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Стрілянина сталася у Львові: є поранений, поліція розшукує стрілка

Поліція Львова розшукує невідомого, який відкрив стрілянину

У неділю, 8 березня, у Шевченківському районі Львова сталася стрілянина. Один чоловік зазнав поранень.

Про це в соцмережі фейсбук повідомила поліція Львівської області, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі інциденту

"Поліція Львівщини з’ясовує обставини стрілянини у Шевченківському районі Львова. Сьогодні на спецлінію 102 надійшло повідомлення по стрілянину на вулиці Гайдамацькій. Попередньо відомо, що між двома чоловіками стався конфлікт, у результаті чого один із них здійснив кілька пострілів із травматичної зброї у бік опонента. Потерпілого госпіталізували",- сказано в повідомленні.

Наразі поліцейські вживають заходи із затримання стрілка. На місці події працюють профільні служби.

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Львів (3288) Нацполіція (15762) стрілянина (1929) Львівська область (2799) Львівський район (277)
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Я в шоці, де ТЦК? Тут любителі постріляти самі на фронт просяться!
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08.03.2026 17:31 Відповісти
а можливо вони там і були, "ухилянта" не поділили...
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08.03.2026 17:34 Відповісти
то був тцк-акних з чужого району!!
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08.03.2026 18:26 Відповісти
Вже добре, що знайшли пораненого.
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08.03.2026 18:12 Відповісти
Операцію Сирена оголосили? Кордони закрили?
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08.03.2026 18:29 Відповісти
Негайно міняти воєнкома у Львові. ТЦК так пагано працює, що ухилянти почали відстрелювати один одного.
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08.03.2026 19:05 Відповісти
Стрілок? Хм-м. А може все ж таки стрілець?
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08.03.2026 22:48 Відповісти
 
 