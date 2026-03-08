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Випустив близько 90 патронів: у Хмельницькому військовий стріляв із балкона багатоповерхівки, - поліція

Стрілянина з балкона у Хмельницькому: військовий випустив близько 90 набоїв

Ввечері суботи, 7 березня, у Хмельницькому військовослужбовець з автоматичної зброї випустив по двору багатоповерхівки 90 патронів.

Про це в соцмережі фейсбук повідомила поліція Хмельницької області, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі інциденту

"Повідомлення про стрільбу в дворі одного з будинків по вулиці Гайовій надійшло на спецлінію 102 від місцевих мешканців 7 березня о 22:20 годині. За попередньою інформацією, невідомий чоловік стріляв по подвір'ю багатоповерхівки з балкону квартири на 9 поверсі", - йдеться у повідомленні.

На місце події одразу виїхало керівництво ГУНП у Хмельницькій області, слідчо-оперативна група, спецпідрозділ КОРД та патрульна поліція.

Поліцейські з'ясували, що мешканець однієї з квартир, який є військовослужбовцем, відкрив стрільбу з балконy квартири. Він випустив з автоматичної зброї близько 90 патронів.

Зазначається, що у результаті проведення поліцейської спецоперації правопорушник здався правоохоронцям. Він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Дивіться також: Чоловік підірвав гранату в Хмельницькому: травмував себе та перехожого, - поліція. ФОТО

Відкрито кримінальне провадження, триває розслідування

  • За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство).
  • Слідчі затримали чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу.
  • Розслідування триває. Поліцейські з’ясовують обставини події та походження зброї.

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Автор: 

