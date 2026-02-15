На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей, а потім вчинив самогубство, - поліція

У селі Станіславчик Золочівського району Львівської області 15 лютого знайшли застреленими двох дітей та їхнього батька.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"У селі Станіславчик Золочівського району сьогодні сталася трагедія. За інформацією, яка є станом на 22:45 15 лютого, застреленими знайшли двох дітей, віком 13 і 15 років, та їхнього батька. Обставини трагедії з’ясовують. На місці працюють всі профільні служби", - написав посадовець.

Як повідомили у місцевій Службі у справах дітей, родину характеризують як благополучну. На обліку в соціальних службах вона не перебувала.

Що заявили у поліції

"Сьогодні, 15 лютого, близько 21:25 до поліції надійшло повідомлення про постріли, які пролунали в одному з будинків у селі Станіславчик Золочівського району. На місці події правоохоронці виявили тіла трьох осіб — 42-річного місцевого жителя та його двох дітей віком 13 і 15 років, без ознак життя", - повідомили у поліції Львівської області.

Попередньо встановлено, що чоловік здійснив постріли з мисливської рушниці у своїх дітей, після чого покінчив із життям.

На місці працює слідчо-оперативна група, криміналісти та інші служби.

Розпочато кримінальне провадження за п.1, п.2 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України та ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство".

