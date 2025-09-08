РУС
Мужчина подорвал гранату в Хмельницком: травмировал себя и прохожего, - полиция. ФОТО

Вечером понедельника, 8 сентября, в Хмельницком произошел взрыв гранаты. Вследствие взрыва пострадали двое мужчин.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Хмельницкой области, информирует Цензор.НЕТ.

"Взрыв произошел около 19:00 во дворе дома по улице Заречанской в Хмельницком. По предварительной информации, 45-летний хмельничанин подорвал на улице предмет, похожий на гранату. Вследствие взрыва сам подрывник получил телесные повреждения в виде ампутации руки", - сказано в сообщении.

подрыв гранаты

Также осколочные ранения получил еще один прохожий - 29-летний житель областного центра.

подрыв гранаты

В полиции добавили, что обоих мужчин доставили в больницу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.

Смотрите также: Взрыв гранаты в многоэтажке в Тернополе: двое погибших. ФОТО

граната (1029) Нацполиция (16734) Хмельницький (483) Хмельницкая область (996) Хмельницкий район (26)
шо сі коїться
в мене знайомий від тцк гранату носить
я кажу не підходь ідіот
08.09.2025 23:11 Ответить
 
 