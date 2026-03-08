Стрельба произошла во Львове: есть раненый, полиция разыскивает стрелка
В воскресенье, 8 марта, в Шевченковском районе Львова произошла стрельба. Один человек получил ранения.
Об этом в соцсети Facebook сообщила полиция Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.
Детали инцидента
"Полиция Львовщины выясняет обстоятельства стрельбы в Шевченковском районе Львова. Сегодня на спецлинию 102 поступило сообщение о стрельбе на улице Гайдамацкой. Предварительно известно, что между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого один из них произвел несколько выстрелов из травматического оружия в сторону оппонента. Пострадавший госпитализирован", - говорится в сообщении.
Сейчас полицейские принимают меры по задержанию стрелка. На месте происшествия работают профильные службы.
