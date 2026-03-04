Теракт во Львове: умер раненый военнослужащий Нацгвардии Иосиф Павлинский. ФОТО

Умер правоохранитель, раненный во время теракта во Львове.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.

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Новая жертва

"К сожалению, у нас еще одна потеря после теракта во Львове. В больнице умер 30-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины Иосиф Павлинский", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в тот вечер он прибыл на место взрыва вместе с другими службами. Помогал оттеснять людей и создавать безопасный периметр. Именно в этот момент произошел второй взрыв.

Иосиф был родом из села Баковцы на Львовщине. У него остались жена и маленькая дочь.

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Теракт во Львове

Ранее сообщалось, что взрывы прогремели во Львове: есть погибшие и раненые правоохранители, Садовый заявил о теракте.

По обновленной информации, погибла 23-летняя полицейская, ранены 24 человека, есть тяжелые.

Впоследствии стало известно, что задержана подозреваемая в организации теракта во Львове.

Вечером 22 февраля задержанной 33-летней жительнице Костополя Ривненской области сообщили о подозрении в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека, а также в незаконном обращении с оружием.

23 февраля суд во Львове отправил подозреваемую под стражу.

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