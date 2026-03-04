РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10999 посетителей онлайн
Новости Фото Теракт во Львове
6 077 12

Теракт во Львове: умер раненый военнослужащий Нацгвардии Иосиф Павлинский. ФОТО

Умер правоохранитель, раненный во время теракта во Львове.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Новая жертва 

"К сожалению, у нас еще одна потеря после теракта во Львове. В больнице умер 30-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины Иосиф Павлинский", - говорится в сообщении.

Иосиф Павлинский

Как отмечается, в тот вечер он прибыл на место взрыва вместе с другими службами. Помогал оттеснять людей и создавать безопасный периметр. Именно в этот момент произошел второй взрыв.

Иосиф был родом из села Баковцы на Львовщине. У него остались жена и маленькая дочь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 23-летней полицейской Викторией Шпилькой, погибшей в результате теракта во Львове, простились на Волыни. ФОТОрепортаж

Теракт во Львове

  • Ранее сообщалось, что взрывы прогремели во Львове: есть погибшие и раненые правоохранители, Садовый заявил о теракте.
  • По обновленной информации, погибла 23-летняя полицейская, ранены 24 человека, есть тяжелые.
  • Впоследствии стало известно, что задержана подозреваемая в организации теракта во Львове.
  • Вечером 22 февраля задержанной 33-летней жительнице Костополя Ривненской области сообщили о подозрении в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека, а также в незаконном обращении с оружием.
  • 23 февраля суд во Львове отправил подозреваемую под стражу.

Смотрите также: Сообщено о подозрении харьковчанке, которая "заманила" полицейских на место теракта во Львове 22 февраля. ФОТО

Автор: 

Львов (4669) теракт (2434) Львовская область (3205) Львовский район (255)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Треба розуміти що ЖОДЕН папірець не принесе нам мир - лише зникнення Московії. БО

- з дитячого садика їм прививають ВЕЛІЧІЕ
- з дитячого садика їм прививають що РУЗКІЙ це вершина всього і це все про що може лише мріяти українець чи естонець
- в школі хм розказують що все від Ужгорода це Русь а значить Росія
і тд і тд

І НІЧИМ І НІКОЛИ ВИ ЇХ НЕ ПЕРЕКОНАЄТЕ. Бо це релігія як у мусульман - мусульмани тікають з Афганістана в Німеччину щоб краще жити але чомусь насаджують там свої порядки від яких тікають. Те саме і рузкіе
показать весь комментарий
04.03.2026 11:24 Ответить
+13
Вічна память ! Наскільки збідніли розумом люди, які готові допомагати ворогам убивати своїх же громадян!
показать весь комментарий
04.03.2026 11:39 Ответить
+4
Поки не буде смертної кари за злочин із загибеллю людини людей не має різниці яким способом чи ра авто чи підрив чи стрілянина різанина вбив людину отримай кару
показать весь комментарий
04.03.2026 11:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Треба розуміти що ЖОДЕН папірець не принесе нам мир - лише зникнення Московії. БО

- з дитячого садика їм прививають ВЕЛІЧІЕ
- з дитячого садика їм прививають що РУЗКІЙ це вершина всього і це все про що може лише мріяти українець чи естонець
- в школі хм розказують що все від Ужгорода це Русь а значить Росія
і тд і тд

І НІЧИМ І НІКОЛИ ВИ ЇХ НЕ ПЕРЕКОНАЄТЕ. Бо це релігія як у мусульман - мусульмани тікають з Афганістана в Німеччину щоб краще жити але чомусь насаджують там свої порядки від яких тікають. Те саме і рузкіе
показать весь комментарий
04.03.2026 11:24 Ответить
московія нікуди не зникне, мир принесе лише здатність від неї захищатися
показать весь комментарий
04.03.2026 11:52 Ответить
Поки не буде смертної кари за злочин із загибеллю людини людей не має різниці яким способом чи ра авто чи підрив чи стрілянина різанина вбив людину отримай кару
показать весь комментарий
04.03.2026 11:39 Ответить
Від смертної кари в багатьох країнах відмовились лише з тієї причини, що можуть незаслужено її отримати невинні люди внаслідок помилок при розслідуванні або суді. Тобто приоритетним є збереження життя невинної людини і можливість хоч і запізнілого, але виправлення судової помилки. В країнах з недорозвиненою демократією, а особливо в країнах з диктаторськими режимами смертною карою часто користуються для усунення противників режиму.
показать весь комментарий
04.03.2026 12:49 Ответить
Вічна память ! Наскільки збідніли розумом люди, які готові допомагати ворогам убивати своїх же громадян!
показать весь комментарий
04.03.2026 11:39 Ответить
1000%!!

"чому бідний?-бо дурний... Чому дурний?? - бо бідний...."

- викрикували міндічі, баканаФФи та інші єрмачки з шифірами, пакуючи валізи з міліардами долларів і тікаючи по-Ізраїлях...
це був також один з пунктів оманського плану: зробити Українців залежними від якоїсь "тисячі"... невідомо від кого....
показать весь комментарий
04.03.2026 12:10 Ответить
Грубі порушення правил беспеки.Куча некомпетентних людей в одному місці.
показать весь комментарий
04.03.2026 12:03 Ответить
Вічна пам'ять. Не забудемо. Не пробачимо
показать весь комментарий
04.03.2026 12:30 Ответить
Таким чином 2 гниди вбили 2 людей. За вбивство людини дають довічне. Невже їм гуманний суд дасть менше?
показать весь комментарий
04.03.2026 12:31 Ответить
показать весь комментарий
04.03.2026 12:54 Ответить
Співчуття родині померлого .
показать весь комментарий
04.03.2026 13:25 Ответить
 
 