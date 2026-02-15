На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей, а потім вчинив самогубство, - поліція

Поліція Львівщини розслідує загибель батька та двох дітей

У селі Станіславчик Золочівського району Львівської області 15 лютого знайшли застреленими двох дітей та їхнього батька.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

Застреленими знайшли батька і 2 дітей

"У селі Станіславчик Золочівського району сьогодні сталася трагедія. За інформацією, яка є станом на 22:45 15 лютого, застреленими знайшли двох дітей, віком 13 і 15 років, та їхнього батька. Обставини трагедії з’ясовують. На місці працюють всі профільні служби", - написав посадовець.

Як повідомили у місцевій Службі у справах дітей, родину характеризують як благополучну. На обліку в соціальних службах вона не перебувала.

Що заявили у поліції

"Сьогодні, 15 лютого, близько 21:25 до поліції надійшло повідомлення про постріли, які пролунали в одному з будинків у селі Станіславчик Золочівського району. На місці події правоохоронці виявили тіла трьох осіб — 42-річного місцевого жителя та його двох дітей віком 13 і 15 років, без ознак життя", - повідомили у поліції Львівської області. 

Попередньо встановлено, що чоловік здійснив постріли з мисливської рушниці у своїх дітей, після чого покінчив із життям.

На місці працює слідчо-оперативна група, криміналісти та інші служби.

Розпочато кримінальне провадження за п.1, п.2 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України та ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство".

Топ коментарі
Чоловік застрелив своїх двох дітей і сам застрелився!!
Це жахливо !
15.02.2026 23:25 Відповісти
Де їхня мати ?
15.02.2026 23:20 Відповісти
жесть
15.02.2026 23:25 Відповісти
в Midlife-Crisis, можливо.
15.02.2026 23:40 Відповісти
яке ж ти огидне чмо
16.02.2026 06:54 Відповісти
Мабудь біженка
16.02.2026 03:58 Відповісти
Довели. (
15.02.2026 23:33 Відповісти
То щось в кукушці перемкнуло дебело.Мій знайомий вчинив таке саме і ніхто знає до цього часу чому
15.02.2026 23:47 Відповісти
Думаю що довели, вимагали то що він не міг їм дати, телефон напр. Або не слухались і дратували. Діти в такому віці можуть бути особливо жорстокі бо просто не розуміють що роблять і які можуть бути нслідки.
16.02.2026 00:18 Відповісти
За кілька днів багато дітей вмерло.Тут застрелив,в інших випадках згоріли,це не рахуючи москальські ракетно-дронові удари.
15.02.2026 23:42 Відповісти
Морон, краще б на фронт пішов
16.02.2026 01:34 Відповісти
Або в Польщу, але ж він принижеї стато, то не варік.
16.02.2026 03:01 Відповісти
ні, краще в Польщу.
16.02.2026 23:00 Відповісти
моя порада- якщо криша тече- звертайтесь до психіатора
дасть таблеткі
все буде добре
16.02.2026 06:55 Відповісти
нереально.
16.02.2026 22:41 Відповісти
Це лише версія слідства !
16.02.2026 07:32 Відповісти
Тільки не дітей....
16.02.2026 08:09 Відповісти
100% був бухим.
16.02.2026 08:51 Відповісти
Як версія: дізнався, що діти не його...
Не виправдання, звичайно, а як мотив.
16.02.2026 09:29 Відповісти
якось мутно...більше схоже що поліція бажає списати тройне вбивство на самогубство..
16.02.2026 10:09 Відповісти
Місцеві хай напишуть що та як було з тією родиною
16.02.2026 13:24 Відповісти
 
 