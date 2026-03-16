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Новости Фото Взяточники Задержан заместитель начальника СБУ Ривненщины
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Двух высокопоставленных чиновников управлений СБУ Киева и Ривненской области уличили в получении взятки в размере 620 тыс. долларов. ФОТО

Главное управление внутренней безопасности СБУ задержало посредника и двух заместителей начальников областных управлений Службы безопасности Украины, которые пытались организовать противоправную схему. Речь идет о высокопоставленных чиновниках города Киева и Ривненской области.

Об этом сообщили пресс-центр СБУ и Офис генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

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Что известно?

По материалам дела, организаторы преступной схемы, используя посредника в качестве своего доверенного лица, вымогали 620 тыс. долларов США у руководителя компании-монополиста в сфере янтарного бизнеса. За эту сумму фигуранты обещали бизнесмену закрыть уголовное производство, возбужденное в отношении его компании ранее.

Реализация состоялась в рамках системной работы Службы безопасности по самоочищению ведомства.

"Самоочищение Службы – наш приоритет. Мы продолжаем искоренять любые проявления коррупции, а участников "схем" – регулярно привлекать к ответственности. Сегодняшнее задержание лишь подтверждает это. Коррупция недопустима, а во время войны равносильна государственной измене. И каждый, кто будет к ней причастен, получит по заслугам", – отметил и.о. главы СБУ Евгений Хмара.

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Задержания и подозрения

  • Указанные должностные лица и посредник 16 марта были задержаны при получении 250 тыс. долларов США в качестве части неправомерной выгоды за фальсификацию уголовного производства и 22 100 долларов США за содействие в добыче янтаря.

При обысках у фигурантов изъяты смартфоны с доказательствами незаконной деятельности.

  • В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех виновных лиц. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Двух высокопоставленных сотрудников СБУ задержали за взятку — подробности
Двух высокопоставленных сотрудников СБУ задержали за взятку — подробности
Двух высокопоставленных сотрудников СБУ задержали за взятку — подробности
Двух высокопоставленных сотрудников СБУ задержали за взятку — подробности

Автор: 

взятка (6165) задержание (6558) Киев (26513) СБУ (20789) Ровенская область (1362)
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Топ комментарии
+25
Крыша у буршткороля оказалась выше и крепче,чем у вымогателей,а сказочки про очищение оставьте для другого раза .
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16.03.2026 18:15 Ответить
+21
Я перепрошую, це чергові ''свинарчуки'' Зеленського, чи то так собі?
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16.03.2026 18:16 Ответить
+12
Воно, вони і ім'я їм - Легіон. Під Zeленим прапором.
(Марка 5:9)
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16.03.2026 18:19 Ответить

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