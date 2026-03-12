РУС
Стрельба в США
1 037 22

Стрельба произошла возле синагоги в США: мужчина въехал в здание, охрана ликвидировала стрелка

Стрельба в США 12 марта 2026 года
Фото: CNN

12 марта неизвестный въехал на автомобиле в синагогу "Temple Israel" в городке Вест-Блумфилд, штат Мичиган (США), и открыл огонь.

Об этом пишут CNN и Sky News, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Директор ФБР Кэш Патель сообщил, что сотрудники бюро находятся на месте происшествия вместе с местными правоохранителями и реагируют на вероятный наезд автомобилем и стрельбу.

Еврейская федерация Детройта на своей странице в Facebook сообщила, что ее аффилированные учреждения в настоящее время находятся в превентивном локдауне из-за инцидента в Temple Israel.

Подозреваемый застрелен

Губернатор Мичигана Гретхен Витмер подтвердила инцидент и заявила, что отслеживает сообщения о стрельбе и сотрудничает с полицией штата для получения дополнительной информации. Витмер подчеркнула, что антисемитизм и насилие не имеют места в Мичигане.

  • Когда подозреваемый пришел в синагогу, охрана увидела его и открыла по нему огонь, сообщил шериф округа Окленд Майкл Бушар. Подозреваемый стрелок погиб.

CNN сообщает, что изнутри синагоги валит дым. Данные о пострадавших уточняются.

На месте стрельбы также работают ФБР и Бюро контроля за огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами.

Топ комментарии
+3
у сінагогі на бімі завжди кулемет стоїть. На всяк випадок. Розрахунки з числа прихожан чергують по графіку. У суботу на чергування ребе зазвичай призначає тих, до кого ставиться неприязно.
показать весь комментарий
12.03.2026 20:57 Ответить
+2
Євреї вміють себе захищати, причому, в будь якій точці світу
показать весь комментарий
12.03.2026 20:39 Ответить
+2
Хм. Чому ж сиділи 4 тисячі років без держави, як цигани. Поки в 1946 їм ООН державу не створило.
показать весь комментарий
12.03.2026 20:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Євреї вміють себе захищати, причому, в будь якій точці світу
показать весь комментарий
12.03.2026 20:39 Ответить
Хм. Чому ж сиділи 4 тисячі років без держави, як цигани. Поки в 1946 їм ООН державу не створило.
показать весь комментарий
12.03.2026 20:52 Ответить
так і ми сиділи без держави, а там чи 4 тисячі чи 4 сотні років, яка вже суть різниця
показать весь комментарий
12.03.2026 20:59 Ответить
має, хрюзка свиня, а ваша болотія ні
показать весь комментарий
12.03.2026 21:06 Ответить
захоплювали світ
показать весь комментарий
12.03.2026 21:05 Ответить
враховуючи те, що вони самі цей теракт і зробили, для того щоб америка краще їм допомагала, то це не захист, а звичайний обман. обманювати вміють.
показать весь комментарий
12.03.2026 21:15 Ответить
Дозахищались - 16,8 млн на планеті з них 9,6 млн. в Ізраїлі...
показать весь комментарий
12.03.2026 21:21 Ответить
Не впорався з керуванням, в'їхав в синагогу - тримай кулю в лоба.
показать весь комментарий
12.03.2026 20:40 Ответить
Оскал загнівающєго капіталізма.
показать весь комментарий
12.03.2026 21:15 Ответить
Ось що значить адекватний закон про зброю.
Законослухняні громадяни швидко ліквідували злочинця.
показать весь комментарий
12.03.2026 20:45 Ответить
його охорона ліквідувала
показать весь комментарий
12.03.2026 20:51 Ответить
ОЗБРОЄНА охорона. В Україні чи в Каліфорнії охорона була б без зброї.
показать весь комментарий
12.03.2026 21:13 Ответить
А ребе шо каже?
показать весь комментарий
12.03.2026 20:47 Ответить
Каже шо все кошерно...
показать весь комментарий
12.03.2026 20:52 Ответить
ребе стирае кальсоны
показать весь комментарий
12.03.2026 20:53 Ответить
достали синагогисты весь мир
показать весь комментарий
12.03.2026 20:52 Ответить
иблан #619267 дістали хрюзькі свині, типа тебе
показать весь комментарий
12.03.2026 21:08 Ответить
Поясни, хто такі синагогісти. Чи знаєш, як відрізнити імпресіоністів від сіоністів, якудів від якудзі, а хабарників від хабадників?
показать весь комментарий
12.03.2026 21:13 Ответить
Як би трамп став президентом США раніше цього б не сталося!
показать весь комментарий
12.03.2026 20:55 Ответить
у сінагогі на бімі завжди кулемет стоїть. На всяк випадок. Розрахунки з числа прихожан чергують по графіку. У суботу на чергування ребе зазвичай призначає тих, до кого ставиться неприязно.
показать весь комментарий
12.03.2026 20:57 Ответить
спланована акція, для того щоб посилити підтримку сша. бо трамп заговорив про перемогу над іраном, а тепер він не зможе дати задню і доведеться і далі воювати. а хто ж спланував цей акт терору? кому вигідно?
показать весь комментарий
12.03.2026 21:17 Ответить
 
 