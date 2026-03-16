7 тысяч долларов за "тихую" службу: ГБР раскрыло перевод военнослужащих Нацгвардии на небоевые должности за деньги. ФОТОрепортаж

Сотрудники ГБР совместно с СБУ и при содействии подразделений внутренней безопасности Национальной гвардии Украины раскрыли группу лиц, организовавших перевод военнослужащих на небоевые должности за незаконное вознаграждение.

По данным следствия, к махинации причастны бывший военный, который сейчас находится на пенсии, а также двое действующих военнослужащих Нацгвардии, сообщает Цензор.НЕТ.

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Они искали военных, которые по разным обстоятельствам хотели перевестись в другие подразделения, и предлагали "решить вопрос" за вознаграждение.

Так, один из военнослужащих после ранений на фронте имел конфликт с командиром из-за отказа предоставить отпуск для лечения. Он хотел перевестись в другую воинскую часть в Киеве, чтобы иметь возможность проходить медицинские обследования и лечение.

Узнав об этой ситуации, ему позвонил бывший военный и предложил "помощь" в переводе за деньги. К реализации договоренности он привлек двух военнослужащих Нацгвардии.

Фигуранты назвали "тариф" — 6 тысяч долларов США. Впрочем, на этом их аппетиты не остановились. Уже через неделю после получения денег двое участников схемы потребовали еще тысячу долларов, объяснив это необходимостью оплаты "представительских услуг". Военнослужащий передал и эти деньги.

После этого фигуранты начали оформлять его перевод в одну из частей в Киеве.

Сотрудники ГБР задокументировали оба эпизода передачи денег, дальнейшее движение средств и их распределение между участниками схемы.

Всем фигурантам сообщили о подозрении в пособничестве в получении должностным лицом неправомерной выгоды.





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