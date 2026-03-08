Стрілянина сталася у Львові: є поранений, поліція розшукує стрілка

У неділю, 8 березня, у Шевченківському районі Львова сталася стрілянина. Один чоловік зазнав поранень.

Про це в соцмережі фейсбук повідомила поліція Львівської області, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі інциденту

"Поліція Львівщини з’ясовує обставини стрілянини у Шевченківському районі Львова. Сьогодні на спецлінію 102 надійшло повідомлення по стрілянину на вулиці Гайдамацькій. Попередньо відомо, що між двома чоловіками стався конфлікт, у результаті чого один із них здійснив кілька пострілів із травматичної зброї у бік опонента. Потерпілого госпіталізували",- сказано в повідомленні.

Наразі поліцейські вживають заходи із затримання стрілка. На місці події працюють профільні служби.

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