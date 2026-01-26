Через стрілянину в Міннесоті демократи США блокують закон про бюджетні витрати

Демократична партія в Конгресі США почала переглядати свою позицію щодо підтримки законопроєкту про фінансування Міністерства внутрішньої безпеки (DHS), що створює ризики зриву домовленостей для запобігання шатдауну федерального уряду.

Конгресмени ще нещодавно були близькі до завершення бюджетного процесу на 2026 фінансовий рік. Палата представників США минулого тижня схвалила останні чотири законопроєкти про асигнування, що дало підстави говорити про швидке ухвалення фінального пакета.

Однак резонансна стрілянина в Міннеаполісі суттєво змінила політичний контекст і поставила під сумнів подальшу підтримку фінансування DHS з боку демократів у Сенаті.

Реакція демократів у Сенаті

Причиною напруження стала загибель 37-річного Алекса Претті, який був застрелений співробітником прикордонної служби. Після цього щонайменше п’ятеро з восьми сенаторів-демократів, які раніше підтримували компромісні рішення щодо бюджету, заявили про готовність заблокувати новий пакет фінансування.

Йдеться про законодавчу ініціативу, де фінансування DHS об’єднане з п’ятьма іншими законопроєктами. Вони стосуються витрат на оборону, транспорт, житлове будівництво і міський розвиток, охорону здоров’я, соціальні служби, працю та освіту.

"Ми не можемо підтримувати фінансування без перегляду підходів до роботи DHS", — зазначив один із сенаторів-демократів, коментуючи ситуацію для американських ЗМІ.

Ризик шатдауну та позиція Білого дому

Очікується, що сенатори-демократи проведуть термінову телефонну нараду, під час якої визначать подальшу тактику дій.

Тим часом Білий дім заявляє, що розраховує на компроміс і сподівається уникнути припинення роботи уряду.

Наразі федеральний уряд США функціонує на основі тимчасового бюджетного закону, ухваленого в листопаді. Термін його дії завершується 30 січня. Якщо до цього часу Конгрес не затвердить повний пакет асигнувань на 2026 фінансовий рік, країна може зіткнутися з частковим шатдауном.

+8
Пістолет вони побачили та забрали вже після того, як залили його перцем, збили з ніг та почали по звірячому бити. Але й цього їм виявилось недостатньо, щоб довершити вони вирішили зробити 11 пострілів в громадянина Штатів. Таке враження, що DHS наймає виключно садистів та соціопатів.
26.01.2026 07:08 Відповісти
+6
B результаті цих подій в Росії утворився напівавторитарний режим з керованою демократією та суперпрезидентською республікою.
26.01.2026 02:09 Відповісти
+5
Трамп так любить путіна, що скоро буде брати приклад з Росії.

В 1993 у Москві Єльцин звинуватив Верховну Раду і З'їзд народних депутатів у порушенні волі російського народу, політиці усунення президента..........
до Москви увійшли лояльні до Єльцина військові, які обстріляли Білий Дім з танків та штурмували будівлю.

26.01.2026 02:06 Відповісти
Мабуть, Трамп знову нацькує дурнів в США, щоб вони вчергове атакували Конгрес США???
26.01.2026 01:34 Відповісти
Бог в поміч !

може цього разу американці побачать що трамп це - ХАОС !

.
26.01.2026 02:41 Відповісти
Депутати Верховної Ради Росії та їхні прихильники здаються

26.01.2026 02:14 Відповісти
в рашці вже в 1993 р. !!!! було без варіантів:

або "суперпрезидентська керована демократія",
або ось це - Участники митинга оппозиции в Москве, сентябрь 1993 г. Фото Бориса Кавашкина /ИТАР-ТАСС/

26.01.2026 03:18 Відповісти
період умовної демократії в рашці був лише 2 роки - з серпня 1993 по вересень 1993 р.

26.01.2026 03:22 Відповісти
з серпня 1991 р., звісно.

