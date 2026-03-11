НАБУ та Нацполіція викрили суддю з Кіровоградщини на хабарі за закриття справи. ФОТО

НАБУ та САП спільно з правоохоронцями викрили на одержанні неправомірної вигоди суддю районного суду Кіровоградської області та його пособника.

Про це повідомили НАБУ та Нацполіція, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Як встановило слідство, у грудні 2025 року на розгляд судді надійшов протокол про адміністративне правопорушення за керування автомобілем у стані сп’яніння (ч. 1 ст. 130 КУпАП).

Аби уникнути відповідальності, водій звернувся до заступника голови об’єднаної територіальної громади, який мав дружні стосунки із суддею. Посадовець запропонував владнати питання за хабар та виступити посередником у передачі грошей.

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Надалі за вказівкою судді водій надав пояснення, які мали створити видимість відсутності складу правопорушення — нібито поліцейські зупинили його не у стані сп’яніння, а за вимкнене ближнє світло фар. У результаті суддя виніс постанову про закриття провадження.

Після ухвалення рішення пособник отримав оговорений хабар, частину якого віддав судді, а решту залишив собі як оплату за посередницькі послуги.

Підозра судді

Нині судді районного суду та заступникові голови ОТГ оголошені підозри за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Санкція статті –– до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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