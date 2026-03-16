Против Героя Украины Стоцкого возбудили дело за слова о "прайсе" в Закарпатском ТЦК

Герой Украины и воин Владислав Стоцкий (Вогник) заявил, что после его заявлений о "прайсе" Закарпатского ТЦК для уклонистов председатель областного ТЦК подал на него заявление в полицию.

Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, передает Цензор.НЕТ.

"Я был на Закарпатье, и мне рассказали, что в Закарпатье прайс следующий: если тебя берет за руку ТЦК, то чтобы тебя сразу отпустили, нужно дать пятьсот евро. Сажают в автобус — тысяча евро, привозят в ТЦК, оформляют документы — десять тысяч евро, везут на полигон, чтобы тебя отпустили — пятнадцать тысяч евро, и тебя отпускают", — отметил он.

По словам Стоцкого, после огласки этой информации в одном из интервью у него начались проблемы.

"Меня жестко: "Ты что? Ты что такое сказал? А ну давай извиняйся!" А я настоял на своем, не извинился. Потом проходит время и снимают главу Закарпатского ТЦК за то, что у него нашли 100 тыс. долларов. А он (глава ТЦК) подал на меня, открыл против меня уголовное производство", — добавил Герой Украины.

Воин заявил, что проблема не в ТЦК.

"Закончится война — закончится ТЦК и мобилизация", — подытожил защитник, отметив, что он за справедливую мобилизацию.

Напомним, что ранее старший лейтенант Владислав Стоцкий в интервью Юрию Бутусову рассказал, как восемь бойцов батальона "Свобода" 67 дней вели бой в окружении врага. Они останавливали российское наступление на город Северск Донецкой области. Посмотреть интервью можно здесь.

В феврале 2025 года Стоцкому присвоили звание Героя Украины.

