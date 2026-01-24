США використали секретну зброю "дискомбобулятор" для захоплення Мадуро, - Трамп
Президент США Дональд Трамп розповів, що під час операції із захоплення венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро ключову роль відіграла нова секретна зброя, яку він називає The Discombobulator ("дискомбобулятор").
Про це очільник США розповів в інтерв'ю New York Post, інформує Цензор.НЕТ.
Трамп похвалився новою зброєю
Трамп зазначив, що секретна зброя "вивела з ладу обладнання", коли американські гелікоптери 3 січня прибули в Каракас, щоб заарештувати Мадуро та його дружину за звинуваченнями у торгівлі наркотиками та зброєю.
"Дискомбобулятор. Мені не дозволено про нього говорити", – сказав Трамп.
Він зазначив, що "дуже хотів би" розповісти більше про цю зброю.
"Вони так і не змогли запустити свої ракети. У них були російські та китайські ракети, і жодна не злетіла. Ми зайшли, вони тиснули на кнопки, але нічого не працювало. А вони ж чекали на нас у повній готовності",- сказав американський лідер.
Свідчення охоронців Мадуро
Видання зазначає, що про саму зброю відомо небагато, проте ці повідомлення збігаються зі свідченнями з місця подій у Венесуелі, де описували, як озброєні охоронці Мадуро падали на коліна, "стікаючи кров’ю з носа" та блюючи кров’ю.
"Раптом усі наші радіолокаційні системи вимкнулися без жодних пояснень. Наступне, що ми побачили – дрони, безліч дронів, що летіли над нашими позиціями. Ми не знали, як реагувати", - пригадував один із членів охорони Мадуро.
Потім дискомбобулятор нібито спрямували безпосередньо на охоронців Мадуро.
"У якийсь момент вони щось запустили, я не знаю, як це описати. Це було схоже на дуже інтенсивну звукову хвилю. Раптом я відчув, ніби моя голова вибухає зсередини. У всіх нас почала йти кров із носа. Дехто блював кров’ю. Ми впали на землю, не в змозі ворухнутися. Ми навіть не могли встати після цієї звукової зброї – чи що б це не було", – цитує видання свідчення очевидця.
Що передувало?
- Зранку 3 січня у столиці Венесуели Каракасі пролунали потужні вибухи.
- Журналістка видання CBS News Дженніфер Джейкобс у Twitter написала: "Президент Трамп віддав наказ завдати ударів по об'єктах усередині Венесуели, зокрема по військових об'єктах, повідомили американські посадовці, оскільки адміністрація рано в суботу посилила свою кампанію проти режиму президента Ніколаса Мадуро".
- Пізніше держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що військову операцію США щодо Венесуели завершено. Лідера країни Ніколаса Мадуро затримано, нині він перебуває під контролем американської влади.
- Згодом стало відомо, що проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини Силії Флорес висунуть низку звинувачень, вони постануть перед судом Нью-Йорка.
- Венесуела надіслала запит до секретаріату Ради Безпеки ООН щодо термінового засідання РБ у зв'язку з атаками Сполучених Штатів на країну.
- Крім того, американський президент Дональд Трамп повідомив, що США керуватимуть Венесуелою доти, поки не зможуть забезпечити "безпечний, належний і розсудливий перехід влади".
- Конституційна палата Верховного суду Венесуели ухвалила рішення, згідно з яким на період відсутності Ніколаса Мадуро обов’язки глави держави виконуватиме віцепрезидентка Делсі Родрігес.
- 5 січня Ніколаса Мадуро доставили на засідання суду в Нью-Йорку.
- Суд у Нью-Йорку залишив Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес під вартою після першого засідання у федеральному суді.
Бо кокс Секретна Служба заборонила провозити...
Відмиватись прийдеться довго.
Правда для інших цілей👻
Основные значения и контексты:
Растерянность и дезориентация: Сильное замешательство, потеря контроля над ситуацией.Сбивание с толку: Намеренное действие, направленное на то, чтобы дезориентировать кого-либо (как, например, в фильме https://www.reddit.com/r/writing/comments/15r3vmm/why_is_this_word_used_so_often/?tl=ru "Шерлок Холмс", где персонаж описывает ментальное и физическое отключение противника).
Смущение: Состояние, при котором человек чувствует себя неудобно и не знает, как реагировать.
Слово имеет ироничный, часто шутливый оттенок, описывая не просто легкое удивление, а именно глубокое замешательство.
коли хтось трампу зобороняв щось говорити і коли він упускав можливість повийобуавтись?)
просто куплені/залякані охоронці
Совпадение?!
-давай йому скажемо що це все завдячуючи "дискомбобулятору"
- та ні, не повірить
- закрадемось на 20 баксів?
Розширений пошук дав - дисковий бульбулятор Тюріна А А
https://www.youtube.com/watch?v=-xp6-WScT_Q
Своїми руками
https://www.youtube.com/watch?v=1bRopot4O_c
ДИСКОМ-бо-БУЛЯТОР... Глибока модернізація БУЛЬ-БУЛЯТОРА? Вже говориш...