Стрельба произошла возле синагоги в США: мужчина въехал в здание, охрана ликвидировала стрелка

12 марта неизвестный въехал на автомобиле в синагогу "Temple Israel" в городке Вест-Блумфилд, штат Мичиган (США), и открыл огонь.

Что известно

Директор ФБР Кэш Патель сообщил, что сотрудники бюро находятся на месте происшествия вместе с местными правоохранителями и реагируют на вероятный наезд автомобилем и стрельбу.

Еврейская федерация Детройта на своей странице в Facebook сообщила, что ее аффилированные учреждения в настоящее время находятся в превентивном локдауне из-за инцидента в Temple Israel.

Подозреваемый застрелен

Губернатор Мичигана Гретхен Витмер подтвердила инцидент и заявила, что отслеживает сообщения о стрельбе и сотрудничает с полицией штата для получения дополнительной информации. Витмер подчеркнула, что антисемитизм и насилие не имеют места в Мичигане.

Когда подозреваемый пришел в синагогу, охрана увидела его и открыла по нему огонь, сообщил шериф округа Окленд Майкл Бушар. Подозреваемый стрелок погиб.

CNN сообщает, что изнутри синагоги валит дым. Данные о пострадавших уточняются.

На месте стрельбы также работают ФБР и Бюро контроля за огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами.