.
26.01.2026 03:24 Відповісти
Ти дебіл що постиш таку дурню
26.01.2026 04:43 Відповісти
Мені потрібно реагувати на чорнороте хамло?
26.01.2026 07:37 Відповісти
Трамп дебіл, единая втіха. Вже всі бачать що воно не сповна розуму.
26.01.2026 02:24 Відповісти
Тут сьомий рік така сама прутня. Не допомагає.
26.01.2026 03:17 Відповісти
еге ж !
ось, сьогоднішнє фото.
вже в чорному френчі з хлястиком (або патою) під погон.
х-з. що воно - чи то команданте, чи каудільо ?
а може скоро введуть звання та погони "Ухилянт".
то він буде мати звання "чотирьохзвьоздний Ухилянт"

26.01.2026 03:50 Відповісти
кобу сухорукого косплєїть
навіть схожий у профіль 😁
26.01.2026 07:02 Відповісти
ну да,
Ставка Верховного з косяком "Герцеговини Флор" у люльці

.
26.01.2026 19:50 Відповісти
Вангую демократи знову обсерються, як це було вже восени...тому що в них кишка тонка протистояти Трампу
26.01.2026 04:18 Відповісти
я так зрозумів шо Претті не доставав пістолет ,федеральні імміграційні агенти побачили пістолет перелякались і застрелили Претті
26.01.2026 06:35 Відповісти
гірше
вони відібрали зброю а потім стріляли у лежачого
там якись відморозки працюють
може колишні вояки
26.01.2026 07:01 Відповісти
Вони, просто, відчули безкарність...
26.01.2026 08:13 Відповісти
Серед демократів зараз немає жодної особистості, яка могла б об'єднати суспільство у боротьбі проти помаранчевого режиму. На усіх цих Джефрісів, Шумерів та Н'юсомів без сліз дивитись не можна.
26.01.2026 07:02 Відповісти
Це тобі каажецца. Сходи собі в лютеранську кірху та помолись.
26.01.2026 08:10 Відповісти
Ну і в республіканців, якщо винести за дужки Трампа, - та сама історія. Венс, Рубіо - теж такоє... От іде Трамп - що далі?
І це велика проблема для всього американського політикуму. Де нові Клінтони, МакКейни, Чейні? Про нових Рейганів і Рузвельтів мовчу вже...
26.01.2026 10:04 Відповісти
Адам Кінзінгер є. Шкода, що він зараз відійшов від політики. Сподіваюсь, що тимчасово.
26.01.2026 10:40 Відповісти
Ну дочекались ми таки другого пришестя Святого Джорджа.
Цікаво, цього разу на золоту домовину скинуться чи ні? Маю сумніви бо колір морди обличчя трохи не першосортний.
26.01.2026 08:14 Відповісти
От у нього колір дійсно не "мігрантський". Видно ж, що не мексиканець! То чого ІСЕ взагалі до нього доіпалися? ВІН НЕ ЇХ "КЛІЄНТ" БУВ!
26.01.2026 10:05 Відповісти
Якшо я правильно зрозумів, то його не пакували. Він блокував дорогу. Заважав вивозити спакованих чурок. Його намагалися прибрати з дороги, а він витяг пістоля.
Але я не гарантую шо саме так було на 100%,бо я сильно не придивлявся до відосиків з місця події. В мене склалося враження, шо це черговий місцевий тітушка, найнятий робити безлад.
26.01.2026 11:04 Відповісти
На відео ніби спочатку його пакувати почали, а потім уже пістоль засвітився... І ніби не те щоб прям блокував дорогу, а на телефон знімав то все. Так у нас теж купа людей ментів на телефон знімає, коли вони когось пакують... І що, завжди менти на таких "операторів" кидаються?
26.01.2026 11:09 Відповісти
Ніхто б його просто за телефон не чіпав. Є купа відео з місця події, значить знімало багато народу, а застрелили тіки його.
26.01.2026 11:15 Відповісти
зараз з штатів таки новини наче з програми "время" часів 70-х
тільки вже не негрів лінчують а білих жінок та медпрацівників
26.01.2026 09:09 Відповісти
Дивно, якшо я правильно роздивився, там чувак намагався витягнути пістоля під час чи то затримання, чи то намагання просто прибрати його з проїзжої частинини дороги. Не дуже вдала ідея робити це перед вже роздроченими і озброєними агентами...
26.01.2026 11:01 Відповісти
 
 