США використали секретну зброю "дискомбобулятор" для захоплення Мадуро, - Трамп

Президент США Дональд Трамп розповів, що під час операції із захоплення венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро ключову роль відіграла нова секретна зброя, яку він називає The Discombobulator ("дискомбобулятор").

Про це очільник США розповів в інтерв'ю New York Post, інформує Цензор.НЕТ.

Трамп похвалився новою зброєю

Трамп зазначив, що секретна зброя "вивела з ладу обладнання", коли американські гелікоптери 3 січня прибули в Каракас, щоб заарештувати Мадуро та його дружину за звинуваченнями у торгівлі наркотиками та зброєю.

"Дискомбобулятор. Мені не дозволено про нього говорити", – сказав Трамп.

Він зазначив, що "дуже хотів би" розповісти більше про цю зброю.

"Вони так і не змогли запустити свої ракети. У них були російські та китайські ракети, і жодна не злетіла. Ми зайшли, вони тиснули на кнопки, але нічого не працювало. А вони ж чекали на нас у повній готовності",- сказав американський лідер.

Свідчення охоронців Мадуро

Видання зазначає, що про саму зброю відомо небагато, проте ці повідомлення збігаються зі свідченнями з місця подій у Венесуелі, де описували, як озброєні охоронці Мадуро падали на коліна, "стікаючи кров’ю з носа" та блюючи кров’ю.

"Раптом усі наші радіолокаційні системи вимкнулися без жодних пояснень. Наступне, що ми побачили – дрони, безліч дронів, що летіли над нашими позиціями. Ми не знали, як реагувати", - пригадував один із членів охорони Мадуро.

Потім дискомбобулятор нібито спрямували безпосередньо на охоронців Мадуро.

"У якийсь момент вони щось запустили, я не знаю, як це описати. Це було схоже на дуже інтенсивну звукову хвилю. Раптом я відчув, ніби моя голова вибухає зсередини. У всіх нас почала йти кров із носа. Дехто блював кров’ю. Ми впали на землю, не в змозі ворухнутися. Ми навіть не могли встати після цієї звукової зброї – чи що б це не було", – цитує видання свідчення очевидця.

Що передувало?

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 ти заслужив на дискоБульбулятор від трампакса.
Мы і так зрозуміли, що ти якимось бульбулятором користуешся
Бульбулятор. Накурили охорону Мадуро і взяли тепленьким
ну тим не менш, ракети то не полетіли.
...просто : "бульбулятор". Так точно всі запам'ятають... ))
Дискомбобулятор - так звали віслюка з мішком золота для генералів Мадуро.
«Фортецю візьмуть віслюки з золотом» - це крилатий вираз, що приписується Філіппу II Македонському. Фраза символізує перемогу за допомогою хабарів, підкупу та дипломатії, а не силою зброї.

від такого бульбулятора у бананосуельських генералів зацвірінькали пташки в вухах, заблищали зірки в очах і вони мало не захлинулись власною слиною

