ГБР расследует стрельбу в Запорожье: полицейский застрелил нападавшего, угрожавшего оружием

Полицейский открыл огонь из табельного оружия

Сотрудники ГБР начали расследование обстоятельств инцидента в Запорожье, в ходе которого сотрудник правоохранительных органов применил табельное огнестрельное оружие. В результате погиб мужчина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Обстоятельства

Как отмечается, инцидент произошел утром 16 марта в Хортицком районе города. По предварительным данным, наряд правоохранителей прибыл по вызову местного жителя, который сообщил о нападении: неизвестные избили его и, угрожая, требовали мобильный телефон.

"Во время проверки двух мужчин, на которых указал заявитель, ситуация обострилась. Один из них достал оружие и направил его в сторону правоохранителей. В ответ на прямую угрозу жизни один из сотрудников полиции применил табельное огнестрельное оружие и произвел выстрелы в сторону нападавшего. Мужчина получил ранения и умер. Его сообщника правоохранители задержали", - говорится в сообщении.

Читайте также: Стрельба произошла возле синагоги в США: мужчина въехал в здание, охрана ликвидировала стрелка

Нападавшие находились в розыске

В ходе дальнейшей проверки следователи установили, что оба мужчины находились в розыске за самовольное оставление воинских частей.

В настоящее время ГБР возбудило уголовное производство по факту превышения власти или служебных полномочий, повлекшего тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 УК Украины). Досудебное расследование продолжается.

Читайте также: В Львове произошла стрельба: есть раненый, полиция разыскивает стрелка

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что двое военных в СЗЧ напали на полицию: один нападавший мертв, другой задержан.

Топ комментарии
Класичний приклад,як повина діяти поліція ,особливо під час війни
16.03.2026 13:40 Ответить
Все правильно зробили.Зараз ухилянти почнуть квакать що не мали права.А грабувать на вулиці можна,бо їх насильно мобілізували.
16.03.2026 13:45 Ответить
+💯 👍🏿!

професійно та рішуче!

16.03.2026 13:41 Ответить
16.03.2026 13:40 Ответить
Аж не віриться, але молодці.
16.03.2026 15:00 Ответить
Побільше б таких прикладів, може менше стане довбодятлів.
16.03.2026 14:11 Ответить
А можна було спочатку до омбудсмена звернутися чоловікові, на якого напали дивні особи, з «проханням» віддати їм його телефон???
Якось там обговорити, за участю психологів цю ситуації, порадитися з громадськими об'єднаннями, дочекатися, поки ще ЖИВИЙ, отих портновських адвокатів???
16.03.2026 14:12 Ответить
16.03.2026 13:45 Ответить
Я ветеран війни,а ти всратий ухилянт. Інакше зможеш написать свій ВОС,посаду,звання і напрямок де воював.Шо,нє?То не квакай,кловн.
16.03.2026 14:02 Ответить
Кому?Всратому ухилянту? А може тобі ще ключ від квартири, номер карти і код? Поки не напишеш що я спитав,покури під спідницею у мамки.
16.03.2026 14:12 Ответить
Де воював мають право питать тільки ті хто сам воював.Ясно тобі,диванна гнида?
16.03.2026 14:33 Ответить
Про тих ухилянтів що покупляли довідкі\броні, про тих ухилянтів що на ВЛК продають непридатність, про тих ухилянтів що тількі в інтернеті язиком воюють, про тих ухилянтів які повтікали під заставу в 5-10% від суми вкраденої чим деморалізували мільйони тим самим підірвали обороноздатність країни шось скажеш?
Чи тількі тих ухилянтів хто грошеє немає будеш просоромлювати?
16.03.2026 14:12 Ответить
Чим ухилянти з грошима відрізняються від ухилянтів без грошей?
16.03.2026 14:30 Ответить
ну.. у Вас цікавлюсь.
16.03.2026 14:34 Ответить
На мою думку нічим.Одні відкупляються за гроші,інші просто ховаються.І перші і другі особи без совісті і честі.Вважають себе ціннішими і розумнішими за тих хто пішов на війну.
16.03.2026 14:41 Ответить
Гниди і ті, і ті.
16.03.2026 14:51 Ответить
16.03.2026 14:59 Ответить
Поліцейського нагородити!Нарешті хоч один з них згадав що стріляти в нападника зі зброєю це не право поліцейського,це - обов"язок!
16.03.2026 13:47 Ответить
Яке ще ціле відео ? Там 3-х секунд на відео достатьо, щоб побачити зброю, націлену на поліцейського.
16.03.2026 14:05 Ответить
Самооборона кого від кого?
16.03.2026 14:11 Ответить
Ви запитали: "а шо там по самообороні? ". Я перепитав: "Самооборона кого від кого?". Ви: "в новині ви фотку бачите?" Відповідаю - Я відео дивився.
16.03.2026 14:20 Ответить
Користувачу, який мене запитав про самооборону. На відео видно, що поліцейський відступає, а людина на нього біжить з пістолетом. Це така самооборона була у застреленого ? Як ви там кажете ? Жесть ?
16.03.2026 14:58 Ответить
І понеслося лайно по мережі зкацаплених захисників у бабиній кофті!!…
16.03.2026 14:14 Ответить
Ось для таких випадків має бути закон про застосування зброї (нарізної короткоствольної) та можливість легального придбання цієї зброї для цивільних громадян.
16.03.2026 14:24 Ответить
Я вірно Вас зрозумів: пристрелити ціх двух гопників, якщо був би закон про застосування зброї, мав би право той чоловяга, якого вони побили та намагалися пограбувати?
16.03.2026 14:29 Ответить
Так. Той кому вони погрожували і вимагали телефон.
16.03.2026 15:00 Ответить
Нагородити поліціянта. Професійні дії!
16.03.2026 14:47 Ответить
 
 