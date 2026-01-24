США использовали секретное оружие "дискомбобулятор" для захвата Мадуро, - Трамп

Трамп заявил об использовании секретного оружия для захвата Мадуро

Президент США Дональд Трамп рассказал, что во время операции по захвату венесуэльского диктатора Николаса Мадуро ключевую роль сыграло новое секретное оружие, которое он называет The Discombobulator ("дискомбобулятор").

Об этом глава США рассказал в интервью New York Post, информирует Цензор.НЕТ.

Трамп похвастался новым оружием

Трамп отметил, что секретное оружие "вывело из строя оборудование", когда американские вертолеты 3 января прибыли в Каракас, чтобы арестовать Мадуро и его жену по обвинениям в торговле наркотиками и оружием.

"Дискомбобулятор. Мне не разрешено о нем говорить", – сказал Трамп.

Он отметил, что "очень хотел бы" рассказать больше об этом оружии.

"Они так и не смогли запустить свои ракеты. У них были российские и китайские ракеты, и ни одна не взлетела. Мы зашли, они нажимали на кнопки, но ничего не работало. А они же ждали нас в полной готовности", – сказал американский лидер.

Читайте также: В операции по захвату Мадуро приняли участие 152 самолета США, - Трамп

Свидетельства охранников Мадуро

Издание отмечает, что о самом оружии известно немного, однако эти сообщения совпадают с показаниями с места событий в Венесуэле, где описывали, как вооруженные охранники Мадуро падали на колени, "истекая кровью из носа и с блеванием кровью".

"Вдруг все наши радиолокационные системы выключились без каких-либо объяснений. Следующее, что мы увидели – дроны, множество дронов, летевших над нашими позициями. Мы не знали, как реагировать", - вспоминал один из членов охраны Мадуро.

Затем дискомбобулятор якобы направили непосредственно на охранников Мадуро.

"В какой-то момент они что-то запустили, я не знаю, как это описать. Это было похоже на очень интенсивную звуковую волну. Вдруг я почувствовал, будто моя голова взрывается изнутри. У всех нас пошла кровь из носа. Некоторые блевали кровью. Мы упали на землю, не в состоянии пошевелиться. Мы даже не могли встать после этого звукового оружия – или что бы это ни было", – цитирует издание показания очевидца.

Читайте также: США могут получить доступ к российскому оружию благодаря операции в Венесуэле, - Defence Express

Что предшествовало?

Читайте также: Российские системы ПВО в Венесуэле оказались нерабочими во время операции США, - NYT

+44
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 ти заслужив на дискоБульбулятор від трампакса.
24.01.2026 20:26 Ответить
+28
Мы і так зрозуміли, що ти якимось бульбулятором користуешся
24.01.2026 20:24 Ответить
+18
Бульбулятор. Накурили охорону Мадуро і взяли тепленьким
24.01.2026 20:26 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 ти заслужив на дискоБульбулятор від трампакса.
24.01.2026 20:26 Ответить
ну тим не менш, ракети то не полетіли.
24.01.2026 21:08 Ответить
25.01.2026 08:25 Ответить
...просто : "бульбулятор". Так точно всі запам'ятають... ))
24.01.2026 22:00 Ответить
Дискомбобулятор - так звали віслюка з мішком золота для генералів Мадуро.
24.01.2026 21:29 Ответить
«Фортецю візьмуть віслюки з золотом» - це крилатий вираз, що приписується Філіппу II Македонському. Фраза символізує перемогу за допомогою хабарів, підкупу та дипломатії, а не силою зброї.

24.01.2026 22:46 Ответить
від такого бульбулятора у бананосуельських генералів зацвірінькали пташки в вухах, заблищали зірки в очах і вони мало не захлинулись власною слиною

