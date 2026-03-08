Випустив близько 90 патронів: у Хмельницькому військовий стріляв із балкона багатоповерхівки, - поліція

Ввечері суботи, 7 березня, у Хмельницькому військовослужбовець з автоматичної зброї випустив по двору багатоповерхівки 90 патронів.

Про це в соцмережі фейсбук повідомила поліція Хмельницької області, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі інциденту

"Повідомлення про стрільбу в дворі одного з будинків по вулиці Гайовій надійшло на спецлінію 102 від місцевих мешканців 7 березня о 22:20 годині. За попередньою інформацією, невідомий чоловік стріляв по подвір'ю багатоповерхівки з балкону квартири на 9 поверсі", - йдеться у повідомленні.

На місце події одразу виїхало керівництво ГУНП у Хмельницькій області, слідчо-оперативна група, спецпідрозділ КОРД та патрульна поліція.

Поліцейські з'ясували, що мешканець однієї з квартир, який є військовослужбовцем, відкрив стрільбу з балконy квартири. Він випустив з автоматичної зброї близько 90 патронів.

Зазначається, що у результаті проведення поліцейської спецоперації правопорушник здався правоохоронцям. Він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

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Відкрито кримінальне провадження, триває розслідування

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство).

Слідчі затримали чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу.

Розслідування триває. Поліцейські з’ясовують обставини події та походження зброї.

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