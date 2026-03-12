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Новини Стрілянина в США
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Стрілянина сталася біля синагоги в США: чоловік в’їхав у будівлю, охорона ліквідувала стрілка

Стрілянина у США 12 березня 2026 року
Фото: CNN

12 березня невідомий в'їхав на автомобілі у синагогу "Temple Israel" в містечку Вест-Блумфілд, штат Мічиган (США), та відкрив вогонь.

Про це пишуть CNN та Sky News, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Директор ФБР Кеш Патель повідомив, що співробітники бюро перебувають на місці події разом із місцевими правоохоронцями та реагують на ймовірний наїзд автомобілем та стрілянину.

Єврейська федерація Детройта на своїй сторінці у Facebook повідомила, що її афілійовані установи нині перебувають у превентивному локдауні через інцидент у Temple Israel.

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Підозрюваного застрелили

Губернаторка Мічигану Гретхен Вітмер підтвердила інцидент і заявила, що відстежує повідомлення про стрілянину та співпрацює з поліцією штату для отримання додаткової інформації. Вітмер наголосила, що антисемітизм і насильство не мають місця в Мічигані.

  • Коли підозрюваний прийшов до синагоги, охорона побачила його та відкрила по ньому вогонь, повідомив шериф округу Окленд Майкл Бушар. Підозрюваний стрілок загинув.

CNN повідомляє, що зсередини синагоги валить дим. Дані про постраждалих уточнюються.

На місці стрілянини теж працюють ФБР та Бюро контролю за вогнепальною зброєю та вибуховими речовинами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваний у стрілянині в США служив у підрозділі, що співпрацював з ЦРУ, - ЗМІ

Автор: 

синагога (37) стрілянина (1931) США (26770)
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Топ коментарі
+6
Євреї вміють себе захищати, причому, в будь якій точці світу
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12.03.2026 20:39 Відповісти
+5
Як би трамп став президентом США раніше цього б не сталося!
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12.03.2026 20:55 Відповісти
+4
у сінагогі на бімі завжди кулемет стоїть. На всяк випадок. Розрахунки з числа прихожан чергують по графіку. У суботу на чергування ребе зазвичай призначає тих, до кого ставиться неприязно.
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12.03.2026 20:57 Відповісти
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Євреї вміють себе захищати, причому, в будь якій точці світу
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12.03.2026 20:39 Відповісти
так і ми сиділи без держави, а там чи 4 тисячі чи 4 сотні років, яка вже суть різниця
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12.03.2026 20:59 Відповісти
має, хрюзка свиня, а ваша болотія ні
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12.03.2026 21:06 Відповісти
Різниця 3600 років.
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12.03.2026 21:23 Відповісти
захоплювали світ
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12.03.2026 21:05 Відповісти
Тому що це їхнє прокляття.
А от за що нас карають понять не можу
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12.03.2026 21:34 Відповісти
карають за те що їх пригрівають і в царі собі обирають.
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13.03.2026 08:53 Відповісти
Дозахищались - 16,8 млн на планеті з них 9,6 млн. в Ізраїлі...
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12.03.2026 21:21 Відповісти
А потім втікати - 1290 рік - Англія, 1306-й Франція, 1360-й Угорщина, 1430-й Німеччина, 1497-й Іспанія, 1540-й Італія, про втечу з Єгипту мабуть вже буде лишнє згадувати.
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12.03.2026 21:31 Відповісти
А про Україну вже годі й казати...
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12.03.2026 21:40 Відповісти
Що годі казати? Коли, з якої країни і за що українців вигнали?
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12.03.2026 22:03 Відповісти
Я про українців нічого не писав.
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12.03.2026 22:07 Відповісти
Вибач, я поспіхом не втямив, а Україну не згадав, щоб не травмувати легкоранимі душі.
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12.03.2026 22:33 Відповісти
Не впорався з керуванням, в'їхав в синагогу - тримай кулю в лоба.
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12.03.2026 20:40 Відповісти
Оскал загнівающєго капіталізма.
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12.03.2026 21:15 Відповісти
Ось що значить адекватний закон про зброю.
Законослухняні громадяни швидко ліквідували злочинця.
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12.03.2026 20:45 Відповісти
його охорона ліквідувала
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12.03.2026 20:51 Відповісти
ОЗБРОЄНА охорона. В Україні чи в Каліфорнії охорона була б без зброї.
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12.03.2026 21:13 Відповісти
А охорона с Марсу? Такi ж озброєнi громaдяни.
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12.03.2026 22:41 Відповісти
А ребе шо каже?
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12.03.2026 20:47 Відповісти
Каже шо все кошерно...
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12.03.2026 20:52 Відповісти
Казав охоронцю вийти та й контрольку у макитру тому виродку.
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12.03.2026 22:44 Відповісти
Як би трамп став президентом США раніше цього б не сталося!
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12.03.2026 20:55 Відповісти
у сінагогі на бімі завжди кулемет стоїть. На всяк випадок. Розрахунки з числа прихожан чергують по графіку. У суботу на чергування ребе зазвичай призначає тих, до кого ставиться неприязно.
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12.03.2026 20:57 Відповісти
можу позичити бритву Оккама.
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12.03.2026 21:25 Відповісти
Якiсь iдiот. Яке вiдношення евреї Мiчiгана мають до Iзраїлю? Дєбил *** (с) Хмурий Вiслюк.
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12.03.2026 22:34 Відповісти
США-солянка з нації де панівну скрипку грають діти Авраама.
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12.03.2026 22:34 Відповісти
Але чомусь з 47 презiдентiв жодного дiтя Авраама не було...
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12.03.2026 22:47 Відповісти
Люди, которые на местах, каждый хочет душить своего жлоба, где бы он не находился.
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13.03.2026 05:23 Відповісти
якби США і араби подібно Україні приняли закон "Про запобігання та протидію антисемитизму в Україні" від 22 вересня 2021 р. то можливо б цього не сталося.
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13.03.2026 09:04 Відповісти
 
 