стрілянина (1929) Хмельницький (427) військовослужбовці (5222) Хмельницька область (1094) Хмельницький район (58)
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Топ коментарі
+18
Спонсор стрільби горілка "Немирів"
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08.03.2026 19:01 Відповісти
+14
нормально...
навряд чи він дивився куди стріляв
дивом ніхто не постраждав
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08.03.2026 19:06 Відповісти
+13
Нє. Судячи з наслідків - Пєрвак..
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08.03.2026 19:14 Відповісти
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Спонсор стрільби горілка "Немирів"
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08.03.2026 19:01 Відповісти
Нє. Судячи з наслідків - Пєрвак..
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08.03.2026 19:14 Відповісти
Сумніваюся, більш схоже на шмурдяк.
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08.03.2026 19:17 Відповісти
Так воно одне і є..
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08.03.2026 19:41 Відповісти
Контузія першопричина, а спонсор "Немирів"...там і 150г достатньо...3 магази пальнув
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08.03.2026 19:17 Відповісти
або 2 по 45...)))
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08.03.2026 19:37 Відповісти
Маєте на увазі від РПК?
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08.03.2026 19:48 Відповісти
є магазини на 45
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08.03.2026 19:55 Відповісти
угу ... або всю лєнту вистріляв
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08.03.2026 19:49 Відповісти
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09.03.2026 09:02 Відповісти
Нет! Не надо упрощать и утрировать! Вы в армии служили? Я не воевал, но служил и действительную и по мобилизации. Не воевал, значит на нуле не сидел, но занимался другими вопросами и в том числе привозил отцов семейства их семьям. Долго выдержать это не возможно. Что ноль, что тыл. Естественно не тем кто деньги ворует, эти могут долго "воевать".
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09.03.2026 05:27 Відповісти
"галюніки" від алкоголю
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08.03.2026 19:03 Відповісти
нормально...
навряд чи він дивився куди стріляв
дивом ніхто не постраждав
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08.03.2026 19:06 Відповісти
Пока не забанили. Обсуждать действия человека, может тот кто был, там где он, остальное Ко. Ко Ко. И это, без личных образ!
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09.03.2026 05:31 Відповісти
И я не в коем случае не оправдываю его действия, тем более не знаю кто он и что. Не хочется быть Буратиной, которому свои мысли пытаются втьюхать!
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09.03.2026 05:34 Відповісти
Таких зараз багато. На куплених посадах далеко від лінії фронту. Як приклад можу навести ригівського блогера Тімура Вєрьовкіна з Сум. Людина знімає відосіки проти ЄС, цілодобово працює в інтернеті, при цьому отримує сотку бойових.
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08.03.2026 19:07 Відповісти
Вполне возможно что и из боевых с птср.Приехал в отпуск увидел относительно спокойную жизнь в тылу и довольные улыбающиеся хари гражданских тыловых крыс ,которых он там на передовой рискуя жизнью защищает .Ну и обида взяла дай думаю припугну эти довольньные,лыбящиеся морды ,чтобы жизнь медом не казалась
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08.03.2026 19:28 Відповісти
Ага, у відпустку зі зброєю проводжають. Шо ти куриш?
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08.03.2026 22:27 Відповісти
А шо ? Оружия скоро будет под завязку.
Списанное, потечрянное, трофейное..
Вы думаете мародеры у трупов только консервы забирают ?
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09.03.2026 01:01 Відповісти
Наші реалії мають закономірності - якщо злочин скоїть бойовий військовий, - правоохоронці розтрублять відразу хто, де воював, в якій бригаді, якщо працівник ТЦК - скромно повідомлять що інкогніто військовий. Не помічали?
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09.03.2026 01:25 Відповісти
Багато хлопців трофейним воюють,а своє бережуть,бо в разі втрати мозок винесуть
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09.03.2026 09:19 Відповісти
90 патронів - це $90
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08.03.2026 19:11 Відповісти
приїжджай сюди - я тобі й так дам.
Але ж знаю. Як не синька - починаються нічні пострілухи трасерами. Останніх півтора роки ще відмазка - по шахедам. Нахрєна стріляти вночі з АК-74 по шахеду якого не бачиш?
Але синька точно зло.
Воно ж на рефлексах повинно бути - понюхав пробку, за зброю не хапайся.
Але контингент різний.
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08.03.2026 19:16 Відповісти
Навіть в союзі, що в армії, що на військових зборах "партизанів" берегли патрони.
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08.03.2026 19:21 Відповісти
В мене з тих часів теж профдеформація. Плюс - з цивільних часів, коли сам собі б/к купляв в Ібісі.
Особливо доставляє, коли народ вирішує потренуватися з браунінга. Тр-тр-тр... 100 набоїв .50BMG по горобцям.
Зашибісь кажу. Ти тільки що зафігачив 700 000 гривень.. Не вірить, поки не покажу ціни на сайті любого зброярського магазину.
Своїх давно вже навчив економити.
5,45х39 взагалі вже закінчилися. Перейшли на 5,56. Може й добре, але більша частина б/к на цій війні пішла просто так в небо.
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08.03.2026 19:27 Відповісти
5,45... взагалі вже закінчилися. Перейшли на 5,56...
А зброя залишилась та ж сама ?
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08.03.2026 19:51 Відповісти
Не задавай дурних питань..не отримаєш дурних відповідей...
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08.03.2026 20:26 Відповісти
А командир може списати лише 2100000..заїбешся акти підписувати
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08.03.2026 20:29 Відповісти
Шалені в вас настріли, напевно полк.
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09.03.2026 05:50 Відповісти
2100000 це сума в грн...а вартість ******* за од. ...і за це вже до зешвалі наверху питання хто поставками в Україну займається... 1900грн вартість бронебійного патрону 23мм БЗТ до ЗУшки
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09.03.2026 08:11 Відповісти
Казки,5.45×39 повно. Калаші потроху закінчуються.
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09.03.2026 05:49 Відповісти
Терміново повернути в те місце, де можна стріляти скрізь, навіть з балкону.
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08.03.2026 19:13 Відповісти
Угу. Тут хоч нема цивільних мусорів. Але стріляти просто так там де є цивільні - в Славіку, в Крамі - це моветон, дуже м'яко кажучи.
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08.03.2026 19:18 Відповісти
До мацкви!
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08.03.2026 19:58 Відповісти
то ж!
або легалізація канабісу! або тотальна заборона алкоголю!!!
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08.03.2026 19:16 Відповісти
90!!! з табєльного пекача хєрачив?
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08.03.2026 19:19 Відповісти
Ствол в кожну хату! Нє?
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08.03.2026 19:19 Відповісти
Ну так автомобілі вже роздали навіть кожному алкашу. Нє?
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08.03.2026 21:37 Відповісти
На жаль, далі такі випадки будуть частіше...
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08.03.2026 19:19 Відповісти
кончений ідіот одстріляв усе, що заборгував побратимам на фронті?.. а міг би вбити 90 окупантів..
набити б жлобу-терористу ібало - було би не зайвим..
такий військовий какаразнічний дебіл-ліворуціонер - це ганьба для ЗСУ..
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08.03.2026 19:21 Відповісти
На білку полював.
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08.03.2026 19:22 Відповісти
"хотів влучити білці в око, щоб шкурку не попортити?"
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08.03.2026 19:40 Відповісти
Треба не на цигарки акцизи піднімати, а на горілку. Після цигарок в голову моча не б'є, а от після шмурдяка багато біди буває...
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08.03.2026 19:33 Відповісти
Наркотик С2Н5ОН , розведений в різній консестенції , повинен бути дешевим і доступним . Інші наркотики повинні бути заборонені , аби зберігалась монополія наркотику під назвою алкоголь !
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08.03.2026 19:54 Відповісти
Випустити 90 патронів можна тільки стріляючи з рогатки . Іншим способом патрони нікуди не полетять .
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08.03.2026 19:41 Відповісти
Випустити можна кулі, а не патрони!
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09.03.2026 05:13 Відповісти
нікого хоч не вбив?
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08.03.2026 19:43 Відповісти
Хіхоньки та хахоньки...
Проблема набагато глибше та багатогранна, чим те що поверхнево прочитали...
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08.03.2026 19:57 Відповісти
Взагалі-то стріляв він в повітря, а не по подвір'ю.. Жодної кулі на подвір'ї не знайшли. Гільзи - так, зібрали близько 90 штук.
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08.03.2026 20:06 Відповісти
Щось схоже на танці кадирівців.