24.01.2026 22:50 Ответить
ти хочеш сказати що на Мадуро було тестування- наступним буде *****?
24.01.2026 21:58 Ответить
чи коли сильного MAGAцисти спишуть за справочкою , ВЕНС запустить цю зброю на Банкову чи на Брюсель?
24.01.2026 22:02 Ответить
Т пфу на вас охальник. Я последнее слово не правильно прочитал
24.01.2026 22:22 Ответить
Як би він був президентом,половці би на Радянський Союз не напали.
24.01.2026 22:47 Ответить
Мы і так зрозуміли, що ти якимось бульбулятором користуешся
24.01.2026 20:24 Ответить
Він нічим не користується, він сам - "дискомбобулятор".
24.01.2026 22:48 Ответить
Коли рудий покидьок каже "ми зайшли.."він виглядає дико)
24.01.2026 20:25 Ответить
Бульбулятор Чебурєк привіз !!!!
Бо кокс Секретна Служба заборонила провозити...
24.01.2026 20:25 Ответить
Мадуро підвело те що він дуже боявся замаху відсвоїх. Тому його охорона і війська які були поруч не були забезпечені ПЗРК. Інакше америкосам не допоміг би фібробульбулятор
24.01.2026 20:25 Ответить
Путен подарував Мадурі, достатню кількісь "Ігол", але не допомогло
24.01.2026 20:29 Ответить
Ну бульбулятор діє і на користувачів "ігл".
24.01.2026 20:31 Ответить
Тому і не допомогло. Схоже на правду: американські гелікоптери, летіли над резиденцією Мадури так спокійно, як над резиденцією Трампа
24.01.2026 20:44 Ответить
Казочка, як ти можеж зупинити пуск ракети пзрк? Якимось чином зробити щоб вона не попала в ціль ще є поле для маневру, але не сам пуск.
24.01.2026 20:55 Ответить
не пуск ракети, а того хто повинен був пускати цю ракету!
24.01.2026 21:24 Ответить
Ви трампа переказуєте мені, його пряму мову, чи що ?Там же сказано, жали на кнопки - ракети не летіли, чи оту маячню від "невідомих охоронців".Так в Іраку гвардійці здавались від погрози словами від американців що застосують рсзо, а українському солдатові навіть вакуумна зброя не завадить виконувати бойові завдання. Понти ,страх, та гроші і є той дискомбобулятор трампа , потрібно було просто попробувати постріляти з ЗУ по вертольотам,.
24.01.2026 21:49 Ответить
"а українському солдатові навіть вакуумна зброя не завадить виконувати бойові завдання" - ти там був, щоб таке писати, дуже різні ситуації бувають... та й звідки стільки наших хлопців у полоні? не пиши херні!
25.01.2026 07:14 Ответить
Ти коли вже головою замість дупи навчися користуватися?Ти навіть не можеш зрозуміти ні що читаєш, ні що сам же пишеш.Твої "різні ситуації бувають", і є зміст моєї відповіді на твій висер.Підсвідомо,скоріше за все на якомусь досвіді, твій організм це зумів зрозуміти, але твоя дупоголова до цих знань немає жодного відношення.
25.01.2026 08:32 Ответить
дура нагуляна, ти хоч сама зрозуміла що понаписувала?
25.01.2026 10:38 Ответить
Ти ще заплач тут. Відійди від дзеркала, заспокойся і більше не слухай казок від рудих дідів, в тебе від них мігрень і істерика.
25.01.2026 10:53 Ответить
Бульбулятор. Накурили охорону Мадуро і взяли тепленьким
24.01.2026 20:26 Ответить
Накурила баба журавля
24.01.2026 22:49 Ответить
Нє, ну я згоден. Диско 80х + бульбулятор - це круто. Не дивно, що він хотів би розповісти побільше про це
24.01.2026 20:27 Ответить
24.01.2026 20:45 Ответить
Судячи зі всього ций діскомбулятор спочатку випробували на рудому Донні
24.01.2026 20:29 Ответить
Пздабол , просто купили нарколиг з охорони, а інші пообсиралися і втікли після перших вибухів. А хіба могла бути інша охорона у куколда водія автобуса?
24.01.2026 20:29 Ответить
Дискомбобулятор? Тисячі років це називалося звичайною зрадою, коли ти задовбав навіть свого віце-президента. Мадуро про це здогадувався, тому оточив себе кубинцями.
24.01.2026 20:32 Ответить
А наша секретна зброя це звукові хвилі від ІвоБобулятора - кцп від нього буде корчить і перевертати.
24.01.2026 20:33 Ответить
Де вона була,ця секретна,коли "лідер світу",за висловом Мосейчук,бикував в Овальному?
24.01.2026 20:33 Ответить
Нам відгрузіть три такі штуки. Скабеєва буде кров'ю блювати на Пескова.
24.01.2026 20:33 Ответить
тоцй випадок, кои коментарі цікавіші за новину
24.01.2026 20:33 Ответить
Кловун продовжує смішити Світ і опускати Америку в лайно.
Відмиватись прийдеться довго.
24.01.2026 20:33 Ответить
І ми того наркобарона Мадуро висмикнули як ріпку з грядки - Трамп
24.01.2026 20:33 Ответить
Завтра Зеленський також буде використовувати бульбулятор.
Правда для інших цілей👻
24.01.2026 20:33 Ответить
Та заберіть у діда бульбулятор.Рудий придурок і без нього так чудить-весь світ і ****.
24.01.2026 20:34 Ответить
24.01.2026 20:35 Ответить
ієріхонський Бобулятор

