Из-за стрельбы в Миннесоте демократы США блокируют закон о бюджетных расходах

Демократическая партия в Конгрессе США начала пересматривать свою позицию по поддержке законопроекта о финансировании Министерства внутренней безопасности (DHS), что создает риски срыва договоренностей по предотвращению шатдауна федерального правительства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале американского издания The Hill.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Конгрессмены еще недавно были близки к завершению бюджетного процесса на 2026 финансовый год. Палата представителей США на прошлой неделе одобрила последние четыре законопроекта об ассигнованиях, что дало основания говорить о скором принятии финального пакета.

Однако резонансная стрельба в Миннеаполисе существенно изменила политический контекст и поставила под сомнение дальнейшую поддержку финансирования DHS со стороны демократов в Сенате.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время переговоров в ОАЭ обсуждали возможную американскую миротворческую миссию в Донецкой области, - NYT

Реакция демократов в Сенате

Причиной напряжения стала гибель 37-летнего Алекса Прэтти, который был застрелен сотрудником пограничной службы. После этого по меньшей мере пятеро из восьми сенаторов-демократов, которые ранее поддерживали компромиссные решения по бюджету, заявили о готовности заблокировать новый пакет финансирования.

Речь идет о законодательной инициативе, где финансирование DHS объединено с пятью другими законопроектами. Они касаются расходов на оборону, транспорт, жилищное строительство и городское развитие, здравоохранение, социальные службы, труд и образование.

"Мы не можем поддерживать финансирование без пересмотра подходов к работе DHS", - отметил один из сенаторов-демократов, комментируя ситуацию для американских СМИ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США использовали секретное оружие "дискомбобулятор" для захвата Мадуро, - Трамп

Риск шатдауна и позиция Белого дома

Ожидается, что сенаторы-демократы проведут срочное телефонное совещание, во время которого определят дальнейшую тактику действий.

Между тем Белый дом заявляет, что рассчитывает на компромисс и надеется избежать прекращения работы правительства.

Сейчас федеральное правительство США функционирует на основе временного бюджетного закона, принятого в ноябре. Срок его действия истекает 30 января. Если к этому времени Конгресс не утвердит полный пакет ассигнований на 2026 финансовый год, страна может столкнуться с частичным шатдауном.

Ранее президент Дональд Трамп обвинил власти штата Миннесота в подстрекательстве к протестам и нападениям на сотрудников миграционной службы, пообещав личное вмешательство в ситуацию.

Читайте также: США считают свои гарантии безопасности более важными, чем европейские, - Politico