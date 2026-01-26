Через стрілянину в Міннесоті демократи США блокують закон про бюджетні витрати

Демократична партія в Конгресі США почала переглядати свою позицію щодо підтримки законопроєкту про фінансування Міністерства внутрішньої безпеки (DHS), що створює ризики зриву домовленостей для запобігання шатдауну федерального уряду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі американського видання The Hill.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Конгресмени ще нещодавно були близькі до завершення бюджетного процесу на 2026 фінансовий рік. Палата представників США минулого тижня схвалила останні чотири законопроєкти про асигнування, що дало підстави говорити про швидке ухвалення фінального пакета.

Однак резонансна стрілянина в Міннеаполісі суттєво змінила політичний контекст і поставила під сумнів подальшу підтримку фінансування DHS з боку демократів у Сенаті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час перемовин в ОАЕ обговорювали можливу американську миротворчу місію на Донеччині, - NYT

Реакція демократів у Сенаті

Причиною напруження стала загибель 37-річного Алекса Претті, який був застрелений співробітником прикордонної служби. Після цього щонайменше п’ятеро з восьми сенаторів-демократів, які раніше підтримували компромісні рішення щодо бюджету, заявили про готовність заблокувати новий пакет фінансування.

Йдеться про законодавчу ініціативу, де фінансування DHS об’єднане з п’ятьма іншими законопроєктами. Вони стосуються витрат на оборону, транспорт, житлове будівництво і міський розвиток, охорону здоров’я, соціальні служби, працю та освіту.

"Ми не можемо підтримувати фінансування без перегляду підходів до роботи DHS", — зазначив один із сенаторів-демократів, коментуючи ситуацію для американських ЗМІ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США використали секретну зброю "дискомбобулятор" для захоплення Мадуро, - Трамп

Ризик шатдауну та позиція Білого дому

Очікується, що сенатори-демократи проведуть термінову телефонну нараду, під час якої визначать подальшу тактику дій.

Тим часом Білий дім заявляє, що розраховує на компроміс і сподівається уникнути припинення роботи уряду.

Наразі федеральний уряд США функціонує на основі тимчасового бюджетного закону, ухваленого в листопаді. Термін його дії завершується 30 січня. Якщо до цього часу Конгрес не затвердить повний пакет асигнувань на 2026 фінансовий рік, країна може зіткнутися з частковим шатдауном.

Раніше президент Дональд Трамп звинуватив владу штату Міннесота в підбурюванні до протестів і нападів на працівників міграційної служби, пообіцявши особисте втручання в ситуацію.

Також читайте: США вважають свої гарантії безпеки важливішими за європейські, - Politico