НАБУ и Нацполиция разоблачили судью из Кировоградщины на взятке за закрытие дела. ФОТО
НАБУ и САП совместно с правоохранительными органами разоблачили в получении неправомерной выгоды судью районного суда Кировоградской области и его пособника.
Об этом сообщили НАБУ и Нацполиция, информирует Цензор.НЕТ.
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Как установило следствие, в декабре 2025 года на рассмотрение судьи поступил протокол об административном правонарушении за управление автомобилем в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 130 КУоАП).
Чтобы избежать ответственности, водитель обратился к заместителю председателя объединенной территориальной громады, который был в дружеских отношениях с судьей. Чиновник предложил уладить вопрос за взятку и выступить посредником в передаче денег.
В дальнейшем по указанию судьи водитель дал объяснения, которые должны были создать видимость отсутствия состава правонарушения - якобы полицейские остановили его не в состоянии опьянения, а за выключенный ближний свет фар. В результате судья вынес постановление о закрытии производства.
После принятия решения пособник получил оговоренную взятку, часть которой отдал судье, а остальное оставил себе в качестве оплаты за посреднические услуги.
Подозрение судье
- В данное время судье районного суда и заместителю председателя ОТГ объявлены подозрения по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи - до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.
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