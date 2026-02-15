РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3831 посетитель онлайн
Новости
4 212 12

На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей, а затем совершил самоубийство, - полиция

Полиция Львовской области расследует гибель отца и двух детей

В селе Станиславчик Золочевского района Львовской области 15 февраля нашли застреленными двух детей и их отца.

Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали трагедии

"В селе Станиславчик Золочевского района сегодня произошла трагедия. По информации, которая есть по состоянию на 22:45 15 февраля, застреленными нашли двух детей, в возрасте 13 и 15 лет, и их отца. Обстоятельства трагедии выясняются. На месте работают все профильные службы", - написал чиновник.

Как сообщили в местной Службе по делам детей, семью характеризуют как благополучную. На учете в социальных службах она не состояла.

Читайте также: Трое детей погибли во Львовской области из-за отравления продуктами горения: задержана мать, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Что заявили в полиции

"Сегодня, 15 февраля, около 21:25 в полицию поступило сообщение о выстрелах, которые прозвучали в одном из домов в селе Станиславчик Золочевского района. На месте происшествия правоохранители обнаружили тела трех человек - 42-летнего местного жителя и его двоих детей в возрасте 13 и 15 лет, без признаков жизни", - сообщили в полиции Львовской области.

Предварительно установлено, что мужчина произвел выстрелы из охотничьего ружья в своих детей, после чего покончил с жизнью.

На месте работает следственно-оперативная группа, криминалисты и другие службы.

Возбуждено уголовное производство по п.1, п.2 ч.2 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с примечанием "самоубийство".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полиция Львовщины объявила в розыск мужчину, подозреваемого в обстреле автомобиля ТЦК. ФОТО

Автор: 

дети (573) стрельба (131) Львовская область (3169) Золочевский район (4) Станиславчик (1)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Де їхня мати ?
показать весь комментарий
15.02.2026 23:20 Ответить
+3
жесть
показать весь комментарий
15.02.2026 23:25 Ответить
+1
Довели. (
показать весь комментарий
15.02.2026 23:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Де їхня мати ?
показать весь комментарий
15.02.2026 23:20 Ответить
в Midlife-Crisis, можливо.
показать весь комментарий
15.02.2026 23:40 Ответить
Це ж не чоловік. Криза у них лікується відривом з турком десь в Європі.
показать весь комментарий
16.02.2026 03:06 Ответить
Мабудь біженка
показать весь комментарий
16.02.2026 03:58 Ответить
жесть
показать весь комментарий
15.02.2026 23:25 Ответить
Чоловік застрелив своїх двох дітей і сам застрелився!!
Це жахливо !
показать весь комментарий
15.02.2026 23:25 Ответить
Довели. (
показать весь комментарий
15.02.2026 23:33 Ответить
То щось в кукушці перемкнуло дебело.Мій знайомий вчинив таке саме і ніхто знає до цього часу чому
показать весь комментарий
15.02.2026 23:47 Ответить
Думаю що довели, вимагали то що він не міг їм дати, телефон напр. Або не слухались і дратували. Діти в такому віці можуть бути особливо жорстокі бо просто не розуміють що роблять і які можуть бути нслідки.
показать весь комментарий
16.02.2026 00:18 Ответить
За кілька днів багато дітей вмерло.Тут застрелив,в інших випадках згоріли,це не рахуючи москальські ракетно-дронові удари.
показать весь комментарий
15.02.2026 23:42 Ответить
Морон, краще б на фронт пішов
показать весь комментарий
16.02.2026 01:34 Ответить
Або в Польщу, але ж він принижеї стато, то не варік.
показать весь комментарий
16.02.2026 03:01 Ответить
 
 