А взагалі, ПТСР - він такий, накрити моде будь кого, будь коли й в будь якому стані..зброю вилучати треба..
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08.03.2026 20:14 Відповісти
а кулі, шо полетіли в повітря мабуть розчинилися?
в тих же штатах, наприклад, по декілька випадків на рік ураження випадкових перехожих внаслідок стрільби в повітря.
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08.03.2026 20:14 Відповісти
можливо. Але, наприклад, навіть поруч на базарі ніхто нічого не знайшов, і в гаражному масиві - також.
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08.03.2026 22:58 Відповісти
це дуже добре якшо так, дуже пощастило. але, наприклад, Кирилу Тлявову у схожій ситуації так не пощастило, нажаль.
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08.03.2026 23:08 Відповісти
У тому випадку злочинці стріляри по мішені на землі, а не вгору....
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08.03.2026 23:10 Відповісти
так це не має значення. люди так само можуть бути уражені і при стрілянині вгору. світова практика подібних подій це доводить.
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08.03.2026 23:12 Відповісти
Тилова криса захотіла відсидіти в тюрмі 2 роки?
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08.03.2026 20:13 Відповісти
А бо ПТСР. Нема висновків ще.
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08.03.2026 20:15 Відповісти
ПТСР ніхто не відміняв. Сподіваюсь людину визнають неосудною і нормально полікують.
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08.03.2026 20:17 Відповісти
Щоб часом...
В Тернополі вже більше пів року судять ветерана, бо сказав криве слово "муніципальному інспектору" що той приколупався до інваліда на парковці. Інспектор образився, накатав скаргу і в суд. А хто ж то посмів його, всього такого поважного образити. І реально суди, хлопаці реальний строк закрожує.
Якщо хто не в курсі, муніципальна інспекція то такий ******** рекет від місцевого князька. Щоб дань з черні збирати.
І чим то піляцтво має закінчитись? Та рано чи пізно зірве комусь дах, а сьогодні і без АКМ можна обійтись, щоб тих муніципалів вжарити... Спеців і засобів ой як багато...
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08.03.2026 21:25 Відповісти
Мені цікаво як він пропер зброю через численні блокпости?
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08.03.2026 20:19 Відповісти
От-от. Я теж думаю, що то за військові в тилу зі зброєю. За КПП з тилових частин зі зброєю не випустять і видають лише коли в караул заступаєш. А от тцкашниками зі зброєю в центрі міста вже нікого не здивуєш.
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08.03.2026 22:35 Відповісти
Як варіант може їхав через сільські дороги , але теж не факт, блокпости навіть на них є
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08.03.2026 22:42 Відповісти
Міняйте "Хмельницький" на "Хабаровськ" і вийде чудова новина в стилі ЦПД, яка збере дуже багато коментарів. Бо, як всі ми знаємо, то тільки там так війна на людей впливає.
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08.03.2026 20:32 Відповісти
Страшно воно, звичайно але подібні шоу нас ще не раз чекають. І то ще, дай Бог, щоб ось так, в чисте небо.
Війна то річ страшна, а ПТРС то зовсім не жарти. Особливо, коли дивитись на то все пілятцтво, що навколо твориться. Тут і без 100 грам дах зриває.
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08.03.2026 21:18 Відповісти
Це точно ***********?
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08.03.2026 22:39 Відповісти
Випустив 90 патроні з балкону... і вони полетіли на волю. Чи то як? Патрон - це у сборі гільза з кулею. Якщо стріляють, то вилітає куля. Аж очі ріже такий заголовок.

Чого не написати грамотно - Зробив 90 пострілів?
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09.03.2026 06:07 Відповісти
 
 