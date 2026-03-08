Випустив близько 90 патронів: у Хмельницькому військовий стріляв із балкона багатоповерхівки, - поліція
Ввечері суботи, 7 березня, у Хмельницькому військовослужбовець з автоматичної зброї випустив по двору багатоповерхівки 90 патронів.
Про це в соцмережі фейсбук повідомила поліція Хмельницької області, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі інциденту
"Повідомлення про стрільбу в дворі одного з будинків по вулиці Гайовій надійшло на спецлінію 102 від місцевих мешканців 7 березня о 22:20 годині. За попередньою інформацією, невідомий чоловік стріляв по подвір'ю багатоповерхівки з балкону квартири на 9 поверсі", - йдеться у повідомленні.
На місце події одразу виїхало керівництво ГУНП у Хмельницькій області, слідчо-оперативна група, спецпідрозділ КОРД та патрульна поліція.
Поліцейські з'ясували, що мешканець однієї з квартир, який є військовослужбовцем, відкрив стрільбу з балконy квартири. Він випустив з автоматичної зброї близько 90 патронів.
Зазначається, що у результаті проведення поліцейської спецоперації правопорушник здався правоохоронцям. Він перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Відкрито кримінальне провадження, триває розслідування
- За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство).
- Слідчі затримали чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу.
- Розслідування триває. Поліцейські з’ясовують обставини події та походження зброї.
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навряд чи він дивився куди стріляв
дивом ніхто не постраждав
Списанное, потечрянное, трофейное..
Вы думаете мародеры у трупов только консервы забирают ?
Але ж знаю. Як не синька - починаються нічні пострілухи трасерами. Останніх півтора роки ще відмазка - по шахедам. Нахрєна стріляти вночі з АК-74 по шахеду якого не бачиш?
Але синька точно зло.
Воно ж на рефлексах повинно бути - понюхав пробку, за зброю не хапайся.
Але контингент різний.
Особливо доставляє, коли народ вирішує потренуватися з браунінга. Тр-тр-тр... 100 набоїв .50BMG по горобцям.
Зашибісь кажу. Ти тільки що зафігачив 700 000 гривень.. Не вірить, поки не покажу ціни на сайті любого зброярського магазину.
Своїх давно вже навчив економити.
5,45х39 взагалі вже закінчилися. Перейшли на 5,56. Може й добре, але більша частина б/к на цій війні пішла просто так в небо.
А зброя залишилась та ж сама ?
або легалізація канабісу! або тотальна заборона алкоголю!!!
набити б жлобу-терористу ібало - було би не зайвим..
такий військовий какаразнічний дебіл-ліворуціонер - це ганьба для ЗСУ..
Проблема набагато глибше та багатогранна, чим те що поверхнево прочитали...
А взагалі, ПТСР - він такий, накрити моде будь кого, будь коли й в будь якому стані..зброю вилучати треба..
в тих же штатах, наприклад, по декілька випадків на рік ураження випадкових перехожих внаслідок стрільби в повітря.
В Тернополі вже більше пів року судять ветерана, бо сказав криве слово "муніципальному інспектору" що той приколупався до інваліда на парковці. Інспектор образився, накатав скаргу і в суд. А хто ж то посмів його, всього такого поважного образити. І реально суди, хлопаці реальний строк закрожує.
Якщо хто не в курсі, муніципальна інспекція то такий ******** рекет від місцевого князька. Щоб дань з черні збирати.
І чим то піляцтво має закінчитись? Та рано чи пізно зірве комусь дах, а сьогодні і без АКМ можна обійтись, щоб тих муніципалів вжарити... Спеців і засобів ой як багато...
Війна то річ страшна, а ПТРС то зовсім не жарти. Особливо, коли дивитись на то все пілятцтво, що навколо твориться. Тут і без 100 грам дах зриває.
Чого не написати грамотно - Зробив 90 пострілів?