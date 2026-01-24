США використали секретну зброю "дискомбобулятор" для захоплення Мадуро, - Трамп

Президент США Дональд Трамп розповів, що під час операції із захоплення венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро ключову роль відіграла нова секретна зброя, яку він називає The Discombobulator ("дискомбобулятор").

Про це очільник США розповів в інтерв'ю New York Post, інформує Цензор.НЕТ.

Трамп похвалився новою зброєю

Трамп зазначив, що секретна зброя "вивела з ладу обладнання", коли американські гелікоптери 3 січня прибули в Каракас, щоб заарештувати Мадуро та його дружину за звинуваченнями у торгівлі наркотиками та зброєю.

"Дискомбобулятор. Мені не дозволено про нього говорити", – сказав Трамп.

Він зазначив, що "дуже хотів би" розповісти більше про цю зброю.

"Вони так і не змогли запустити свої ракети. У них були російські та китайські ракети, і жодна не злетіла. Ми зайшли, вони тиснули на кнопки, але нічого не працювало. А вони ж чекали на нас у повній готовності",- сказав американський лідер.

Свідчення охоронців Мадуро

Видання зазначає, що про саму зброю відомо небагато, проте ці повідомлення збігаються зі свідченнями з місця подій у Венесуелі, де описували, як озброєні охоронці Мадуро падали на коліна, "стікаючи кров’ю з носа" та блюючи кров’ю.

"Раптом усі наші радіолокаційні системи вимкнулися без жодних пояснень. Наступне, що ми побачили – дрони, безліч дронів, що летіли над нашими позиціями. Ми не знали, як реагувати", - пригадував один із членів охорони Мадуро.

Потім дискомбобулятор нібито спрямували безпосередньо на охоронців Мадуро.

"У якийсь момент вони щось запустили, я не знаю, як це описати. Це було схоже на дуже інтенсивну звукову хвилю. Раптом я відчув, ніби моя голова вибухає зсередини. У всіх нас почала йти кров із носа. Дехто блював кров’ю. Ми впали на землю, не в змозі ворухнутися. Ми навіть не могли встати після цієї звукової зброї – чи що б це не було", – цитує видання свідчення очевидця.

