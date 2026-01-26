Новости Стрельба в США
Из-за стрельбы в Миннесоте демократы США блокируют закон о бюджетных расходах

Бюджетный кризис в США: демократы не поддерживают финансирование

Демократическая партия в Конгрессе США начала пересматривать свою позицию по поддержке законопроекта о финансировании Министерства внутренней безопасности (DHS), что создает риски срыва договоренностей по предотвращению шатдауна федерального правительства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале американского издания The Hill.

Конгрессмены еще недавно были близки к завершению бюджетного процесса на 2026 финансовый год. Палата представителей США на прошлой неделе одобрила последние четыре законопроекта об ассигнованиях, что дало основания говорить о скором принятии финального пакета.

Однако резонансная стрельба в Миннеаполисе существенно изменила политический контекст и поставила под сомнение дальнейшую поддержку финансирования DHS со стороны демократов в Сенате.

Реакция демократов в Сенате

Причиной напряжения стала гибель 37-летнего Алекса Прэтти, который был застрелен сотрудником пограничной службы. После этого по меньшей мере пятеро из восьми сенаторов-демократов, которые ранее поддерживали компромиссные решения по бюджету, заявили о готовности заблокировать новый пакет финансирования.

Речь идет о законодательной инициативе, где финансирование DHS объединено с пятью другими законопроектами. Они касаются расходов на оборону, транспорт, жилищное строительство и городское развитие, здравоохранение, социальные службы, труд и образование.

"Мы не можем поддерживать финансирование без пересмотра подходов к работе DHS", - отметил один из сенаторов-демократов, комментируя ситуацию для американских СМИ.

Риск шатдауна и позиция Белого дома

Ожидается, что сенаторы-демократы проведут срочное телефонное совещание, во время которого определят дальнейшую тактику действий.

Между тем Белый дом заявляет, что рассчитывает на компромисс и надеется избежать прекращения работы правительства.

Сейчас федеральное правительство США функционирует на основе временного бюджетного закона, принятого в ноябре. Срок его действия истекает 30 января. Если к этому времени Конгресс не утвердит полный пакет ассигнований на 2026 финансовый год, страна может столкнуться с частичным шатдауном.

+8
Пістолет вони побачили та забрали вже після того, як залили його перцем, збили з ніг та почали по звірячому бити. Але й цього їм виявилось недостатньо, щоб довершити вони вирішили зробити 11 пострілів в громадянина Штатів. Таке враження, що DHS наймає виключно садистів та соціопатів.
показать весь комментарий
26.01.2026 07:08 Ответить
+6
B результаті цих подій в Росії утворився напівавторитарний режим з керованою демократією та суперпрезидентською республікою.
показать весь комментарий
26.01.2026 02:09 Ответить
+5
Трамп так любить путіна, що скоро буде брати приклад з Росії.

В 1993 у Москві Єльцин звинуватив Верховну Раду і З'їзд народних депутатів у порушенні волі російського народу, політиці усунення президента..........
до Москви увійшли лояльні до Єльцина військові, які обстріляли Білий Дім з танків та штурмували будівлю.

показать весь комментарий
26.01.2026 02:06 Ответить
Мабуть, Трамп знову нацькує дурнів в США, щоб вони вчергове атакували Конгрес США???
показать весь комментарий
26.01.2026 01:34 Ответить
Бог в поміч !

може цього разу американці побачать що трамп це - ХАОС !

.
показать весь комментарий
26.01.2026 02:41 Ответить
показать весь комментарий
26.01.2026 02:12 Ответить
Депутати Верховної Ради Росії та їхні прихильники здаються

показать весь комментарий
26.01.2026 02:14 Ответить
показать весь комментарий
26.01.2026 02:15 Ответить
в рашці вже в 1993 р. !!!! було без варіантів:

або "суперпрезидентська керована демократія",
або ось це - Участники митинга оппозиции в Москве, сентябрь 1993 г. Фото Бориса Кавашкина /ИТАР-ТАСС/

показать весь комментарий
26.01.2026 03:18 Ответить
період умовної демократії в рашці був лише 2 роки - з серпня 1993 по вересень 1993 р.

показать весь комментарий
26.01.2026 03:22 Ответить
з серпня 1991 р., звісно.

