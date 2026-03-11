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Новини Фото Хабарники
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НАБУ та Нацполіція викрили суддю з Кіровоградщини на хабарі за закриття справи. ФОТО

НАБУ та САП спільно з правоохоронцями викрили на одержанні неправомірної вигоди суддю районного суду Кіровоградської області та його пособника.

Про це повідомили НАБУ та Нацполіція, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Як встановило слідство, у грудні 2025 року на розгляд судді надійшов протокол про адміністративне правопорушення за керування автомобілем у стані сп’яніння (ч. 1 ст. 130 КУпАП).

Аби уникнути відповідальності, водій звернувся до заступника голови об’єднаної територіальної громади, який мав дружні стосунки із суддею. Посадовець запропонував владнати питання за хабар та виступити посередником у передачі грошей.

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На Кіровоградщині викрито суддю районного суду на хабарі

Надалі за вказівкою судді водій надав пояснення, які мали створити видимість відсутності складу правопорушення — нібито поліцейські зупинили його не у стані сп’яніння, а за вимкнене ближнє світло фар. У результаті суддя виніс постанову про закриття провадження. 

Після ухвалення рішення пособник отримав оговорений хабар, частину якого віддав судді, а решту залишив собі як оплату за посередницькі послуги.

Підозра судді

  • Нині судді районного суду та заступникові голови ОТГ оголошені підозри за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Санкція статті –– до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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На Кіровоградщині викрито суддю районного суду на хабарі

Автор: 

НАБУ (5748) хабар (4794) Нацполіція (15766) суддя (1614) Кіровоградська область (669)
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Скоро будете шукати чесних суддів, їх зовсім мало, тому роботи буде не багато.
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11.03.2026 18:17 Відповісти
Можете арештувати всіх суддів та посадити з конфіскацією майна і не промахнетесь.
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11.03.2026 18:21 Відповісти
Лошари! Весь суд Дарницького р-ну Києва можете саджати.
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11.03.2026 18:22 Відповісти
Як казав один великий рехворматор імені 144 рехворм, якщо посадити всіх корумпованих судей і прокурорів то тоді ж не буде кому працювати. А ще один казав, якщо вигнати продажних мусорів то вони підуть в бойовики
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11.03.2026 18:23 Відповісти
Якби влада була зацікавлена щоб суди працювали як Феміда з закритими пов'язкою очами і терезами,сама не була корупційною,то провели б люстрацію суддям,законодавчо кожен рік судді проходили б поліграф,декларацію подавали - скільки заробив і що придбав. Заробітна плата на даний момент у суддів в порівнянні з середньою платою в Україні - щоб ми так жили.При виявленні корупції суддів лишати всіх пільг і виплат.Міняти "старі"кадри на молодь.Як казав експрезидент Чехії Валенса: "Краще 5 місяців некомпетентності чим 5 років корупції"
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11.03.2026 18:45 Відповісти
Це якась помилка. Такого бути не може...
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11.03.2026 19:24 Відповісти
+++
Старый, как мир, розыгрыш.
- Превышаем, товарищ водитель. Что будем делать?
- Командир, понимаешь, я как выпью, у меня словно крылья прорезаются. Так бы и летел.
- Так вы ещё и пьяны? Товарищ капитан, подойдите пожалуйста. Выпивший за рулем, наш клиент.
Подходит капитан, даёт пройти тест. Недоуменно смотрит на прибор, потом на сержанта ГАИ.
- А вы, товарищ капитан, верьте ему больше. Он ещё скажет что я скорость превышал
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11.03.2026 21:54 Відповісти
мабуть всі судді доларові мільйонери тому -що у них мала зарплата. тому небайдужі й допомагають їм творити справедливість
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11.03.2026 20:30 Відповісти
Не, не все. Районный суд и суды по уголовным делам нищеброды. Перебиваются с масла на редкую красную икру.
Основное бабло хозяйственные суды. Аппеляция. Где землю и пром. недвижимость делят
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11.03.2026 21:57 Відповісти
 
 