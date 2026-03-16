РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9898 посетителей онлайн
Новости Незаконные действия ТЦК
1 661 5

Против Героя Украины Стоцкого возбудили дело за слова о "прайсе" в Закарпатском ТЦК

Герой Украины и воин Владислав Стоцкий (Вогник) заявил, что после его заявлений о "прайсе" Закарпатского ТЦК для уклонистов председатель областного ТЦК подал на него заявление в полицию.

Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Я был на Закарпатье, и мне рассказали, что в Закарпатье прайс следующий: если тебя берет за руку ТЦК, то чтобы тебя сразу отпустили, нужно дать пятьсот евро. Сажают в автобус — тысяча евро, привозят в ТЦК, оформляют документы — десять тысяч евро, везут на полигон, чтобы тебя отпустили — пятнадцать тысяч евро, и тебя отпускают", — отметил он.

По словам Стоцкого, после огласки этой информации в одном из интервью у него начались проблемы.

"Меня жестко: "Ты что? Ты что такое сказал? А ну давай извиняйся!" А я настоял на своем, не извинился. Потом проходит время и снимают главу Закарпатского ТЦК за то, что у него нашли 100 тыс. долларов. А он (глава ТЦК) подал на меня, открыл против меня уголовное производство", — добавил Герой Украины.

Воин заявил, что проблема не в ТЦК.

"Закончится война — закончится ТЦК и мобилизация", — подытожил защитник, отметив, что он за справедливую мобилизацию.

Что предшествовало?

  • Напомним, что ранее старший лейтенант Владислав Стоцкий в интервью Юрию Бутусову рассказал, как восемь бойцов батальона "Свобода" 67 дней вели бой в окружении врага. Они останавливали российское наступление на город Северск Донецкой области. Посмотреть интервью можно здесь.
  • В феврале 2025 года Стоцкому присвоили звание Героя Украины.

Автор: 

взятка (6104) ТЦК (953) Стоцкий Владислав (2)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зараз сюди позбігаються ухилянти підтримувати того, хто гидить на ТЦК.
показать весь комментарий
16.03.2026 16:35 Ответить
Тобто Герой України, фронтовик Стоцький для тебе, тцкшного ухилянта і корупціонера, є людина яка гадить на ТЦК, коли він сказав правду?
показать весь комментарий
16.03.2026 16:45 Ответить
Якщо кожен, хто гидить на ТЦК - це ворог України, то виходить і Стоцький ворог? Чи є виключення з цього правила?
показать весь комментарий
16.03.2026 16:47 Ответить
Воїн заявив, що проблема не в ТЦК.

"Закінчиться війна - закінчиться ТЦК та мобілізація", - підсумував захисник Джерело: https://censor.net/ua/n3605502
показать весь комментарий
16.03.2026 16:54 Ответить
На Героя України подав до суду герой хабарів. Ось і виникає питання хто переможе у суді той хто геройські країну захищав, або той хто на цьому гроші заробляв. Печерський суд не пропонувати
показать весь комментарий
16.03.2026 16:39 Ответить
Америки він не відкрив.Не тільки на Закарпатті.За сьогодні вже пару новин про затримання в тцк за корупцію.Інша справа що на Героя України подав в суд тиловий пацюк.Нахабства в них по над міри.І як не дивно,маючи гроші і адвокатів можуть присудить військового спростувать інформацію і вибачатись.
показать весь комментарий
16.03.2026 16:47 Ответить
 
 