Стрельба произошла во Львове: есть раненый, полиция разыскивает стрелка

Полиция Львова разыскивает неизвестного, открывшего стрельбу

В воскресенье, 8 марта, в Шевченковском районе Львова произошла стрельба. Один человек получил ранения.

Об этом в соцсети Facebook сообщила полиция Львовской области.

Детали инцидента

"Полиция Львовщины выясняет обстоятельства стрельбы в Шевченковском районе Львова. Сегодня на спецлинию 102 поступило сообщение о стрельбе на улице Гайдамацкой. Предварительно известно, что между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого один из них произвел несколько выстрелов из травматического оружия в сторону оппонента. Пострадавший госпитализирован", - говорится в сообщении.

Сейчас полицейские принимают меры по задержанию стрелка. На месте происшествия работают профильные службы.

Я в шоці, де ТЦК? Тут любителі постріляти самі на фронт просяться!
показать весь комментарий
08.03.2026 17:31 Ответить
а можливо вони там і були, "ухилянта" не поділили...
показать весь комментарий
08.03.2026 17:34 Ответить
то був тцк-акних з чужого району!!
показать весь комментарий
08.03.2026 18:26 Ответить
Вже добре, що знайшли пораненого.
показать весь комментарий
08.03.2026 18:12 Ответить
Операцію Сирена оголосили? Кордони закрили?
показать весь комментарий
08.03.2026 18:29 Ответить
Негайно міняти воєнкома у Львові. ТЦК так пагано працює, що ухилянти почали відстрелювати один одного.
показать весь комментарий
08.03.2026 19:05 Ответить
 
 