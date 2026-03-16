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Новини СЗЧ в ЗСУ Стрілянина в Запоріжжі
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Стрілянина в Запоріжжі: двоє військових у СЗЧ напали на поліцію: один нападник мертвий, іншого затримано, - Нацполіція. ВIДЕО

16 березня близько 06:30 екіпаж патрульної поліції отримав виклик про побиття чоловіка в Хортицькому районі Запоріжжя та спробу грабежу. Прибувши на місце, патрульні виявили заявника, який вказав на двох осіб, імовірно, причетних до злочину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

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Нападник погрожував поліцейським предметом, схожим на пістолет

Як зазначається, під час встановлення обставин один із чоловіків почав поводитися агресивно, ігнорував законні вимоги правоохоронців зупинитися та дістав предмет, схожий на пістолет, який почав перезаряджати. Крім того, підозрюваний почав скорочувати дистанцію.

"Поліцейський відійшов на безпечну дистанцію до укриття, але правопорушник прослідував за ним, погрожуючи предметом, схожим на зброю. Відповідно до ст. 46 Закону України "Про Національну поліцію", для відвернення загрози життю та здоров’ю, застосував табельну вогнепальну зброю, здійснивши два постріли. Після цього один із правопорушників вдався до втечі. Інший чоловік намагався застосувати проти патрульних газовий балончик та чинив фізичний опір, у зв'язку із чим його було затримано із застосуванням кайданок", - йдеться у повідомленні.

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Загиблий –- військовослужбовець, який самовільно залишив частину

Згодом неподалік поліцейські виявили нападника мертвим. Правоохоронці встановили його особу - ним виявився військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину. Його спільник також знаходиться у статусі СЗЧ.

Триває службове розслідування

На місці події працюють слідчо-оперативна група та представники Державного бюро розслідувань. Призначено службове розслідування щодо правомірності застосування вогнепальної зброї.

Усі обставини події встановлюються.

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Автор: 

Запоріжжя (2607) Нацполіція (15778) стрілянина (1932) Запорізька область (5000) СЗЧ (178) Запорізький район (636)
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Топ коментарі
+26
Це цілком закономірно... Таке було і у ІІ Світову - дезертири, щоб мать засоби існування, грабували людей. Потім, те саме, продовжилося і після закінчення війни... Особливо це було характерним, для Західної Білорусі. На відміну від Волині, де УПА такі "бригади" винищувала, захищаючи місцеве населення, в БРСР таким захистом не було кому займаться... А лісів, серед боліт, вистачало - було де переховуваться...
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16.03.2026 11:47 Відповісти
+24
Рішили розбоєм зайнятись
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16.03.2026 11:40 Відповісти
+23
"мнєніє протівоположной сторони" ми самі бачили на відео

адвокат розбійного дезертирства знайшовся

.
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16.03.2026 12:43 Відповісти

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