24.01.2026 22:56 Ответить
Дід, просто живе свое краще життя. Він то добре знак що він вже старий і йому нічого не буде. А так хоч розвалиться перед смертю.
24.01.2026 20:39 Ответить
Краще життя організму починається разом з деменцією. Але до чого тут решта світу?
24.01.2026 20:51 Ответить
Довгий язик.
24.01.2026 20:39 Ответить
Цікаво читати блазнів в коментарях, які ні бум-бум не шарять і поняття не мають про що йде мова. Цю тему ще в перші дні після арешту мадуро на "мілітарі" обсмоктали вздовж та поперек, а сюди новина про "секретну зброю" дійшла тільки зараз і то після заяви трампа...
24.01.2026 20:44 Ответить
Так, дуже цікаво🤣
24.01.2026 20:46 Ответить
Спочатку сиділи в оральному кабінеті з бульбулятором радилися,потім принесли астролябію і вирішили по Венесуелі використати ..ото...як воно...ну гучномовець)))
24.01.2026 20:46 Ответить
Тут Зеля і Трамп собі можуть руки подати, і обнятись. Як Зелі всіляку херню говорять, а він свято вірить, так і Трампу по вухах їздять. Свити обох клоунів розуміють, що вони при владі, поки клоунів не турнули.
24.01.2026 20:47 Ответить
Ага, не тяжко було його за собою на мотузочці тягнути, не захекались? Рішучого розрахунку однієї зушки вистачило б завершити всю ту операцію прямо біля хати.
24.01.2026 20:48 Ответить
Тіпа вони врубили на весь Каракас спів Іво Бобула ? Просто нелюді
24.01.2026 20:54 Ответить
Дискомбобуляция (от англ. discombobulation) - это состояние крайней растерянности, замешательства, дезориентации или смущения. Термин часто используется в переносном смысле для описания того, когда кто-то выбит из колеи, озадачен, сбит с толку. Популяризировано сценой из фильма "Шерлок Холмс" (2009), описывающей аналитическое выведение противника из строя.
Основные значения и контексты:

Растерянность и дезориентация: Сильное замешательство, потеря контроля над ситуацией.Сбивание с толку: Намеренное действие, направленное на то, чтобы дезориентировать кого-либо (как, например, в фильме https://www.reddit.com/r/writing/comments/15r3vmm/why_is_this_word_used_so_often/?tl=ru "Шерлок Холмс", где персонаж описывает ментальное и физическое отключение противника).

Смущение: Состояние, при котором человек чувствует себя неудобно и не знает, как реагировать.

