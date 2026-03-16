ГБР расследует стрельбу в Запорожье: полицейский застрелил нападавшего, угрожавшего оружием

Сотрудники ГБР начали расследование обстоятельств инцидента в Запорожье, в ходе которого сотрудник правоохранительных органов применил табельное огнестрельное оружие. В результате погиб мужчина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Обстоятельства

Как отмечается, инцидент произошел утром 16 марта в Хортицком районе города. По предварительным данным, наряд правоохранителей прибыл по вызову местного жителя, который сообщил о нападении: неизвестные избили его и, угрожая, требовали мобильный телефон.

"Во время проверки двух мужчин, на которых указал заявитель, ситуация обострилась. Один из них достал оружие и направил его в сторону правоохранителей. В ответ на прямую угрозу жизни один из сотрудников полиции применил табельное огнестрельное оружие и произвел выстрелы в сторону нападавшего. Мужчина получил ранения и умер. Его сообщника правоохранители задержали", - говорится в сообщении.

Нападавшие находились в розыске

В ходе дальнейшей проверки следователи установили, что оба мужчины находились в розыске за самовольное оставление воинских частей.

В настоящее время ГБР возбудило уголовное производство по факту превышения власти или служебных полномочий, повлекшего тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 УК Украины). Досудебное расследование продолжается.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что двое военных в СЗЧ напали на полицию: один нападавший мертв, другой задержан.