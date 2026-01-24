США использовали секретное оружие "дискомбобулятор" для захвата Мадуро, - Трамп

Президент США Дональд Трамп рассказал, что во время операции по захвату венесуэльского диктатора Николаса Мадуро ключевую роль сыграло новое секретное оружие, которое он называет The Discombobulator ("дискомбобулятор").

Об этом глава США рассказал в интервью New York Post, информирует Цензор.НЕТ.

Трамп похвастался новым оружием

Трамп отметил, что секретное оружие "вывело из строя оборудование", когда американские вертолеты 3 января прибыли в Каракас, чтобы арестовать Мадуро и его жену по обвинениям в торговле наркотиками и оружием.

"Дискомбобулятор. Мне не разрешено о нем говорить", – сказал Трамп.

Он отметил, что "очень хотел бы" рассказать больше об этом оружии.

"Они так и не смогли запустить свои ракеты. У них были российские и китайские ракеты, и ни одна не взлетела. Мы зашли, они нажимали на кнопки, но ничего не работало. А они же ждали нас в полной готовности", – сказал американский лидер.

Свидетельства охранников Мадуро

Издание отмечает, что о самом оружии известно немного, однако эти сообщения совпадают с показаниями с места событий в Венесуэле, где описывали, как вооруженные охранники Мадуро падали на колени, "истекая кровью из носа и с блеванием кровью".

"Вдруг все наши радиолокационные системы выключились без каких-либо объяснений. Следующее, что мы увидели – дроны, множество дронов, летевших над нашими позициями. Мы не знали, как реагировать", - вспоминал один из членов охраны Мадуро.

Затем дискомбобулятор якобы направили непосредственно на охранников Мадуро.

"В какой-то момент они что-то запустили, я не знаю, как это описать. Это было похоже на очень интенсивную звуковую волну. Вдруг я почувствовал, будто моя голова взрывается изнутри. У всех нас пошла кровь из носа. Некоторые блевали кровью. Мы упали на землю, не в состоянии пошевелиться. Мы даже не могли встать после этого звукового оружия – или что бы это ни было", – цитирует издание показания очевидца.