ти хочеш сказати що на Мадуро було тестування- наступним буде *****?
чи коли сильного MAGAцисти спишуть за справочкою , ВЕНС запустить цю зброю на Банкову чи на Брюсель?
Т пфу на вас охальник. Я последнее слово не правильно прочитал
Як би він був президентом,половці би на Радянський Союз не напали.
Він нічим не користується, він сам - "дискомбобулятор".
Коли рудий покидьок каже "ми зайшли.."він виглядає дико)
Бульбулятор Чебурєк привіз !!!!
Бо кокс Секретна Служба заборонила провозити...
Мадуро підвело те що він дуже боявся замаху відсвоїх. Тому його охорона і війська які були поруч не були забезпечені ПЗРК. Інакше америкосам не допоміг би фібробульбулятор
Путен подарував Мадурі, достатню кількісь "Ігол", але не допомогло
Ну бульбулятор діє і на користувачів "ігл".
Тому і не допомогло. Схоже на правду: американські гелікоптери, летіли над резиденцією Мадури так спокійно, як над резиденцією Трампа
Казочка, як ти можеж зупинити пуск ракети пзрк? Якимось чином зробити щоб вона не попала в ціль ще є поле для маневру, але не сам пуск.
не пуск ракети, а того хто повинен був пускати цю ракету!
Ви трампа переказуєте мені, його пряму мову, чи що ?Там же сказано, жали на кнопки - ракети не летіли, чи оту маячню від "невідомих охоронців".Так в Іраку гвардійці здавались від погрози словами від американців що застосують рсзо, а українському солдатові навіть вакуумна зброя не завадить виконувати бойові завдання. Понти ,страх, та гроші і є той дискомбобулятор трампа , потрібно було просто попробувати постріляти з ЗУ по вертольотам,.
"а українському солдатові навіть вакуумна зброя не завадить виконувати бойові завдання" - ти там був, щоб таке писати, дуже різні ситуації бувають... та й звідки стільки наших хлопців у полоні? не пиши херні!
Ти коли вже головою замість дупи навчися користуватися?Ти навіть не можеш зрозуміти ні що читаєш, ні що сам же пишеш.Твої "різні ситуації бувають", і є зміст моєї відповіді на твій висер.Підсвідомо,скоріше за все на якомусь досвіді, твій організм це зумів зрозуміти, але твоя дупоголова до цих знань немає жодного відношення.
дура нагуляна, ти хоч сама зрозуміла що понаписувала?
Ти ще заплач тут. Відійди від дзеркала, заспокойся і більше не слухай казок від рудих дідів, в тебе від них мігрень і істерика.
Накурила баба журавля
Нє, ну я згоден. Диско 80х + бульбулятор - це круто. Не дивно, що він хотів би розповісти побільше про це
Судячи зі всього ций діскомбулятор спочатку випробували на рудому Донні
Пздабол , просто купили нарколиг з охорони, а інші пообсиралися і втікли після перших вибухів. А хіба могла бути інша охорона у куколда водія автобуса?
Дискомбобулятор? Тисячі років це називалося звичайною зрадою, коли ти задовбав навіть свого віце-президента. Мадуро про це здогадувався, тому оточив себе кубинцями.
А наша секретна зброя це звукові хвилі від ІвоБобулятора - кцп від нього буде корчить і перевертати.
Де вона була,ця секретна,коли "лідер світу",за висловом Мосейчук,бикував в Овальному?
Нам відгрузіть три такі штуки. Скабеєва буде кров'ю блювати на Пескова.
тоцй випадок, кои коментарі цікавіші за новину
Кловун продовжує смішити Світ і опускати Америку в лайно.
Відмиватись прийдеться довго.
І ми того наркобарона Мадуро висмикнули як ріпку з грядки - Трамп
Завтра Зеленський також буде використовувати бульбулятор.
Правда для інших цілей👻
Та заберіть у діда бульбулятор.Рудий придурок і без нього так чудить-весь світ і ****.
ієріхонський Бобулятор

Дід, просто живе свое краще життя. Він то добре знак що він вже старий і йому нічого не буде. А так хоч розвалиться перед смертю.
Краще життя організму починається разом з деменцією. Але до чого тут решта світу?
Довгий язик.
Цікаво читати блазнів в коментарях, які ні бум-бум не шарять і поняття не мають про що йде мова. Цю тему ще в перші дні після арешту мадуро на "мілітарі" обсмоктали вздовж та поперек, а сюди новина про "секретну зброю" дійшла тільки зараз і то після заяви трампа...
Так, дуже цікаво🤣
Спочатку сиділи в оральному кабінеті з бульбулятором радилися,потім принесли астролябію і вирішили по Венесуелі використати ..ото...як воно...ну гучномовець)))
Тут Зеля і Трамп собі можуть руки подати, і обнятись. Як Зелі всіляку херню говорять, а він свято вірить, так і Трампу по вухах їздять. Свити обох клоунів розуміють, що вони при владі, поки клоунів не турнули.
Ага, не тяжко було його за собою на мотузочці тягнути, не захекались? Рішучого розрахунку однієї зушки вистачило б завершити всю ту операцію прямо біля хати.
Тіпа вони врубили на весь Каракас спів Іво Бобула ? Просто нелюді
Дискомбобуляция (от англ. discombobulation) - это состояние крайней растерянности, замешательства, дезориентации или смущения. Термин часто используется в переносном смысле для описания того, когда кто-то выбит из колеи, озадачен, сбит с толку. Популяризировано сценой из фильма "Шерлок Холмс" (2009), описывающей аналитическое выведение противника из строя.
Растерянность и дезориентация: Сильное замешательство, потеря контроля над ситуацией. Сбивание с толку: Намеренное действие, направленное на то, чтобы дезориентировать кого-либо (как, например, в фильме "Шерлок Холмс", где персонаж описывает ментальное и физическое отключение противника).

