У поліції спростували інформацію про стрілянину в ТЦ Хмельницького: затримано чоловіка, який напав на охоронця

У неділю, 15 лютого, у Хмельницькому в торговельному центрі відбувся конфлікт. Затримали відвідувача, який, за попередньою версією слідства, напав на охоронця.

Про це повідомляє поліція Хмельницької області, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі інциденту

Напередодні у мережі з'явилися повідомлення про нібито стрілянину у ТЦ Хмельницьокого. Однак у поліції заявили, що ця інформація не відповідає дійсності.

Попередньо відомо, що один із відвідувачів у ході конфлікту напав на охоронця. На місце події викликали поліцію. Чоловіка затримали.

"Правоохоронці наразі працюють над встановленням усіх обставин події для подальшої правової кваліфікації та прийняття відповідного процесуального рішення", - йдеться у повідомленні.

