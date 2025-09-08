УКР
Чоловік підірвав гранату в Хмельницькому: травмував себе та перехожого, - поліція. ФОТО

Ввечері понеділка, 8 вересня, у Хмельницькому стався вибух гранати. Внаслідок вибуху постраждали двоє чоловіків.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Хмельницькій області, інформує Цензор.НЕТ.

"Вибух стався близько 19-ї години в дворі будинку по вулиці Зарічанській у Хмельницькому. За попередньою інформацією, 45-річний хмельничанин підірвав на вулиці предмет, схожий на гранату. В результаті вибуху сам підривник дістав тілесні ушкодження у вигляді ампутації руки", - сказано в повідомленні.

підрив гранати

Також осколкові поранення дістав ще один перехожий - 29-річний мешканець обласного центру.

підрив гранати

У поліції додали, що обох чоловіків доправили до лікарні. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції.

Дивіться також: Вибух гранати у багатоповерхівці в Тернополі: двоє загиблих. ФОТО