Смущение: Состояние, при котором человек чувствует себя неудобно и не знает, как реагировать.

Слово имеет ироничный, часто шутливый оттенок, описывая не просто легкое удивление, а именно глубокое замешательство.
"Не дозволено казати..» 🤣🤣
коли хтось трампу зобороняв щось говорити і коли він упускав можливість повийобуавтись?)
просто куплені/залякані охоронці
Чому не фарбований?
Совпадение?!
Трампобульбулятор ска )))
ото вже хтось з оточення з дебіла знущається.
-давай йому скажемо що це все завдячуючи "дискомбобулятору"
- та ні, не повірить
- закрадемось на 20 баксів?
закладемось
Трапобульбулятор мабуть...
прибор еще новый и имеет побочные эффекты - пример - Трамп пострадал
Йому на ніч мабуть читають совєцьку фантастику. Чи то "Продавец воздуха" Беляева, чи то "Гиперболоид инженера Гарина" Толстого. А може Макрон дав йому для перегляду другу серію Фантомаса?
Заберіть у трампона "бульбулятор".
Яйцелятор?
Діду, зав'язувати тобі вже потрібно з тими "бульбуляторами"...😂
Не втримався
7 Гц генератор инфразвука...он наверное почитал совковый журнал Юный техник
Трампутінський аналоговнет.
Красава,выкрал покидька и теперь весело про это рассказывает,а существует страна в которой с врагом пытались воевать шашлычками,но обосрались и теперь там грустно почти всем,но Трамп для них комик,а шашлычник папа нации
Чим довше цирк, тім кловуни смішніше.
дискомбобулятор ...
Розширений пошук дав - дисковий бульбулятор Тюріна А А
https://www.youtube.com/watch?v=-xp6-WScT_Q Бульбулятор от ученика Тюрина А.А - заказ, распаковка, сборка
Своїми руками
https://www.youtube.com/watch?v=1bRopot4O_c Бульбулятор Тюрина А А Мастер Класс
Однако... В оточенні Трампа є просунуті жартівники. Головне щоб пірамідки Гордона ніхто не згадував, бо Fire Point зробить чергову вундервафлю, пообіцяє лохам швидкі гайки москалям і разом із Зеленським ******** усі залишки грошей із бюджету.

Круто!
Мабуть бреше, бо всi кацапи кажуть латинам дали грошi! А кацапи ******* не будуть!
про трампклюкатор було передбачення ще у кінофільмі "Кін-дза дза".
😆
"Бульбулятор" від трампа???Завжди вважав США і американців принциповими,овідченими людьми,які цінують свою свободу.Але обрати повторно неосвіідчену,закомплексовану,ссикливу особу(кидав понти про Гренландію і як тіки зіткнувся з отпором-фуфлижник здав назад) це вже занадто.Що вже казати про Україну!Янукович,зеленский.Навіть Кучма з своїми проросійскими поглядами виглядав як досвідчений "керівник",хоч його і називають ббатьком алігархії.
Спочатку подивись в дзеркало і згадай 2019 рік.Більшість повелась на тупу голограму-блазня з ідіотськими популісткими гаслами(4000$ вчителям,1млрд дерев,"прийде весна-саджати будемо" та інше.
"Дискомбобулятор. Мне не разрешено о нем говорить", - сказал Трамп.
===============
ДИСКОМ-бо-БУЛЯТОР... Глибока модернізація БУЛЬ-БУЛЯТОРА? Вже говориш...
Шоб то не було ,воно нам нада!
Бульбулятор с диском хорошей музыки в долгую поездку. А ну и пакетик, как же без него?
Discombobulator - Аквадискотека(acvadiscoteca).