.
показать весь комментарий
26.01.2026 03:24 Ответить
Ти дебіл що постиш таку дурню
показать весь комментарий
26.01.2026 04:43 Ответить
Мені потрібно реагувати на чорнороте хамло?
показать весь комментарий
26.01.2026 07:37 Ответить
Трамп дебіл, единая втіха. Вже всі бачать що воно не сповна розуму.
показать весь комментарий
26.01.2026 02:24 Ответить
Тут сьомий рік така сама прутня. Не допомагає.
показать весь комментарий
26.01.2026 03:17 Ответить
еге ж !
ось, сьогоднішнє фото.
вже в чорному френчі з хлястиком (або патою) під погон.
х-з. що воно - чи то команданте, чи каудільо ?
а може скоро введуть звання та погони "Ухилянт".
то він буде мати звання "чотирьохзвьоздний Ухилянт"

показать весь комментарий
26.01.2026 03:50 Ответить
кобу сухорукого косплєїть
навіть схожий у профіль 😁
показать весь комментарий
26.01.2026 07:02 Ответить
ну да,
Ставка Верховного з косяком "Герцеговини Флор" у люльці

.
показать весь комментарий
26.01.2026 19:50 Ответить
Вангую демократи знову обсерються, як це було вже восени...тому що в них кишка тонка протистояти Трампу
показать весь комментарий
26.01.2026 04:18 Ответить
я так зрозумів шо Претті не доставав пістолет ,федеральні імміграційні агенти побачили пістолет перелякались і застрелили Претті
показать весь комментарий
26.01.2026 06:35 Ответить
гірше
вони відібрали зброю а потім стріляли у лежачого
там якись відморозки працюють
може колишні вояки
показать весь комментарий
26.01.2026 07:01 Ответить
Пістолет вони побачили та забрали вже після того, як залили його перцем, збили з ніг та почали по звірячому бити. Але й цього їм виявилось недостатньо, щоб довершити вони вирішили зробити 11 пострілів в громадянина Штатів. Таке враження, що DHS наймає виключно садистів та соціопатів.
показать весь комментарий
26.01.2026 07:08 Ответить
Вони, просто, відчули безкарність...
показать весь комментарий
26.01.2026 08:13 Ответить
Серед демократів зараз немає жодної особистості, яка могла б об'єднати суспільство у боротьбі проти помаранчевого режиму. На усіх цих Джефрісів, Шумерів та Н'юсомів без сліз дивитись не можна.
показать весь комментарий
26.01.2026 07:02 Ответить
Це тобі каажецца. Сходи собі в лютеранську кірху та помолись.
показать весь комментарий
26.01.2026 08:10 Ответить
Ну і в республіканців, якщо винести за дужки Трампа, - та сама історія. Венс, Рубіо - теж такоє... От іде Трамп - що далі?
І це велика проблема для всього американського політикуму. Де нові Клінтони, МакКейни, Чейні? Про нових Рейганів і Рузвельтів мовчу вже...
показать весь комментарий
26.01.2026 10:04 Ответить
Адам Кінзінгер є. Шкода, що він зараз відійшов від політики. Сподіваюсь, що тимчасово.
показать весь комментарий
26.01.2026 10:40 Ответить
Ну дочекались ми таки другого пришестя Святого Джорджа.
Цікаво, цього разу на золоту домовину скинуться чи ні? Маю сумніви бо колір морди обличчя трохи не першосортний.
показать весь комментарий
26.01.2026 08:14 Ответить
От у нього колір дійсно не "мігрантський". Видно ж, що не мексиканець! То чого ІСЕ взагалі до нього доіпалися? ВІН НЕ ЇХ "КЛІЄНТ" БУВ!
показать весь комментарий
26.01.2026 10:05 Ответить
Якшо я правильно зрозумів, то його не пакували. Він блокував дорогу. Заважав вивозити спакованих чурок. Його намагалися прибрати з дороги, а він витяг пістоля.
Але я не гарантую шо саме так було на 100%,бо я сильно не придивлявся до відосиків з місця події. В мене склалося враження, шо це черговий місцевий тітушка, найнятий робити безлад.
показать весь комментарий
26.01.2026 11:04 Ответить
На відео ніби спочатку його пакувати почали, а потім уже пістоль засвітився... І ніби не те щоб прям блокував дорогу, а на телефон знімав то все. Так у нас теж купа людей ментів на телефон знімає, коли вони когось пакують... І що, завжди менти на таких "операторів" кидаються?
показать весь комментарий
26.01.2026 11:09 Ответить
Ніхто б його просто за телефон не чіпав. Є купа відео з місця події, значить знімало багато народу, а застрелили тіки його.
показать весь комментарий
26.01.2026 11:15 Ответить
зараз з штатів таки новини наче з програми "время" часів 70-х
тільки вже не негрів лінчують а білих жінок та медпрацівників
показать весь комментарий
26.01.2026 09:09 Ответить
Дивно, якшо я правильно роздивився, там чувак намагався витягнути пістоля під час чи то затримання, чи то намагання просто прибрати його з проїзжої частинини дороги. Не дуже вдала ідея робити це перед вже роздроченими і озброєними агентами...
показать весь комментарий
26.01.2026 11:01 Ответить
 
 