США использовали секретное оружие "дискомбобулятор" для захвата Мадуро, - Трамп
Президент США Дональд Трамп рассказал, что во время операции по захвату венесуэльского диктатора Николаса Мадуро ключевую роль сыграло новое секретное оружие, которое он называет The Discombobulator ("дискомбобулятор").
Об этом глава США рассказал в интервью New York Post, информирует Цензор.НЕТ.
Трамп похвастался новым оружием
Трамп отметил, что секретное оружие "вывело из строя оборудование", когда американские вертолеты 3 января прибыли в Каракас, чтобы арестовать Мадуро и его жену по обвинениям в торговле наркотиками и оружием.
"Дискомбобулятор. Мне не разрешено о нем говорить", – сказал Трамп.
Он отметил, что "очень хотел бы" рассказать больше об этом оружии.
"Они так и не смогли запустить свои ракеты. У них были российские и китайские ракеты, и ни одна не взлетела. Мы зашли, они нажимали на кнопки, но ничего не работало. А они же ждали нас в полной готовности", – сказал американский лидер.
Свидетельства охранников Мадуро
Издание отмечает, что о самом оружии известно немного, однако эти сообщения совпадают с показаниями с места событий в Венесуэле, где описывали, как вооруженные охранники Мадуро падали на колени, "истекая кровью из носа и с блеванием кровью".
"Вдруг все наши радиолокационные системы выключились без каких-либо объяснений. Следующее, что мы увидели – дроны, множество дронов, летевших над нашими позициями. Мы не знали, как реагировать", - вспоминал один из членов охраны Мадуро.
Затем дискомбобулятор якобы направили непосредственно на охранников Мадуро.
"В какой-то момент они что-то запустили, я не знаю, как это описать. Это было похоже на очень интенсивную звуковую волну. Вдруг я почувствовал, будто моя голова взрывается изнутри. У всех нас пошла кровь из носа. Некоторые блевали кровью. Мы упали на землю, не в состоянии пошевелиться. Мы даже не могли встать после этого звукового оружия – или что бы это ни было", – цитирует издание показания очевидца.
Что предшествовало?
- Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели мощные взрывы.
- Журналистка издания CBS News Дженнифер Джейкобс в Twitter написала: "Президент Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, в частности по военным объектам, сообщили американские чиновники, поскольку администрация рано в субботу усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро".
- Позже госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что военная операция США в отношении Венесуэлы завершена. Лидер страны Николас Мадуро задержан, сейчас он находится под контролем американских властей.
- Впоследствии стало известно, что против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес выдвинут ряд обвинений, они предстанут перед судом Нью-Йорка.
- Венесуэла направила запрос в секретариат Совета Безопасности ООН о срочном заседании СБ в связи с атаками Соединенных Штатов на страну.
- Кроме того, американский президент Дональд Трамп сообщил, что США будут управлять Венесуэлой до тех пор, пока не смогут обеспечить "безопасный, надлежащий и разумный переход власти".
- Конституционная палата Верховного суда Венесуэлы приняла решение, согласно которому на период отсутствия Николаса Мадуро обязанности главы государства будет исполнять вице-президент Делси Родригес.
- 5 января Николаса Мадуро доставили на заседание суда в Нью-Йорке.
- Суд в Нью-Йорке оставил Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес под стражей после первого заседания в федеральном суде.
Основные значения и контексты:
Растерянность и дезориентация: Сильное замешательство, потеря контроля над ситуацией.Сбивание с толку: Намеренное действие, направленное на то, чтобы дезориентировать кого-либо (как, например, в фильме https://www.reddit.com/r/writing/comments/15r3vmm/why_is_this_word_used_so_often/?tl=ru "Шерлок Холмс", где персонаж описывает ментальное и физическое отключение противника).
Смущение: Состояние, при котором человек чувствует себя неудобно и не знает, как реагировать.
Слово имеет ироничный, часто шутливый оттенок, описывая не просто легкое удивление, а именно глубокое замешательство.
