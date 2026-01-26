Через стрілянину в Міннесоті демократи США блокують закон про бюджетні витрати
Демократична партія в Конгресі США почала переглядати свою позицію щодо підтримки законопроєкту про фінансування Міністерства внутрішньої безпеки (DHS), що створює ризики зриву домовленостей для запобігання шатдауну федерального уряду.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі американського видання The Hill.
Конгресмени ще нещодавно були близькі до завершення бюджетного процесу на 2026 фінансовий рік. Палата представників США минулого тижня схвалила останні чотири законопроєкти про асигнування, що дало підстави говорити про швидке ухвалення фінального пакета.
Однак резонансна стрілянина в Міннеаполісі суттєво змінила політичний контекст і поставила під сумнів подальшу підтримку фінансування DHS з боку демократів у Сенаті.
Реакція демократів у Сенаті
Причиною напруження стала загибель 37-річного Алекса Претті, який був застрелений співробітником прикордонної служби. Після цього щонайменше п’ятеро з восьми сенаторів-демократів, які раніше підтримували компромісні рішення щодо бюджету, заявили про готовність заблокувати новий пакет фінансування.
Йдеться про законодавчу ініціативу, де фінансування DHS об’єднане з п’ятьма іншими законопроєктами. Вони стосуються витрат на оборону, транспорт, житлове будівництво і міський розвиток, охорону здоров’я, соціальні служби, працю та освіту.
"Ми не можемо підтримувати фінансування без перегляду підходів до роботи DHS", — зазначив один із сенаторів-демократів, коментуючи ситуацію для американських ЗМІ.
Ризик шатдауну та позиція Білого дому
Очікується, що сенатори-демократи проведуть термінову телефонну нараду, під час якої визначать подальшу тактику дій.
Тим часом Білий дім заявляє, що розраховує на компроміс і сподівається уникнути припинення роботи уряду.
Наразі федеральний уряд США функціонує на основі тимчасового бюджетного закону, ухваленого в листопаді. Термін його дії завершується 30 січня. Якщо до цього часу Конгрес не затвердить повний пакет асигнувань на 2026 фінансовий рік, країна може зіткнутися з частковим шатдауном.
- Раніше президент Дональд Трамп звинуватив владу штату Міннесота в підбурюванні до протестів і нападів на працівників міграційної служби, пообіцявши особисте втручання в ситуацію.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
може цього разу американці побачать що трамп це - ХАОС !
.
В 1993 у Москві Єльцин звинуватив Верховну Раду і З'їзд народних депутатів у порушенні волі російського народу, політиці усунення президента..........
до Москви увійшли лояльні до Єльцина військові, які обстріляли Білий Дім з танків та штурмували будівлю.
або "суперпрезидентська керована демократія",
або ось це - Участники митинга оппозиции в Москве, сентябрь 1993 г. Фото Бориса Кавашкина /ИТАР-ТАСС/
.
ось, сьогоднішнє фото.
вже в чорному френчі з хлястиком (або патою) під погон.
х-з. що воно - чи то команданте, чи каудільо ?
а може скоро введуть звання та погони "Ухилянт".
то він буде мати звання "чотирьохзвьоздний Ухилянт"
навіть схожий у профіль 😁
Ставка Верховного з косяком "Герцеговини Флор" у люльці
.
вони відібрали зброю а потім стріляли у лежачого
там якись відморозки працюють
може колишні вояки
І це велика проблема для всього американського політикуму. Де нові Клінтони, МакКейни, Чейні? Про нових Рейганів і Рузвельтів мовчу вже...
Цікаво, цього разу на золоту домовину скинуться чи ні? Маю сумніви бо колір морди обличчя трохи не першосортний.
Але я не гарантую шо саме так було на 100%,бо я сильно не придивлявся до відосиків з місця події. В мене склалося враження, шо це черговий місцевий тітушка, найнятий робити безлад.
тільки вже не негрів лінчують а білих жінок та медпрацівників