Слово имеет ироничный, часто шутливый оттенок, описывая не просто легкое удивление, а именно глубокое замешательство.
24.01.2026 21:03 Ответить
"Не дозволено казати..» 🤣🤣
коли хтось трампу зобороняв щось говорити і коли він упускав можливість повийобуавтись?)
просто куплені/залякані охоронці
24.01.2026 21:16 Ответить
Чому не фарбований?
Совпадение?!
24.01.2026 21:17 Ответить
Трампобульбулятор ска )))
24.01.2026 21:26 Ответить
ото вже хтось з оточення з дебіла знущається.
-давай йому скажемо що це все завдячуючи "дискомбобулятору"
- та ні, не повірить
- закрадемось на 20 баксів?
24.01.2026 21:39 Ответить
закладемось
24.01.2026 21:41 Ответить
Трапобульбулятор мабуть...
24.01.2026 21:41 Ответить
24.01.2026 21:44 Ответить
прибор еще новый и имеет побочные эффекты - пример - Трамп пострадал
24.01.2026 21:45 Ответить
Йому на ніч мабуть читають совєцьку фантастику. Чи то "Продавец воздуха" Беляева, чи то "Гиперболоид инженера Гарина" Толстого. А може Макрон дав йому для перегляду другу серію Фантомаса?
24.01.2026 21:46 Ответить
Заберіть у трампона "бульбулятор".
24.01.2026 21:56 Ответить
Яйцелятор?
24.01.2026 22:03 Ответить
Діду, зав'язувати тобі вже потрібно з тими "бульбуляторами"...😂
24.01.2026 22:09 Ответить
Не втримався
24.01.2026 22:09 Ответить
7 Гц генератор инфразвука...он наверное почитал совковый журнал Юный техник
24.01.2026 22:18 Ответить
Трампутінський аналоговнет.
24.01.2026 22:34 Ответить
Красава,выкрал покидька и теперь весело про это рассказывает,а существует страна в которой с врагом пытались воевать шашлычками,но обосрались и теперь там грустно почти всем,но Трамп для них комик,а шашлычник папа нации
24.01.2026 22:40 Ответить
Чим довше цирк, тім кловуни смішніше.
24.01.2026 22:58 Ответить
дискомбобулятор ...
Розширений пошук дав - дисковий бульбулятор Тюріна А А
https://www.youtube.com/watch?v=-xp6-WScT_Q Бульбулятор от ученика Тюрина А.А - заказ, распаковка, сборка
Своїми руками
https://www.youtube.com/watch?v=1bRopot4O_c Бульбулятор Тюрина А А Мастер Класс
24.01.2026 23:22 Ответить
Однако... В оточенні Трампа є просунуті жартівники. Головне щоб пірамідки Гордона ніхто не згадував, бо Fire Point зробить чергову вундервафлю, пообіцяє лохам швидкі гайки москалям і разом із Зеленським ******** усі залишки грошей із бюджету.

25.01.2026 08:15 Ответить
25.01.2026 00:46 Ответить
Круто!
25.01.2026 01:21 Ответить
Мабуть бреше, бо всi кацапи кажуть латинам дали грошi! А кацапи ******* не будуть!
25.01.2026 01:34 Ответить
про трампклюкатор було передбачення ще у кінофільмі "Кін-дза дза".
25.01.2026 03:11 Ответить
😆
25.01.2026 09:20 Ответить
"Бульбулятор" від трампа???Завжди вважав США і американців принциповими,овідченими людьми,які цінують свою свободу.Але обрати повторно неосвіідчену,закомплексовану,ссикливу особу(кидав понти про Гренландію і як тіки зіткнувся з отпором-фуфлижник здав назад) це вже занадто.Що вже казати про Україну!Янукович,зеленский.Навіть Кучма з своїми проросійскими поглядами виглядав як досвідчений "керівник",хоч його і називають ббатьком алігархії.
25.01.2026 04:59 Ответить
Спочатку подивись в дзеркало і згадай 2019 рік.Більшість повелась на тупу голограму-блазня з ідіотськими популісткими гаслами(4000$ вчителям,1млрд дерев,"прийде весна-саджати будемо" та інше.
25.01.2026 06:10 Ответить
"Дискомбобулятор. Мне не разрешено о нем говорить", - сказал Трамп.
ДИСКОМ-бо-БУЛЯТОР... Глибока модернізація БУЛЬ-БУЛЯТОРА? Вже говориш...
25.01.2026 08:02 Ответить
Шоб то не було ,воно нам нада!
25.01.2026 09:27 Ответить
Бульбулятор с диском хорошей музыки в долгую поездку. А ну и пакетик, как же без него?
25.01.2026 14:16 Ответить
Discombobulator - Аквадискотека(acvadiscoteca).
25.01.2026 14:19 Ответить
 
 