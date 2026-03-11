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НАБУ и Нацполиция разоблачили судью из Кировоградщины на взятке за закрытие дела. ФОТО

НАБУ и САП совместно с правоохранительными органами разоблачили в получении неправомерной выгоды судью районного суда Кировоградской области и его пособника.

Об этом сообщили НАБУ и Нацполиция, информирует Цензор.НЕТ.

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Подробности

Как установило следствие, в декабре 2025 года на рассмотрение судьи поступил протокол об административном правонарушении за управление автомобилем в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 130 КУоАП).

Чтобы избежать ответственности, водитель обратился к заместителю председателя объединенной территориальной громады, который был в дружеских отношениях с судьей. Чиновник предложил уладить вопрос за взятку и выступить посредником в передаче денег.

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В Кировоградской области разоблачен судья районного суда на взятке

В дальнейшем по указанию судьи водитель дал объяснения, которые должны были создать видимость отсутствия состава правонарушения - якобы полицейские остановили его не в состоянии опьянения, а за выключенный ближний свет фар. В результате судья вынес постановление о закрытии производства. 

После принятия решения пособник получил оговоренную взятку, часть которой отдал судье, а остальное оставил себе в качестве оплаты за посреднические услуги.

Подозрение судье

  • В данное время судье районного суда и заместителю председателя ОТГ объявлены подозрения по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи - до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

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В Кировоградской области разоблачен судья районного суда на взятке

Автор: 

НАБУ (4852) взятка (6164) Нацполиция (16988) судья (2639) Кировоградская область (720)
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Скоро будете шукати чесних суддів, їх зовсім мало, тому роботи буде не багато.
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11.03.2026 18:17 Ответить
Можете арештувати всіх суддів та посадити з конфіскацією майна і не промахнетесь.
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11.03.2026 18:21 Ответить
Лошари! Весь суд Дарницького р-ну Києва можете саджати.
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11.03.2026 18:22 Ответить
Як казав один великий рехворматор імені 144 рехворм, якщо посадити всіх корумпованих судей і прокурорів то тоді ж не буде кому працювати. А ще один казав, якщо вигнати продажних мусорів то вони підуть в бойовики
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11.03.2026 18:23 Ответить
Якби влада була зацікавлена щоб суди працювали як Феміда з закритими пов'язкою очами і терезами,сама не була корупційною,то провели б люстрацію суддям,законодавчо кожен рік судді проходили б поліграф,декларацію подавали - скільки заробив і що придбав. Заробітна плата на даний момент у суддів в порівнянні з середньою платою в Україні - щоб ми так жили.При виявленні корупції суддів лишати всіх пільг і виплат.Міняти "старі"кадри на молодь.Як казав експрезидент Чехії Валенса: "Краще 5 місяців некомпетентності чим 5 років корупції"
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11.03.2026 18:45 Ответить
Це якась помилка. Такого бути не може...
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11.03.2026 19:24 Ответить
+++
Старый, как мир, розыгрыш.
- Превышаем, товарищ водитель. Что будем делать?
- Командир, понимаешь, я как выпью, у меня словно крылья прорезаются. Так бы и летел.
- Так вы ещё и пьяны? Товарищ капитан, подойдите пожалуйста. Выпивший за рулем, наш клиент.
Подходит капитан, даёт пройти тест. Недоуменно смотрит на прибор, потом на сержанта ГАИ.
- А вы, товарищ капитан, верьте ему больше. Он ещё скажет что я скорость превышал
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11.03.2026 21:54 Ответить
мабуть всі судді доларові мільйонери тому -що у них мала зарплата. тому небайдужі й допомагають їм творити справедливість
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11.03.2026 20:30 Ответить
Не, не все. Районный суд и суды по уголовным делам нищеброды. Перебиваются с масла на редкую красную икру.
Основное бабло хозяйственные суды. Аппеляция. Где землю и пром. недвижимость делят
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11.03.2026 21:57 Ответить
 
 