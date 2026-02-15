У поліції спростували інформацію про стрілянину в ТЦ Хмельницького: затримано чоловіка, який напав на охоронця
У неділю, 15 лютого, у Хмельницькому в торговельному центрі відбувся конфлікт. Затримали відвідувача, який, за попередньою версією слідства, напав на охоронця.
Про це повідомляє поліція Хмельницької області, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі інциденту
Напередодні у мережі з'явилися повідомлення про нібито стрілянину у ТЦ Хмельницьокого. Однак у поліції заявили, що ця інформація не відповідає дійсності.
Попередньо відомо, що один із відвідувачів у ході конфлікту напав на охоронця. На місце події викликали поліцію. Чоловіка затримали.
"Правоохоронці наразі працюють над встановленням усіх обставин події для подальшої правової кваліфікації та прийняття відповідного процесуального рішення", - йдеться у повідомленні.
