганістана в Німеччину щоб краще жити але чомусь насаджують там свої порядки від яких тікають. Те саме і рузкіе
"чому бідний?-бо дурний... Чому дурний?? - бо бідний...."
- викрикували міндічі, баканаФФи та інші єрмачки з шифірами, пакуючи валізи з міліардами долларів і тікаючи по-Ізраїлях...
це був також один з пунктів оманського плану: зробити Українців залежними від якоїсь "тисячі"... невідомо від кого....