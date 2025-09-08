1 061 1
Мужчина подорвал гранату в Хмельницком: травмировал себя и прохожего, - полиция. ФОТО
Вечером понедельника, 8 сентября, в Хмельницком произошел взрыв гранаты. Вследствие взрыва пострадали двое мужчин.
Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Хмельницкой области, информирует Цензор.НЕТ.
"Взрыв произошел около 19:00 во дворе дома по улице Заречанской в Хмельницком. По предварительной информации, 45-летний хмельничанин подорвал на улице предмет, похожий на гранату. Вследствие взрыва сам подрывник получил телесные повреждения в виде ампутации руки", - сказано в сообщении.
Также осколочные ранения получил еще один прохожий - 29-летний житель областного центра.
В полиции добавили, что обоих мужчин доставили в больницу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.
в мене знайомий від тцк гранату носить
я кажу не підходь ідіот