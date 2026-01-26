Из-за стрельбы в Миннесоте демократы США блокируют закон о бюджетных расходах
Демократическая партия в Конгрессе США начала пересматривать свою позицию по поддержке законопроекта о финансировании Министерства внутренней безопасности (DHS), что создает риски срыва договоренностей по предотвращению шатдауна федерального правительства.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале американского издания The Hill.
Конгрессмены еще недавно были близки к завершению бюджетного процесса на 2026 финансовый год. Палата представителей США на прошлой неделе одобрила последние четыре законопроекта об ассигнованиях, что дало основания говорить о скором принятии финального пакета.
Однако резонансная стрельба в Миннеаполисе существенно изменила политический контекст и поставила под сомнение дальнейшую поддержку финансирования DHS со стороны демократов в Сенате.
Реакция демократов в Сенате
Причиной напряжения стала гибель 37-летнего Алекса Прэтти, который был застрелен сотрудником пограничной службы. После этого по меньшей мере пятеро из восьми сенаторов-демократов, которые ранее поддерживали компромиссные решения по бюджету, заявили о готовности заблокировать новый пакет финансирования.
Речь идет о законодательной инициативе, где финансирование DHS объединено с пятью другими законопроектами. Они касаются расходов на оборону, транспорт, жилищное строительство и городское развитие, здравоохранение, социальные службы, труд и образование.
"Мы не можем поддерживать финансирование без пересмотра подходов к работе DHS", - отметил один из сенаторов-демократов, комментируя ситуацию для американских СМИ.
Риск шатдауна и позиция Белого дома
Ожидается, что сенаторы-демократы проведут срочное телефонное совещание, во время которого определят дальнейшую тактику действий.
Между тем Белый дом заявляет, что рассчитывает на компромисс и надеется избежать прекращения работы правительства.
Сейчас федеральное правительство США функционирует на основе временного бюджетного закона, принятого в ноябре. Срок его действия истекает 30 января. Если к этому времени Конгресс не утвердит полный пакет ассигнований на 2026 финансовый год, страна может столкнуться с частичным шатдауном.
- Ранее президент Дональд Трамп обвинил власти штата Миннесота в подстрекательстве к протестам и нападениям на сотрудников миграционной службы, пообещав личное вмешательство в ситуацию.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
може цього разу американці побачать що трамп це - ХАОС !
.
В 1993 у Москві Єльцин звинуватив Верховну Раду і З'їзд народних депутатів у порушенні волі російського народу, політиці усунення президента..........
до Москви увійшли лояльні до Єльцина військові, які обстріляли Білий Дім з танків та штурмували будівлю.
або "суперпрезидентська керована демократія",
або ось це - Участники митинга оппозиции в Москве, сентябрь 1993 г. Фото Бориса Кавашкина /ИТАР-ТАСС/
.
ось, сьогоднішнє фото.
вже в чорному френчі з хлястиком (або патою) під погон.
х-з. що воно - чи то команданте, чи каудільо ?
а може скоро введуть звання та погони "Ухилянт".
то він буде мати звання "чотирьохзвьоздний Ухилянт"
навіть схожий у профіль 😁
Ставка Верховного з косяком "Герцеговини Флор" у люльці
.
вони відібрали зброю а потім стріляли у лежачого
там якись відморозки працюють
може колишні вояки
І це велика проблема для всього американського політикуму. Де нові Клінтони, МакКейни, Чейні? Про нових Рейганів і Рузвельтів мовчу вже...
Цікаво, цього разу на золоту домовину скинуться чи ні? Маю сумніви бо колір морди обличчя трохи не першосортний.
Але я не гарантую шо саме так було на 100%,бо я сильно не придивлявся до відосиків з місця події. В мене склалося враження, шо це черговий місцевий тітушка, найнятий робити безлад.
тільки вже не негрів лінчують а білих жінок та медпрацівників