Стрілянина сталася біля синагоги в США: чоловік в’їхав у будівлю, охорона ліквідувала стрілка

Фото: CNN

12 березня невідомий в'їхав на автомобілі у синагогу "Temple Israel" в містечку Вест-Блумфілд, штат Мічиган (США), та відкрив вогонь.

Про це пишуть CNN та Sky News, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Директор ФБР Кеш Патель повідомив, що співробітники бюро перебувають на місці події разом із місцевими правоохоронцями та реагують на ймовірний наїзд автомобілем та стрілянину.

Єврейська федерація Детройта на своїй сторінці у Facebook повідомила, що її афілійовані установи нині перебувають у превентивному локдауні через інцидент у Temple Israel.

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Підозрюваного застрелили

Губернаторка Мічигану Гретхен Вітмер підтвердила інцидент і заявила, що відстежує повідомлення про стрілянину та співпрацює з поліцією штату для отримання додаткової інформації. Вітмер наголосила, що антисемітизм і насильство не мають місця в Мічигані.

Коли підозрюваний прийшов до синагоги, охорона побачила його та відкрила по ньому вогонь, повідомив шериф округу Окленд Майкл Бушар. Підозрюваний стрілок загинув.

CNN повідомляє, що зсередини синагоги валить дим. Дані про постраждалих уточнюються.

На місці стрілянини теж працюють ФБР та Бюро контролю за вогнепальною зброєю та вибуховими речовинами.

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