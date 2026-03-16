ДБР розслідує стрілянину в Запоріжжі: поліцейський застрелив нападника, який погрожував зброєю

Працівники ДБР розпочали розслідування обставин інциденту у Запоріжжі, під час якого правоохоронець застосував табельну вогнепальну зброю. У результаті загинув чоловік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

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Обставини

Як зазначається, подія сталася вранці 16 березня у Хортицькому районі міста. За попередніми даними, наряд правоохоронців прибув на виклик місцевого мешканця, який повідомив про напад: невідомі побили його та, погрожуючи, вимагали мобільний телефон.

"Під час перевірки двох чоловіків, на яких вказав заявник, ситуація загострилася. Один із них дістав зброю та спрямував її у бік правоохоронців. У відповідь на пряму загрозу життю один із працівників поліції застосував табельну вогнепальну зброю та здійснив постріли у бік нападника. Чоловік отримав поранення та помер. Його спільника правоохоронці затримали", - йдеться у повідомленні.

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Нападники перебували в СЗЧ

Під час подальшої перевірки слідчі встановили, що обидва чоловіки перебували у розшуку за самовільне залишення військових частин.

Наразі ДБР розпочало кримінальне провадження за фактом перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 КК України). Досудове розслідування триває.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що двоє військових у СЗЧ напали на поліцію: один нападник мертвий, іншого затримано.