На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей, а затем совершил самоубийство, - полиция

В селе Станиславчик Золочевского района Львовской области 15 февраля нашли застреленными двух детей и их отца.

Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

Детали трагедии

"В селе Станиславчик Золочевского района сегодня произошла трагедия. По информации, которая есть по состоянию на 22:45 15 февраля, застреленными нашли двух детей, в возрасте 13 и 15 лет, и их отца. Обстоятельства трагедии выясняются. На месте работают все профильные службы", - написал чиновник.

Как сообщили в местной Службе по делам детей, семью характеризуют как благополучную. На учете в социальных службах она не состояла.

Что заявили в полиции

"Сегодня, 15 февраля, около 21:25 в полицию поступило сообщение о выстрелах, которые прозвучали в одном из домов в селе Станиславчик Золочевского района. На месте происшествия правоохранители обнаружили тела трех человек - 42-летнего местного жителя и его двоих детей в возрасте 13 и 15 лет, без признаков жизни", - сообщили в полиции Львовской области.

Предварительно установлено, что мужчина произвел выстрелы из охотничьего ружья в своих детей, после чего покончил с жизнью.

На месте работает следственно-оперативная группа, криминалисты и другие службы.

Возбуждено уголовное производство по п.1, п.2 ч.2 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с примечанием "самоубийство".

